KDY: čtvrtek 9. ledna od 10.00

KDE: Místodržitelský palác, Brno

ZA KOLIK: 60 korun, druhé dítě 30

Děti zavedou do expozice s názvem Brno předměstí Vídně, kde uvidí třeba stroj na měření času z devatenáctého století od Jana Kouly. Program s Magdalenou Trčálkovou je určený pro děti od dvou do šesti let s rodiči.