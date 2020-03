Tip na pátek 6. března: Dospělí si zařádí jako malé děti. V zábavném parku

Vrátit se do dětských let, odpočinout si od starostí pracovního týdne a přitom se ještě pořádně rozhýbat mohou dospělí na dalším speciálním večeru určeném pro návštěvníky starší osmnácti let v brněnském zábavném parku Bongo.

V Bongu pořádají další Večer pro dospělé. Ilustrační foto, archiv Bongo parku | Foto: archiv Bonga