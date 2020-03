Denně kolem nás zní jejich zpěv. Více o ptácích, žijících ve městě, se lidé dozvědí na nové panelové výstavě v botanické zahradě brněnské Masarykovy univerzity. Potrvá až do konce března.

Se začátkem jara tradičně nastávají hody i pro milovníky přírody – třeba zpěvných i ostatních ptáků. Nejčastějšími návštěvníky krmítek jsou podle odborníků sýkora koňadra a modřinka, zvonek zelený, vrabec domácí, vrabec polní a kos černý. „Ojediněle se na | Foto: MOS/ADOLF GOEBEL A JIŘÍ ŠAFRÁNEK

KDY: pondělí 2. března od 9.00 do 15.00 (výstava potrvá do 30.3., otevřená je denně)

KDE: ochoz palmového skleníku, Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

ZA KOLIK: běžné vstupné do botanické zahrady