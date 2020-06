Tip Deníku na pondělí 22. června: Vychutnají si nejlepší evropské filmy

Milovníci kvalitních filmů by si v diáři měli vyhradit volný pondělní večer. To se totiž do brněnského kina Scala přesune brněnská část filmového festivalu Dny evropského filmu. Festival každoročně nabízí nejlepší evropské filmové snímky, které se ale ve velkých multiplexech hledají jen těžko. V pondělí budou na programu hned dvě filmové lahůdky z dílny evropských tvůrců.

Film Pinocchio. | Foto: archiv kina Scala