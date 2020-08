KDY: neděle 2. srpna od 10.00 (nutnost registrace do soboty 1. srpna)

KDE: různá místa v Brně

ZA KOLIK: zdarma

Zájemci o účast na rekordu se musí do prvního srpna zaregistrovat na webu https://www.spoluprotisamote.cz/programy/rekord/. Následně pak uspořádají piknik. „Chceme, aby si lidi užili společné chvíle. Za piknik do rekordu se počítá každý takový, kterého se účastní alespoň pět lidí. Přihlášený piknik tedy nemusí nutně být veřejnou akcí, ale setkáním rodiny doma na zahradě. Lidé se tedy při zapojení do akce nemusí obávat koronaviru," zmínil Robert Zauer z pořádajícího spolku Spolu proti samotě, který vznikl v Teplicích.

Všechny, kteří se se svým piknikem přihlásí, pořadatelé zapojí do vytvoření nového českého rekordu, zaznamená jej Agentura Dobrý den z Pelhřimova. „Akcí chceme hlavně připomenout Mezinárodní den přátelství. Zároveň motivovat lidi z celého Česka, aby vyrazili do přírody dát si něco dobrého, válet se, relaxovat, povídat si s ostatními, nebo jen tak poslouchat zpěv ptáků,“ uvedl Zauer z pořádajícího spolku Spolu proti samotě, který vznikl v Teplicích.