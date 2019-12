Tip Deníku na sobotu 23. listopadu: V Brně zazní kanadský folk

Příjemný sobotní večer ve společnosti dobré hudby mohou Brňané prožít například v brněnském jazz baru U kouřícího králíka. Vystoupí tam kapela Elli and the Hills, hrající převážně kanadský folk.

Australsko-kanadská skupina Elli and the Hills. | Foto: Elli and the Hills