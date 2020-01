KDY: středa 15. ledna od 18.00

KDE: Klub Leitnerova, Leitnerova 2, Brno

ZA KOLIK: zdarma

Autorka svou výstavu popsala takhle: „Někde, ve vedlejším bytě paneláku, v naší rodině, v práci, ve škole, na zastávce tramvaje, v našem nitru, všude kolem nás je spousta králů a královen, kteří žijí pohádkové životní příběhy, znají úžasnou moudrost a s dobrým srdcem vládnou svému světu, životu kolem sebe. Stačí na chvíli odložit strachy a pustit se s nimi do řeči… Touto výstavou bych vám ráda vyprávěla příběh jednoho z těchto králů, tak, jak by ho možná vyprávěl on sám."