KDY: středa 19. února od 12.00

KDE: Tržnice na Zelném trhu

ZA KOLIK: 30 korun

V prostorách druhého patra se příznivci LP desek nebo třeba i CD nosičů mohou ponořit do pátrání po svém vysněném kousku za třicetikorunové vstupné ve středu od dvanácté hodiny do sedmi do večera. Organizátoři navíc upozorňují, že je akce určená i lidem, kteří by chtěli nechat desky odkoupit či vyměnit za jiné.