KDY: vernisáž středa 7. října od 18.00

KDE: vernisáž online na facebookové stránce Kanceláře architekta města Brna

ZA KOLIK: zdarma

Virtuální vernisáž výstavy 381 346 územních plánovačů lidé najdou živě vysílanou na facebookové stránce Kanceláře architekta města Brna.

Tématem nového územního plánu je, jak se Brno může proměnit v následujících desetiletích, kde bude víc zeleně, a kde naopak vyrostou výškové budovy.

Výstavu samotnou si lidé prohlénou v prostorách Urban Centra v Mečové ulici od čtvrtka osmého října do sedmadvacátého listopadu. Otevřená bude každý všední den dopoledne od desíti do dvanácti, a odpoledne od jedné do šesté.