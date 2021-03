KDY: 16. března od 18.30

KDE:bit.ly/38ufNle

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



"Živoucí a pulsující historie, to je Jordánské království, jedno z mála bezpečných míst na Blízkém Východě. Místo, které přes jeho exotiku dodnes mnoho cestovatelů nezná, ačkoliv tudy bez přehánění šly lidské dějiny- někde doslova vytesané do ohnivě rudých skal. Pojďme tedy navštívit místa, kudy vedl Mojžíš své lidi do země zaslíbené, kde byl na břehu Jordánu pokřtěný Ježíš a kudy přes Petru putoval prorok Mohamed. Nebo kde hrdě vlály na nedobytných pevnostech Šóbak a Kérak praporce křižáků. Jordánsko ale není jenom poušť- byť se v rudém Wádi Rum natáčel film Marťan. I v této zemi jsou zelené oázy s vodopády a podmořský život v Rudém moři je neuvěřitelně pestrý. Naopak v Mrtvém moři, nejnižším místě zemské pevniny, se koupat nedá- voda je v něm tak hustá, že plavete a hladině jako nafouklý balón," lákali pořadatelé.