Kdo se chystá do bazénu, musí splnit jednu z následujících podmínek. Od posledního PCR testu nesmí uplynout více než sedm dní, od antigenního 72 hodin. Případně je nutné mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění Covid-19, které není starší než 180 dní. Dále mohou do bazénu pacienti, kteří jsou minimálně 22 dní od první dávky vakcinace, přičemž mezi podáním první a druhé dávky nesmí uplynout více než 90 dní.

Otevírací doba a vstupné koupališť na jihu Moravy

Brno a Brněnsko

Koupaliště Riviéra

KDY: červen až srpen od 9.00 do 19.30

KDE: Brno, Bauerova

ZA KOLIK: 240 korun



Koupaliště nabízí tobogán dlouhý pětasemdesát metrů, patnáctimetrovou skluzavku, lavice a lehátka s provzdušněním, lanový most s lekníny, nejmenší si užijí vodní děla, chrliče, hřiby, kbelíkový strom či fontánky Vedle původních beachvolejbalových kurtů vznikly nové. Po letní sezoně je provozovatelé zastřeší a budou k využití po celý rok. Plážoví volejbalisté budou mít k dipozici šest hřišť. Otevřeno je od 1. června.

Koupaliště na Kraví hoře

KDY: od 12. června do srpna od 9.00 do 21.00

KDE: Brno, Údolní

ZA KOLIK: 120 korun



Příchozí se mohou těšit na dohřívané bazény pro plavce i pro děti. Plavecký bazén nabízí i další vyžití kromě plavání. Pro relaxaci a zábavu jsou k dipozici vodní lavice a masážní chrliče Součástí areálu je občerstvení a pro letošní sezonu budou připravené nové toalety, převlékací kabinky a skříňky.

Aqualand Moravia

KDY: od 10. června, od 10.00 do 21.00

KDE: Pasohlávky

ZA KOLIK: 899 korun



Atrakce v podobě tobogánů a skluzavek, venkovní i vnitřní vířivky, vodní svět i prohřívací bazény s teplotou sedmatřicet stupňů najdou lidé v Aqualandu Moravia na Brněnsku. Součástí areálu je i místo pro solnou terapii, masáže nebo vodní bar. Loni v létě otevřel akvapark nový areál. Součástí je rodinný tobogán High Five, klidná řeka Lazy River nebo dětský vodní svět.

Blanensko

Aquapark Blansko

KDY: červen až září všední dny od 12.00 do 20.00, víkendy od 9.00 do 20.00, hlavní sezona od 9.00 do 20.00

KDE: Blansko

ZA KOLIK: 90 korun



Bazén aquaparku obsahuje čtyři plavecké dráhy, tři skokanské můstky, divokou řeku s houpacím bazénkem uprostřed, tobogán, skluzavku, bublinkovou masážní lavici, čtyři vodní trysky ve stěně bazénu, tři chrliče vody, vodní hřib, dva dnové výrony vody. Otevřou v druhé polovině června.

Koupaliště Červenka

KDY: od 5. června do konce srpna, všední dny od 12.00 do 20.00, víkendy od 10.00 do 20.00

KDE: Boskovice, Červená zahrada

ZA KOLIK: 95 korun



K dispozici je rekreační bazén, plavecký bazén a dvouúrovňový bazén pro děti. V areálu je i dojezdový bazén, do kterého ústí čtyřproudová skluzavka a tobogán. V rekreačním bazénu se nachází chrliče vody,masážní lavice a trysky.

Koupaliště Spešov

KDY: hlavní sezona od 9.00 do 21.00, neděle do 20.00

KDE: Spešov

ZA KOLIK: 45 korun



Ve venkovním areálu se nachází hluboký bazén a skokánek, bazén pro neplavce, brouzdaliště, dětské hřiště, volejbalové a nohejbalové hřiště a také občerstvení s venkovním posezením. Otevřou patrně od července.

Vyškovsko

Aquapark Vyškov

KDY: od soboty 5. června od 8.00 do 20.00

KDE: Vyškov

ZA KOLIK: 120 korun



Venkovní areál, který otevírá v sobotu, nabízí plavecký bazén s masážními lůžky, skluzavkou a chrliči vody. Pro radost a zábavu nejmenších návštěvníků je připravený vodní hřib i brouzdaliště.

Koupaliště Slavkov u Brna

KDY: od soboty 5. června do července od 9.00 do 21.00, srpen od 9.00 do 20.00

KDE: Slavkov u Brna

ZA KOLIK: 100 korun



Slavkovské koupaliště dává návštěvníkům k dispozici padesátimetrový bazén pro plavce, poté bazén pro neplavce a dětský bazén. Kromě vodních radovánek mohou návštěvníci využít čtyři kurty pro beach volejbal, plážovou házenou, plážový fotbal, plážový tenis, anebo si mohou zahrát plážový tenis.

Hodonínsko

Koupaliště v campu Strážnice

KDY: od 18. června do konce srpna, červen denně od 13.00 do 19.00 hod, hlavní sezona od 9.00 do 19.00, večerní koupání 19.30 až 21.00

KDE: Strážnice, Bzenecká

ZA KOLIK: 85 korun



Milovníky plavání čeká plavecký bazén, neplavecký bazén o rozměrech, tobogán ,sociální zařízení včetně šatny a bufet.

Koupaliště Vracov

KDY: od 11. června, od 14.00 do 20.00, víkendy od 11.00 do 20.00, hlavní sezona od 10.00 do 20.00

KDE: Vracov

ZA KOLIK: 50 korun



Areál koupaliště je vybavený plaveckým bazénem, dětským malým bazénem s vodním hřibem a skluzavkou. Je zde možno využít hřiště na plážový volejbal, stolní tenis a dětské hřiště. V areálu se dále nachází šatny s uzamykatelnými skříňkami, toalety, sprchy a bufet s občerstvením.

Biotop Bohuslavice

KDY: od 19. června, červen všední dny 14.00 až 20.00, víkendy 10.00 až 21.00, červenec 10.00 až 21.00, srpen 10.00 až 20.00

KDE: Bohuslavice

ZA KOLIK: 30 korun



V areálu biotopu je vodní koupací plocha o rozměru pětadvacet krát dvacet metrů, dětské brouzdaliště a osmdesátimetrová laguna ve tvaru potoka. Nechybí tu ani venkovní sprchy se sociálním zařízením a šatnami a také hřiště a bufet s občerstvením.

Břeclavsko

Koupaliště Riviéra

KDY: od pátku 4. června od 9.00 do 19.00, do konce srpna

KDE: Mikulov

ZA KOLIK: 150 korun



Zrekonstruované městské koupaliště láká do plaveckého bazénu a je zde i místo pro zábavu a dovádění dětí. Nově nabízí i větší pohodí na travnatých plochách. V provozu je tobogán nebo vodní hřib.



Koupaliště Hustopeče

KDY: od 18. června, červen:od 10.00 do 19.00, hlavní sezona od 9.30 do 20.00

KDE: Brněnská, Hustopeče

ZA KOLIK: 90 korun



K dispozici je plavecký bazén, regenerační bazén s atrakcemi. Pořadatelé chystají slavnostní otevření koupaliště a na přelomu července a srpna dětskou diskotéku. Poslední týden v srpnu bude ukončení sezony.

Tereza Břeclav

KDY: od 5. června – srpen denně od 8.00 do 20.00

KDE: Veslařská, Břeclav

ZA KOLIK: 90 korun



Návštěvníci se mohou těšit na připravený, čistý a klidný areál letního koupaliště obklopený zelení s průzračnou vodou. Nechybí plavecký bazén, tobogán a skluzavka. O prázdninách připravují organizátoři opětovně minimálně dvě zábavná odpoledne pro děti plné her a soutěží.

Znojemsko

Plovárna Louka

KDY: červen až srpen od 10.00 do 21.00

KDE: Znojmo, Melkusova

ZA KOLIK: 100 korun



Rozlehlý areál nabízí plavecký bazén, rekreační bazén, tobogán, velkou skluzavku a také menší skluzavku pro malé děti i brouzdaliště. Nezerové bazény jsou vyhřívané ne teplotu 26 °C. Vyhledávaný je ostrůvek, který obtéká proudový kanál. Součástí jsou i venkovní sportoviště a občerstvení Parkování je zdarma. Otevírací dobu provozovatelé prodloužili z osmé hodiny večerní na devátou. Otevřeno je od 31. května.

Pohoda Únanov

KDY: červen od 14.00 do 20.00, hlavní sezona od 10.00 do 20.00

KDE: Únanov

ZA KOLIK: 80 korun



Koupaliště vyhledávané zejména rodinami s dětmi nabízí tobogán, skluzavku, rekreační bazén s jeskyní a chrlícími prvky a odpočinková vodní lůžka s masážními tryskami. Pro plavce je k dispozici plavecká bazén a pro malé návštěvníky brouzdaliště. Otevřeno je od 1. června.

Koupaliště Moravský Krumlov

KDY: konec června až srpen, otevřeno v hlavní sezoně od 10.00 do 20.00

KDE: Moravský Krumlov

ZA KOLIK: 70 korun



Areál nabízí návštěvníkům plavecký bazén, skluzavku, tobogán, bazének s atrakcemi pro malé děti a vířívku. Pro odpočinek je zde dostatek travnaté plochy a k zapůjčení slunečníky, doplnit energii mohou zájemci v občerstvení se zastřešeným posezením. Vodu provozovatelé dohřívají na osmadvacet stupňů.