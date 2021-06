Unikátní záběr lidé uvidí v hranolové věži východního křídla Špilberku. „Vůbec poprvé vystavujeme nestarší dochovaný reportážní snímek. Snímek průvodu slavnosti Božího těla na Zelném trhu pořídil 10. června 1841vědec, fotograf, profesor fyziky a aplikované matematiky, kněz a příslušník premonstrátského řádu Bedřich Franz. Živou událost fotografoval z okna brněnského divadla Reduta,“ uvedla mluvčí Muzea města Brna Alena Šedivá. Výstava v hranolové věži je přístupná denně mimo pondělí od devíti ráno do pěti odpoledne.

Vzácný originál uvidí návštěvníci jen do neděle. Od pondělí muzeum nabídne současný pohled ze stejného místa rovněž pořízený fotografickou technikou daguerrotypie, ten návštěvníci uvidí až do konce roku. „Daguerrotypie je způsob fotografování, který ještě neznal pojem negativ-pozitiv. Vynalezl jej roce 1837 jeden z průkopníků a otec fotografie Louis Daguerre. Sláva této techniky trvala sice jen několik let, ale ve své době byla oblíbená a rozšířená,“ dodala Šedivá.