Do tradičních programů k zahájení adventu opět tvrdě promluvila epidemická opatření. Na jižní Moravě a Vysočině uvedou do atmosféry adventního očekávání a vánoční radosti zajímavé výstavy.

Čas dětství. Do dětského světa a atmosféry čekání na oblíbené a vytoužené hračky pod stromkem zavede návštěvníky nová výstava na brněnském Špilberku. „Na výstavě Hračky na Hradě mají dětští i dospělí návštěvníci jedinečnou možnost vidět hračky ze sbírek našeho muzea. Každá z vystavených hraček v sobě nese kus historie a vzpomínek, které umožní připomenout čas dětství nebo zjistit s čím si hráli naši rodiče a prarodiče,“ pozval ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc. Výstava je otevřená od devíti do pěti denně vyjma pondělí. Vstupné je pro dospělé devětašedesát korun, děti do šesti let mají vstup volný. Výstava potrvá do konce února.

Betlémy. Jednu z nejrozšířenějších tradic vánočního času připomene nová výstava Třebíčské betlémy v zámecké konírně v Třebíči. „Výstava návštěvníkovi nabízí srovnání klasického třebíčského betlému od starých mistrů přelomu devatenáctého a dvacátého století se současnou tvorbou regionálních betlemářů,“ popsal Tomáš Hartman, kurátor výstavy.

Staré betlémy jsou zastoupené na výstavě nejen klasickými stavěcími, ale i skříňkovými betlémy. Výpůjčky pochází například z Moravského zemského muzea v Brně či od různých sběratelů. „Současnou betlemářskou tvorbu zapůjčili především sami autoři. Díla nepochází pouze z Třebíče, ale i z jejího okolí,“ dodal Hartman.

Výstava je přístupná od úterý až do neděle v časech od devíti do pěti hodin odpoledne, s výjimkou hodinové polední pauzy mezi dvanáctou a jednou hodinou. Omezená otevírací doba je potom od 24. prosince do Nového roku. Výstava potrvá do poloviny ledna

Brno a Brněnsko

Dance LIFE 2021

KDY: pátek až neděle

KDE: Brno, Výstaviště

Největší taneční festival ve střední Evropě, který se tradičně uskuteční na BVV – Veletrhy Brno, nabídne opět to nejlepší z taneční scény. Příchozí se mohou těšit se na padesát tanečních workshopů, přes padesát vystoupení na šesti podiích, sedm tanečních soutěží napříč tanečními žánry. Chybět nebude ani konkurz do prestižní baletní školy The Royal Ballet School v Londýně. Sobota nabídne divákům atraktivní vystoupení současné české taneční scény.

O statečné princezně Máně

KDY: sobota od 17.00

KDE: Zastávka u Brna

První hostování souboru Rosivadla na pozvání RIC Zastávka je naplánované do zastáveckého Dělnického domu na sobotní pátou hodinu odpoledne. Děti zjistí, kterak rosická princezna Honzu z pekla přivedla.

Advent ve VIDA!

KDY: sobota od 12.00

KDE: Brno

Zájemci se mohou těšit na začátek adventu ve vědeckém a zábavním centru VIDA! v Brně. Naučí sněhovou vločku levitovat a vánočního kapra plavat. Vypustí svůj lampion přání, odhalí tajný vzkaz od Ježíška nebo rozsvítí jehličí na stromečku.

Kalendář naruby

KDY: do konce roku

KDE: Brno a okolí

Cílem akce Obrácený adventní kalendář je shromáždit větší množství využitelných věcí, které pomohou potřebným. Sbírka je zaměřená na Brno a okolí, osobní předání ošacení a doplňků je naplánované po novém roce na pobočce Diecézní charity Brno. Oblečení dostanou lidé bez domova a v hmotné nouzi. Více informací získají lidé na UklidmeCesko.cz.

Bazar BeCharity

KDY: pátek až neděle, od 10.00

KDE: Brno, Vaňkovka

Po šesté otevřou ve Vaňkovce módní bazar osobností Be Charity Barbary Nesvadbové. Návštěvníkům akce nabídnou možnost obohatit svůj šatník o módní poklady známých osobnost. Zároveň přispějí na dobrou věc a podpoří léčbu hendikepovaných klientů nadačního fondu.

Pretty woman

KDY: sobota od 19.00 a neděle od 14.00 a od 19.00

KDE: Brno, Městské divadlo

Novodobý příběh o Poplece znají milovníci romantických filmů velmi dobře. Na začátku devadesátých let ve snímku Pretty woman zářila Julia Roberts. Jak dopadne divadelní zpracování příběhu prostitutky Vivien a podnikatele Edwarda, uvidí diváci v Městském divadle Brno. Kdo již nedostane lístky na víkendová představení, nemusí zoufat. Šanci má ještě do konce roku. Vstupné je od 730 korun.

Santiniho jazyk

KDY: pondělí a úterý, vždy od 18.00

KDE: Brno, Městské divadlo

Román Miloše Urbana Santiniho jazyk ožije na prknech Městského divadla v Brně. Diváci se společně s hlavním hrdinou vydají po stopách univerzálního reklamního sloganu. Pátrání bude lemované bizarními vraždami, tajuplnými vzkazy z minulosti i milostnou zápletkou. Vstupné je od 390 korun.

Otevření muzea

KDY: pátek až neděle

KDE: Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova

Dlouho očekávané otevření zrekonstruovaného Uměleckoprůmyslového muzea s novým konceptem si mohou zájemci užít o víkendu.Pořadatelé slibují vernisáže, prohlídky s designéry, workshopy a hudbu.Uměleckoprůmyslové muzeum se může pochlubit novými stálými expozicemi, které tvoří sbírka současného designu a módy. Příchozí se mohou těšit i na nové výstavy Lucie Koldová: LIGHTNESS a Jiří Pelcl Design.

Autentické prohlídky

KDY: sobota od 14.00

KDE: Brno

Zájemci se mohou těšit na na tradiční adventní a vánoční prohlídky Brna s tématy Kláštery v centru Brna. Konají se vždy v sobotu ve dvě odpoledne a poslední je 18. prosince. Sraz je na nádvoří Staré radnice.

Odchyt zajíců

KDY: neděle od 8.00

KDE: Kovalovice

Pomocníky, kteří udělají pořádný rámus, hledají na nedělní dopoledne pořadatelé ochytu zajíců. Sraz je u výkupny kovů v Kovalovicích. Vítaní jsou všichni, kdo umí křičet, skákat a udělat pořádný hluk. Potřeba bude kromě silných plic i teplé oblečení a pohodlné boty.

Blansko

Ďábelský Výpustek

KDY: sobota a neděle, od 10.00 do 17.00

KDE: Výpustek, Křtiny

Dvanáctý ročník mikulášských prohlídek s čertovskými průvodci chystají na víkend pořadatelé ze Správy jeskyní ve Výpustku u Křtin v Moravském krasu. Na děti se těší čertovští žáci Čuřil s Benetkou. Nutná je rezervace na e-mailu vypustek.rezervace@caves.cz nebo telefonicky na 516 439 111. Jednotné vstupné je sto korun.

Pan ETA

KDY: do ledna

KDE: Blansko, muzeum

Do ledna hostí blanenské muzeum výstavu věnovanou Stanislavu Lachmanovi. Působil jako průmyslový výtvarník v Kovotechně Praha a Elektro-Praze Hlinsko. Lachmanovi, který by letos oslavil sto let, se přezdívá také Pan ETA. Lidé se vrátí do minulosti díky předmětům denní potřeby. Otevřeno je denně kromě neděle a pondělí.

Břeclav

Adventní Břeclav

KDY: od neděle

KDE: sady 28. října

Svátečně nasvícené sady 28. října v Břeclavi připomenou od neděle atmosféru adventního očekávání. „ I letos návštěvníky parku potěší krásně ozdobený vánoční strom, betlém nebo andělská fontána a další prvky, které navodí tu pravou vánoční atmosféru,“ pozvali pořadatelé k vycházce. Program připravený na nedělní odpoledne zrušili.

Svět skřítků a trpaslíků

KDY: do 24. ledna 2022

KDE: Břeclav, Muzeum pod vodárnou

Rodinnou výstavu nabízí od soboty břeclavské muzeum. Ukáže historické sošky, pohledy, hrníčky, loutky, skleněné figurky i klasické zahradní trpaslíky. Děti potěší skřítci z Večerníčků i Šmoulové. Výstava je přístupná ve všední dny od devíti do pěti, o víkendech od jedné do pěti.

Advent online

KDY: sobota od 16.45

KDE: Hustopeče

Program chystaný na sobotní odpoledne k zahájení adventu na Dukelském náměstí v Hustopečích museli pořadatelé kvůli horšící se epidemické situaci zrušit. Advent zahájí alespoň online. „Čtvrt hodiny před pátou odpoledne zazní z městského rozhlasu koledy a po svátečním pozdravu starostky města rozsvítíme vánoční strom na Dukelském náměstí v přímém přenosu na facebookové stránce města,“ pozvali pořadatelé.

La Grace – plavby

Kdy: středa 1. prosince, 18.00

Kde: Břeclav, Cyklosféra

Příběh a plavby plachetnice La Grace přiblíží ve středu přednáška v břeclavské Cyklosféře. „Promítání uvede kapitán Josef Dvorský živým vstupem přímo z paluby lodi, která v současnosti kotví v Palermu na Sicílii,“ pozvali pořadatelé. Dvorský také přiblíží svou novou výzvu, putování od pramene Moravské Dyje k pramenům poznání do Soluně ve stopách Cyrila a Metoděje. Povypráví o první dokončené etapě svého putování pěšky a na padellboardu od pramene Dyje do Bratislavy.

Hodonín

Na křídlech andělů

KDY: neděle od 15.00

KDE: Veselí nad Moravou

Na křídlech andělů je název adventního koncertu, který se koná v neděli od tří hodin ve veselském kostele Svatých Andělů strážných. Během koncertu vystoupí Eva Kotača, na varhany zahraje Jiří Kovář a vystoupí i žesťový kvintet pod vedením Jiřího Štici. Výtěžek z akce poputuje na podporu sociálních projektů Charity ve Veselí nad Moravou.

Vycházka s Brontosaury

KDY: neděle od 13.00

KDE: Čejkovice

Výchoz je přírodní památka nacházející se nad obcí Čejč na Hodonínsku. Právě jí se bude věnovat komentovaná procházka, kterou pořádá v neděli Hnutí Brontosaurus Čejkovice. Přibližně šestikilometrovou trasou provede Marek Navrátil. Sraz zájemců je v jednu hodinu u klubovny Brontosaurů v Čejkovicích. Trasa není vhodná pro kočárek.

Vyškov

Hospodský kvíz

KDY: každý čtvrtek do 19.00

KDE: Vyškov, Dědická, Dukla

Hospodský kvíz nabízí spoustu zábavy i poučení. Bude k tomu stačit tužka, papír a chuť postavit se nové výzvě. Každý týden sestavují organizátoři nové otázky, každý týden odměňují nejúspěšnější týmy. Důležité je sestavit tým a přihlásit se předem. Startovné za hráče je 60 korun.

Hra v zámeckém parku

KDY: denně po celý den

KDE: Slavkov u Brna, zámecký park

Správci slavkovského zámku připravili novou hru pro děti a jejich doprovod. Až do 12. prosince mohou zájemci hledat pejska, který se zaběhl místní bílé paní. Do hry se lze zapojit ve spodní části zámeckého parku, který je přístupný denně od šesti hodin ráno do šesti hodin v podvečer.

Princezna se zlatou hvězdou

KDY: sobota od 15.00

KDE: Vyškov, Besední dům

Užít si sobotní odpoledne s pohádkou mohou děti ve Vyškově. V Besedním domě se od tří hodin odpoledne mohou těšit na klasický pohádkový příběh z pera Boženy Němcové Princezna se zlatou hvězdou na čele. Jak si povede princezna Lada ve světě, a zda potká pravou láskou, zjistí diváci díky Divadelní společnosti Julie Jurištové. Vstupenky jsou ke koupi na mksvyskov.cz.

Plavby po planetě

KDY: neděle od 19.00

KDE: Vyškov, Besední dům

Cestovatelská přednáška Jiřího Kolbaby opět potěší diváky ve Vyškově. Kolbaba tentokrát pozve své příznivce na program na téma lodí a moří. Beseda nese název Plavby po planetě a pořadatelé slibují zajímavé vyprávění s vůní dálek.

Znojmo

Vyhlídkové kolo

Kdy: od neděle

Kde: Znojmo, Komenského náměstí

Novinkou letošního adventu ve Znojmě je velké vyhlídkové kolo na Komenského náměstí ve Znojmě. Podívat se na centrum města z nadhledu víc než dvaceti metrů mohou lidé poprvé v neděli.

Africké trhy

KDY: neděle od 11.00

KDE: Znojmo, minoritský klášter

Další příležitost nakoupit si exotické ovoce a další zajímavé speciality i na sváteční stůl nabídnou v neděli další africké trhy ve Znojmě. Na nádvoří minoritského kláštera v ulici Přemyslovců bude od jedenácti hodin dopoledne do tří odpoledne ke koupi čerstvé ovoce vypěstované farmáři v Ugandě, ale také sušené ovoce, lákavá koření ze Zanzibaru nebo také chutné čaje a džemy.