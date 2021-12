24. 12. 16.00, 24.00

25. 12. 7.30, 9.00, 10.30

26. 12. 7.30, 9.00, 10.30



Kostel sv. Jakuba

24. 12. 22.00

25. 12. 8.00, 9.30, 11.00

26. 12. 8.00, 9.30

Kostel sv. Janů (minoritský)

24. 12. 15.30, 24.00

25. 12. 7:30, 9:00, 10:30 a 15:30 hod

26. 12. 7:30, 9:00, 10:30 a 15:30 hod



kostel Nalezení sv. Kříže (kapucínský)

24. 12. 16.30

25. 12. 10.00, 17.00

26. 12. 10.00, 17.00

bazilika Panny Marie, Staré Brno

24. 12. 15.00, 22.00

25.12. 7.30, 9.00, 11.00

26. 12. 7.30, 9.00, 11.00



kostel bl. Marie Restituty, Brno-Lesná

24. 12. 15.00, 22.00

25. 12. 8.00, 10.00

26. 12. 8.00, 10.00



kostel Nejsvětější Trojice, Brno-Královo Pole

24. 12. 15.00, 22.00

25. 12. 7.30, 9.30

26. 12. 7.30, 9.30, 18.30

Brněnsko



Kuřim, kostel sv. Máří Magdaleny

24. 12. 15.00, 22.00

25. 12. 9.30

26. 12. 8.00, 9.30

Ivančice, kostel Panny Marie

24. 12. 15.00, 22.00

25. 12. 9.00

26. 12. 9.00



Pohořelice, kostel sv. Jana Nepomuckého

24. 12. 24.00

25. 12. 9.00

26. 12. 9.00

Rosice, kostel sv. Martina

24. 12. 21.15

25. 12. 9.15

26. 12. 9.15

Šlapanice, kostel Panny Marie

24. 12. 16.00

25. 12. 7.00, 8.45

26. 12. 25. 12. 7.00, 8.45, 18.30

Tišnov, kostel sv. Václava

24. 12. 16.00, 24.00

25. 12. 6.45, 8.45, 18.30

26. 12. 6.45, 8.45, 18.30

Blanensko

Blansko, kostel sv. Martina

24. 12. 23.00

25. 12. 7.00, 8.45

26. 12. 7.00, 8.45



Adamov, kostel sv. Barbory

24. 12. 21.00

25. 12. 8.00

26. 12. 8.00



Boskovice, kostel sv. Jakuba

24. 12. 22.00

25. 12. 7.00, 9.30

26. 12. 7.00, 9.30



Kunštát, kostel sv. Stanislava

24. 12. 22.00

25. 12. 8.00, 11.00

26. 12. 8.00, 11.00



Letovice

24. 12. 16.00 a 23.00 (sv. Prokopa), 21.00 (klášterní kostel)

25. 12. 7.30 a 9.00 (sv. Prokopa), 10.30 (klášterní kostel)

26. 12. 7.30 a 9.00 (sv. Prokopa), 10.30 (klášterní kostel)

Olešnice, kostel sv. Vavřince

24. 12. 14.30, 22.00

25. 12. 8.00

26. 12. 8.00



Rájec-Jestřebí, kostel Všech svatých

24. 12. 20.30

25. 12. 8.00

26. 12. 8.00



Velké Opatovice, kostel sv. Jiří

24. 12. 15.00, 24.00

25. 12. 9.00

26. 12. 8.00

Břeclavsko

Břeclav, kostel sv. Václava

24. 12. 16.00, 22.00

25. 12. 7.45, 10.30

26. 12. 7.45, 10.30



Hustopeče, kostel sv. Václava

24. 12. 16.00, 23.00

25. 12. 8.00, 9.30

26. 12. 8.00, 9.30



Klobouky u Brna, kostel sv. Vavřince

24. 12. 16.00

25. 12. 10.30

26. 12. 10.30



Lanžhot, kostel sv. Kříže

24. 12. 16.30, 22.30

25. 12. 9.00, 17.30

26. 12. 9.00



Mikulov, kostel sv. Václava

24. 12. není

25.12. 9.00

26. 12. 9.00

Valtice, kostel Panny Marie

24. 12. 22.00

25. 12. 10.30

26. 12. 10.30



Velké Bílovice, kostel Panny Marie

24. 12. 22.30

25. 12. 10.30

26. 12. 10.30

Hodonínsko

Hodonín, kostel sv. Vavřince

24. 12. 16.00, 22.00

25. 12. 6.50 8.00 9.15 17.45

26. 12. 6.50 8.00 9.15 17.45



Bzenec, kostel sv. Jana Křtitele

24. 12. 22.00

25. 12. 9.30

26. 12. 9.30



Dubňany, kostel sv. Josefa

24. 12. 22.30

25. 12. 7.30, 10.30

26. 12. 7.30, 10.30



Kyjov, kostel Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje

24. 12. 15.00. 22.00

25. 12. 7:30, 9:00, 10:30

25. 12. 7:30, 9:00, 10:30, 18.30



Strážnice, kostel Panny Marie

24. 12. 13.00, 23.00

25. 12. 7.30, 10.30

26. 12. 7.30, 10.30



Veselí nad Moravou, kostel sv. Andělů strážných

24. 12. 15.00, 23.00

25. 12. 7.30, 10.00, 18.00

26. 12. 7.30, 10.00, 18.00



Vracov, kostel sv. Vavřince

24. 12. 22.00

25. 12. 10.30

26. 12. 10.30

Vyškovsko



Vyškov, kostel Panny Marie

24. 12. 15.00, 21.30

25. 12. 9.00, 17.30

26. 12. 9.00



Bučovice, kostel Panny Marie

24. 12. 15:30 a 23:30

25. 12. 9. 30

26. 12. 9.30



Ivanovice na Hané, kostel sv. Ondřeje

24. 12. 22.00

25. 12. 8.00

26. 12. 8.00



Slavkov u Brna, kostel Vzkříšení Páně

24. 12. 15.30, 22.30

25. 12. 9.00

26. 12. 9.00, 18.00

Znojemsko



Znojmo, kostely sv. Mikuláše a sv. Kříže

24. 12. 9.00 (penzion Vančurova), 13.30 a 15.00 (sv. Mikuláš), 16.00 (sv. Kříž), 22.00 (sv. Kříž), 24.00 (sv. Mikuláš)

25. 12. 8.00, 10.00, 18.00 (sv. Kříž), 9.00 a 11.00 (sv. Mikuláš)

26. 12. 8.00, 10.00, 18.00 (sv. Kříž), 9.00 a 11.00 (sv. Mikuláš)



Znojmo, kostel Panny Marie a sv. Václava v Louce

24. 12. 16.00, 21.30

25. 12. 8.00

16. 12. 8.00



Jevišovice, kostel sv. Josefa

24. 12. 22.00

25. 12. 8.00

16. 12. 8.00



Moravský Krumlov, kostel Všech svatých

24. 12. 23.00

25. 12. 9.00

26. 12. 9.00

DALŠÍ TIPY

Betlémské světlo a betlémy

Světlo v Břeclavi

KDY: pátek 24. prosince od 16.00

KDE: Břeclav

Světlo přivezené z Betléma si do svých domovů mohou již tradičně přinést i lidé v Břeclavi. Jako každý rok ho do České republiky dovezli skauti od svých kolegů v Rakousku. Zájemci si pro ně mohou přijít v pátek, na Štědrý den, k břeclavskému kostelu svatého Václava. Tam začíná ve čtyři hodiny odpoledne štědrovečerní mše svatá pro děti. Po jejím skončení budou skauti rozdávat před kostelem betlémské světlo do přinesených lucerniček. Ještě před tím si mezi druhou a čtvrtou odpoledne mohou lidé v suterénu kostela prohlédnout výstavu betlémů.

Světlo v Ratíškovicích

KDY: čtvrtek 23. prosince od 17.00 a pátek 24. prosince od 10.00

KDE: Ratíškovice



Ve čtvrtek 23. prosince a také na Štědrý den, se bude v Ratíškovicích na Hodonínsku rozdávat Betlémské světlo. Kvůli pandemickým opatřením nebudou letos zástupci místního Junáka roznášet světlo po domech, ale rozdají ho na několika místech. Lidé si mohou s petrolejkou nebo svíčkou ve vhodné nádobě přijít ke kostelu, Spolkovému domu anebo k drezíně. Ve čtvrtek to bude možné od pěti do sedmi večer, na Štědrý den pak od deseti hodin dopoledne do pravého poledne. Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou jako symbol míru a přátelství.

Putování po betlémech

KDY: do 6. ledna

KDE: Blansko

Druhý ročník putování po betlémech připravila na vánoční čas od 23. prosince až do svátku Tří králů 6. ledna blanenská farnost. Betlémy se objeví v mnoha výlohách a na některých venkovních plochách. Začátek akce pořadatelé spojili s příjezdem Betlémského světla do Blanska. Součástí bude i letos šifrovací hra.

Živý betlém

KDY: sobota od 14.30

KDE: Blansko, farní nádvoří

Na Boží hod odpoledne mohou lidé přijít na farní nádvoří u kostela sv. Martina v Blansku podívat se tradiční živý betlém. Setkání doprovodí í pásmo dětí a mládeže z farnosti a zpěv koled všech přítomných.

Výstava betlémů

KDY: od pátku do 2. ledna denně

KDE: Břeclav, suterén kostela sv. Václava

Výstavu více než 130 historických, profesionálních, amatérských i dětských betlémů představují pořadatelé z břeclavské farnosti Středisko volného času Duhovka v suternénu farního kostela. Otevřeno bude o Štědrého dne do 2. ledna denně a poté o víkendu 8. a 9. 1. od 14:00 do 16:00 hodin.

Trubači

Koledy z věže

KDY: pátek 24. prosince od 22.30

KDE: Moravský Krumlov

Novinku k příjemné atmosféře vánočních svátků připravili na Štědrý večer pořadatelé v Moravském Krumlově. „Letošní novinkou lidé uslyší v pozdním večeru na Štědrý den. V půl jedenácté večer zazní z osvětlené a nově opravené zámecké věže koledy v podání sedmi Krumlovských trubačů. Poté si mohou lidé vydat domů nebo pokračovat na půlnoční mši svatou, která začíná v kostele Všech svatých v Moravském Krumlově v jedenáct hodin večer,“ pozvala za krumlovské organizátory na vánoční novinku Eva Fruhwirtová.

Od Floriánku k zámku bílou nádherou. Projděte se Moravským Krumlovem

Za zvířaty

Za zvířaty do Zoo

KDY: pátek 24. prosince od 10.00

KDE: Zoo Brno



Vypravit se na Štědrý den za zvířaty mohou lidé v Brně. Zoo zve na komentovaná krmení. V deset nakrmí ošetřovatelé lišku polární, v jedenáct pandu červenou a v půl dvanácté velblouda dvouhrbého. Otevřeno bude od devíti ráno do dvou odpoledne.

Vánoční ZooPark Vyškov

KDY: od 23. prosince do 2. ledna, vždy od 9.00

KDE: ZooPark Vyškov

ZA KOLIK: snížené vstupné 40 a 30 korun



Vyzdobený Hanácký statek ve vyškovském ZooParku nabídne zájemcům samoobslužné adventní a vánoční aktivity. K procházce po zoo dostanou návštěvníci krmení pro zvířata. Od 23. prosince do 1. ledna zde platí snížené vstupné.

Krmení šimpanzů

KDY: pátek 24. prosince od 12.30

KDE: Zoo Hodonín



Štědrodenní krmení šimpanzů a kočkovitých šelem láká do hodonínské zoo. Chovatelé rozdají dárky u šimpanzů o půl jedné a o půl hodiny později se mohou příchozí těšit na komentované krmení lvů a tygrů u výběhu kočkovitých šelem.

Rychlé stroje

Burácení

KDY: pátek 24. prosince od 11.45

KDE: Hodonín

Akce pro všechny chlapce, tatínky a dědečky, ale i dámy, které propadly kouzlu motorkářství, se koná na Štědrý den v Hodoníně. Sraz účastníků čtrnáctého Vánočního burácení je v 11.45 na parkovišti u supermarketu Lidl. Následuje spanilá jízda.

Mezisváteční offroad

KDY: úterý 28. prosince od 10.00 do 18.00

KDE: Mokrá

ZA KOLIK: vjezd 200 korun



V úterý 28. prosince se v deset hodin dopoledne otevřou brány bývalé raketové základny v Mokré na Brněnsku. Pořadatelé chystají akci pro všechny majitele a fanoušky offroadových vozidel. Kilometrová dráha napříč vojenským prostorem nabídne spoustu povyražení.

Aktivní pohyb

Dny sportovišť

KDY: od 27. do 29. prosince

KDE: Brno, různá místa



Hned po vánočních svátcích se mohu lidé rozhýbat na Dnech sportovišť. Od 27. do 29. prosince přivítají zapojené areály návštěvníky zdarma. Někde se musí zájemci předem zaregistrovat. „Lidé si mohou zabruslit u haly Vodova nebo za Lužánkami. Zdarma se otevírají brány Lázeňského a relaxačního centra Rašínova,“ pozval první náměstek primátorky Petr Hladík. Kromě městských sportovišť se zapojí i lezecká stěna Hudy ve Vídeňské ulici, Minigolf One v Nákupním centru Královo Pole nebo Sportareál Družstevní. Rezervovat si místa je možné na dnysportovist.cz.

Vánoční kilometr

KDY: neděle 26. prosince

KDE: Břeclav

ZA KOLIK: startovné 150 korun



Po roční odmlce je zpět Vánoční kilometr. Jedná se o již 47. ročník závod v ploutvovém a zimním plavání, který se uskuteční v Břeclavi u břehu řeky Dyje, a to v neděli 26. prosince. Prezentace bude od devíti do půl jedenácté v kanceláři Svazu potápěčů Moravy a Slezska v areálu Slováckého veslařského klubu Břeclav, Nad Splavem. Závodit se bude v délce 100, 250, 500, 750 metrů a o půl dvanácté začne hlavní závod „O Putovní pohár“ na 1000 metrů, jenž je určený pro dálkové ploutvové plavce, potápěče, freedivery a dálkové zimní plavce. Startovné činí 150 korun.

Pro děti

Nová pohádka v planetáriu

KDY: pondělí 27. prosince od 13.30

KDE: Brno

Děti s emohou těšit na nový příběh s živými herci i pestrými animacemi. Ppřímo pro brněnské digitárium ho připravili Vlastimil Peška, Petr Hloušek a Jaroslav Milfajt. Během vesmírného výletu poznají diváci společně s pejskem a kočičkou řadu nebeských souhvězdí – třeba protivného Draka, dobráckého Velkého psa nebo lechtivou Velrybu. Zjistí, kam zmizelo souhvězdí Kočky a k čemu je dobrá pštrosí prachovka. Reprízy je možné navštívit až do 30. prosince. Představení je vhodné pro děti od tří let.