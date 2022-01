HODONÍN. Malí koledníci se chystají například v Hodoníně. „Někteří koledníci vyrazili hned po Novém roce, ale hlavním sbírkovým dnem v Hodoníně i v mnoha obcích v našem regionu bude tato sobota. Přímo v Hodoníně přijdou koledníci na mši v osm ráno, po ní dostanou požehnání a půjdou koledovat,“ uvedla Jana Šupálková z hodonínské Charity. Kvůli přetrvávajícím pandemickým omezením ani letos ve městě nebude oblíbený průvod s velbloudy, ale skupinky malých koledníků s dospělým doprovodem a označenými a zapečetěnými pokladničkami na koledu s chutí vyrazí.

JEDOVNICE. Například v Jedovnicích na Blanensku vyrazí skauti koledovat už v pátek. „V šest večer pak v Zrcadlovém sále na Chaloupkách začne tradiční Tříkrálový koncert s několika kapelami, “ přibližil za organizátory Jan Fránek.Po roční vynucené přestávce bude pokračovat i další oblíbená jedovnická tradice. „Už víc než dvacet let chodíme na koledu s kapelou Bivojanka, obcházíme hlavně známé a kamarády. Loni to možné nebylo, letos už půjdeme zase,“dodal Fránek s tím, že se muzikanti budou nejspíš potkávat se skupinkami skautů, kteří budou pokračovat v obvyklé sbírce. „Do tříkrálové pokladničky dáme i to, co případně dostaneme při naší obchůzce,“ upřesnil Fránek. Na některých místech i letos místo koledníků zůstávají kasičky na veřejně přístupných místech.

Členové spolku Vápeníček z Lipovce se sešli, aby si tradičně zazpívali koledy

VELKÉ NĚMČICE. „Sbírky jsme se každý rok chopili s velkou chutí, malé koledníky přivítali, vystrojili, po koledě jim připravili posezení. To ani letos bohužel kvůli přetrvávajícím obavám a omezením není možné. Označené a zapečetěné pokladničky budou ve Velkých Němčicích připravené v samoobsluze, v kostele a na obecním úřadě.“ sdělil starosta Velkých Němčic František Smetana.

VELKÉ PAVLOVICE. Ve Velkých Pavlovicích koledníci na obchůzku vyrazí v sobotu od devíti ráno. „Koledníci budou procházet dům od domu ulicemi Velkých Pavlovic, a tak jako bývalo vždy příjemným zvykem, budou zvonit na domovní zvonky, koledovat, vinšovat do nového roku, zájemcům zdobit dveře nápisem K + M + B 2022 a s poděkováním a vděčností přijímat do zapečetěných pokladniček finanční dary,“ zvali pořadatelé z Velkých Pavlovic.

JAK PŘISPĚT. Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou České republiky potrvá v celé republice do 16. ledna. Lidé mohou přispět také prostřednictvím dárcovských SMS na číslo 87 777 ve formátu DMS KOLEDA 30. DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90 . Svůj příspěvek mohou poslat také na sbírkový účet 66008822/0800.

KDY: do soboty, od 10.00 do 17.00

KDE: Blansko

Muzeum Blanenska láká na nevšední prohlídku. Až do soboty je v jeho prostorách vystavený Micro & Macro modul z dílny brněnských autorů ze studia Visualove a architektů Chybik+Kristof. Jedná se kopii exponátu, který je součástí prezentace Jihomoravského kraje, města Brna a České republiky na světové výstavě EXPO v Dubaji. Je součástí putovní vědecké show Věda a technika jede! Příchozí si díky unikátnímu exponátu prohlédnou vývoj vesmíru, mnohonásobně zvětšené lidské orgány nebo třeba psí blechu. „Modul je přístupný zdarma ve vzdělávací místnosti zámku – zámecké obrazárně. Otevřeno je do soboty kromě svátků, vždy od desíti do sedmnácti hodin,“ upřesnila Komínková. Od pondělí se výstava přesune do Boskovic.

Přednáška o Ekvádoru

KDY: úterý 11. ledna od 17.00

KDE: Boskovice

ZA KOLIK: od 180 korun



Přednáška plná zajímavostí, životních zkušeností a nadhledu přenese diváky do zcela odlišného světa. Lidé zjistí, jaký byl rok a půl života v Ekvádoru ve fotografiích, videích a především díky skvělému vyprávění Matěje Ptaszeka.

Chemie ve VIDA!

KDY: sobota a neděle od 12.00

KDE: VIDA! science centrum, Brno

ZA KOLIK: od 230 korun



Brněnské centrum VIDA! zahajuje rok dílnami pro děti, které jim přiblíží taje každodenního využití chemie. Dílny se konají každý víkend do konce února každé dvě hodiny mezi polednem a čtvrtou odpoledne. Děti se dozví, co udělá Savo s kečupem, jak reaguje peroxid vodíku s bramborou nebo zda může pomeranč spořádat gumového medvídka.

Vánoční koncert i společné koledy. Janek Ledecký zazpíval s dětmi z Pozořic

Rozhledna U Lidušky

KDY: denně

KDE: Bílovice nad Svitavou



Rozhledna měří bezmála třicet metrů a vyrostla na kopci, kam vede cesta přes myslivnu lišky Bystroušky, jezírko a Liduščin památník. Desítky let na toto místo vyráželi turisté, kteří využívali přirozeného terénu k výhledům do okolí.

Motýlí dům

KDY: denně od 10.00 do 20.00

KDE: Brno, náměstí Svobody, Rozkvět

ZA KOLIK: rodinné vstupné 390 korun, dospělí150 korun, děti 100 korun



Papilonia je motýlí dům pod umělým osvětlením v centru Brna. Panuje zde klima jako v tropické džungli. Příchozí mohou pozorovat stovky jedinců až třiceti nejkrásnějších druhů planety. největší jedinci jsou větší, než formát papíru A5. Neexistují zde bariéry mezi motýly a návštěvníky.

Pohádka Co by kdyby

KDY: sobota od 10.30

KDE: Brno, Divadlo Polárka

ZA KOLIK: od 100 do 200 korun



Zkrátit si čekání na sobotní oběd mohou děti s rodiči či prarodiči na představení nazvaném Co by kdyby v brněnském Divadle Polárka. Hra je vhodná pro děti od tří let a je inspirovaná knížkou spisovatelky a výtvarnice Daisy Mrázkové. Ukáže divákům příběh obyčejné rodiny. Vstupné je od 100 do 200 korun.

Propletenec bodoval. Fotky lidí z Kahanu soutěžily. Na bedně je kašna Novotného

Od Barborky po Tři krále

KDY: do 18. ledna

KDE: Brno

Užít si pobyt na čerstvém vzduchu při dobrodružné výpravě a plnění úkolů mohou děti v Brně. Trasu připravilo SVČ Lužánky. V okolí Čertovy rokle najdou zájemci deset zastavení. Pomocníkem bude plánek, který je ke stažení na webu střediska. Trasa je dlouhá přibližně dva a půl kilometru a spojujícím tématem je advent, Vánoce a otázky víry. Cesta vede sice po zpevněných cestách a chodnících, ale ty jsou bohužel v zimě neudržované. Vždy je možné zvolit více cest mezi jednotlivými úkoly.

Příběh o hvězdě a mudrcích

KDY: sobota od 10.00

KDE: Moravská galerie, Brno

ZA KOLIK: 80 korun

Sobotní ateliér pro rodiny s děti připravila na sobotu Moravská galerie v Brně. Program je vhodný pro děti od šesti do dvanácti let a pořadatelé slibují nejen příběh o třech králích či o narození Ježíška. Dojde i na společné zpívání či vyrábění.

Novoroční koncert

KDY: pátek od 19.00

KDE: Rosice

ZA KOLIK: 190 korun



Začít nový rok slavnostně a hudebním zážitkem mohou lidé v Rosicích na Brněnsku. Na první lednový pátek totiž připravili pořadatelé Novoroční koncert. Svým příznivcům se představí Irena Budweiserová & Jakub Racek. Koncert začíná v sedm hodin večer, vstupné na místě je 190 korun. Zpěvačku lidé znají jako dlouholetou členku folkové kapely, legendárního Spirituál kvintetu.

Svatý Kopeček v záplavě červené. Adventní města na jihu Moravy zvou k zastavení

Hračky na Špilberku

KDY: úterý až neděle, od 9.00 do 17.00

KDE: Brno

ZA KOLIK: 69 korun, rodinné vstupné 240 korun



Zimní výstava na Špilberku patří dětem, ale na hračky svého dětství si rádi zavzpomínají i rodiče. Uvidí panenky, medvídky, cínové vojáčky, loutková divadla nebo stolní hry. Rodinné vstupné je 240 korun. Otevřeno je denně kromě pondělí od devíti ráno do pěti odpoledne.

Brněnská národní výstava psů

KDY: sobota a neděle, od 9.00

KDE: Brno, Výstaviště

Psi nejrůznějších plemen zaplní o víkendu brněnské výstaviště. Koná s etam totiž Brněnská národní výstava psů. Již 5. a 6. února se chovatelé mohou těšit na Mezinárodní výstavu psů Duo Cacib.

Betlémy v Břeclavi

KDY: sobota a neděle od 14.00 do 16.00

KDE: Břeclav

Na sto sedmdesát nejrozmanitějších betlémů se mohou ještě o víkendu podívat lidé v suterénu břeclavského kostela svatého Václava. Výstavu připravila farnost a břeclavská Duhovka. Otevřeno je od dvou odpoledne.

Novoroční koncert

KDY: neděle od 18.00

KDE: Hustopeče

ZA KOLIK: 400 korun



Novoroční koncert nabídne v neděli večer v Hustopečích na Břeclavsku Martin Chodúr. Zpěvák, skladatel, textař, multiinstrumentalista, bývalý člen ostravské rockové skupiny Robson a vítěz první řady pěvecké soutěže Česko Slovenská SuperStar zazpívá v šest hodin večer v evangelickém kostele v Hustopečích. Vstupné je 400 korun.

Tříkrálový koncert

KDY: sobota od 18.00

KDE: Mikulov

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné



Sto osmdesáté výročí od skladatelova narození si připomenou posluchači ve Slavkově a Mikulově. Zazní dvě z nejslavnějších Dvořákových děl. Novosvětskou symfonii a Te Deum mohou lidé zažít v podání Komorního orchestru Collegium Magistrorum a Smíšeného sboru Ars Brunensis pod vedením švýcarského dirigenta Sebastiena Thomasa Bagnouda. Na varhany bude doprovázet varhanice Kateřina Málková. Vystoupí také sopranistka Pavla Radostová a barytonista Jiří Miroslav Procházka. V sobotu hudebníci vystoupí v mikulovském kostele svatého Václava v šest večer, druhý den vystoupí v půl páté odpoledne ve Slavkově v kostele Vzkříšení Páně. Vstupné je dobrovolné.

Břeclavský Silvestr byl veselý. Nový rok prozářil slavnostní ohňostroj

Rok v krajce

KDY: neděle od 15.00

KDE: Kyjov

Vernisáž výstavy nazvané Rok v krajce se koná v neděli ve tři hodiny odpoledne ve Vlastivědném muzeu Kyjov. Výstava paličkované krajky z tvorby Jany Špačkové a Pavlíny Lejskové potrvá do 27. února.

Pletky s anděly

KDY: sobota a neděle od 13.00

KDE: Veselí nad Moravou



Jak je možné se díky háčkování a pletení zaplést s anděly? Letošní adventní výstava ve Veselí nad Moravou je věnována andělské tématice a vytváří prostor ke hrám i k zamyšlení. K vidění je ještě do neděle

Zimní autoslalom

KDY: neděle od 8.00

KDE: Hodonín

ZA KOLIK: startovné 1000 korun, diváci zdarma



Seriál zimních závodů v autoslalomu pokračuje v neděli v Hodoníně na motokárové trati v areálu autocvičiště. Registrace začíná v osm ráno, závody před jedenáctou dopoledne. Startovné je tisíc korun, diváci mají vstup zdarma.

Karibik v zimě a v centru Brna. Motýlí krasavci se předvádějí v Papilonii

Benefiční koncert

KDY: neděle od 15.00

KDE: Bučovice

ZA KOLIK: zdarma



Slavná Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby a Benefiční koncert v Bučovicích na Vyškovsku. Takový mohou mít program zájemci v neděli od tří hodin odpoledne. Akci pořádá bučovická farnost v kostele nanebevzetí Panny Marie. Hraje Orchestr při kostele svatého Jakuba a zpívají sólisté i sbor Slezan z Českého Těšína.

Koncert ve Vyškově

KDY: úterý 11. ledna od 19.00

KDE: Vyškov

Moravské klavírní trio ve spolupráci s operními hosty představí svátečně laděný program slavných árií a duet. Vystoupí Jana Ryšánková, Jiří Jahoda a Miroslav Zicha. Hosty budou sopranistka Jekaterina Krovateva a barytonista Robin Červinek. Koncert se koná ve Vyškově, a to v úterý 11. ledna od sedmi hodin večer. Trio vzniklo v roce 1997 a za dobu své existence absolvovalo stovky koncertů v České republice i v zahraničí.

Poezie Vánoc

KDY: do 6. února

KDE: Znojmo



Ukázky původních soukenických jihlavských betlémů i betlémové přírůstky ze současné tvorby zdejších řezbářů nabízí do února výstava v minoritském klášteře Jihomoravského muzea ve Znojmě. Přístupná je denně od deseti ráno do pěti odpoledne.

Tříkrálový běh

KDY: sobota od 13.00

KDE: Práče

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Tříkrálový běh pro Lucinku se uskuteční v sobotu v Práčích na Znojemsku. Dětský závod startuje v jednu po poledni, hlavní závod pak ve čtvrt na tři odpoledne. Startovné pro dospělé je 250 korun. Pořadatelé slibují i doprovodný program, vstupné je dobrovolné. Více informací najdou zájemci na matkyvbehu.cz.

Starý rok odvezli na traktorech. Jiřicemi projela na Silvestra spanilá jízda

Ptačí hodinka

KDY: od pátku do neděle

KDE: kdekoliv



Příležitost lépe poznat život na vlastní zahradě či balkoně a současně pomoci ornitologům nabízí až do neděle Ptačí hodinka. „Stačí si vybrat vhodné místo, například krmítko s pestrou potravou a hodinu pozorovat ptáky,“ vyzvali pořadatelé České ornitologické společnosti. Badatelé žádají o zaslání pozorovaných počtů ptáků jednotlivých druhů. „A to nejvyšší počet pozorovaný najednou v jednu chvíli, ne celkový počet pozorovaný za hodinu. Důležité ale je i zjistit, kde ptáci chybí, proto jsou užitečná i hlášení o tom, že pozorovatel žádné ptáky neviděl,“ upřesnili pořadatelé. Podrobnosti k pozorování a hlášení najdou zájemci na webu ptacihodinka.birdlife.cz.

Tříkrálový koncert

KDY: neděle od 17.00

KDE: Třebíč

Muzeum Vysočiny Třebíč zve v neděli milovníky hudby na Tříkrálový koncert . V Kamenném sále třebíčského zámku od pěti hodin odpoledne vystoupí smíšený pěvecký sbor Differo pod vedením Aničky Kolaříkové. Vstupné je sto korun. Lístky je možné zakoupit v předprodeji na pokladně muzea.

Karneval na ledě

KDY: neděle od 13.30

KDE: Polná



Kluziště v Polné bude v neděli dějištěm dětského karnevalu. Na kluzišti se mohou malí zájemci těšit na soutěž o nejkrásnější masku, hry v maskách, spanilou jízdu maškar a horké nápoje. Vstupné je třicet korun, masky mají vstup volný.

Tříkrálová plavba

KDY: sobota od 13.00

KDE: Dalešická přehrada, přístaviště Kramolín

Užít si sobotní odpoledne plavbou na Dalešické přehradě mohou všichni zájemci se srdcem na pravém místě. Výtěžek ze vstupného a ze sbírky pořádané na palubě poputuje charitě. Pořadatelé slibují poslech i zpívání koled.

Od Hardeggu po Valtice. Průlet nad jižní Moravou za zimních odpolední

Proslov

KDY: 12. ledna od 19.00

KDE: Brno

ZA KOLIK: od 190 do 420 korun

První premiérou letošního roku v brněnském Divadle Bolka Polívky bude ve středu 12. ledna od sedmi večer Proslov. Jedná se o pohybový stand-up s Annou Polívkovou. „V představení se moc nemluví. Připadá mi totiž, že se často říkají věty s dobrým úmyslem, ale už je jich nějak moc a ztrácejí svou sílu, prozradila herečka. Lístky jsou ke koupi na webu divadla a diváci zaplatí od 190 do 420 korun. repríza je naplánovaná na 13. února.

Beethoven v knihovně

KDY: 13. ledna od 9.30

KDE: Vyškov, knihovna

ZA KOLIK: 50 korun



Přednáška Dalimila Ševčíka zmapuje odkaz Ludwiga van Beethovena, od jehož narození uplyne letos čtvrt tisíciletí. Díky zjištěním z předchozího výkladu návštěvníci ocení nejen skladatelovo novátorství, ale i jeho tvůrčí přístup k tradici. Setkání, které odhalí nejedno hudební tajemství, se koná ve čtvrtek 13. ledna od půl desáté dopoledne ve vyškovské knihovně. Studenti Univerzity třetího věku mají vstup zdarma, ostatní zaplatí padesát korun.

Výhled až k vrcholkům Alp bere dech. Sváteční zážitek na vyhlídkovém kole

Jazz Fest Znojmo

KDY: od 14. ledna do 21. února

KDE: Znojmo

ZA KOLIK: od 180 korun



Po roční pauze vynucené epidemií koronaviru se vrací Jazz Fest Znojmo. V pátek 14. ledna potěší návštěvníky večer v klubech. V hotelu Lahofer lidé uslyší Taras Volos a ve sklepení U Císaře Zikmunda St. Johny. Sobota 15. ledna patří jako obvykle mrznoucímu jazzu pod radniční věží. Kolemjdoucí potěší jazzové zahřátí u hrnku se svařákem. Jazzová sestava s kapelníkem a trumpetistou Ladislavem Kouckým. V úterý 8. února je v plánu koncert Jany Koubkové v divadle a patron festivalu Peter Lipa zazpívá 9. února v hotelu Savannah. Vstupenky jsou ke koupi na webu festivalu.

Cyrano z Bergeraku

KDY: 26. února

KDE: Městské divadlo Brno

Slavná romantická tragikomedie o posledním z rytířů, Cyranovi z Bergeracu, a jeho velké lásce k Roxaně, je příběhem o utajované lásce, cti, statečnosti a síle i poklescích. Hra s mimořádnými hereckými příležitostmi nešetří hrdinskými, romantickými, komickými a historickými rovinami. Slibuje působivou podívanou.

Novoroční koncert

KDY: 12. ledna

KDE: Hodonín



Slavnostní novoroční koncert chystají na 12. ledna pořadatelé v Hodoníně. V Sále Evropa zazní program Johann Strauss a současníci. Zahraje Štátny komorný orchester ze Žiliny pod taktovkou Christiana Pollacka. Zazpívá sopranistka Alexandra Reinprecht. Na pořadu budou skladby Johanna, Josefa a Eduarda Strausse, Franze Lehára a Roberta Stolze. Vstupné je 290 korun.

Dasha v divadle

KDY: 13. ledna od 19.00

KDE: Znojmo, divadlo

ZA KOLIK: od 340 korun



Zpěvačka a muzikálová herečka Dasha, představitelka Máří Magdaleny v muzikálu Jesus Christ Superstar nebo titulní role v Carmen, sólistka Moondance Orchestra, vystoupí se zlínským F-dur Jazzbandem a Slováckým komorním orchestrem. Vstupné je od 340 korun, ke stání za 190 korun.