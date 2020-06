Víkend otevřených zahrad

KDY: sobota 6. června a neděle 7. června

KDE: různá místa na celé jižní Moravě

ZA KOLIK: zdarma nebo až 120 korun (dle místa)

O Víkendu otevřených zahrad se lidé vydají objevovat krásy oblíbených, ale i běžně nepřístupných míst do všech koutů jižní Moravy.

Překvapení čeká například na účastníky zhruba hodinového putování zámeckou zahradou v Lednici. „Kromě povídání o historii a vzniku zahrady odhalíme účastníkům i zcela nový objev, který jsme učinili na minaretu. Je to vzkaz v arabštině, který jsme pomocí arabského překladatele rozluštili nedávno. Dal nám nový pohled na historii,“ láká k návštěvě hlavní garant akce a průvodce po parcích Přemysl Krejčiřík. Tajemství zájemcům odhalí v sobotu od jedné hodiny odpoledne.

Oba víkendové dny mohou lidé navštívit i komentované prohlídky Tematických zahrad a Akademické zahrady Zahradnické fakulty v Lednici. Projít si mohou vodní , kuchyňskou či stříbrnou zahradu. S průvodcem se po nich mohou vydat vždy v 10.00, 13.00 a 15.00 hodin.

Na výjimečné stromy smutečního jerlínu japonského, dřezovce trojtrnného a dalších lákají správci zámecké zahrady ve Valticích. „Valtický zámecký park je protipólem rovinného parku v Lednici, jeho kompozice využívá jedinečných terénních modelací,“ zve za organizátory Lenka Beránková. I tady provede v sobotu zájemce Přemysl Krejčiřík. Účastníci se sejdou ve 14.30 na schodech před zámkem.

V Brně mohou lidé navštívit Otevřenou zahradu Nadace Partnerství. „V neděli od 10.00 do 17.00 si příchozí budou moci zakoupit i byliny, sazenice a léčivé rostliny. Otevřeno bude také zahradní bistro,“láká za organizátory Monika Babincová.

V Blažovicích na Brněnsku v zahradnictví Květ mohou zase po celou sobotu příchozí obdivovat také krajiny břeclavského malíře Antonína Vojtka. „Je to letos jedna z mála možností setkat se s jeho obrazy,“ upozorňuje galeristka Jitka Vojtková.

Největší živou sbírku bylin v republice mohou příznivci lidového lékařství i kuchyně poznávat v sobotu v Centru léčivých rostlin Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně na Údolní ulici. Otevřena je od 10.00 do 16.00 hodin.

Zahradnictví s fíkovnou a oranžérií a zámeckou zahradu v Lysicích na Blanensku mohou lidé s průvodcem poznávat v sobotu i v neděli. Účast musí ale předem potvrdit na telefonu.

Zábavnou 'hledačku' pro děti chystá, kromě toulek zahradou, i Zámek Slavkov na Vyškovsku.

Ukázková přírodní zahrada s arboretem, bylinnou zahrádkou, květnatou loukou a roubenými stavbami čeká zase na návštěvníky Salaše Travičná v Tvarožné Lhotě Hodonínsku.

Do Lednice se chystá i Lenka Skrášková z Brna. „Je to prima akce, konečně mám pádný důvod jet na výlet,“ těší se.

Komentovaná procházka u Žebětínského rybníka

KDY: sobota 6. června od 9.00

KDE: parkoviště na břehu Žebětínského rybníka (zastávka linek MHD 51 a 52), Brno

ZA KOLIK: zdarma



Komentovanou procházku kolem brněnského Žebětínského rybníka si pro zájemce na sobotu připravila Agentura ochrany krajiny a přírody. Lidé se při dvouhodinovém poklidném procházení po březích dozví třeba zajímavosti o zvířatech, které v rybníku a u něj žijí. Vychází se v devět hodin ráno.

Den dětí

KDY: sobota 6. června od 9.30

KDE: hřiště U cihelny, Mikulčice

ZA KOLIK: zdarma



Soutěže, hry, skákací hrad, ale i střelba ze vzduchovky nebo ukázka požárního útoku mladých hasičů. To je pozvánka na Den dětí v Mikulčicích. Uskuteční se v sobotu od 9.30 na hřišti U cihelny. Děti se mohou těšit i na opékání špekáčků, zmrzlinu a další občerstvení. V případě nepřízně počasí se akce odkládá na další víkend.

Oslava 100 let skautingu

KDY: neděle 7. června od 16.00

KDE: v blízkosti pomníku Antonína Benjamina Svojsíka, Slavkov u Brna

ZA KOLIK: zdarma



Sto let skautingu ve Slavkově u Brna oslaví v neděli od čtyř hodin odpoledne místní členové Junáka piknikem. Akce nese název Neděle u Bena podle místa konání v blízkosti pomníku Antonína Benjamina Svojsíka, který český skauting založil. Návštěvníci se kromě pikniku mohou těšit také na diskuze, hry, lakros i vyprávění zasloužilých členů skautu. Hudební nástroje jsou na akci vítané.

Psí výstava

KDY: sobota 6. června od 14.00

KDE: cvičiště na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka, Blansko

ZA KOLIK: zdarma



Blanenské cvičiště na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka bude v sobotu dějištěm dvacátého ročníku soutěžní výstavy psů. Program pořádaným blaneským sdružením Agility začne v sobotu ve dvě hodiny odpoledne. Soutěžit budou psi s průkazem původu i bez něj. Vstup do areálu jen s rouškou. Tu nejoriginálnější navíc čeká odměna.

Slavnosti jídla a vína

KDY: sobota 6. června od 11.00

KDE: prostor vedle kulturního domu, Pasohlávky

ZA KOLIK: vstup zdarma, pokrmy za poplatek



Speciality americké i mexické kuchyně, míchané koktejly i pivní speciály, víno i sekty, ale také sladkosti od Judyth Sweet Art. To všechno ochutnají v sobotu návštěvníci prvního ročníku Slavností jídla a vína v Pasohlávkách. Akce se uskuteční vedle kulturního domu od jedenácti dopoledne. K dobré náladě zahrají DeeJays.

Pivní slavnost

KDY: sobota 6. června od 14.00

KDE: Pub Café Bar, Polánka, Moravský Krumlov

ZA KOLIK: 140 korun



Do Polánky v Moravském Krumlově zamíří v sobotu milovníci piva. Alespoň v menším tam chystají pořadatelé pivní slavnost v tamním Pub Café Baru . Slavnost začne ve dvě hodiny odpoledne, hrát budou Seliver, Šero a Old Arcus. Na čepu bude dvanáct druhů piv, k zakousnutí pochoutky z grilu i burgery. Vstupné je 140 korun, kapacita je omezena na tři stovky návštěvníků.

Otevření sportovních parků

KDY: sobota 6. června (areál na výstavišti), neděle 7. června (areál Vodova)

KDE: brněnské výstaviště (u pavilonu P), areál Vodova, Brno

ZA KOLIK: zdarma



Dvě nová sportoviště si od víkendu užijí lidé v Brně. Jedno vznikne v areálu brněnského výstaviště, další v areálu v brněnské Vodově ulici. Na výstavišti se lidé mohou těšit na ping pong, basketbalová hřiště či dvě plochy na streetball. Ve sportparku ve Vodově lidé najdou prostor pro skatepark, volejbal, florbal, mini atletiku a další sporty. Právě areál ve Vodově nabídne v neděli sedmého června, kdy otevírá i Dětský den. Malí návštěvníci se vyřádí u soutěží nebo v tvořivé dílně a na skákacím hradu.