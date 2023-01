Tradiční moravskou zabijačku pořádají v sobotu od devíti hodin do pěti odpoledne například ve Vinařství Velké Bílovice. „Ochutnáte skvělé zabijačkové speciality, ohřejete se u svařáku a nabídneme i degustaci vín,“ lákají organizátoři. V nabídce budou také tradiční koláčky, výborná káva a k dobré náladě zahraje cimbálová muzika.

Zabijačkové dobroty provoní v sobotu od jedenácti hodin také hasičku v Moravském Žižkově na Břeclavsku. Tradiční zabijačkové hody pořádá tamní jednotka sboru dobrovolných hasičů. „Můžete se těšit na vybrané zabijačkové pochoutky připravované s největší láskou a péčí. A také pivo jako křen a buchty,“ zvou návštěvníky hasiči. K ještě lepší náladě bude odpoledne vyhrávat cimbálová Neoveská muzika.

Na svatého Fabiána cesta zvoní pod nohama. Fabiánská zima přišla letos přesně

Pivní svařák i slivovice doplní ochutnávku zabijačkových specialit při první Pivovarské zabijačce, kterou v sobotu od jedenácti hodin pořádá Pivovar Lednice. O hudební doprovod se postará svérázný harmonikář Petr Sklář.

Jitrnice, jelita, tlačenku, černou a ovarovou polévku, ale také různá hotová jídla související se zabijačkou nabídnu v sobotu rovněž rybáři v Horních Dubňanech na Znojemsku. Moravská zabijačka tam začne v deset hodin.

Kdo dá před ovarem přednost spíš vínu, může se v sobotu vydat na Zimní festival vína do Němčiček na Břeclavsku. Vinné sklepy budou otevřené od deseti hodin do sedmi večer. „Festival je jedinečnou příležitostí vychutnat si skvělá vína od němčičských vinařů. Můžete se těšit i na tradiční místní zimní pochutiny,“ lákají na akci organizátoři. Až se večer zavřou sklepy, bude program od sedmi hodin pokračovat (Ne)vinnou after párty v kulturním domě. O hudební doprovod se postará dýdžej.

Krojovaní na parketu. Ve Střelicích si užili oblíbený ples

Už sedmnáctý ročník okusu vín nabídnou v sobotu v Kurdějově na Břeclavsku. Jedná se o nebodovací výstavu vín, kde si odborníci i laici mohou vybrat ze vzorků vín nejen z Kurdějova a okolí, ale z celé České republiky. „Již tradičně bude připravena také samostatná sekce zahraničních vín. Kdo chce, může ochutnat i takzvaná pubertální vína, což jsou mladá neškolená vína,“ zvou pořadatelé. Kurdějovský okus vín začne v jednu hodinu odpoledne a nabídne také bohaté občerstvení a cimbálovou muziku.

Mladá vína se budou v sobotu ochutnávat i v Miroslavi. Program začne ve čtyři hodiny odpoledne v tamním kulturním domě. K ochutnávce mladých vín zahraje cimbálová muzika a připravené bude i bohaté občerstvení. (le)

Další tipy z jižní Moravy

Brno a Brněnsko

Ples jako Brno

KDY: sobota 19.00

KDE: Brno, Fait Gallery

Velkolepou show, nabitý program plný zábavy, skvělé jídlo a všudypřítomnou eleganci. To slibuje desátý ročník Plesu jako Brno, který se v sobotu od sedmi hodin večer uskuteční ve Fait Gallery v Brně. Večerem bude provázet moderátor Libor Bouček. Vystoupí například kapela Olympic, zpěváci Tomáš Klus či Michal Hrůza, Big Band Gustava Broma nebo čtveřice londýnských sopranistek, která zpívá pod názvem IDA Girls London.

Plastic People of the Universe

KDY: neděle 20.00

KDE: Brno, Stará pekárna

Legendární undergroundová hudební skupina The Plastic People of the Universe vystoupí v neděli od osmi hodin večer ve Staré Pekárně v Brně. Kapela vznikla už v roce 1968. Její současnou sestavu tvoří stálé vůdčí osobnosti Jiří „Kába“ Kabeš a Joe Karafiát, které doplňuje nová generace muzikantů. Ti zůstávají věrni původnímu odkazu skupiny, zároveň ho však interpretačně posunují blíže k současnému posluchači.

Houby a různé plody: Příroda v zimě nabízí spoustu krás i v krajině bez sněhu

Scorpion's Songs Symphonic

KDY: pátek od 20.00

KDE: Brno, SONO centrum

Herman Rarebell byl v letech 1977 až 1996 bubeníkem legendární kapely Scorpions. V pátek představí Rarebell staronové písně, jichž většiny je autorem, za pomoci Hurricane Orchestra v brněnském Sono Centru. Posluchači se mohou těšit na výjimečnou prezentaci písní Scorpions elegantním orchestrálním způsobem.

85 let Zemanky se Swing Wings Brno

KDY: pondělí od 17.30

KDE: Brno, Zemanova kavárna

Nejdéle fungující kavárna v Brně oslaví 85 let. Své výročí si Zemanova kavárna a cukrárna (známá také jako U Sedláčka) připomene 30. ledna se vší parádou s tanečním souborem Swing Wings Brno a živou kapelou Géri a Jaštěři. Akce začne v půl šesté odpoledne. Následovat bude taneční rychlokurz pod vedením lektorů Swing Wings, slavnostní krájení dortu, společný přípitek a vyhlášení veřejné sbírky na opravu původního interiéru.

Řečkovický krojovaný ples

KDY: sobota od 19.30

KDE: Brno, sokolovna (Vážného 19)

Na tradiční Řečkovický krojovaný ples zvou v sobotu pořadatelé do sokolovny na Vážného ulici v Brně-Řečkovicích. Návštěvníci se mohou těšit na společnou Moravskou besedu, tombolu, občerstvení, taneční vystoupení a další bohatý program. K tanci, poslechu a dobré náladě zahraje dechová hudba Zdounečanka. Ples bude moderovat Karolína Antlová.

Maškarní karneval

KDY: sobota od 15.00

KDE: Rosice, budova Střediska volného času

Tradiční maškarní karneval si v sobotu užijí děti v Rosicích. Čekají je zábavné soutěže, hry, dětská diskotéka a doprovodný program v podání Divadla Kejkle. Připravená bude také tombola, chill zóna pro rodiče a občerstvení pro malé i velké.

Otužilci si na Nový rok užili koupání ve Svratce. Už po dvaapadesáté

Mrazivá noc před bitvou

KDY: sobota od 18.00

KDE: Šlapanice, muzeum

Večerní komentovanou procházku slavkovským bojištěm pořádá v sobotu Muzeum ve Šlapanicích. Zájemci vyrazí z francouzského velitelství ve Šlapanicích (dnešní muzeum) a projdou zimní nocí cestou francouzského útoku u Ponětovic. Zažijí tak na vlastní kůži tmu a chlad bojiště a dozvědí se spoustu zajímavých informací. Procházka bude dlouhá asi šest kilometrů. Na akci je nutná rezervace předem na e-mailu slapanice@muzeumbrnenska.cz nebo telefonu 702 205 295.

Koncert Dream Theater

KDY: sobota od 19.00

KDE: Brno, Winning Group Arena

Dream Theater – králové progresivního metalu vystoupí v sobotu v Brně. Skupina je známá díky vysoké technické zdatnosti všech hráčů, kteří jsou pravidelně vyhlašováni za nejlepší rockové a metalové hudebníky. Otisk své hudby zanechali na nespočtu míst – od zimních olympijských her, přes stovky velkokapacitních hal a stadionů, až po Broadway, kde dvakrát vyprodali Radio City Music Hall. Návštěvníci koncertu se mohou těšit nejen na novinkovou desku A View from the Top of the World, ale i všechny stěžejní skladby z bezmála čtyřicetileté kariéry těchto progmetalových velikánů.

Silnice na Tomkově náměstí už je vyasfaltovaná. Rýsuje se i lávka přes Svitavu

Mlčeti zlato

KDY: neděle od 19.00

KDE: Zbýšov, kino Horník

Francouzská komedie autora Erika Assouse Mlčeti zlato potěší v neděli večer diváky ve Zbýšově. V hlavních rolích se představí herci Dana Morávková a Jan Čenský.

Malina Brothers

KDY: pátek od 19.00

KDE: Brno, Kulturní středisko Omega (Musilka)

Bratři Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá tráva), kytarista Pavel a houslista Josef se společně sešli na pódiu v unikátním projektu nazvaném Malina Brothers, ke kterému přizvali ještě kontrabasistu Pavla Peroutku. V pátek večer vystoupí na Musilce v Brně. Posluchači se mohou těšit na známé písně jako Stín staré řeky, A život běží dál nebo Rychlejší koně. Malina Brothers mají za sebou řadu koncertů v USA i na domácích pódiích a spolupráci s hudebními veličinami jako Pavel Bobek, Robert Křesťan či Spirituál Kvintet.

Blanensko

Led Zeppelin revival

KDY: sobota 20.00

KDE: Blansko, Dělnický dům

Nejlepší český revival hardrockové legendy Led Zeppelin míří do Blanska. Hvězda brněnského Večera legend, která pravidelně koncertuje také v Německu, vystoupí se svou show v sále Dělnického domu v sobotu od osmi hodin večer. Led Zeppelin revival Myst používají autentické zvukové aparáty ze sedmdesátých let, které nejenže vizuálně dokreslují celkovou atmosféru, ale hlavně dodávají zvuku kapely tehdejší drive.

Farní ples Olešnice

KDY: sobota od 20.00

KDE: Olešnice

Poslední lednová sobota bude v Olešnici patřit tradičnímu farnímu plesu, který pořádá olešnická farnost spolu s místní jednotou Orla. „Těšit se můžete na skvělé předtančení a půlnoční překvapení, bohatou tombolu, fotokoutek, spoustu dobrého pití a v neposlední řadě bude k ochutnání také výtečný gulášek,“ lákají pořadatelé. Slibují také zajímavý program. K dobré náladě, poslechu a tanci bude po celý večer vyhrávat Bystřická kapela. Vstupné je 120 korun a pořadatelé si dovolují upozornit, že je plesová sezona a vstup na ples je proto možný jen v odpovídajícím společenském oblečení.

Chlad a sníh sevřel jih Moravy. Boskovice připomínají Ledové království

Hasičský ples

KDY: sobota od 19.30

KDE: Rájec-Jestřebí, sokolovna

Plesová sezona na Blanensku pokračuje v sobotu v Rájci-Jestřebí. Na parket zvou dobrovolní hasiči z Rájce. Hasičský ples v kulturním centru, v sokolovně, začne od osmi hodin večer. Pořadatelé slibují návštěvníkům bohaté občerstvení, zajímavý doprovodný program a samozřejmě tombolu. K dobré náladě, poslechu a tanci bude celý večer hrát melodie novější i nestárnou kapela Arcus. Vstupné je 200 korun.

Dětský maškarní karneval

KDY: sobota od 15.30

KDE: Svitávka, sportovní hala

Veselé odpoledne si v sobotu užijí děti ve sportovní hale ve Svitávce. Inspirací pro přípravu masek má být dětem a rodičům tentokrát pestrý svět televizních večerníčků. „Těšit se můžete na spoustu her, zábavy a na bohatou tombolu. Součástí karnevalu bude divadelní představení Pohádková hitparáda a vystoupení taneční skupiny BAMI, “ zvou pořadatelé. Program začíná v půl čtvrté odpoledne. Vstupné je dobrovolné.

Břeclavsko

Krojový ples Drnholec

KDY: sobota od 19.00

KDE: Drnholec, kulturní dům

Už po třinácté budou krojovaní kroužit parketem v sobotu v kulturním domě v Drnholci. Pořadatelé tam chystají od osmi večer tradiční krojový ples. Ples zahájí předtančení Moravskou besedou. K tanci, poslechu a dobré náladě zahraje návštěvníkům po celý večer kapela Milotčanka. Pořadatelé pro návštěvníky plesu připravili také bohatou tombolu se zajímavými cenami a chutné občerstvení. Vstupné pro krojované je 100 korun, pro ostatní 150.

Krojový ples Stará Břeclav

KDY: sobota od 20.00

KDE: Břeclav, kulturní dům Stará Břeclav

Plesová sezona na lidovou notu pokračuje poslední lednovou sobotu také v Břeclavi oblíbeným krojovým plesem. Na parket tentokrát pozve slovácký krúžek ze Staré Břeclavi spolu s chasou a jejími stárky. Krojový ples začne v osm hodin večer v kulturním domě ve Staré Břeclavi. „Návštěvníci se mohou těšit na předtančení Moravské besedy a bohatou tombolu,“ lákají pořadatelé. K dobré náladě, tanci i poslechu bude vyhrávat dechová hudba Zlaťanka.

Setkání harmonikářů

KDY: sobota od 15.00

KDE: Hustopeče, kinosál

Desítka výborných harmonikářů z blízkého i vzdálenějšího okolí vystoupí v sobotu v Hustopečích. Tamní kinosál harmoniky rozezní od tří hodin odpoledne a písničky si s harmonikáři může zazpívat každý, kdo bude mít zájem. Programem bude provázet Miroslava Šubíková.

Zimní klid Němčiček oživí v sobotu milovníci dobrých vín

Myslivecký ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Velké Němčice, kulturní dům

Místní myslivecký spolek chystá na sobotní večer ples v kulturním domě ve Velkých Němčicích. Společenská událost začne v osm hodin. K tanci, poslechu a dobré náladě zahraje dechová hudba Blučiňáci. Pořadatelé slibují zvěřinové speciality a bohatou tombolu. Vstupné je 150 korun.

Krojový ples Tvrdonice

KDY: sobota od 19.00

KDE: Tvrdonice, sokolovna

Slovácký Podlužácký krúžek z Tvrdonic a místní chasa chystají na sobotní večer tradiční krojový ples. Na parket v sokolovně zvou od sedmi hodin večer. Celý večer bude vyhrávat dechová hudba Vracovjáci. Hosté si zatančí mimo jiné Moravskou besedu.

Ples z minulého století

KDY: sobota 19.30

KDE: Velké Pavlovice, sokolovna

V retro stylu pojmou svůj ples i pořadatelé Plesu z minulého století ve Velkých Pavlovicích. Návštěvníky na něj zvou v sobotu do sokolovny ve Velkých Pavlovicích. Uvítají pokud se hosté inspirují tématem plesu ve svém ustrojení. „Retro oblečení z kteréhokoliv desetiletí minulého století není podmínkou, ale je samozřejmě vítáno, “ zvou pořadatelé. K dobré náladě, poslechu a hlavně k tanci bude hrát kapela Graf z Valtic. Pořadatelé slibují bohatou tombolu a v ceně vstupného bude i ochutnávka vín velkopavlovických vinařů. Vstupné je 150 korun. Vstupenky jsou ke koupi v infocentru.

Do půl třetí ráno. Velkopavlovická chasa si užila po dvou letech krojový ples

Dětský krojový ples

KDY: sobota 14.00

KDE: Velké Bílovice, kulturní dům

Kulturní dům ve Velkých Bílovicích ožije v sobotu od dvou hodin odpoledne dětským krojovým plesem. Na začátek pořadatelé plesu plánují nástup všech krojovaných, poté bude následovat předtančení Moravskou besedou. Své vystoupení si připravuje folklorní soubor Hrozínek tvořený dětmi z velkobílovické mateřské školy.

Maškarní ples sportovců Charvátská Nová Ves

KDY: sobota 19.00

KDE: Břeclav, Charvátská Nová Ves, kulturní dům

Sportovci v Charvátské Nové Vsi zvou v sobotu na maškarní ples. Začne v osm hodin večer v sokolovně v Charvátské Nové Vsi. K dobré zábavě, tanci a poslechu hraje DJ Pepe. Pořadatelé chystají i soutěž masek o ceny. Hned druhý den na své přijdou i děti. Charvátské. Od dvou odpoledne tam začne maškarní karneval

Hodonínsko

Dobový ples

KDY: pátek 20.00

KDE Kyjov, Dům kultury

Páteční večer bude patřit v Kyjově období třicátých až čtyřicátých let minulého století. Doba, kdy byli filmovými hvězdami Oldřich Nový a Adina Mandlová, ovládne estrádní sál kyjovského Domu kultury, kde bude od osmi hodin připraven už jedenáctý Dobový ples. Návštěvníci si zatančí za doprovodu Melody Gentleman Lednice, chybět nebude stylový program, dobové fotoateliéry i ochutnávky vín.

Kněždub rozparádil rock. Na ples lidé přišli v děsivých i komických maskách

Reprezentační ples Dubňany

KDY: sobota od 20.00

KDE: Dubňany, kulturní dům

Svůj reprezentační ples chystá na sobotní večer město Dubňany na Hodonínsku. Začne v osm hodin večer v kulturním domě. Návštěvníci se mohou těšit na ochutnávku vín a vystoupení KST Swing Kroměříž. K tanci a poslechu hraje kapela The Muzzles. Vstupné je 250 korun.

Taneční ples

KDY: pátek od 20.00

KDE: Velká nad Veličkou, kulturní dům

Taneční ples nabídnou v pátek pořadatelé v kulturním domě ve Velké nad Veličkou. Bál začíná v osm hodin večer, k tanci po celý večer hraje SV Band orchestr. Moderátorkou večera bude Klára Adamová. Pořadatelé slibují drobné občerstvení, barmanskou show a zajímavou tombolu. Vstupné je 150 korun.

Vyškovsko

Chovatelské trhy

KDY: neděle od 10.00

KDE: Vyškov, chovatelský areál

Trhy chovatelů králíků, holubů, drůbeže, kuřic různého stáří i exotického ptactva se uskuteční v neděli od sedmi do deseti hodin v chovatelském areálu u vlakového nádraží ve Vyškově. K dostání tam budou i chovatelské potřeby či budky a přenosky pro exoty včetně léčiv. Zajištěn bude také výkup exotického ptactva a králičích kůží. Zároveň se na stejném místě budou od sedmi hodin konat bleší trhy. Zájemci tam mohou výhodně prodat nebo nakoupit například oblečení, obuv, hračky, knihy, známky či autosoučástky.

Městský ples

KDY: pátek od 19.30

KDE: Slavkov u Brna, SC Bonaparte

Plesovou sezónu ve Slavkově u Brna zahájí v pátek Městský ples. Bál začne v půl osmé večer ve společenském centru Bonaparte. K tanci a poslechu zahraje kapela Kanci paní nadlesní, v restauraci Bonaparte pak cimbálová muzika Šternovjan z Újezdu u Brna. Večerem bude provázet Monika Brindzáková. Pořadatelé slibují bohatou tombolu, jejíž výtěžek poputuje na dobrou věc. Připravený bude také fotokoutek, ochutnávka vín, show Ivory Divine či sladký bar studentů Integrované střední školy Slavkov u Brn

Znojmo

Ženitba

KDY: pátek od 19.00

KDE: Znojmo, Městské divadlo

Derniéru své adaptace Gogolova klasického příběhu nabídne v pátek znojemský Divadelní spolek Rotunda. „Oženit zarputilého starého mládence Podkolatova se snaží jak dohazovačka Tekla, tak i jeho přítel Kočkarev. V domě nevěsty Agáty se ovšem objeví ženichů trochu víc,“ lákají pořadatelé v upoutávce. Poslední představení Ženitby v podání znojemských ochotníků začne v Městském divadle v pátek v sedm večer.

Hvězdy na parketu. Hosté ve Znojmě si užili ples města

Sportovní ples

KDY: pátek od 19.30

KDE: Únanov, orlovna

Páteční večer bude v Únanově na Znojemsku patřit sportovnímu plesu. Společenská událost pořádaná fotbalovým klubem a oddílem stolního tenisu únanovského Orla se koná v místní orlovně od půl osmé večer. K tanci, poslechu a dobré náladě zahraje kapela Vicomt. Pořadatelé slibují bohatou tombolu.