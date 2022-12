Tradiční výšlap, pochod za prasátkem, chystají na poslední den v roce obce mikroregionu Nový Dvůr na Hodonínsku. „Oslavu hostíme letos u nás ve Skoronicích. Nosným tématem letošního pochodu jsou různé druhy dopravy, které si jednotlivé obce vylosovaly s tím, že obec Skoronice má reprezentovat námořní dopravu,“ uvedl starosta Skoronic Lukáš Plachý. Do obce se od půl desáté dopoledne začnou scházet výpravy z okolních vsí. Ty pak od jedenácti předvedou scénky, které si připravily, zahraje také dechovka. Připravené bude také chutné občerstvení i něco pro zahřátí. Vstupné je 200 korun.

Na výlet lákají i rozhledny. U Blanska chystají pořadatelé tradiční Silvestr na rozhledně Podvrší Veselice. Otevřeno bude od půl desáté do dvou odpoledne. Na posilněnou po výšlapu bude k ochutnání silvestrovská zelňačka a pro zahřátí čaj i svařák.

Na Nový rok vyrazí už po jednapadesáté turisté na hvězdicový pochod s cílen na vrcholu Babího lom u Lelekovic, který se nachází v nadmořské výšce 562 metrů. Jedná se o hvězdicový pochod. K cíli je možné vyrazit po značených stezkách například z Blanska, Kuřimi, Lelekovic či Adamova. Cílem pochodu je nejvyšší vrchol Babího lomu, kde bude připraven lanový park pro děti a v sedle pod vrcholem se bude konat dobročinná sbírka prodej Novoročních čtyřlístků.

Tradiční je silvestrovská vycházka do Národního parku Podyjí na Znojemsku. Letos povede z Popic u Znojma na Sealsfieldův kámen, vyhlídku do údolí Dyje, a zpět. „Sraz je ve dvě odpoledne v Popicích u hospody. Trasa povede přes vřesoviště na vyhlídku a zpět do Popic, asi šest kilometrů nenáročným terénem,“ zvou pořadatelé.

V Rosicích u Brna si už podruhé vyrazí zájemci zaběhat. Start Silvestrovského běhu bude v deset dopoledne u rosického Střediska volného času. Na běžce čeká tříkilometrová trasa a v cíli horká polévka i punč.

Na Nový rok zve k pohybu iniciativa Rozběháme Česko. „V Břeclavi poběžíme už poosmé, tradičně se sejdeme ve dvě odpoledne u přejezdu za sídlištěm Na Valtické, abychom vyběhali silvestrovskou kocovinu a také se drželi zásady jak na Nový rok, tak po celý rok,“ řekl za organizátory v Břeclavi Martin Daneš.

Další tipy z jižní Moravy

Brno a Brněnsko

Silvestrovský podvečer

KDY: sobota, 17.00

KDE: Brno, Bystrc, Společenské centrum

Na hudebně zábavný podvečer zvou v sobotu pořadatelé do Společenského centra Bystrc na Odbojářské ulici v Brně. Příchozí se mohou těšit na pořad plný oblíbených melodií s taneční kapelou Jiřího Helána. Kromě sólisty Jiřího Helána účinkují Květa Navrátilová, Hanka Cvrkalová a další hosté. Kdo ještě nemá program na poslední den v roce, může do Společenského centra Bystrc vyrazit na pátou hodinu odpolední. Půlnoční přípitek doma stihne, program bude končit v devět hodin večer.

Novoroční koncert

KDY: neděle od 20.00

KDE: Brno, Janáčkovo divadlo

Tradiční koncert nabídne na Nový rok Filharmonie Brno od osmi hodin v Janáčkově divadle. Filharmonici zahrají pod taktovkou Roberta Kružíka, za klavír usedne Matouš Zukal. V programu zazní Čajkovského Italské capriccio, Varšavský koncert pro klavír a orchestr Richarda Addinsella, symfonická báseň Richard III. Bedřicha Smetany, Rumunský koncert György Ligetiho a na závěr slavné Bolero Maurice Ravela.

Soubor Ondráš vystoupí na Petrově. Na vánočním koncertě přiblíží narození Ježíše

Sergei Barracuda v Brně

KDY: pátek od 21.00

KDE: Brno, klub Melodka

Platinový rapper z Ostravy a kmotr žánru trap Sergei Barracuda vystoupí v pátek večer v brněnském klubu Melodka. Kromě něj se návštěvníci mohou těšit na DJ Bussyho a DJ Nawra.

Silvestrovský bleší trh

KDY: sobota od 9.00 do 16.00

KDE: Brno, ALFA pasáž

Silvestrovský bleší trh se v sobotu koná v brněnské ALFA pasáži. Trh je zaměřený na sběratelství, řemesla, hobby, umění i použité zboží. Zájemci zde mohou nakupovat i prodávat zboží v době od devíti hodin do čtyř odpoledne.

Z té krásy vás bude přecházet zrak. Vítejte ve Vánočním domě

Silvestrovská G´oldies

KDY: sobota od 21.00

KDE: Brno, SONO Music Club

Největší hity osmdesátých a devadesátých let potěší návštěvníky Silvestrovské G´oldies, která se v sobotu koná v brněnském SONO Music Clubu. „Nejoblíbenější brněnská párty G’oldies navlékne silvestrovskou garderobu a vy se tak můžete těšit na kultovní hity, drinky, soutěže a hlavně na přivítání Nového roku. Noc protancujete pod taktovkou DJ Nesquicka,“ zvou pořadatelé.

Silvestrovský rej

KDY: sobota od 9.00

KDE: Rosice, zimní stadion

Děti i dospělí si mohou v sobotu přijít zdarma zabruslit na zimní stadion v Rosicích. Silvestrovský rej začíná v devět hodin. Podmínkou je helma, brusle a teplé oblečení. Zájemci mohou dorazit v kostýmu a maskách, ale není to podmínkou. Na konci však pořadatelé vyhodnotí nejlepší masku. K občerstvení budou připravené svařák, káva, čaj nebo párek v rohlíku. Jako poděkování za přízeň návštěvníků a podporu sponzorů nebude pořádající Hokejový klub Zastávka na akci vybírat žádné vstupné.

Blanensko

Dětský Silvestr v kině

KDY: sobota, od 15.00

KDE: Blansko kino

Živé vystoupení i promítání chystá na odpoledne posledního dne v roce pro děti blanenské kino. Ve tři hodiny program zahájí divadelní představení pro děti s názvem Cirkus bude. Pohádka provede děti některými cirkusovými disciplínami. Dva klauni zpívají, tancují a žonglují. Po zážitku z cirkusu si děti od čtvrt na pět užijí film Mimoni 2: Padouch přichází. V šest hodin vypukne ohňostroj, který lze pozorovat ze střechy kina.

Silvestr v letním kině

KDY: sobota od 17.00

KDE: Boskovice, letní kino

Také v Boskovicích mají na sobotní večer v plány rozlučku se starým rokem. Boskovické letní kino má na poslední den v roce připravený podvečerní program zejména pro děti. Od pěti odpoledne promítnou pásmo krátkých pohádek. V šest následuje ohnivá podívaná skupiny Synové bouře.

Otužilci si v Ostrově užili ledovou Štěpánskou koupačku. Nevadil jim ani déšť

Silvestrovské prohlídky zámku Lysice

KDY: sobota

KDE: Lysice, zámek

Poslední den letošního roku se návštěvníkům tradičně otevře zámek v Lysicích. Zájemci si mohou užít prohlídky prvního návštěvnického okruhu s bohatou vánoční výzdobou. Ta je pojatá v různých stylech, nechybí betlémy, perníčky, historické lyže či severské a lidové motivy.

Silvestrovský špacír boskovickým hradem

KDY: sobota od 11.00 do 20.00

KDE: Boskovice, hrad

Celý den bude na Silvestra ke sváteční procházce otevřený boskovický hrad. Od jedenácti hodin dopoledne do osmi večer mohou zájemci vystoupat na kopec nad městem a užit si procházku hradu s jeho svéráznou atmosférou. Pořadatelé slibují také chutné občerstvení.

Lidé zpívali s harmoniem. Koledomat mohli lidé v Boskovicích najít i po sluchu

Břeclavsko

Silvestr v kulturním domě

KDY: sobota od 20.00

KDE: Břeclav, kulturní dům Delta

Kulturní dům Delta bude centrem oslav příchodu nového roku v Břeclavi. Pořadatelé chystají party jak před kulturním domem, tak v jeho prostorách. „Letos Silvestr konečně oslavíme bez všech omezení a všichni společně. A máte se na co těšit. Party v Music Clubu Delta začne v osm večer, hrát bude DJ Cibin, Vstupné je 200 korun,“ zvou pořadatelé. Hodinu před půlnocí začne také party před kulturním domem, na tu je vstup volný. „Hrát bude DJ Bad. O půlnocí pro vás odpálíme ohňostroj a dáme si všichni společný přípitek na nový rok 2023,“ dodávají pořadatelé. Zábava venku potrvá do jedné, v klubu bude veselí pokračovat do pěti.

Silvestr na Náměstí

KDY: sobota od 22.00

KDE: Mikulov, Náměstí

K přivítání prvního dne roku 2023 se v Mikulově sejdou lidé na Náměstí. „Od deseti hodin večer do dvou v noci zde bude otevřený vyhřívaný stan, kde se návštěvníci mohou ohřát a zakoupit drobné občerstvení. K poslechu zahraje mikulovská kapela For People – Michal a Verča. Vstup je zcela zdarma,“ zvou pořadatelé.

Protáhnout kola. Břeclavští motorkáři vyjeli na Vánoční plkotání

Retro Silvestr

KDY: sobota od 20.00

KDE: Břeclav, Charvátská Nová Ves, sokolovna

Oslavu Silvestra připravil na poslední den letošního roku TJ Sokol v Charvátské Nové Vsi. Zábavu letos pořadatelé pojali v retro stylu. Začne v osm hodin večer a potrvá do dvou v noci. K dobré náladě a tanci zahraje ty správné retro kousky DJ Ital. Vstupné je v předprodeji 250 korun, na místě pak 300 korun.

Přivítání nového roku ve Velkých Pavlovicích

KDY: sobota 23.55

KDE: Velké Pavlovice, náměstí

První minuty roku 2023 si společně užijí také lidé ve Velkých Pavlovicích. Zástupci města zvou ke společné oslavě na náměstí před radnici. „Připraveno bude svařené víno a horký čaj, o půlnoci společný přípitek a ohňostroj. Ze svých domovů si prosím přineste šampaňské, víno a skleničky,“ zvou pořadatelé.

Okrašlovací spolek Mikulov má na kontě přes 500 nově vysazených stromků

Dívčí vínek

KDY: pátek od 19.00

KDE: Tvrdonice, sokolovna

Připravit se na plesovou sezonu a užít si tradiční setkání při Dívčím vínku mohou v pátek lidé v Tvrdonicích. Tvrdonické stárky a chasa pořádají svou oblíbenou zábavu od sedmi hodin v sále sokolovny. Na programu bude slavnostní předtančení a pořadatelé slibují i bohatou tombolu. K dobré náladě a tanci zahraje dechová hudba Pivoňka.

Tvrdonický Silvestr

KDY: sobota od 18.30

KDE: Tvrdonice, náměstí

Silvestrovský večer při společném setkání si letos opět užijí lidé v Tvrdonicích. Na náměstí Míru se sejdou v podvečer, od půl sedmé bude k dobré náladě hrát hudba, k zakoupení bude chutné občerstvení pro zahřátí. V půl osmé setkání uzavře slavnostní ohňostroj. Výtěžek z prodeje občerstvení pořadatelé věnují tvrdonickým dětem se zdravotním postižením.

Na Štěpána do Dyje. Otužilci v Břeclavi si užili Vánoční kilometr i bez mrazu

Rebelskej Silvestr

KDY: sobota od 19.00

KDE: Zaječí, vinařství U Kapličky

Silvestrovskou oslavu v duchu sedmdesátek a oblíbených písniček chystají pořadatelé ve Vinařství U Kapličky. „Tento večer se ponese v duchu 70. let, nebude chybět skvělé jídlo, víno i bohatý program a zábava,“ lákají pořadatelé. Návštěvníci se mají obléknout ve stylu sedmdesátých let. Vstupné 1490 korun zahrnuje mimo jiné raut, ohňostroj a půlnoční punč.

Hodonínsko

Novoroční česnečka

KDY: neděle 15.45

KDE: Hodonín, Masarykovo náměstí

Masarykovo náměstí v Hodoníně provoní už tradičně prvního ledna česnečka. Na novoroční občerstvení a setkání s přáteli v centru města mohou zájemci vyrazit v neděli před čtvrtou hodinou odpoledne. Přibližně o hodinu později pak dojde na slavnostní projev starosty města a chybět nebude ani novoroční ohňostroj. Ten se nad večerním náměstím rozzáří kolem páté hodiny odpoledne.

Buchlovice v zajetí chutí. Štěpánská zabijačka přišla po štědrodenním půstu vhod

Gulášpárty a loučení se starým rokem

KDY: sobota od 15.30

KDE: Kyjov, Masarykovo náměstí

Guláš Párty aneb Kyjov se loučí s rokem 2022 a vítá rok 2023. Takový je název oblíbené akce, která se o silvestrovském odpoledni koná na Masarykově náměstí v Kyjově. Bohatý program odstartuje v půl čtvrté odpoledne koncert skupiny Návrat. Následovat bude silvestrovský guláš, promítání pro děti a diskotéka s DJ Paulem Crossem. Oblíbený ohňostroj je v plánu na šestou večer a ještě před ním popřeje obyvatelům Kyjova starosta města.

Novoroční Hej mistře s ohňostrojem

KDY: neděle od 16.00

KDE: Veselí nad Moravou, náměstí Míru

Veselí nad Moravou přivítá Nový rok ve velkém. Na náměstí Míru začne ve čtyři odpoledne program plný hudby i zábavy. Rozlévat se bude polévka a všichni příznivci tradiční „Rybovky“ si mohou přijít tuto českou vánoční mši zazpívat, a to od tři čtvrtě na pět. Slavnostní program zakončí po půl šesté navečer novoroční přípitek a ohňostroj.

Ledové království. S ranními červánky vystoupali na vrchol Bílých Karpat

Silvestrovské setkání

KDY: sobota od 18.00

KDE: Vracov, u radnice

Konec roku oslaví i ve Vracově. Silvestrovské setkání Vracovjáků u radnice vypukne v šest hodin večer a kromě guláše, občerstvení a svařeného vína bude na programu i malý koncert Dechové hudby Vracovjáci. V sedm večer pak začne velký ohňostroj.

Vánoční koncert

KDY: pátek od 17.00

KDE: Tvarožná Lhota, kostel svaté Anny

Kostel svaté Anny v Tvarožné Lhotě bude patřit v pátek Vánočnímu koncertu. Ten začne v pět hodin navečer a vystoupí během něj Mužský sbor Tvarožná Lhota a Smíšený pěvecký sbor Carmina Vocum z Kyjova. Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje na opravu varhan v kostele.

Vyškovsko

Silvestrovský ohňostroj

KDY: sobota od 20.00

KDE: Slavkov u Brna, Palackého náměstí

Po dvouleté pauze se zájemci poslední den v roce sejdou na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna při slavnostním odpálení silvestrovského ohňostroje. Program začne v osm hodin večer. S přáteli a známými si zde Slavkované popřejí všechno nejlepší do roku 2023 a připijí si například svařeným vínem, které připraví pořadatelé. Silvestrovské setkání se koná za každého počasí.

Silvestrovský sraz čtyřkolek a moto

KDY: sobota od 13.00

KDE: Bučovice, náměstí Svobody

Motoklub Vícemilice zve na Silvestra na tradiční Silvestrovský sraz čtyřkolek a moto. Motorkářské rozloučení s rokem 2022 začne v jednu hodinu odpoledne na náměstí Svobody v Bučovicích. Na programu bude prohlídka strojů, rozhovory, svezení dětí i dospělých. Akci zakončí spanilá jízda a vyjížďka po okolí.

Příjemné setkání: Podívejte se, jak v Rychtářově zpívali koledy

Silvestrovská prohlídka zvonů a hodin

KDY: sobota 10.00 až 12.00, 14.00 až 16.00

KDE: Slavkov u Brna, chrám Vzkříšení Páně

Kostel Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna je ojedinělou historizující stavbou z druhé poloviny 18. století s prvky klasicismu a empíru. Ve věži kostela je několik zvonů. Mezi nejstarší patří svatý Jan z roku 1762 a Maria z roku 1776. A právě na zvony a také na hodiny v kostele budou v sobotu zaměřené tradiční silvestrovské prohlídky. Ty se konají v době od 10 do 12 hodin a pak od 14 do 16 hodin.

Sváteční zoo

KDY: do pondělí 2. ledna, od 9.00 do 16.00

KDE: Vyškov, Zoo Park

Sváteční zoo je název akce, kterou je možné si až do 2. ledna užít v Zoo Parku ve Vyškově. Sváteční procházku po zoo zpestří vánoční a novoroční výzdoba Hanáckého statku. Kromě betlémů a nazdobených vánočních stromků si návštěvníci mohou vyzkoušet různé aktivity. „Doneste z domu zabalený dáreček. Drobnůstku, která by mohla někomu jinému udělat radost. Z pod stromku si potom vytáhnete jiný dárek,“ vyzývají pořadatelé. V ceně vstupenky je balíček krmení pro zvířátka zdarma. Akce se koná denně od devíti hodin do čtyř odpoledne.

Silvestrovská retro párty

KDY: sobota od 17.00

KDE: Vážany nad Litavou, obecní hospoda

Rozloučit se se starým rokem mohou zájemci v sobotu ve Vážanech nad Litavou na Vyškovsku. Od pěti hodin odpoledne se v tamní obecní hospodě koná retro párty. Pořadatelé vyzývají návštěvníky, aby přišli v retro kostýmech. K občerstvení budou připravené slovenské speciality a nebude chybět ani tombola.

Znojemsko

Silvestr na náměstí

KDY: sobota od 17.00

KDE: Znojmo, Masarykovo náměstí

Podvečerní program pro děti chystají na Silvestra pořadatelé ve Znojmě. „V pět odpoledne a v půl sedmé začne program pro děti, ve kterém je pobaví kousky kejklíře Milana Jonáše. Od půl šesté zazpívá Luděk Minka. V sedm začne velký ohňostroj,“ pozvali na program na Masarykově náměstí ve Znojmě pořadatelé.

Koledy a okénka. Vrbovečtí užívali Sousedské Vánoce

Silvestrovský výšlap

KDY: sobota od 10.00

KDE: Vrbovec

Sousedské Vánoce pokračují ve Vrbovci u Znojma silvestrovským výšlapem. „Na Silvestra už tradičně vyrážíme na známé, méně známé nebo i nové cíle. Tentokrát budou naše kroky směřovat k nové kapli sv. Bartoloměje. Špekáčky s sebou. Oheň k opékání vlastních špekáčků a něco na zahřátí připraví opět hasiči. Sejdeme se v deset dopoledne u obecního úřadu,“ zvou pořadatelé.

Silvestr v divadle

KDY: sobota 16.00 a 19.00

KDE: Znojmo, Městské divadlo

Dvěma představeními komedie Jsem doma, zlato se s letošním rokem rozloučí spolu s diváky Městské divadlo ve Znojmě. „ Judy a Johnny žijí v idylickém manželství. Ona – po všech stránkách dokonalá žena, která udržuje perfektně uklizenou domácnost, každý den připravuje božskou večeři a manžela vítá vyladěným drinkem a nahřátými papučemi. On – živitel rodiny. Tradiční uspořádání domácnosti v kulisách padesátých let. Až na to, že se píše rok 2022,“ popisují zápletku sobotních představení Divadla Radka Brzobohatého pořadatelé. Vstupné od 380 korun.

Za Ježíškem na traktoru. Štědrý den zahájili v Olbramovicích vyjížďkou

Jiřická traktoriáda

KDY: sobota od 12.00

KDE: Jiřice u Miroslavi

Milovníci traktorů a sousedské zábavy přirachotí na Silvestra do Jiřic u Miroslavi na zdejší čtvrtou traktoriádu. „Čtvrtý ročník jiřické traktorové road-show odstartuje v pravé silvestrovské poledne. Zúčastnit se může každý s jakýmkoli svým traktorem včetně fréz, domadělů a motoveteránů. Upřednostňuje se dobové oblečení,“ zvou pořadatelé.