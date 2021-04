Jižní Morava – Brněnské centrum Lipka letos k oslavě Dne Země připravilo několik stezek a online hru. Chtějí zábavnou formou upozornit na ubývání hmyzu z krajiny. Hru pořadatelé na brněnské Kraví hoře připravili ve dvou variantách – pro malé děti i zkušené detektivy. „Trávník je jako džungle a brouci jsou velcí jako sloni. Aby děti získaly suroviny na zvětšovací lektvar, musí se nejprve osvědčit v hmyzí říši, navštívit různé hmyzí rodiny a splnit zadané úkoly,“ popsala námět hry pro menší děti pedagožka Anna Slavíková z Lipky. Děti od jedenácti let si vyzkouší svůj důvtip při hledání ztracených čmeláků. Hra bude v parku na Kraví hoře do konce června, pokyny zájemci najdou na webu lipka.cz/zahmyzem.



Lipka připravila ke Dni Země také několik naučných zábavných stezek. Jen v sobotu od desíti do tří se mohou rodiny s dětmi projít zábavnou stezkou v parku pod Špilberkem a vyzkoušet svoje znalosti ze světa hmyzu. Do neděle bude lákat včelí stezka v Otevřené zahradě Nadace Partnerství.



Ochránci přírody zvou ochotné dobrovolníky, aby Den Země o víkendu oslavili trochou užitečné práce na úklidu svého okolí. „Přidat se k velkému jarnímu úklidu může opravdu každý. Čím více dobrovolníků, tím větší kus přírody se podaří uklidit,“ vybídla Veronika Andrlová z Českého svazu ochránců přírody

Také v dalších městech na jihu Moravy nabízejí dětem i rodičům program. Hustopečské Centrum volného času Pavučina ke Dni Země připravilo novou šifrovací hru. Zájemci ji až do 23. května najdou na Křížovém kopci v Hustopečích. „Lesní skřítci zašifrovali důležitý vzkaz. Na procházku po kopci si vezměte tužku a papír, hledejte skřítky a vyluštěte šifru a s ní důležitý vzkaz,“ lákali pořadatelé. Podrobnosti najdou zájemci na webu Pavučiny.

Znojmo připravilo ke Dni Země online program. Videa například o Podyjí budou na Facebooku města.

Další tipy z jižní Moravy

Trhy



Trhy ve Veselí

Kdy: pondělí až sobota od 8.00 do 17.00

Kde: Panský dvůr, Veselí nad Moravou

Za kolik: dle zakoupeného zboží

Komu chyběly tradiční trhy s nabídkou sezonního ovoce, zeleniny nebo třeba sazenic, může opět po pauze zavítat do Veselí nad Moravou. Tržnici najdou nakupující na Panském dvoře a otevřeno bude od pondělí do soboty vždy od osmi ráno do pěti odpoledne.



Hodonínské trhy

Kdy: úterý, čtvrtek a sobota od 6.00 do 12.00

Kde: Hodonín

Trhy se od minulého týdne vrátily také do Hodonína. Obyvatelé města si tak mohou koupit sazenice nebo zeleninu či ovoce. Prodejní stánky mají být podle organizátorů otevřené kromě státních svátků každé úterý, čtvrtek a sobotu dopoledne.

Vycházky

Staň se detektivem

Kdy: do 30. dubna

Kde: Bučovice

Za kolik: zdarma

Hru s detektivní zápletkou si mohou zahrát v ulicích Bučovic všechny děti, které mají rády napínavé vycházky. Stopy vedoucí k vyřešení loupeže vzácného prstenu přinesou indicie k jeho zobrazení. Podrobnější informace ke hře najdou zájemci v truhle před Domem dětí a mládeže Bučovice.



Běhej lesy

Kdy: do 22. května

Kde: různá místa na jihu Moravy

Lidé, kteří milují aktivní pohyb a není jim lhostejné životní prostředí, se mohou zapojit do akce Běhej lesy. Do 22. května uběhnou libovolnou trasu ve svém okolí. Každých uběhnutých patnáct kilometrů umožní zasadit jeden strom. Nutná je registrace na nelenzelen.behejlesy.cz.

Čarodějnická stezka

Kdy: do 1. května

Kde: Kyjov

Za kolik: zdarma

Čarodějnickou stezku mohou zdolat všechny odvážné děti z Kyjova. „V parku bude přichystaných patnáct zábavných úkolů, jejichž splnění dá dohromady šifru,“ pozvali organizátoři z kyjovského Domečku. Úspěšní luštitelé pak vepíší vyluštěné slovo na webovou stránku www.flippity.net. Odkaz i další podrobnosti o odeslání odpovědi najdou zájemci na sociálních sítích pořádajícího domu dětí a mládeže.



O malé čarodějnici

Kdy: do 9. května

Kde: Slavkov u Brna, zámecký park od 6.00 do 18.00

Za kolik: zdarma

Dobrodružnou vycházku s novou tematikou připravili správci slavkovského zámku. V tamním parku mohou děti rozplétat příběh O malé čarodějnici Uršule. Ceny si vyzvednou v zámeckém food trucku vždy od jedenácti do šesti hodin.

Dobročinnost

Potravinová sbírka

Kdy: sobota od 8.00 do 18.00

Kde: prodejny potravin a supermarkety

Podpořit potřebné lidi nákupem trvanlivých potravin nebo drogerie mohou všichni zájemci tuto sobotu na různých místech na jihu Moravy. Celorepubliková akce má web www.sbirkapotravin.cz a obvykle konkrétní sbírku ve městech koordinující pracovníci oblastních charit společně s dobrovolníky.

Podpora Zoo Hodonín

Kdy: do poloviny července

Kde: www.donio.cz

Za kolik: od 70 korun

Přispět na krmení pro zvířata v Zoo Hodonín mohou lidé prostřednictvím portálu „Donio“. Sbírku správci Zoo spustili 12. dubna a zatím lidé přispěli zhruba pětatřicet tisíc korun. Za velkorysost se dárci mohou těšit na procházku po Zoo s průvodcem nebo se stanou na den ošetřovateli – v závislosti na zaslané platbě.

Zábava

Talk show MdB CLUB

Kdy: sobota od 19.00

Kde: online

Další díl oblíbené talk show MdB CLUB nabídne v sobotu 24. dubna setkání tří hereckých kolegů. Diváky pobaví vyprávění Barbory Goldmannové s jejími dvěma hosty. Alena Antalová a Petr Gazdík mají spoustu společných vzpomínek i názorů. Zájemci mohou show sledovat on-line na www.mdb.cz.



Příští zastávka: Divadlo Bolka Polívky

Kdy: bez omezení

Kde: online na YouTube

Za kolik: zdarma

Oblíbené brněnské divadlo připravilo nový rozhovor, tentokrát bude hostem Eva Novotná. Je jednou z nejvýraznějších brněnských hereček a dabérek. V Divadle Bolka Polívky hraje po boku Milana Kňažka ve hře Horská dráha a s Veronikou Žilkovou a Hanou Halberstadt nastudovala hru S láskou Mary.

Přednášky



Švejnoha o Tanzanii

Kdy: neděle od 20.00

Kde: on-line

Za kolik: 99 až 177 korun

Vyslechnout si další přednášku z festivalového cyklu Kolem světa mohou lidé on-line v neděli 25. dubna. David Švejnoha přiblíží Tanzanii, nekonečné pláně Serengeti a neskutečné až šokující množství zvířat všude kolem. On-line setkání pro milovníky dalekých zemí a poutavého vyprávění začne v osm hodin večer, vstupné je od 99 do 177 korun.



Brno Art Week

Kdy: do neděle

Kde: on-line

Na besedy, netradiční rozcvičky i výstavy se mohou těšit ještě do neděle 25. dubna příznivci Brno Art Weeku. Tento ročník se uskuteční on-line. Například v sobotu 24. dubna program nabídne Buran Teatr, Fait Gallery nebo putování po brněnském graffiti. Program je na brnoartweek.cz.

.

Hodonín – město filmu

Kdy: neděle od 20.00

Kde: online, Facebook nebo YouTube

Čtvrtý díl pořadu Z kulturáku nabídne divákům besedu z nově opraveného Kina Svět v Hoodníně. Pozvání přijali dva zástupci mladé generace nadějných filmařů z Hodonínska. Prokop Prčík a Jakub Richter si budou povídat s filmovým publicistou Ondřejem Pavlíkem o své tvorbě, motivaci, praxi a mnohém dalším. Beseda na Facebooku či YouTube začne v neděli v osm hodin večer.

Bačík o Kanadě

Kdy: kdykoliv

Kde: on-line

Videotéku online přednášek Café Práh doplnilo vyprávění Ondry Bačíka o výpravě do Kanady v roce 2019. Připomene své dobrodružné příběhy a setkání s divokými zvířaty v prostředí nejkrásnějších míst kanadských Rocky Mountains. „Uvidíme nejen známé záběry fascinujícího Moraine Lake, ale především vás vezmu do oblastí, kde nepotkáte člověka. Zato medvědi, horští lvi, wapiti, losi, bizoni a orli jsou tady doma. A o setkání s medvědy opravdu nebyla nouze, takže si povíme, jak s nimi na trecích v divočině dobře vycházet,“ lákali pořadatelé. Vstupné je od sta korun.

Výstavy



Komenského díla

Kdy: kdykoliv

Kde: on-line

Připomenout si nedávnou výstavu Komenský v obrazech si mohou zájemci připomenout na facebookové stránce Moravské zemské knihovny. Najdou tam online rozhovor o Komenského dílech uložených v Moravské zemské knihovně i online komentovanou prohlídku, která připomene nedávno ukončenou výstavu.

Novinka sbírek Moravského zemského muzea

Kdy: kdykoliv

Kde: online

Za kolik: online zdarma

Víc než dvacet tisíc let starou lebku nosorožce nalezenou archeology v Brně si mohou prohlédnout zájemci na webu muzea v sekci virtuální muzeum. Dozví se první zjištění o nálezu.



Čas rytířů dalekých moří

Kdy: kdykoliv

Kde: online www.mzm.cz

Za kolik: zdarma

Botanikovi, sběrateli a lodnímu lékaři Jindřichu Vávrovi, který jako jeden z prvních českých cestovatelů cíleně sbíral fotografické doklady ze svých zámořských cest, během nichž také dvakrát obeplul svět, je věnovaná výstava Čas rytířů dalekých moří. Než bude možné opět navštívit i Moravské zemské muzeum, je na jeho webu k vidění videoprohlídka.



Den otevřených dveří v Exotické zahradě

Kdy: pátek od 10 do 17.00, sobota od 9.00 do 13.00

Kde: Přibice

Za kolik: zdarma

„Zahrada je plná velkých palem desítek druhů včetně mrazuodolných, plodících olivovníků, citrusů, kiwi a fíkovníků, obřích stromových juk, kaki, kaktusů. cykasů a spousty exotických rostlin,“ pozvali k prohlídce majitelé soukromé Exotické zahrady v Přibicích na Brněnsku.