Hustopečský masopust

KDY: sobota 1. února od 10.00

KDE: ulice Na Hradbách, Hustopeče

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Slavnost odstartuje průvod masek. „Schází se jich kolem čtyřiceti až padesáti. Letos jsme připravili i soutěž o nejlepší masku, vítěze vybere moderátor Franta Uher s pomocníky,“ řekl hlavní organizátor Pavel Řezáč ze společnosit M. S. Quatro, která slavnost pořádá spolu s místním hotelem Rustiklal.

Návštěvníci si brzy po začátku setkání mohou pochutnat na zabijačkových specialitách a podívat se na průvod, který vyrazí po desáté od sklepa Aurora.

Právě ke sklepům se pozornost návštěvníků přenese do poledne. „Lidé se na otevřené sklepy sjíždí z široka daleka, návštěvníků bývá i osm stovkek. Letos mohou návštěvníci do sedmé večer ochutnávat vína v jedenácti sklepích,“ uvedl Mirek Nevěděl z Vinařství Aurora. Pořadatelé mají letos pro návštěvníky novinku. „Kdo navštíví všechny sklepy a dostane do vinařů razítko do orientační mapky, dostane se do slosování o velmi zajímavou kolekci vín, kterou jsme s vinaři sestavili,“ lákal za pořadatele sobotního hustopečského veselí Řezáč.

Duo Cacib 2020

KDY: sobota 1. února a neděle 2. února od 8.00

KDE: pavilony P, F a G1, výstaviště, Brno

ZA KOLIK: pro návštěvníky 100 korun dospělý, 50 korun slevněné vstupné



Stovky psů všech možných plemen z několika zemí uvidí lidé o víkendu v Brně. V pavilonech P, G1 a F brněnského výstaviště se totiž bude konat mezinárodní výstava Duo Cacib. Návštěvníci na akci seženou také chovatelské potřeby. Za celodenní vstup zaplatí sto korun.

Fauna Hobby

KDY: neděle 2. února od 9.00

KDE: kongresové centrum, výstaviště, Brno

ZA KOLIK: 40 korun dospělí, 20 korun děti a důchodci



Pavouky velké jako dlaň či roztomilé ještěrky si lidé nejen prohlédnou, ale i koupí na nedělních akvarijních a terarijních trzích Fauna Hobby. Akce se už tradičně koná v kongresovém centru výstaviště.

Efekt Červené královny

KDY: sobota 1. února a neděle 2. února od 10.30

KDE: Zoo Brno

ZA KOLIK: běžné vstupné do zoo (100 korun dospělý)



V přírodě pro zvířata každý den znamená boj o přežití. Jakými speciálními schopnostmi se brání před predátory třeba tahr himalájský, skunk pruhovaný nebo bazilišek zelený, se lidé dozví o víkendu v brněnské zoo. Návštěvníkům o jejich dovednostech povypráví chovatelé na osmi komentovaných krmeních souhrnně nazvaných Efekt Červené královny. První krmení začíná v půl jedenácté dopoledne.

Africké trhy

KDY: sobota od 10.00

KDE: krytá tržnice, Zelný trh, Brno

ZA KOLIK: vstup zdarma



Čerstvé ovoce z Afriky a Asie nebo koření ze Zanzibaru seženou zájemci o víkendu na dalších afrických trzích. Prodejci nabídnou i nejmáslovější avokádo na světě nebo zapáchající durian.

Přímý přenos Super Bowlu

KDY: neděle 2. února od 23.30

KDE: klub Šelepka, Šelepova ulice, Brno

ZA KOLIK: vstup zdarma



Nejvýznamnější událost pro milovníky amerického fotbalu se blíží. Přímý přenos finálového zápasu play-off severoamerické National Football League, tedy Super Bowlu, si fanoušci užijí v noci z neděle na pondělí v brněnském klubu Šelepka. Společnost jim budou dělat hráči brněnského týmu Brno Alligators. Kromě zápasu se lidé mohou letos v přestávce těšit na vystoupení zpěvaček Jennifer Lopez a Shakiry.

Vege ples Brno

KDY: sobota 1. února od 19.00

KDE: Společenské centrum Bystrc, Odbojářská 2, Brno

ZA KOLIK: 690 korun



Příznivci zdravého životního stylu si užijí první tematický laděný bál. Na Vege plesu si pochutnají veganských dobrotách. Lístky zájemci seženou na webu nebo v prodejnách Rebio a 3 Ocásci.

Opera Porgy a Bess

KDY: sobota 1. února od 18.45

KDE: divadlo Reduta, Zelný trh; kino Scala, Moravské náměstí, Brno

ZA KOLIK: 350 korun



Poprvé ve vysokém rozlišení si užijí lidé v sobotu další z přímých přenosů z představení newyorské Metropolitní opery. Tentokrát zhlédnou operu George Gershwina Porgy a Bess. Lidé uvidí novou inscenaci díla, které vypráví o příběhu lásky mrzáka Porgyho ke krásné Bess.

Světový den mokřadů

KDY: neděle 2. února od 9.00

KDE: Zoo Brno

ZA KOLIK: běžné vstupné do zoo (100 korun dospělý)



Zajímavosti o mokřadech a jejich obyvatelích se lidé dozví v neděli v zoo. Návštěvníci se zabaví na soutěžní stezce, promítání ve správní budově nebo komentovaných krmeních u bahňáků v půl jedné.