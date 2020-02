Hodonínský fašank

KDY: sobota 22. února od 8.00

KDE: centrum Hodonína

ZA KOLIK: vstup zdarma, konzumační lístek 120 korun, ples 120 korun

Vládnout mu budou starobylé tradice, folklor a především rozličné maškary.

Už od osmi hodin ráno zájemce na terasu hodonínského Domu kultury naláká vůně vařeného masa, jitrnic, škvarků a zabijačkové polévky. „Lidé si pochutnají také na svařeném víně, božích milostech, fašankových koblihách a jiných dobrotách,“ říká ředitel pořádajícího Domu kultury Marcel Řimák.

Poslední pořádné veselí před čtyřicetidenním půstem si podle něj užijí všichni. „Snažíme se, aby se lidé najedli, napili, užili si zábavu a pak v klidu zpytovali svoje svědomí. Taková je křesťanská tradice. Očistná kůra je prospěšná,“ dodal ředitel. Poznamenal, že postní dobu střídmosti také dodržuje.

Dopoledne před kulturním domem pobaví přítomné místní folklorní soubory Duběnka a Erteple, malí zpěváci Barborka Jeřábková, Valentýna a Matěj Teplíkovi, Michaela Slezáková a sestry Stávkovy. Doprovodí je cimbálky Dur a dětská Duběnka.

Z rozjímání u jídla a zpěvu vytrhnou účastníky ve dvě odpoledne masopustní maškary a s rámusem a muzikou se vydají na fašankovou obchůzku městem. „Diváci se mohou těšit například na strašidelnou smrtku s kosou, žebrající cikánku, nevěstu a ženicha, kominíka, ale přijde i oblíbený voják Švejk s paní Müllerovou,“ vyjmenoval postavy maškarního průvodu Vladimír Jašek z hodonínského divadelního souboru Svatopluk. Právě domácí ochotníci se v převážné míře zhostí převleků. Průvod zavítá k městské knihovně, projde hlavní světelnou křižovatkou k faře, Masarykovu muzeu až k radnici.

Masopustní rej si děti užijí i na ledě. Přijít na něj mohou v podvečer do zimního stadionu.

V osm hodin večer se zábava přesune do kulturního domu na tradiční krojový ples a fašankovou zábavu s půlnočním pochováváním basy. „Těší nás, že krojovaných každoročně přibývá. Když jsme začínali, počítali jsme jedince, dnes už chodí v krojích i osmdesát lidí,“ uvádí ředitel Řimák.

Zásluhy přisuzuje i dobré práci Slováckého krúžku. Právě jeho členové jsou podepsaní pod organizací Krojového plesu. Předtančí moravskou besedu a pochovají basu. Do tance i zpívání budou celý večer hrát dechová hudba Bojané a cimbálová muzika Malina.

Do Hodonína se chystá i Helena Pospíšilová z Vyškova. „Je to nejlepší masopust v okolí, jezdíme tam každý rok,“ má jasno.

Aquatera

KDY: neděle 23. února od 9.00

KDE: kongresové centrum, brněnské výstaviště

ZA KOLIK: 40 korun dospělí, 20 korun děti, studenti a důchodci



Pohledem na krásné barevné rybky, i zajímavé ještěry a další zvířata se v neděli pokochají lidé v Brně. Zvířata najdou v kongresovém centru brněnského výstaviště od devíti do dvanácti hodin dopoledne na dalším pokračování pravidelné burzy akvarijních a terarijních zvířat Aquatera. Zájemci na místě seženou i chovatelské potřeby.

Setkání harmonikářů

KDY: sobota 22. února od 14.00

KDE: sál pohořelické radnice, Brněnská 2, Pohořelice

ZA KOLIK: 100 korun



Zvuk harmonik se bude v sobotu rozléhat Pohořelicemi. Sjedou se tam totiž hudebníci na dvanáctý ročník setkání harmonikářů. Jako host vystoupí Klára Veselá. V předchozích letech si lidé užili vystoupení několika desítek umělců s akordeony.

Módní show

KDY: sobota 22. února od 19.00

KDE: Radnická 8, Brno

ZA KOLIK: 333 korun sezení, 222 korun stání



Vycházející návrhářské hvězdy české módní scény představí svou tvorbu na jedinečné sobotní módní přehlídce. Na molu lidé uvidí modely celkem šesti umělců. Vstupenky na Fashion Designer Show Brno jsou kvůli omezené kapacitě dostupné pouze přes internetový předprodej, zbývají poslední lístky na sezení i na stání. Zájemci, kteří nestihnou show, si vystavené modely zdarma prohlédnou v neděli od dvanácti hodin ve Freskovém sále Staré radnice.

Madama Butterfly

KDY: sobota od 17.00

KDE: Janáčkovo divadlo, Brno

ZA KOLIK: vstupenky od 210 korun



Jednu z nejslavnějších oper italského skladatele Giacoma Pucciniho si lidé vychutnají v sobotu. Vypráví o tragické lásce japonské gejši.