Fauna Hobby Brno

KDY: neděle 5. ledna od 9.00

KDE: kongresové centrum, výstaviště, Brno

ZA KOLIK: dospělí 40 korun, děti 20 korun

Gekoni nebudou to jediné, co zájemci spatří. Těšit se mohou také na chameleony, hroznýše, pavouky i akvarijní ryby. „Teraristika je jako obor v současnosti v rozpuku. Věnují se ji i menší děti. Od června pořádáme tyto trhy my, Fauna Hobby Brno, a vnímáme, že přichází stále více lidí,“ řekla organizátorka akce Bibiána Boháčová.

Právě o gekony je podle ní v současnosti největší zájem. Tito hmyzožraví plazi se srostlými očními víčky budou na trzích k mání i ke koupi.

Kromě toho na Výstavišti lidé pořídí i chovatelské potřeby, jako osvětlení, květiny, substráty a krmení. Zájemci si vyberou od čtyřiceti až padesáti různých prodejců.

Silly Walk Brno

KDY: sobota 4. ledna od 14.45

KDE: Moravské náměstí (sraz u Sochy spravedlnosti), Brno

ZA KOLIK: zdarma



Na hlavách buřinky, v ruce aktovky, pohyb vpřed podivnou chůzí. V centru Brna lidé v sobotu spatří netradiční průvod. Z Moravského náměstí vyrazí nadšenci a příznivci sitcomu Monty Python na Švihlý pochod Brnem. Zapojit se může každý. Stačí se naučit originální švihlou chůzi ze slavného skeče, nebo vymyslet vlastní. Loni se do akce zapojilo zhruba dvě stě padesát nadšenců.

Poslední dny vánočních trhů

KDY: sobota 4. ledna a neděle 5. ledna od 10.00

KDE: náměstí Svobody, Dominikánské náměstí, Brno

ZA KOLIK: zdarma



Svařák a punč ze stánku na vánočních trzích na náměstí Svobody a Dominikánském náměstí v Brně si lidé naposledy dopřejí v neděli, kdy trhy končí. I poslední víkend je zpestří koncerty. Na Svoboďáku v neděli zahrají The People.