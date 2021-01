Příležitost zaměstnat při osamělých nebo rodinných vycházkách vedle nohou také hlavy nabízí hledací hry a další vycházky s tajenkou. Na jižní Moravě je nabízí například střediska volného času i jiní tvůrci. Ti všechny účastníky také prosí, aby kešky a další součásti her nechávali na místě a umožnili tak stejnou zábavu všem dalším zájemcům.

ZA TŘEMI KRÁLI. Celou řadu vycházek v mobilní aplikaci LApka nabízí brněnské Středisko volného času v Lužánkách. „Tříkrálové putování za hvězdou vás dostane na místa, kde jste možná ještě nebyli. Dozvíte se spoustu zajímavého o třech mudrcích, vyluštíte tajenku a děti si užijí pár pohybových her,“ pozvala mluvčí střediska Kristýna Kolibová. Jak dodala, v aplikaci najdou zájemci i celou řadu dalších vycházek po brněnských vyhlídkách, Wilsonovým lesem nebo různé trasy pro rodiny s dětmi a kočárkem.

KRAJEM KAHANU. Po patnácti důmyslně ukrytých schránkách mohou pátrat příznivci oblíbeného geocachingu v okolí Rosic na Brněnsku. „Hra účastníky provede obcemi mikroregionu Kahan. Mohou vylézt na zbýšovskou haldu, projít se k Rybičkové skále, vydat se k rosickému zámku, obdivovat lukovanský nebo příbramský kostel,“ naznačila Halka Horká, který se stará o propagaci mikroregionu. Jak dodala, každá schránka obsahuje část šifry, která po vyluštění dovede zájemce k patnácté schránce.

BOSKOVICKÁ STRAŠIDLA. Procházku s příběhy z historie Boskovic připravili pro děti pracovníci tamního střediska volného času. „Snažíme se lidi rozhýbat, aby bezpečným způsobem udělali něco pro své zdraví. Na našem webu proto najdou náměty na různé aktivity, vycházky a teď i výpravu za boskovickými strašidly,“ uvedla ředitelka střediska Alena Staňková. Podklady ke hře najdou zájemci na webu střediska. „Provede je místy spojenými s příběhy deseti boskovických strašidel, kde najdou odpovědi pro vyluštění tajenky. Správné odpovědi se nám už týden scházejí, těší nás, že je o hru zájem,“ dodala ředitelka.

MIKULOVSKÉ KEŠKY. Zpestření procházek lidem v Mikulově připravili i pracovníci tamního domu dětí. „Chtěli jsme vymyslet něco nového, aby měli lidé příležitost chytře zahnat nudu. Podobné hry obvykle děláme jen pro děti na táborech. Ale tentokrát kolega, který je velký nadšenec, vymyslel právě hledání kešek. Ve městě a nejbližším okolí jich ukryl dvaadvacet. Z odezvy od lidí vím, že je ukryl opravu dobře. Některé jsem ale také už bohužel museli nahradit, protože je někdo odnesl,“ řekla ředitelka domu dětí Alena Židelová. Fotografickou nápovědu, kde kešky hledat a další informace najdou zájemci na webu domu dětí.

PŘÍBĚHY V PARKU. Pátrací hrou si mohou zpestřit procházku na čerstvém vzduchu návštěvníci ve slavkovském zámeckém parku. „Podobné hry jsou jednou z mála možností, které mohou návštěvníci využít, aby se při pohybu na čerstvém vzduchu v našem parku také něco nového dozvěděli a trochu se pobavili. Moc nás těší, že pátrací hry baví nejen děti. V parku vídáme spousty manželských párů, důchodců i mladých lidí,“ informovala ředitelka slavkovského zámku Eva Oubělická. Zámeckým parkem zájemce nyní provede hra s názvem Zachraň Andromedu, která potrvá do 28. ledna. Soutěžící nasbírají při procházce dvanáct písmen, ze kterých složí a vyluští hádanku.

Další tipy z Brna a Brněnska

Vědecká stezka

KDY: bez omezení

KDE: park u hvězdárny na Kraví hoře, Brno

ZA KOLIK: zdarma



Práci s astronomickým dalekohledem, planetárními váhami či zvukovodem si lidé vyzkouší při procházce brněnským parkem Kraví hora. Ve venkovním kognitoriu brněnské hvězdárny jsou všechny tyto nástroje běžně přístupné pro kolemjdoucí. Vědecká stezka nabízí třináct exponátů.

Videa ze zoo

KDY: bez omezení

KDE: webové stránky Zoo Brno

ZA KOLIK: zdarma



Naživo se za zvířaty z brněnské zoo jejich příznivci zatím vypravit nemohou, pohled na ně si ale užijí i doma. V sekci Videogalerie webových stránek Zoo Brno totiž zájemci najdou desítky videí s komentovanými krmeními či dováděním oblíbených zvířat.

MdB klub

KDY: sobota 16. ledna od 19.00

KDE: YouTube kanál MdB KLUB

ZA KOLIK: zdarma



Herečka Radka Coufalová a scénograf a výtvarník Jaroslav Milfajt budou hosty Jonáše Floriána v dalším díle talkshow MdB KLUB, kterou připravují umělci z Městského divadla Brno. Nebude chybět ani veselá historka ze slavné milánské opery La Scala a hudební vystoupení.

Hrad Veveří

KDY: bez omezení

KDE: webové stránky www.hrad-veveri.pamatky3d.cz/

ZA KOLIK: zdarma



I když je hrad Veveří nyní zavřený, jeho zákoutí lidé probádají díky virtuální prohlídce. Těšit se mohou zároveň na začátek letošní sezony a příznivější epidemickou situaci.

Další tipy z regionů

Tipy z Blanenska

K2 vlastní cestou

KDY: sobota od 20.30

KDE: online

ZA KOLIK: 100 korun



Boskovické nebo blanenské kino mohou podpořit diváci, kteří si koupí vstupenku na online promítání projektu Moje kino live. V sobotu se mohou těšit na dokument o dramatické cestě Kláry Kolouchové na druhou nejvyšší horu světa – K2.

Tipy z Břeclavska

Ztracená Břeclav

KDY: bez omezení

KDE: Břeclav

ZA KOLIK: zdarma



U budovy cyklopavilonu uprostřed Sadů 28. října v Břeclavi začíná šifrovací hra pro milovníky vycházek s tajenkou, kterou pro ně připravilo Muzeum města Břeclavi. Příběhem hry je provede někdejší nádražní velitel a starosta města Rudolf Zaoral. Hra má celkem pět stanovišť, cestu ke každému pomůže odhalit rozluštění hádanky, kterou hráči najdou v online systému hry. Podklady ke hře si mohou stáhnout na webu břeclavského muzea, kde najdou i pokyny k přihlášení do systému či výsledky dalších účastníků. K rozluštění hádanek zpravidla postačí dívat se důkladně kolem sebe.

Vycházka za lovci mamutů

KDY: bez omezení

KDE: Pavlov

ZA KOLIK: zdarma



Z Dolních Věstonic do Pavlova se mohou vydat po naučné stezce zájemci o poučnou procházku. Na téměř čtyři kilometry dlouhé stezce, kterou připravili pracovníci pavlovského Archeoparku,se dozví víc o životě lovců mamutů i o pěti důležitých archeologických lokalitách. Projdou se například poblíž místa nálezu slavné Věstonická venuše nebo záhadami opředeného dolnověstonického trojhrobu.

Tipy z Hodonínska

Čertoryje v zimě

KDY: bez omezení

KDE: okolí Radějova

ZA KOLIK: zdarma



Čertoryje na Hodonínsku jsou tipem na procházku i v období, kdy vzácné orchideje právě nekvetou. Původně zde bývaly vesnice Jíříkovec a Vojšice, ale zanikly již před třicetiletou válkou. Na jejich místě zůstaly louky, které jsou dodneosaměle stojící soliterní duby, lípy i oskeruše.

Tipy z Vyškovska

Putování se Zimníčkem

KDY: do 10. února

KDE: ulice Vyškova

ZA KOLIK: zdarma



Rodiny s dětmi mohou pro své procházky městem využít Vyškovské zimní putování. Zájemci projdou celkem deset zastavení, na nichž si připomenou řadu známých pohádek a příběhů. Vyzkouší si také svou obratnost, paměť a logický úsudek. Stezka začíná u Knihovny Karla Dvořáčka a končí u Střediska volného času Maják. Vyrazit lze každý den do 10. února 2021. Je vhodné si s sebou vzít papír a tužku, v pozdních hodinách raději i baterku, případně svačinu.

Vycházka do Vícemilic

KDY: bez omezení

KDE: Vícemilice, Kloboučky

ZA KOLIK: zdarma



Zájemci se mohou vydat na procházku do přírody do Vícemilic k tamnímu biotopu. Děti mohou luštit tajenku a první část najdou u stolku s lavičkami pod hlavní nádrží. Druhá část tajenky je na tabuli provozního řádu. Třetí část skládačky vyžaduje putování za Kloboučky, ke studánce u tábora Jitřenka. Další dílek do skládačky najdou výletníci na dřevěném sloupu u cesty, jen pár metrů od cedulky U Svaté. Cestou k rybníku pak nelze minout studánku, kde se nachází poslední dílek do skládanky. Vyluštěná tajenka napoví, jaké je třetí výletní místo. Komu nepomohla a místo nezná, Google nebo mapy.cz jistě poradí. Kdo si chce naplánovat vycházku bez auta, může se k místu přiblížit z Bučovic i vlakem. Stezku s úkoly a následnou odměnu pro děti připravili pracovníci Domu dětí a Mládeže Bučovice

Tipy ze Znojemska

Znojemská hledačka

KDY: bez omezení

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma



Poučnou a zábavnou vycházku nabízí Znojemská hledačka. Hru vhodnou třeba pro rodinnou procházku vymysleli pracovníci znojemského Jihomoravského muzea. Zájemci najdou podrobnosti a plán hry na webu muzea. Hra zájemce provede sérií zastávek od minoritského kláštera centrem města k Vlkově věži.