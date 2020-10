Mezi řemeslníky středověkého Brna, za legendárním mamutem z brněnského Anthroposu nebo do světa počítačových her konce dvacátého století. Tam všude se lidé dostanou i nyní, v době, kdy jsou kvůli koronaviru všechna muzea zavřená. Mnohé instituce ale nabízí zájemcům online prohlídky svých výstav. Návštěvu zajímavých expozic si tedy lidé nemusí odpustit ani tento víkend.

Oproti prvnímu jarnímu koronavirovému uzavření nabídku online aktivit ještě rozšířilo Muzeum města Brna. „Online nabídky hradu Špilberk i vily Tugendhat jsme založili už na jaře, teď v nich pokračujeme. Dostupné jsou na webech obou památek a budeme je postupně rozšiřovat. Už nyní zahrnují virtuální prohlídky, fotogalerie, videa, jednoduché hry či různé interaktivní tematické mapové aplikace,“ láká mluvčí muzea Michael Kalábek.

Třeba web Špilberk virtuálně zavede děti při online hře do doby markraběte Jošta. Celá rodina se pak při online prohlídce podívá nejen do hradu, ale i do nově otevřeného lapidária a výstavy Chrám kamene.

Online prohlídky výstav a muzejních budov, odborné přednášky, ale třeba i návod, jak si vytvořit loutku Charlieho Chaplina, najdou lidé ve virtuálním Moravském zemském muzeu. Exkluzivně je dostupná výstava o českém divadle.

Příznivce brněnského technického muzea čekají kromě virtuální prohlídky hlavní muzejní budovy i videoprohlídky výstav s komentářem. Web lidi nasměruje i k prohlížení některé z aplikací, které vznikly již dříve, jako doplňky k různým minulým výstavám. Zájemci se v aplikacích podívají do Brna minulého století. Lákavá je třeba aplikace Bombardování Brna 1944-45, která nabídne nejen mapu s místy, kam koncem dvacátého století ve městě padaly bomby, ale i bohatý fotografický materiál.



Příznivce brněnského technického muzea čekají kromě virtuální prohlídky hlavní muzejní budovy i videoprohlídky. S komentářem se zájemci ponoří třeba do výstav Retrogaming No. 2 či Železná opona 1948-1989.



Největší nabídku online aktivit mají aktuálně brněnské instituce, činí se už ale i ty v dalších jihomoravských regionech.

Po dobu uzavření muzeí mohou zájemci alespoň nahlédnout do části sbírek Jihomoravského muzea ve Znojmě. „V posledních letech jsme část sbírek digitalizovali a návštěvníci si tak mohou prohlédnout některé součásti sbírek živé a neživé přírody, dějin umění i zbraní orientu,“ řekla Renata Hurníková z Jihomoravského muzea ve Znojmě. Doplnila, že svůj vlastní web má expozice archeologie.



Na webu muzea najdou zábavu například i děti. „Na webu muzeumzojmo.cz najdou děti i rodiče v sekci výstav přehled aktivit online a aktivit pro děti. Mohou si stáhnout například pracovní listy se zajímavými úkoly nebo se podívat na videa a pořady o muzeu a jeho výstavách. Na dalších nápadech ještě budeme dále pracovat,“ dodala Hurníková

DALŠÍ TIPY

Bohutická Křížová cesta na webu

KDY: bez omezení

KDE: online



Než bude opět možné vyrazit na výlet, mohou si lidé unikátní soubor dřevěných plastik Křížové cesty v Bohuticích na Znojemsku prohlédnout alespoň na webu. Vedle fotografií pětapadesáti dřevěných soch vystavených v současné době na bohutickém zámku, najdou zájemci na webu http://krizovacestabohutice.cz/ i video a informace o historii soch i poutního areálu.

Video ze strážnického skanzenu

KDY: bez omezení

KDE: online



Připomenout si historii vesnice na jihovýchodní Moravě mohou lidé se Skanzenu ve Strážnici na Hodonínsku. Pomocí videa na webu nulk.cz/web_skanzen se zájemci projdou celým areálem. Těšit se mohou, až to opatření dovolí, na sezonní programy pro děti a tematické akce, ukázky lidových řemesel i chovu hospodářských zvířat. Poznají běžný život na hornatém Slovácku i úrodném Pomoraví.

Virtuální nahlédnutí do lednického zámku

KDY: bez omezení

KDE: online



Alespoň v online prohlídce některých sálů se i v těchto dnech mohou lidé prostřednictvím svých počítačů a tabletů podívat do slavného zámku v Lednici na Břeclavsku. Na webu Národního památkového ústav pamatky3d. si mohou prohlédnou vedle zámeckých sálů také známý minaret a podívat se i na umělou zříceninu Janohrad.

Virtuální prohlídka mikulčického hradiska

KDY: bez omezení

KDE: online



Zjistit, jak vypadalo v devátém století velkomoravské hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku, mohou lidé prostřednictvím virtuální prohlídky na webu http://www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/. Uvidí vnitřní expozici, základy rotundy i samotný areál hradiště. Pokochají se také výhledem z třicet metrů vysoké rozhledny.

Výlet do Telče

KDY: bez omezení

KDE: online



Nejzajímavější dominanty Telče, jehož historické jádro je na seznamu UNESCO, uvidí lidé díky virtuální prohlídce. Na www.telc.eu najdou šestadvacet zastavení, například čtyři z náměstí Zachariáše z Hradce a dalších osm ze státního zámku.

Virtuální prohlídka Třebíče

KDY: bez omezení

KDE: online



Zájemci mohou obdivovat prostřednictvím virtuální prohlídky interiér baziliky svatého Prokopa, nahlédnou mezi tajemné náhrobky židovského hřbitova nebo zamíří na rozhlednu na Pekelném kopci. Více najdou na www.visittrebic.eu.