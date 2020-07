Mikulovské krojované hody

KDY: sobota od 12.30

KDE: Mikulov

ZA KOLIK: vstup volný

Kvůli omezením zavedeným proti šíření koronaviru měla krojovaná chasa na všechno méně času, třinácté hody v Mikulově ale nakonec budou v tradičním termínu a s tradičním programem.

Pořadatelé sledovali postupné rozvolňování vládních hygienických opatření. Bariéry, které stály akci v cestě, nakonec padly. „Rozhodli jsme se, když bylo potvrzené, že je možné pořádat akce do pěti set lidí. I proto jsme museli většinu příprav zvládnout za poslední týden či dva,“ uvedla hlavní organizátorka Alice Gazdová ze spolku mikulovské krojované chasy.

Do podlužáckých krojů se letos oblékne deset párů, městem s nimi půjdou také menší děti. „Co bylo potřeba kolem krojů, škrobení a tak podobně, jsme sice měli předchystané, ale práce s přípravami je pořád ještě dost. Nakonec měli naštěstí všichni, od kapely po fotografa, volno a hody budou takové jako obvykle,“ konstatovala s úsměvem organizátorka. Chasa se sejde v půl jedné před kinem, ve čtvrt na dvě vyje průvod pro stárky.

S určitými omezeními ale pořadatelé počítat musí. „Stoly budou postavené dál od sebe, abychom zachovali potřebné odstupy. Budeme moc rádi, když si lidé přijdou poslechnout dechovku a zatančí si ve svých rodinách nebo skupinách, které se znají,“ řekla Gazdová.

Už po desáté obleče kroj Eliška Pitrová. „Letos poprvé budu stárkou a právě na průvod se stárky se těším asi nejvíc. Na přípravu jsme měli letos méně času kvůli koroně, ale všechno jsme to myslím zvládli dobře,“ svěřila se.

Mikulovské hody budou ve městě první větší akcí po koronavirové krizi. „Vážíme si toho, že organizátory neopustila chuť a hody připravili. Do města se už vrací turisté, ale podobě jako dvoje farmářské trhy, které jsme na Náměstí měli, budou asi hody ještě pořád hlavně akcí pro Mikulovské a věřím,že si ji náležitě užijí,“ poznamenal starosta Rostislav Koštial.

Poté, co chasa o půl třetí odpoledne dostane požehnání v kostele svatého Václava, půjde si ve tři hodiny na radnici pro hodové právo. Od čtyř odstartuje před mikulovským kinem odpolední zábava a dětská sóla. Slavnostní nástup chasy a večerní zábava začne tamtéž po osmé hodině večer. Zahraje dechovka Zlaťulka.

TIPY Z BRNĚNSKA

Oslaví narozeniny divadla

KDY: sobota od 10.00

KDE: Městské divadlo Brno

ZA KOLIK: zdarma



Pětasedmdesáté výročí slaví letos Městské divadlo Brno. V sobotu proto lidé v jeho budovách a na jeho nádvoří najdou bohatý narozeninový program. Kromě koncertů známých muzikálových melodií se také potkají s herci, vyberou si umělecké drobnosti na bazaru, nebo při komentovaných prohlídkách nahlédnou do zákulisí.

Kamenka OPEN bude

KDY: pátek od 19.00 až neděle

KDE: Brno, Kamenná čtvrť

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Svérázná Kamenná čtvrť v Brně lidem nabídne tradiční festival Kamenka open. Na louce kousek od malebných domečků vystavěných na dně bývalého lomu na dosah od rušné Vídeňské ulice si od pátku do neděle užijí mimo jiné letní kino, pestrý mix hudby od kapel nejrůznějších žánrů i hudební lázeň s gongem a tibetskými mísami.

Uctí oběti komunismu

KDY: sobota od 17.00

KDE: Malinovského náměstí Brno

ZA KOLIK: zdarma



V sobotu 27. června - na výročí vraždy Milady Horákové, Jana Buchala, Oldřicha Pecla a Záviše Kalandry si lidé v Brně připomenou den obětí komunistického režimu. Na Malinovského náměstí promluví pamětníci a bude k vidění také výstava nazvaná Od převratu k revoluci, která mapuje roky 1948 až 1989.

DALŠÍ TIPY



Blanensko

Pivní běh

KDY: sobota od 14.00

KDE: Letovice, Havírna

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Zdravý způsob, jak si udělat náležitou žízeň, vymysleli na sobotu pořadatelé Pivního běhu v Letovicích. „Registrace dvou či tříčlenných družstev začne u restaurace Havírna ve dvě odpoledne, start bude o hodinu později. Na běžce čeká pětikilometrová trať se zastávkami na pět malých piv,“ lákali pořadatelé. V cíli slibují občerstvení.

Břeclavsko



Slavnosti jídla

KDY: sobota od 11.00

KDE: Pohořelice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Americkou i mexickou kuchyni, míchané nápoje i víno ochutnají návštěvníci sobotních Slavností jídla a vína v Pohořelicích. Od jedenácti do podvečerních pěti hodin na parkoviště vedle sportovní haly kluci z Cutters Foodtruck zaparkují dva stánky s jídlem. Zahraje DJ, sladkosti připraví Judyth Sweet Art.

Hodonínsko

Otevření trailové trati

KDY: sobota od 11.00

KDE: Tvarožná Lhota

ZA KOLIK: neuvedeno



Slavnostní otevření trailové lokality Pod Travičnou, které organizátoři přesunuli kvůli počasí, si užijí příznivci cyklistiky tuto sobotu od 11.00 v Tvarožné Lhotě. Čeká je bajkování na nových i stávajících stezkách a okruzích. Od 15.00 u Pumptracku Lučina bude i program, zahraje kapela Sargon.

Vyškovsko

Svatojanské hody

KDY: sobota od 8.30

KDE: Hoštice-Heroltice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Svatojanské hody oslaví v sobotu lidé v Hošticích-Herolticích. Za kulturním domem bude od dvou do šesti odpoledne vyhrávat dechová hudba. Skupina historického šermu má pro děti připravené představení Loupežníci, večer vystoupí od sedmi hodin revival kapely Katapult a VeraS přijde s písničkami Věry Špinarové, v deset večer začne rokotéka. Na fotbalovém hřišti začne už v půl deváté ráno fotbalový turnaj.

Znojemsko



Otevřené sklepy

KDY: sobota od 15.00

KDE: Damnice

ZA KOLIK: 200 korun



Do Damnic nedaleko Miroslavi na Znojemsku zamíří v sobotu přátelé dobrých vín. Tamní spolek vinařů připravuje na sobotní odpoledne jedenáctý ročník Otevřených sklepů. Setkání nad vzorky ve sklepech damnických vinařů začne ve tři hodiny odpoledne. Vstupné je 200 korun a zahrnuje skleničku a katalog.