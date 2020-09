Římsko barbarský festival

KDY: pátek 4. září od 16.00, až neděle 6. září

KDE: Hradisko u Mušova, Pasohlávky

ZA KOLIK: pátek 70 a sobota 150 korun

Vmísit se mezi římské vojáky, zažít gladiátorský souboj válečníků či bitvu s nepřátelskými Germány mohou od pátku do neděle návštěvníci Brány do Římské říše u Pasohlávek. Na Hradisku u Mušova se tam koná první Římsko barbarský festival.

V pátek od čtyř hodin odpoledne mohou příchozí přihlížet stavbě tábora římských vojáků i nepřátelské germánské osady na Římském vrchu. „Připravený máme i program pro děti, nebudou chybět řemeslné stánky a velmi lákavá bude i nabídka v pravé římské taverně. Lidé v ní ochutnají autentická jídla podle receptů ze třetího století našeho letopočtu. Zabývá se jimi kolegyně Veronika Florianová a po dohodě uvaří jídla kuchaři z blízkého hotelu,“ láká za organizátory do starobylé kuchyně mezi vojáky Johana Malíšková z návštěvnického centra Brána do Římské říše.

Právě tam si během pátečního večera mohou zájemci vychutnat i divadlo s názvem Prima Inter Clades aneb Šílenství z principu. Zvídavé návštěvníky zase potěší povídání s renomovanými archeology.

Páteční večer zakončí průvod římských vojáků s loučemi. „Lidé se vrátí v čase, když budou přihlížet téměř autentickému příchodu Římanů na Hradisko,“ míní Malíšková.

Sobota nabídne od půl desáté ráno například římské ragby, gladiátorský souboj válečníků i dětskou bitvu. Znalci seznámí nadšence s vývojem chladných střelných zbraní, ukážou výzbroj, výstroj i výcvik někdejších vojáků. Archeolog Balázs Komoróczy přiblíží arvýzkum na Hradisku u Mušova a odbornice na dávné recepty Veronika Florianová bude povídat o římské gastronomii. „V táboře budou i slévači, kteří budou před zraky diváků odlévat bronz přímo z pece a budou z něho tvořit předměty jaké známe z výzkumů a nalezišť. Mezitím bude znít vojenský pokřik a pokyny velitelů, jiní budou opékat třeba prase,“ zve Malíšková.

Odchodu římských vojáků z území mohou zájemci přihlížet ještě v neděli. Podívanou si nenechá ujít například Marek Jelínek z Jeseníků, který v Pasohlávkách tráví dovolenou. „To je nádherná akce! Chtěli jsme v sobotu odjet, ale tohle si nemůžeme nechat ujít,“ zajásal nad novinkou.

Tipy z Brna a Brněnska

Historické slavnosti

KDY: sobota 5. září od 14.00

KDE: klášter Rosa Coeli, Dolní Kounice

ZA KOLIK: zdarma



Do období středověku se lidé přenesou v sobotu v klášteře Rosa Coeli v Dolních Kounicích na Brněnsku. Od druhé hodiny odpoledne tam návštěvníci najdou Historické slavnosti. Lidé budou zadržovat dech při napínavých rytířských soubojích, děti pobaví loutkové divadlo, dobový kolotoč a vojenské lešení a den zakončí ohňová show. Vstup je zdarma.

Světový den bahňáků

KDY: sobota 5. září od 12.00

KDE: Zoo Brno

ZA KOLIK: běžné vstupné do zoo



Den bahňáků oslaví lidé v sobotu v brněnské zoo. Zájemci se projdou po soutěžní stezce s otázkami, ve tři hodiny se pak o těchto ptácích dozví víc na přednášce.

Oldtimer víkend

KDY: sobota 5. září od 10.00 (v případě nepříznivého sobotního počasí se akce koná v neděli 6. září)

KDE: letiště Medlánky

ZA KOLIK: vstup zdarma



Historickými kluzáky se pokochají lidé na tradičním oldtimer víkendu na medláneckém letišti. Zájemci se v historických letadlech i proletí.

Festival vědy

KDY: pátek 4. září a sobota 5. září

KDE: dopravní hřiště Riviéra, Brno

ZA KOLIK: zdarma



Pokusy si vyzkouší malí i velcí vědci na dalším ročníku Festivalu vědy. Stanoviště se zábavnými úkoly nabídne třicet brněnských vědeckých institucí.

Přehlídka elegance historických vozidel

KDY: sobota 5. září od 10.00

KDE: náměstí Míru Tišnov, následně silnice z Tišnova do Lomnice

ZA KOLIK: zdarma



Automobilové skvosty, ve kterých jezdili naši prarodiče, si prohlédnou lidé na tradiční Přehlídce elegance historických vozidel. Nablýskaná auta vyrobená v první polovině minulého století a částečně také v jeho druhé polovině, nejdříve zastaví na náměstí Míru v Tišnově, následně se vydají na spanilou jízdu do Lomnice u Tišnova.

Další tipy z jihomoravských regionů

Blanensko

Bambifest

KDY: pátek 4. září a sobota 5. září od 8.00

KDE: zámecký park, Blansko

ZA KOLIK: vstup volný



Osmý ročník Bambifestu nabídnou v pátek a sobotu pořadatelé v zámeckém parku v Blansku. V celodenním programu se po oba dny představí blanenské kluby a spolky zahraje například kapela Frappé, písničkář Lubyn a vystoupí divadlo Kollárka. Vstup na festival je volný.

Břeclavsko

Muzejní dýňobraní

KDY: sobota 5. září od 9.00

KDE: Valtice

ZA KOLIK: běžné vstupné



Dýně, cukety a patizony budou vévodit sobotnímu Muzejnímu dýňobraní ve Valticích v Národním zemědělském muzeu. Začíná v devět hodin ráno. Návštěvníci uvidí nevšední tykve, dozví se zajímavé recepty.

Hodonínsko

Muzejní noc a den otevřených dveří

KDY: pátek 4. září od 14.00

KDE: Muzeum naftového dobývání a geologie, Hodonín

ZA KOLIK: 60 korun dospělí, 30 korun děti a důchodci



Na Muzejní noc, den otevřených dveří a toulky po naftařském příhraničí mohou zavítat zájemci do Muzea naftového dobývání a geologie v Hodoníně. V pátek od dvou hodin odpoledne je tam čekají nové exponáty a užijí si i opékání špekáčků. Na noční prohlídku muzea při svitu petrolejových lamp s neznámými příběhy se mohou vydat s průvodci od pěti hodin večer. Za vstupné zaplatí lidé 60 korun, děti, mládež a důchodci polovinu.

Vyškovsko

Veteranfest

KDY: sobota 5. září od 7.30

KDE: zámecký park, Slavkov u Brna

ZA KOLIK: 160 korun



Slavkov u Brna bude v sobotu dějištěm největšího srazu auto-moto veteránů Veteranfest. Tradiční akce láká nejen na ojedinělou přehlídku historických vozů, motorek, traktorů, bicyklů, ale také na dobovou atmosféru. Zámecký park zkrášlí prvorepublikové dámy, mezi auty budou tanečníci dokonce tančit swing. Areál pořadatelé pro návštěvníky otevřou v půl osmé ráno, vstupné je sto šedesát korun.

Znojemsko

Festival VOC

KDY: sobota 5. září od 10.00

KDE: hrad, Znojmo

ZA KOLIK: vstup volný



Sauvignony, rýnské ryzlinky a veltlínská zelená vinařů ze Znojemska s prestižním označením vín originální certifikace ochutnají v sobotu ve Znojmě návštěvníci tradičního festivalu VOC Znojmo. Vína s nově uděleným označením VOC znojemští vinaři obvykle poprvé představují 8. května, letos ale museli svůj svátek kvůli pandemii odložit. Na podiích na dvou scénách v areálu hradu i na sousední Káře se vystřídají mimo jiné Neoveská cimbálová muzika, Jožka Šmukař či Michal Žáček s Mario Šeparovičem. Vstup je volný.