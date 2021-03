AktrŠéf

KDY: neděle 7. března od 19.00

KDE: Youtube kanál Městského divadla Brno

ZA KOLIK: zdarma

Oblíbené tváře z brněnských divadelních prken, zábava inspirovaná populární televizní reality show, a porce smíchu. Takový koktejl namíchali umělci z Městského divadla Brno v novém pořadu AktrŠéf. Její druhý díl si diváci vychutnají na YouTube v neděli v sedm hodin večer, nebo si ji mohou pustit ze záznamu.

Porota divadelní reality show AktrŠéf v ní hledá toho nejkomplexnějšího, nejflexibilnějšího a hlavně nejpokornějšího herce v ansámblu Městského divadla Brno. Herci jako soutěžící musí plnit různé úkoly. „Ke každému úkolu bude otevřena malá rekvizitárna, ke složitějším zadáním dostanou soutěžící i tři minuty v rekvizitárně velké a připravena je taktéž jedna venkovní výzva,“ nastínila mluvčí brněnské scény Kateřina Vižďová.



Čtrnáctka soutěžících, mezi nimi třeba Zdeněk Junák, Igor Ondříček, Petr Štěpán, Ivana Vaňková či Markéta Sedláčková, je rozdělená do soutěžních dvojic. Jejich výkony bedlivě sledují porotci Michal Isteník, Aleš Slanina a Michal Matěj, kteří rovněž vymýšleli zadání. „Úkoly jsou velkým tajemstvím, i při natáčení pořadu je kromě nás neznal do jejich zveřejnění skutečně nikdo. Takže reakce soutěžících na ně je opravdu autentická,“ poznamenal Michal Isteník.

Porota na konci dílu vždy některého ze soutěžících vyloučí. „Rozhodnutí se nerodila lehce, všechny kolegy mám rád,“ zavzpomínal na svou úlohu porotce Isteník.

Podle něj se u pořadu skutečně dobře pobaví věrní příznivci Městského divadla Brno, určen je ale pro každého, kdo touží po příjemné zábavě. „Byl jsem nervózní, jak pořad lidé přijmou, protože zadání jsou divadelní, a natočit divadelní výzvu na kameru je vždy risk. Právě od našich skalních fanoušků ale mám pozitivní reakce,“ potěšilo Isteníka.

Další tipy

Divadlo

Brněnská divadla na Dramoxu

KDY: neomezeno

KDE: dramox.cz

ZA KOLIK: 7 dní zdarma, měsíčně 299 korun



Tři ze slavných představení kultovní brněnské scény Husa na provázku si mohou online připomenout diváci české platformy Dramox. V nabídce je nyní legendární Balada pro banditu, představení Běsi – Stavrogin je ďábel a Raskolnikov – jeho zločin a jeho trest. Dvě další představení na platformě nabízí také brněnské Národní divadlo. Z jeho repertoáru se diváci mohou podívat na Gazdinu robu a představení Je třeba zabít Sekala. Představení Husovické betlémy a loutkovou adaptaci Kupce benátského nabízí na platformě také brněnské divadlo Radost. K jihomoravským zástupcům na Dramoxu lze počítat i představení pardubického Východočeského divadla, které přineslo dramatizaci Žitkovských bohyní brněnské spisovatelky Kateřiny Tučkové.

Pro děti

Zábavná fyzika

KDY: neomezeno

KDE: Youtube

ZA KOLIK: zdarma



Sérii zábavných a poučných videí ze světa fyziky nabízí malým odrostlejším divákům YouTube kanál Muzea Blanenska. Luděk Půlpitel v každém z nich představí a předvede několik fyzikálních zázraků. Online jsou zatím tři z chystaných čtyř dílů.

Očima zvířete

KDY: do konce března

KDE: SVČ Pavučina, Hustopeče

ZA KOLIK: zdarma



Hustopečské Středisko volného času Pavučina zve do konce března k soutěži mladé i odrostlejší básníky. Pořadatelé se těší na e-mailu pavucina40@gmail.com na básně na témě Očima zvířete. Dílka mají mít dvě až čtyři sloky po čtyřech verších. Podrobnosti zájemci najdou na webu střediska. Autory vylosovaných básní čeká odměna.

Guláš dědy Mašlíka

KDY: neomezeno

KDE: web boskovického SVČ

ZA KOLIK: zdarma



Prověřit si své kuchařské dovednosti mohou děti na webu boskovického Střediska volného času, kde na ně čeká online hra Guláš dědy Mašlíka. Děti si zahrají na pomocníky sousedovi, kterému přinesly nákup a teď mu pomohou z donesených surovin připravit chutný guláš.





Online hry o Podyjí

KDY: neomezeno

KDE: domavpodyji.cz

ZA KOLIK: zdarma



Sérii online her pro zábavu i poučení nabízí web domavpodyji.cz. Zvídavé hlavy si mohou například ověřit, zda jen podle jména rozeznají, zda je řeč o ptákovi nebo bylině, nebo ověří svůj postřeh s pexesem staveb v Podyjí. Na stejném webu najdou malí i větší milovníci Podyjí online únikovku Za pokladem Andělského mlýna, které je poučí o krásách Podyjí a historii samotného mlýna.

Přednášky a besedy

Čtení ke kávě

KDY: neomezeno

KDE: web Muzea Znojmo

ZA KOLIK: zdarma



Rostoucí sérii poučných a zábavných čtení a kvízů nazvanou Čtení ke kávě nabízí na svém webu muzeumznojmo.cz v sekci online aktivit Jihomoravské muzeum ve Znojmě. Zájemci se dozví více o archeologii oblasti, znojemských kostelech či o charakteristice krojů znojemského regionu.

Historie pánů z Boskovic

KDY: bez omezení

KDE: Youtube kanál muzea Boskovicka

ZA KOLIK: zdarma



Muzeum Boskovicka na svém YouTube kanálu nabízí jednadvacet krátkých filmů o historii rodu pánů z Boskovic navazujících na loni zahájenou výstavu k výročí pěti set let od úmrtí Ladislava z Boskovic.

Online přednášky

KDY: bez omezení

KDE: web břeclavské městské knihovny

ZA KOLIK: zdarma



Sérii přednášek původně pronesených k výročí pětasedmdesáti let od konce druhé světové války najdou zájemci o vojenskou historii regionu na webu břeclavské Městské knihovny. Dozví se mnoho zajímavého o vládním vojsku v čase protektorátu, o válečných letcích a parašutistech, kteří pocházeli z Břeclavska i o tom, jak se válka a její závěr odrazil přímo v regionu. Jedna z přednášek se totiž věnuje válečným škodám na Břeclavsku, další pojednává o přechodu fronty přes Břeclavsko na jaře 1945, Další přednáška přiblíží také každodenní život za protektorátu. Přednáší Michal Uher, Emil Kordiovský, Jaroslav Čech a Petr Holobrádek.

Večer s Kateřinou Šedou

KDY: pátek 5. března od 20.30

KDE: online

ZA KOLIK: 150 korun



Setkání se známou výtvarnicí Kateřinou Šedou zprostředkuje v pátek večer projekt Moje kino live, který mimo jiné podporuje některá regionální kina, na jejichž webu si lidé na promítání mohou koupit vstupenku. Místo filmu je v pátek čeká přednáška. „Umělkyně se zaměří především na projekty, které můžou ostatní motivovat k vlastní aktivitě a tím jim pomoci překlenout tuto složitou dobu. Na konci přednášky také zodpoví vybrané dotazy diváků,“ zvali pořadatelé.

Zábava

Žaluji!

KDY: sobota 6. března od 20.30

KDE: online

ZA KOLIK: 100 korun



Životopisné drama, kterým se slavný a kontroverzní režisér Roman Polanski vrací k nechvalně známé Dreyfusové aféře nabídne v sobotu večer online promítání projektu Moje kino live. Projekce začne v půl deváté večer, vstupné je sto korun.

MDB KLUB a Mamma Mia!

KDY: neomezeno

KDE: Youtube kanál MdB KLUB

ZA KOLIK: zdarma



Muzikál Mamma Mia si lidé připomenou díky záznamu dalšího dílu talk show MdB CLUB na YouTube. Mluvit i zpívat budou Alena Antalová, Markéta Sedláčková, Ivana Vaňková, Dáša Křížová, Barbora Remišová a Petra Šimberová. Diváci se seznámí se zákulisím vzniku brněnské verze jednoho z nejvýznamnějších světových muzikálů.

Ekošpioni

KDY: do konce března

KDE: web VIDA! Science centra

ZA KOLIK: zdarma



Návody na pokusy, vědecké vyrábění, soutěže a zajímavé výzvy připravilo na březen pro své malé i větší návštěvníky brněnské vědecké centrum VIDA!. Mohou si například stáhnout omalovánky mikroskopických vodních živočichů. „Většinu omalovánek nakreslily děti a ukazují jejich představu o vodním životě. Informace o vodních breberkách malé výtvarnice vyčetly z atlasů a encyklopedií. Při kreslení omalovánek se zaměřily na to, jak vodní mikrohrdinové tráví svůj volný čas a na co nejčastěji myslí,“ uvedli organizátoři. Děti se také dozví, jak si postavit domácí vodní čistírnu, vyrobit ekologický prostředek na čištění oken nebo třeba jak připravit chutný smrkový čaj.

Architektura

Katedrála virtuálně

KDY: neomezeno

KDE: web Biskupství brněnského

ZA KOLIK: zdarma



Prohlédnout si jednu z brněnských dominant z pohodlí domova a bez rizika nákazy koronavirem mohou lidé díky možnosti virtuální prohlídky katedrály svatých Petra a Pavla. Je dostupná na webu brněnského biskupství. Při virtuální prohlídce si lidé katedrálu na Petrově prohlédnou nejen zvenčí, ale uvidí i její vnitřní prostory. Jako bonus je čeká i výhled z petrovské věže na Brno.

Špilberk netradičně

KDY: neomezeno

KDE: web Muzea města Brna

ZA KOLIK: zdarma



Na výpravu do minulosti se vydají lidé, kteří se rozhodnout zabavit u online programu Muzea města Brna. V nabídce je například velmi netradiční videoprohlídka hradu Špilberk. Lidé jej uvidí v podobě, jakou měl ve čtrnáctém století.

Výstavy

Vojtkova výstava

KDY: bez omezení

KDE: Youtube

ZA KOLIK: zdarma



Svou dvě stě třicátou výstavu obrazů nazvanou Z mého života představuje malíř jižní Moravy Antonín Vojtek na YouTube. Výstavu si nadělil ke svým sedmaosmdesátým narozeninám a lidé se na odkaz dostanou prostřednictvím jeho webu.

Obrazy Jiřího Lukeše

KDY: bez omezení

KDE: web Domu kultury Hodonín

ZA KOLIK: zdarma



Regionální výtvarníci a místní kulturní organizace nezůstávají pozadu s on-line prezentací. S tvorbou dubňanského výtvarníka Jiřího Lukeše se mohou lidé seznámit prostřednictvím výstavy ve Foyer6. A jelikož doba stále nepřeje skutečným setkáním, obrazy si zájemci užijí prozatím virtuálně prostřednictvím webu Domu kultury Hodonín.

Do Brna široká cesta

KDY: bez omezení

KDE: web Moravského zemského muzea

ZA KOLIK: zdarma



Kde se lidé dozvídali horké novinky, když ještě nebyly noviny? V kramářských písních. O co se jednalo, a jaké zajímavosti se s kramářskými písněmi pojily, se lidé dozví na výstavě Moravského zemského muzea Do Brna široká cesta. Než se lidé do ní podívají naživo, mají možnost si na webu muzea užít alespoň videoprohlídku nové expozice.