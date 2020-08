Oslava 300 let pivovaru ve Znojmě

KDY: sobota 1. srpna, od 16.00

KDE: pivovar, Znojmo

ZA KOLIK: vstup volný



Tři století od počátků nynějšího pivovaru v areálu znojemského hradu připomene sobotní slavnost v historickém jádru Znojma. Oslava začne ve čtyři hodiny odpoledne na prostranství u rotundy sv. Kateřiny. „Tam bude také hlavní hudební scéna slavnosti, kde od půl páté odpoledne postupně vystoupí Guns’N‘Roses tribute Czech Republic, Irnis, Jaksi Taksi a Circus Brothers,“ pozvala mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

Zástupci Městského pivovaru, který v areálu nyní působí, se rozhodli výročí oslavit pivním speciálem. „Nazvali jsme ho 1720 a uvařili podle dobové receptury právě z dob zakládání pivovaru. Použili jsme například nenakvašený ječmen, nakuřovaný slad, pivo je ochucené měsíčkem, vřesem a chmelem. Speciál nebudeme čepovat, stočili jsme ho do asi patnácti set lahví, které budou v prodeji právě jen při této příležitosti. Slavnost je pro nás také první příležitostí oslavit pět let trvání našeho pivovaru, i když samotné výročí připadá až na listopad,“uvedl šéf Městského pivovaru Miroslav Harašta.

V odpoledním programu si návštěvníci užijí také pivní soutěže, řízené ochutnávky a další program v Hradní ulici. „Lidé si mohou také vytvořit vlastní etiketu znojemské jedenáctky a stočit si vlastní lahev,“ doplnil Harašta. Každou půlhodinu mohou také návštěvníci nahlédnout do současné výroby při exkurzích v pivovaru, které budou v sobotu zdarma.

Tipy z Brna a Brněnska



Brasil Fest

KDY: sobota 1. srpna a neděle 2. srpna

KDE: centrum Brna

ZA KOLIK: zdarma



Brazilský temperament zaplní v sobotu i neděli centrum Brna. O víkendu totiž bude vrcholit Brasil Fest. Celá akce je zdarma. V sobotu na nádvoří Staré radnice a Zelném trhu čekají lidi koncerty, ochutnávky jídel či sambová tančírna. V neděli pak workshopy v parku Lužánky.

Vily v Žabovřeskách

KDY: sobota 1. srpna od 14.00

KDE: sraz na zastávce autobusu č. 68 Kounicovy koleje

ZA KOLIK: 120 korun dospělí, děti a důchodci polovinu



I vilu jednoho z nejslavnějších brněnských architektů, Bohuslava Fuchse, si lidé prohlédnou s komentářem na další ze série speciálních letních komentovaných procházek po Brně. Tentokrát se zájemci budou procházet brněnskými Žabovřesky. Lidé s průvodkyní Kristýnou Burianovou zavítají do zahrady u vily architekta Dušana Jurkoviče a zjistí, jak vypadá funkcionalistická kolonie Nový dům.

Mezinárodní kytarový festival

KDY: sobota 1. srpna a neděle 2. srpna, vždy od 20.00

KDE: v sobotu Nová radnice, v neděli Biskupský dvůr, Brno

ZA KOLIK: sobota 230 korun, neděle od 380 korun



Nejlepší světové kytaristy si lidé vyslechnou na letošním ročníku brněnského Mezinárodního kytarového festivalu. Jeho první dva koncerty jsou na programu právě již tento víkend. V sobotu večer program otevře vítěz rekordního počtu třiceti soutěží Marcin Dylla z Polska. Nedělní koncert se zase ponese ve znamení vášnivého flamenca a hudbu při něm doplní i tanec.

Letní kino v Zoo

KDY: sobota 1. srpna od 18.30

KDE: sraz u pokladen Zoo Brno

ZA KOLIK: 350 korun



Netradiční zážitek si v sobotu odnesou lidé z brněnské zoo. Vůbec poprvé totiž nabízí zahrada ve svém areálu letní kino. Počet míst na něj je omezený na padesát lidí. Diváci totiž zvuk k filmu uslyší každý zvlášť, aby promítání nerušilo zvířata. Součástí vstupenky je i tematická prohlídka zvířat. Na plátně pak lidé uvidí legendární film Postřižiny. Vstupenky je potřeba koupit předem online.

Půlnoc v pohraničí

KDY: neděle 2. srpna od 18.00

KDE: Letní refektář benediktinského opatství, Rajhrad

ZA KOLIK: neuvedeno



Sedmdesát let letos v dubnu uplynulo od takzvané Akce K, nucené likvidaci klášterů a mužských řeholnických řádů v období minulého režimu. Smutné výročí o víkendu připomene v Rajhradě divadelní představení Půlnoc v pohraničí, které se právě daným tématem zabývá.

Další tipy z kraje

Hodonínsko

Letní putování po vinařských stezkách Strážnicka

KDY: sobota od 9.00

KDE: Strážnice

ZA KOLIK: 200 korun



Cyklisté i pěší se v sobotu vydají na Letní putování po vinařských stezkách Strážnicka. Čekají na ně dvě trasy pro cyklisty a jedna pro pěší. Start je v devět až jedenáct hodin dopoledne ve Strážnici na náměstí Svobody, cíl v Petrově v areálu vinných sklepů Plže. Putování slováckou přírodou a vinicemi zpestří ochutnávka vín i cimbálová muzika.

Vyškovsko

Sečení otav

KDY: neděle od 7.00

KDE: Kloboučky

ZA KOLIK: neuvedeno



Nezaměnitelný zvuk kosy, která se zařízne do lučního porostu, bude slyšet v neděli v Kloboučkách na Vyškovsku. Již od sedmé hodiny ranní se sejdou zájemci u sečení otav v Boří. Porota bude hodnotit pokos, uložení trávy i ustrojení. Zapojit se mohou ženy, muži i junioři. Kosu si vezmou účastníci vlastní.

Blanensko

Festival 3+1

KDY: sobota odpoledne a večer

KDE: koupaliště, Letovice

ZA KOLIK: neuvedeno



Odpolední představení a dílničky pro děti nabídne v sobotu na koupališti v Letovicích na Blanensku jednadvacátý ročník festivalu 3+1. Odpoledne a večer bude patřit hudebním vystoupením. Vystoupí skupina Rockfór, Bára Basiková s kapelou, Band-a-ska a Třetí zuby.

Břeclavsko

Hudba na vinicích

KDY: pátek 30. července a sobota 1. srpna, vždy od 19.00

KDE: vinařství Sonberk, Popice

ZA KOLIK: od 450 korun



Na koncert kapely MIG 21 mohou zajít už v pátek v sedm hodin večer příznivci kapely do Vinařství Sonberk v Popicích. Zahraje tam na festivalu Hudba na vinicích. V sobotu pak vystoupí zpěvačka a skladatelka ANNA K. Vstupenky jsou k dostání v předprodeji v síti xticket.cz od 450 korun. Koncerty si návštěvníci užijí se sklenkou vína v ruce a výhledem na Pálavu.