Se začátkem nového roku odstartovala po celé jižní Moravě tradiční Tříkrálová sbírka. Už třiadvacátý ročník největší celostátní dobročinné sbírkové akce pořádá Charita České republiky, jejímž prostřednictvím vykoledované peníze pomohou statisícům lidí v nouzi. Skupinky koledníků vybírají peníze od ochotných dárců přímo do pokladniček, ale je možné přispět rovněž on-line. Součástí Tříkrálové sbírky, která potrvá do 15. ledna, jsou také různé doprovodné akce, z nichž část se uskuteční o tomto víkendu.

V neděli se bude konat tradiční Tříkrálový koncert v Mahenově divadle v Brně. „Je to takové poděkování našim koledníkům, partnerům i všem dárcům a příznivcům,“ uvedla Zuzana Horáková z Diecézní charity Brno. Koncertem budou provázet Martina Kociánová a Jan Čenský. Koncert odvysílá v přímém přenosu v neděli od šesti hodin večer ČT1. Divákům při koncertě zazpívá například zpěvačka a herečka Hana Holišová, zpěvák a herec Adam Mišík, Kateřina Marie Tichá a Bandjeez či třebíčská kapela Like-It. Součástí koncertu budou také reportáže o tom, jak peníze z Tříkrálové sbírky pomáhají. Nejen během koncertu mohou lidem přispět dárcovskou DMS.

Perníková krása. Největší betlém z perníků v Česku najdete v židenickém kostele

Součástí doprovodného programu Tříkrálové sbírky bývají také Tříkrálové průvody. Brnem prošel ve středu, Bučovicemi ve čtvrtek, Hodonínem projde v pátek od deseti hodin od radnice. „Letos jsme připravili novinku. Oslovili jsme děti z mateřské školy a ty s námi půjdou v kostýmech v průvodu, takže králů bude tentokrát více,“ uvedla Jana Šupálková z Oblastní charity Hodonín, která koordinuje místní sbírku. Průvod půjde k Masarykovu muzeu a poté se vydá Národní třídou ke světelné křižovatce s ulicí Štefánikova a Dolní Valy. Tam bude připraven stan, v němž mohou lidé ochutnat svařák a připojit se ke sbírce.

Ve Vyškově přijdou slavnostně Tři králové na Masarykovo náměstí v pátek ve tři hodiny odpoledne. Přivítají je tam představitelé města. Připravený bude doprovodný program, možná i s velbloudem, a drobné občerstvení.

Krásné, ale zranitelné. Mrkněte, jaké ohrožené rostliny loni kvetly v okolí Brna

V Blansku a v Boskovicích budou pracovníci charity zase v pátek nabízet horký Tříkrálový punč. V Blansku před supermarketem na ulici Rožmitálova, v Boskovicích na Masarykově náměstí. V obou městech v době od jedenácti hodin do čtyř odpoledne. Lidé pak za punč mohou věnovat příspěvek do sbírky. V jedovnických Chaloupkách se bude v sobotu od šesti hodin večer konat Tříkrálový koncert skupiny Třetí podání a hostů.

Další tipy

Brno a Brněnsko

Rodinný ples

KDY: sobota od 16.00

KDE: Zbýšov, Hornický dům

Ze světa se vytrácí noblesa, úcta, slušnost a etiketa. Tak uvádějí organizátoři Rodinný ples, který se v sobotu uskuteční v Hornickém domě ve Zbýšově. Letos poprvé tam budou mít možnost se obléknout do společenských šatů společně s rodiči i jejich děti od pěti let. K tanci a poslechu zahraje skupina Rock String, nebude chybět předtančení a tombola. Ples začíná ve čtyři hodiny odpoledne a vstup je možný pouze ve společenském oblečení. Příležitost si užít sváteční atmosféru tak mají rodiny, které se rády baví a nemají moc možností vyrazit bez dětí.

Betlém aneb Tříkrálová pohádka

KDY: neděle od 11.00

KDE: Brno, Divadlo Koráb

Inscenace Betlém aneb Tříkrálová pohádka je adaptací klasického biblického příběhu o hvězdě zvěstující příchod Mesiáše. Přestože divadlo Koráb nabízí poněkud netradiční zpracování tohoto tradičního předvánočního příběhu, ctí v něm vážnost a hloubku jeho námětu i jednotlivé kroky původního námětu. Neopomíjí ani koledy, a tak se mohou diváci kdykoliv přidat. Představení začíná v neděli v jedenáct hodin.

Než všechno roztálo. Podívejte se na okolí Brna pod sněhovou peřinou

Mezinárodní den švihlé chůze

KDY: sobota od 13.45

KDE: Brno, sraz u sochy spravedlnosti na Moravském náměstí

Mezinárodní den švihlé chůze je dnem, kdy se sejdou všichni věrní fanoušci Monty Pythona na předem určeném místě v oblecích a cylindrech a předvádí prapodivné přemisťování z místa na místo za pomoci podivných pohybů, které vymyslel někdo v 70. letech minulého století. Připadá na 7. ledna. A přesně v tento den si jej připomenou také nadšenci v Brně. Sraz zájemců bude ve 13:45 hodin u sochy spravedlnosti na Moravském náměstí (před Nejvyšším správním soudem), kteří se pak vydají na švihlý pochod městem po předem dané trase.

Sportovní ples

KDY: pátek od 20.00

KDE: Lažánky, tělocvična

Sportovním plesem ožije v pátek večer tělocvična v Lažánkách u Veverské Bítýšky. Pořádá ho místní tělovýchovná jednota od osmi hodin večer. K poslechu, tanci a dobré náladě zahraje Nota bene band. Pořadatelé slibují tombolu i občerstvení. Vstupenky jsou slosovatelné a vstupné bude 180 korun.

Mrkněte, jak postupují práce na stavbě Velkého městského okruhu v Židenicích

Rybářský ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Vranovice, sportovní hala

Na parket zvou v sobotu pořadatelé rybářského plesu ve Vranovicích na Brněnsku. Začne v osm večer v tamní sportovní hale. Hrát bude dechová hudba Túfaranka a vystoupí i folklorní soubor Hanýsek ze Šakvic. V tombole slibují pořadatelé mimo jiné živé ryby, v bufetu rybí menu a na stole občerstvení i víno místních vinařů. Vstupné je 250 korun.

Terarijní a Akvarijní trhy

KDY: neděle od 9.00 do 12.00

KDE: Brno, Semilasso

Milovníci všeho, co žije v teráriích a akváriích, by si neměli v neděli nechat ujít Terarijní a Akvarijní trhy, které se dopoledne konají v brněnském Semilasse. Chovatelé zde najdou spoustu rozmanitých druhů zvířat a rostlin, k dostání bude i velké množství krmiva a chovatelských potřeb, knih či dekorací. Akce je také příležitostí popovídat si s chovateli a podělit se o zkušenosti z praxe.

Blanensko

Myslivecký ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Olešnice, kulturní dům

Nimrodi z Mysliveckého spolku Olešnice na Blanensku chystají na sobotu Myslivecký ples. Společenský večer začne v osm hodin v sále olešnického kulturního domu. K tanci, poslechu a dobré náladě zahraje kapela Melodie Rock Trpín. Myslivci tradičně slibují bohatou tombolu a těm, na které žádná výhra nezbude, až šest druhů zvěřinového degustačního menu k ochutnání. Vstupné je 120 korun.

Tříkrálový koncert

KDY: neděle od 15.00

KDE: Letovice, kostel svatého Prokopa

Na Tříkrálový koncert lákají v neděli pořadatelé do Letovic. Tamní městské kulturní středisko pořádá Tříkrálový koncert pěveckých sborů s řadou účinkujících. Vystoupí dětské pěvecké sbory Carmina a Sluníčko Základní umělecké školy Letovice pod vedením Marie Nečasové, dále pěvecký sbor Cantamus Základní umělecké školy Letovice pod vedením Veroniky Hromkové a nebude chybět ani komorní pěvecký sbor Carpe diem při Městském kulturním středisku Letovice pod vedením Karla Pecháčka. Úvodního slova se ujme Marie Nečasová. Začátek koncertu, který se uskuteční v kostele svatého Prokopa, je ve tři hodiny odpoledne.

Ohnivé peklo a pohádky. Silvestr v Boskovicích patřil Synům bouře a Fíkovi

Novoroční koncert

KDY: pátek od 19.00

KDE: Rájec–Jestřebí, sokolovna

Kulturní kalendář v Rájci–Jestřebí se letos otevírá už s prvním pátkem nového roku. V kulturním centru – sokolovně chystají pořadatelé novoroční koncert se slavnostní přípitkem starosty města. Se svým programem vystoupí Moravské klavírní trio. Od sedmi hodin večer se představí Jiří Jahoda – housle, Jana Ryšánková – klavír, Miroslav Zicha – violoncello a jejich hosté. Program bude zaměřený na slavné árie a dueta z oper a operet světového repertoáru.

Skautský ples střediska Boskovice

KDY: sobota od 19.30

KDE: Boskovice, Zámecký skleník

V Zámeckém skleníku zahájí v sobotu plesovou sezonu v Boskovicích hosté plesu zdejšího skautského střediska. Ples začne v půl osmé večer, hrát bude kapela Prorock2. Jako téma letošního plesu zvolili pořadatelé slavný příběh Malého prince a uvítají, pokud se jím hosté plesu inspirují při volbě své garderoby – stačí totiž volit oděv v barvě nebe. Pro hosty, kteří si jako doplněk zvolí růži, čeká welcome drink zdarma. Vstupné na místě je 250 korun.

Otužilci si v Ostrově užili ledovou Štěpánskou koupačku. Nevadil jim ani déšť

Ples Kunštát

KDY: sobota od 20.00

KDE: Kunštát, kulturní dům

Kulturní dům v Kunštátě ožije v sobotu plesem. Začne v osm hodin večer, předtančení si vezme na starost taneční skupina BAMI. Hosty pobaví ostravská travesti skupina Divoký kočky, hrát bude kapela Arcus. Pořadatelé slibují tombolu, občerstvení i dobře zásobený bar. Vstupné na místě je 190 korun.

Břeclavsko

Krojový ples Kostice

KDY: sobota od 19.00

KDE: Kostice, sál sokolovny

Hned první lednovou sobotu vyrazí na parket krojovaní i další milovníci dobré společenské zábavy, tance a lidových melodií v Kosticích. Sejdou se na Krojovém plese v sále kostické sokolovny. Ples pořádá slovácký krúžek a chasa. K dobré náladě, poslechu a tanci bude hrát dechová hudba Gloria. Ples zahájí předtančení Moravskou besedou. Pořadatelé slibují také bohatou tombolu.

Krojový ples Němčičky

KDY: sobota od 20.00

KDE: Němčičky, sokolovna

Už v sobotu začne plesová sezona pro chasu v Němčičkách. Stárci, stárky a chasa totiž pořádají tradiční krojový ples. Začne v osm hodin v němčičském kulturním domě. Na programu je slavnostní předtančení Českou besedou. Zahraje dechová hudba Lácaranka. Vstupné je 150 korun.

Na Štěpána není pána. Poštorenská chasa vyrazila na koledu a volila stárky

Tříkrálový koncert

KDY: 7. ledna od 18.00

KDE: Mikulov, kostel svatého Václava

V kostele svatého Václava v Mikulově se v sobotu od šesti hodin večer uskuteční Tříkrálový koncert, na kterém zazní skladby Edvarda Griega, Jeana Sibelia, Lukáše Sommera a Franze Schuberta. Účinkují smíšený sbor Gaudeamus Brno, Komorní orchestr Thaytal a dirigent Sébastien Bagnout.

Vánoční koncert

KDY: neděle od 16.00

KDE: Podivín, městská hala

Odložený vánoční koncert nabídne v neděli navečer podivínský dětský folklorní soubor Voděnka. Jako hosté vystoupí dětský soubor Krejcárek z Hustopečí a cimbálová muzika Terc z Charvátské Nové Vsi. Koncert začne ve čtyři hodiny odpoledne v městské hale v Podivíně.

Lidé se v Břeclavi protančili do nového roku. Připili si ve stínu ohňostroje

Novoroční ohňostroj

KDY: pátek od 15.45

KDE: Velké Bílovice, na sóle

U novoročního ohňostroje se zítra v podvečer sejdou lidé ve Velkých Bílovicích. Setkání na sóle na náměstí Osvoboditelů začne čtvrt hodiny před pátou navečer. Na začátku vystoupí se svým programem žáci základní umělecké školy. Pro zahřátí ke sledování ohňostroje pořadatelé z bílovické radnice slibují teplé nápoje.

Hodonínsko

Ples tanečníků

KDY: pátek od 20.00

KDE: Hodonín, Dům kultury

Lidé, kteří si nedovedou představit zimu bez protančených bot, by si neměli nechat ujít Ples tanečníků. Tím ožije hodonínský Dům kultury v pátek večer. Ples odstartuje v osm hodin večer a celým programe provede hosty taneční mistr Libor Brožík. O hudební doprovod začátku plesové sezony v Hodoníně se postará skupina SW Band Brno.

Krojový ples Hovorany

KDY: sobota od 20.00

KDE: Hovorany, sokolovna

Do kroje se o sobotním večeru nastrojí v Hovoranech. Místní sbor dobrovolných hasičů společně s krojovanou mládeží pořádají v místní sokolovně od osmi večer Krojový ples. K tanci a poslechu zahraje Dechová hudba Ištvánci. Domácí i přespolní chasy předtančí Moravskou besedu. Chybět nebude občerstvení a bohatá tombola.

Na Velké Javořině vzplála vatra. Na důkaz bratrství Čechů a Slováků

Myslivecký ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Kyjov, kulturní dům

Sobotní večer bude v Kyjově patřit zábavě. Od osmi hodin se v estrádním sále kulturního domu koná myslivecký ples, který pořádá myslivecký spolek Hubert Kostelec. K tanci a poslechu zahraje skupina Nature Therapy Ludvíka Čihánka. Připravené budou nejen zvěřinové speciality, ale i věcné a zvěřinové ceny.

Krojový ples Lužice

KDY: sobota od 19.00

KDE: Lužice, sokolovna

Slovácký krúžek v Lužicích zve už v sobotu večer na parket při letošním krojovém plesu. Letošní plesovou sezonu zahájí Lužičtí v sedm večer v sále sokolovny. Ples otevře předtančení Českou besedou. K dobré náladě, poslechu a tanci zahraje dechová hudba Hornobojané.

Betlém s krojovanými ožil v Hroznové Lhotě. V jesličkách zazářila tříměsíční Ema

Znorovský ples

KDY: sobota od 19.30

KDE: Vnorovy, Lidový dům

Tradiční Znorovský ples chystá na první lednovou sobotu vnorovská místní organizace lidovců spolu se spolkem farní mládeže. Ples začne v půl osmé v místním Lidovém domě. „Těšit se můžete na tradiční znorovské čepičky, malé občerstvení, bohatou tombolu, kde hlavní cenou je pobyt dle vlastního výběru a v půl deváté večer na předtančení České besedy v podání Znorovské chasy, “ zvou pořadatelé. Vstupné je 150 korun.

Vánoční koncert

KDY: neděle od 15.00

KDE: Dolní Bojanovice, kostel svatého Václava

Nedělní odpoledne bude v Dolních Bojanovicích patřit Tříkrálovému koncertu. Začne ve tři odpoledne v kostele svatého Václava a posluchači se mohou těšit na Adorare z Valašských Klobouk, Juvenes z Dolních Bojanovic a Dívčí pěvecký sbor z Dolních Bojanovic. Výtěžek z koncertu poputuje na podporu výstavby nového Stacionáře Vlaštovka.

Silvestrovská recese. Skoronice patřily námořníkům, výpravčím i lokajům

Ples v bílém

KDY: pátek od 19.00

KDE: Strážnice, kulturní dům

Kulturní dům Strážničan nabídne k zahájení plesové sezony ve městě v sobotu večer Ples v bílém. Začne v sedm hodin večer. Návštěvníci se mohou těšit na slavnostní předtančení polonézou i vystoupení Taneční školy Mědíkových. K poslechu, tanci a dobré náladě zahraje kapela Quatro. Vstupné je 180 korun.

Vyškovsko

Obecní ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Olšany, kulturní dům

První Obecní ples otevře v sobotu plesovou sezonu v Olšanech na Vyškovsku. Pořádá ho obec Olšany ve spolupráci se všemi místními spolky. Ples začne v osm hodin večer v olšanském kulturním domě. Milovníci tance, hudby a společenských setkání se mohou těšit i na tombolu. K poslechu a tanci bude vyhrávat kapela Panorama Band. Vstupné je 200 korun.

Tříkrálový koncert

KDY: neděle od 16.30

KDE: Slavkov u Brna, Chrám Vzkříšení Páně

Slavkovský chrám rozezní hudba špičkových hudebníků k příležitosti ukončení adventního času. Tříkrálový koncert se uskuteční v neděli od čtyř hodin odpoledne. V kostele zazní hudba Edvarda Griega, Franze Schuberta, Jeana Sibeliuse a Lukáše Sommera v podání Pěveckého sboru Gaudeamus Brno a komorního orchestru Thayatal. Taktovky se již tradičně ujme Sébastien Bagnoud. Vstupné je dobrovolné.

Silvestrovský sraz: Náměstí v Bučovicích zaplnily čtyřkolky a motorky

Hasičský ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Bučovice-Vícemilice, sál

Sbor dobrovolných hasičů Černčín pořádá v sobotu 6. Hasičský ples v sále ve Vícemilicích. Začátek bálu je v osm hodin večer. K tanci a poslechu bude vyhrávat Víkend Hostěradice. Vstupné s místenkou stojí 200 korun, bez místenky 150 korun.

Znojemsko

Reprezentační ples města

KDY: sobota od 20.00

KDE: Moravský Krumlov - Rakšice, Orlovna

Plesovou sezonu v Moravském Krumlově zahájí v sobotu sedmnáctý reprezentační ples města. Začne v osm hodin večer v Orlovně v krumlovských Rakšicích. Předtančení si připravili studenti krumlovského gymnázia, zatančí také Veronika Lálová. K poslechu, tanci a dobré náladě zahraje kapela Dreams. Vstupné je 150 korun.