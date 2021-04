Předpověď počasí na Velikonoce se zdá být poměrně příznivá, sváteční dny tak mohou rodiny s dětmi ve velké míře prožít venku. I v hranicích okresu je čeká množství zajímavých procházek. Děti při nich mohou hledat poklady či vajíčka.

Trasy připravilo třeba brněnské volnočasové středisko Lužánky. Na některé z nich se lidé mohou vydat jen tak, na jiné je potřeba se předem zaregistrovat a zaplatit poplatek. I ten je ale pouze v symbolické výši. „Připravili jsme interaktivní trasy Velikonoční stezky, Velikonoce v Lužánkách, Najdi vejce na Louce, Velikonoční poklady, Malované Bohunice, Velikonoční cesta, Malé velikonoční bloudění," nastínila mluvčí střediska Kristýna Kolibová. Podrobnosti o jednotlivých stezkách najdou zájemci na webu.

I venku se lidé mohou věnovat rozjímání a modlitbám, které k nejvýznamnějším křesťanským svátkům v roce patří. V řadě farností se věřící mohou vydat na křížové cesty. „Znovu objevované jsou křížové cesty v přírodě, kde lidé mohou společně prožít modlitbu křížové cesty spojenou s pohybem na čerstvém vzduchu. Seznam křížových cest v krajině lze najít na webových stránkách Velikonoce.cz. Zde také mohou lidé vyhledávat v nabídce programů podle jednotlivých dnů i podle věkového zaměření," uvedl biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání Roman Kubín z brněnského biskupství.

Informace o křížových stezkách lidé najdou i na stránkách jednotlivých farností. Třeba blanenská farnost ve spolupráci se skauty připravila několik variant outdoorových křížových cest. Odstupňované jsou dle náročnosti od těch nejlehčích, například městské v blanenském parku, přes mírně náročné, třeba ve Sloupečníku, po náročné, například té v Klepačově. Křížovou cestu v přírodě připravila rovněž Farnost Nosislav, cesta začíná na křižovatce Horní Kroupná, Vinohradská. Křížovou cestu určenou zejména mládeži zájemci najdou i v centru Brna.

I doma mohou lidé o Velikonocích zažít zajímavé chvíle, třeba při společném rodinném tvoření. „Lektoři připravili několik tvořivých balíčků, které si mohou koupit zájemci na nově vzniklém lužáneckém e-shopu. Cenově vychází od sto dvaceti korun do tři sta šedesáti korun," pozvala mluvčí Kolibová. V balíčcích lidé získají materiál i návod pro vytvoření velikonoční dekorace.

Jen to, co se nachází téměř v každé domácnosti pak budou zájemci potřebovat k speciálním velikonočním experimentům. Návody na ně najdou v sekci Na doma na webu brněnského Vida! Science centra.

Další tipy

Velikonoce

Putování s velikonočním zajíčkem

KDY: od čtvrtka 1. dubna do pondělí 5. dubna

KDE: Boskovice

ZA KOLIK: zdarma



Zpříjemnit si rodinnou velikonoční vycházku mohou lidé v Boskovicích. Pořadatelé ze Střediska volného času a Místní akční skupiny pro ně připravili velikonoční stezku. „V parku u zámeckého skleníku se můžete pobavit u připravených úkolů s velikonočním zajíčkem,“ uvedli pořadatelé. Velikonoční stezka bude v parku od Zeleného čtvrtka do Velikonočního pondělí.

Najdu zajdu

KDY: čtvrtek 1. dubna až úterý 6. dubna

KDE: Znojmo

ZA KOLIK: zdarma



Procházka znojemským Městským parkem od lázní k divadlu může být o letošních Velikonocích pořádně dlouhá. „V celém parku jsme rozmístili jednačtyřicet úkolů, sedmnáct v Horním, pět ve Středním a zbytek v Dolním. Nabídnou hodně bezkontaktních zábavných aktivit vyžadujících hledat skryté obrázky nebo správnou odpověď. Při jejím hledání si občas budete muset kousek cesty zajít,“ uvedli pořadatelé. K plnění některých úkolů si mají účastníci vzít s sebou tužku a papír, u jiných je čeká trocha běhání a skákání s velikonočním zajíčkem.

Velikonoční Mikulov

KDY: neděle 4. dubna

KDE: online, facebooková událost Velikonoční Mikulov

ZA KOLIK: zdarma



Místo pestrého programu v ulicích, alespoň online připomenutí velikonočních tradic připravili na Boží hod velikonoční pořadatelé v Mikulově. „V neděli 4. dubna se na Facebooku v události Velikonoční Mikulov lidé mohou těšit na vystoupení cimbálových muzik, divadelní pohádku pro děti, video jak si upéct velikonočního beránka pod vedením známého šéfkuchaře, nabídku vín, rozhovor s mikulovským proboštem Pacnerem a další zajímavý program,“ lákali pořadatelé.

Putování po bořetických křížích

KDY: do konce dubna

KDE: Bořetice

ZA KOLIK: zdarma



Postní doba už končí, ale příležitost k vycházce okolím Bořetic po místních křížcích u cest a v krajině potrvá ještě do konce dubna. „Cesta začíná u hlavního kříže před kostelem sv. Anny, kde také zájemci najdou kartičku s mapkou. U každého křížku najdou zprávu s úkolem a slovo do tajenky,“ uvedli pořadatelé.

Velikonoční šifrovačka

KDY: do úterý 6. dubna

KDE: Kuřim

ZA KOLIK: zdarma



Zajíček Linky a víla Jasmínka se stanou průvodci dětí ve speciální velikonoční šifrovačce v Kuřimi. Trasa plná úkolů, na které se děti naučí množství zajímavostí souvisejících s velikonočními svátky, začíná na konci ulice U Stadionu pod mostem směrem na cyklostezku.

Dobročinnost

Úklid Moravského krasu

KDY: sobota 3. dubna, pokračuje do 25. dubna

KDE: Moravský kras

ZA KOLIK: zdarma



Jednotlivci a malé skupinky se letos zapojí do jarního úklidu Moravského Krasu. Jako hlavní úklidový den určili pořadatelé Bílou sobotu. „Individuální účastníci mohou kdykoliv bez ohlášení vyrazit sami na turistické cesty. Stačí si vzít igelitku nebo větší pytel a ty potom s odpadky složit někde do kontejneru,“ uvedli pořadatelé. Individuální úklid pokračuje do 25. dubna.

Úklid Kuřimi

KDY: sobota 3. dubna, od 10.30 do 14.00

KDE: Kuřim, pytlomat u rybníku Srpek

ZA KOLIK: zdarma



V úklidu Kuřimi budou pokračovat dobrovolníci na Bílou sobotu. „Mobilní pytlomat, městská dodávka modré barvy, bude stát tentokrát u rybníku Srpek. Úklidové trasy jsou individuální,“ uvedli pořadatelé. Svozová místa najdou ve facebookové události na stránce města.

Obrázky pro zdravotníky

KDY: do konce dubna

KDE: Mikulov

ZA KOLIK: zdarma



Mikulovský dům dětí a mládeže zve děti, aby se svou výtvarnou fantasií podpořily a potěšily zdravotníky. „Nakresli obrázek podle své fantazie, třeba svého nejlepšího kamaráda, svoje jaro, svůj sen nebo svoje zvířátko a do konce dubna jej dones do naší schránky. Obrázky předáme do břeclavské nemocnice,“ uvedli pořadatelé.

Procházky

Zašifrovaný Vrbovec

KDY: do 10. dubna

KDE: Vrbovec

ZA KOLIK: zdarma



Zábavnou vycházku spojenou s luštěním šifer a hledáním ukrytých pokladů si mohou zpestřit sváteční dny lidé ve Vrbovci na Znojemsku. Podrobnosti i s první šifrou a nápovědou najdou ve facebookové události Zašifrovaný Vrbovec, kde najdou i luštící list. Celkem je šifry nasměrují na pět výletů do Vrbovce a okolí. Pokud rozluští všechny šifry a najdou všechny poklady mohou vyluštit tajenku, kterou pořadatelé připravili.

Kultura a zábava

Re:kabaret Re:start - repríza

KDY: čtvrtek 1. dubna od 19.50

KDE: online, stejnojmenná facebooková událost

ZA KOLIK: zdarma



První duben je nejen dnem žertů, ale i Dnem zdravotních klaunů. K oslavě se připojí i Divadlo Bolka Polívky a to reprízou populární revue Re:kabaret Re:start. Dramaturgicky a režijně ho opět připravují Hana Mikolášková a Matěj Randár, kteří se podíleli již na prvním vydání s názvem Re:kabaret Re:vue. Speciálním hostem bude herečka Anna Polívková, jinak účinkují Pavol Seriš, Miroslav Sýkora, Jaroslava Sýkorová a další.

Proxima

KDY: neděle 4. dubna od 20.30

KDE: online

ZA KOLIK: 100 korun



I tento víkend si lidé večery mohou zpříjemnit filmovým zážitkem a dobrým pocitem, že pomáhají přežít malým jihomoravským kinům. Projekt Moje kino live v neděli nabídne link na film Proxima. Zakoupením vstupenky, po němž diváci obdrží link ke spuštění filmu, diváci podpoří zapojená kina. Snímek Proxima vypráví příběh astronautky, která se chystá do vesmíru, a její malé dcery.