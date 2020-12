Epidemická omezení stále brání pořádání tradičních adventních setkání či koncertů. Přesto na náměstí a do ulic už atmosféra očekávání Vánoc vkročila a různí pořadatelé se ji v současných možnostech snaží oživit setkáními na dálku či online událostmi.

BETLÉMY VE VÝKLADECH. V Tišnově na Brněnsku připravil tamní spolek Art Periscope spolu s městským kulturním střediskem netradiční výstavu betlémů. „Výstava začne v neděli a potrvá do pátého ledna. Betlémy ze sbírky manželů Jílkových a dvou dalších regionálních výtvarníků budu vystavené ve výkladech tišnovských obchodů a institucí,“ řekl iniciátor výstavy Zdeněk Jílek z Art Periscope. Tišnovský betlém pořádajícího spolku najdou zájemci v atriu základní školy v ulici 28. října.

DRUHÝ NEJVĚTŠÍ. V samotném Brně láká k vycházce Halouzkův betlém. Zájemci druhý největší betlém svého druhu na světě najdou na Dominikánském náměstí. Tvoří ho víc ne stovka ručně vyřezávaných postav. Vedle tradiční výzdoby ulic a vánočních stromů jsou na například na Zelném trhu, Moravském, Dominikánském a náměstí Svobody řemeslné stánky. Pořadatelé vybízí všechny návštěvníky, aby dbali zvýšených hygienických opatření.



BETLÉMY V BOSKOVICÍCH. Tišnovská cesta za betlémy inspirovala také betlémářku Naděždu Parmovou, aby ve spolupráci s Muzeem Boskovicka, městem a živnostníky připravila výstavu betlémů v Boskovicích. „Žádný betlémář si předvánoční dobu nedokáže představit bez vystavení svých betlémů. A protože si myslím, že nekrásnější náměstí je v Boskovicích domluvila jsem se s muzeem a obchodníky na vystavení šesti betlémů,“ uvedla Parmová. Ještě do pondělí se lidé mohou zapojit do soutěže s betlémy spojené. Otázky najdou v městském zpravodaji a vyplněné kupony mohou odevzdat mimo jiné do schránky pod vánočním stromem.

ADVENTNÍ TRHY. Hodonín zahájí v sobotu adventní trhy. Budou skromnější než v jiných letech. „Trhy budou skromnější, bez doprovodného programu a s menším počtem stánků na více místech. Návštěvníci je do dvacátého prosince najdou na náměstí před radnicí, v pěší zóně a na Národní třídě,“ informoval mluvčí města Josef Horníček.

VÝSTAVA VE VESELÍ. Od soboty do desátého ledna bude otevřená vánoční výstava v Panském dvoře ve Veselí nad Moravou. „Kvůli omezením se letos nemohli příliš zapojit svými výtvory školy, ale přesto se zde představí pestrá sbírka betlémů.Výstavu uspořádal Jiří Peša. Výstava je přístupná zdarma denně od jedné do pěti odpoledne,“ informovala Daniela Evjáková z Veselského kulturního centra.



BETLÉM OD KOLAŘÍKA. Novinkou ve vánoční výzdobě se letos mohou pochlubit ve Svatobořicích-Mistříně. „Betlém před obecném úřadem jsme postavili vůbec poprvé. Z dubového dřeva jej vyřezal mladý sochař a řezbář Václav Kolařík,“ informoval místostarosta obce Adam Pavel Špaček.

ADVENT U HASIČŮ. Ulice Jaroslavic na Znojemsku během adventu prozáří Adventní okénka, která na svých domech chystají rodiny inspirované výzvou spolku Jarmínek. Každý den přibývá jedno. Na severu Znojemska se zase obce předhání v nápaditosti adventní a vánoční výzdoby. Například v Dolních Dubňanech postavili nejen betlém, ale do vánočního osvětlení oblékli i hasičské auto. V samotném Znojmě láká pozornost tradiční betlém, ohrádka s ovcemi a voňavá okénka restaurací.

TIPY Z BRNA A BRNĚNSKA

Mint Market

KDY: pátek 11. prosince až neděle 13. prosince

KDE: krytá tržnice, Zelný trh, a areál Mosilana Hub, Brno

ZA KOLIK: vstup zdarma



Obyvatelé i návštěvníci Brna mohou pořídit dárky pro své blízké na třídenním MINT Marketu, který zaplní od pátku do neděle všechna tři patra Tržnice Brno. V sobotu a v neděli pak najdou MINT Market i v areálu Mosilana Hub. Poprvé totiž budou pořadatelé mít market na dvou místech zároveň. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavé designové kousky.

Čertovské Bílovice

KDY: do neděle 13. prosince

KDE: Bílovice nad Svitavou

ZA KOLIK: zdarma



Po stopách čertů se lidé vydají při procházce Bílovicemi nad Svitavou. V celé obci musí děti najít třináct obrázků čertů, u některých budou plnit úkoly. Pokud jména všech čertů i řešení úkolů pošlou do konce neděle na mailovou adresu liska@luzanky.cz, dostanou malý dárek. S sebou by všichni zájemci o aktivitu měli mít papír a tužku, nabitý mobil, a v případě večerní procházky také čelovku.

Betlémské světlo

KDY: od neděle 13. prosince

KDE: katedrála sv. Petra a Pavla

ZA KOLIK: zdarma



Ani v době koronavirové pandemie nepřijdou lidé o Betlémské světlo. Jako každý rok jej do Brna dovezou skauti. Do rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho světlo odevzdají v neděli před polednem. Lidé si pak budou moct pro světlo do katedrály přijít denně, mezi devátou ranní a pátou hodinou odpoledne.

Další tipy z regionů

Vyškovsko

Otevřený zámek ve Slavkově

KDY: sobota a neděle od 9.00

KDE: Slavkov u Brna

ZA KOLIK: 130/80 korun



Ještě po dva následující víkendy bude návštěvníkům přístupný zámek ve Slavkově u Brna. Prohlédnout si mohou historické sály a výstavu základní umělecké školy nazvanou Jiné světy. Vstupenky si lidé koupí on-line na webu zámku. Otevřeno je v sobotu a neděli od devíti ráno do pěti hodin odpoledne.

Papouščí zoo v Bošovicích

KDY: sobota a neděle od 13.00 do 17.00

KDE: Bošovice

ZA KOLIK: 120/60 korun



Rodinný výlet si mohou o víkendu naplánovat milovníci exotického ptactva. Již tradičně bude tento víkend, 12. - 13. prosince otevřená Papouščí zoo v Bošovicích. Příchozí se mohou těšit na komentované prohlídky spojené s krmením a povídáním si nejen o papoušcích. Děti obdrží drobnou nadílku. Poslední letošní návštěva zoo je příležitostí i k zakoupení stolního kalendáře na rok 2021 s papoušky nebo k pořízení drobných vánočních dárků, darovat lze třeba i dárkový poukaz k návštěvě zoo.

Adventní dílny

KDY: pátek od 13.00 do 16.00

KDE: DDM Bučovice

ZA KOLIK: 100 korun



Dát svým blízkým vlastnoručně vyrobený dárek, který vyrobí pod vedením zkušených lektorů, mohou děti v Bučovicích. Na pátek 11. prosince totiž připravil tamní dům dětí a mládeže Adventní díly. Zájemci se mají registrovat na www.ddmbuc.cz a registrace je sto korun. Akce je vhodná pro děti od sedmi do patnácti let, roušku a přezůvky musí mít účastníci s sebou.

Hodonínsko

Koncert ze střechy

KDY: neděle od 17.00

KDE: YouTube, sociální sítě





V pořadí již třetí koncert připravili pro své příznivce pořadatelé z Městského kulturního střediska v Kyjově. Zahrají na něm opět místní muzikanti. Koncert mohou lidé sledovat živě na Facebooku nebo YouTube střediska a začátek je v neděli v pět hodin odpoledne. Těšit se mohou na pravou adventní náladu v pohodlí a teple domova.