Ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku letošní sezonu v sobotu otevírá už dvacátý reprezentační ples města. Bál začíná v sedm hodin večer v kulturním domě. „Protože letos je to jubilejní ročník od doby, kdy jsou Velké Bílovice městem, chtěli jsme mít v programu něco výjimečného. Tím budou dva taneční vstupy vítězů StarDance – herečky Dany Batulkové a tanečníka Jana Ondera,“ uvedla starostka města Lenka Grofová. K tanci a poslechu zahrají hned tři kapely – dechová hudba Šohajka, hudební skupina Kanci Paní Nadlesní a cimbálová muzika Grajcar.

Velké Bílovice jsou největší vinařskou obcí České republiky. Třetinu katastru obce tvoří vinice, takže na plese nebude chybět ani degustace vín místních vinařů. „Jsme rádi, že nás velkobílovičtí vinaři podporují a tudíž mohou návštěvníci plesu ochutnat při degustaci zdarma jejich vína,“ doplnila starostka. Připravený bude rovněž fotokoutek a dvě tomboly.

Spoustu zábavy a tance si v sobotu užijí také ve Znojmě. Ples města Znojma začne v sedm hodin večer v sále Dukla. Podle ředitele pořádající Znojemské besedy Františka Koudely podobně jako v několika předchozích letech bál zpestří taneční soutěž pro návštěvníky. Jejich výkony na parketě budou mimo jiných hodnotit mistři svého oboru – vítězové StarDance Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička. „Do soutěže se může zapojit každý, kdo bude mít zájem. Mezi soutěžícími budou procházet porotci, kteří nakonec vyberou tři nejlepší taneční páry. Ty se mohou těšit na hodnotné ceny,“ uvedl František Koudela.

V dalším programu plesu se představí se svým vstupy právě vítězové StarDance, ale i další účinkující. Rozmanité rytmy nejznámějších českých i světových skladeb zahraje taneční orchestr Onkels, který bude mít až do dvou hodin ráno hned několik vstupů. „Jeden, a o to velkolepější, budou mít Josef Vágner, Jan Kopečný a Petr Ryšavý se svým programem Muzikály Naruby,“ doplnil ředitel Znojemské besedy.

Na netradičně pojatý ples určený zejména příznivcům a přátelům přírody, lesa a lesních školek, ale i všem ostatním se mohou v sobotu vydat zájemci do Dělňáku Líšeň v Brně. Lesabál začíná v sedm hodin večer. „Čeká vás udržitelná zábava s neudržitelnou hudbou, tancem a ekologickým přesahem až do rána,“ slibují pořadatelé. (le)

Brno a Brněnsko

Zahájení výstavy Rertograming

KDY: sobota 15.00

KDE: Tišnov, muzeum

V Muzeu města Tišnova si přijdou na své milovníci historické výpočetní techniky a počítačových her. V sobotu ve tři hodiny odpoledne tam začne výstava nazvaná Retrogaming. Ta zachycuje historii výpočetní techniky od počátků po polovinu 90. let 20. století. Největší pozornost je věnována počítačovým hrám a domácím počítačům a konzolím z 80. let – československým i zahraničním. Součástí výstavy je „pařanské doupě“ – herna s historickými počítači či herním automatem. Výstava potrvá do 12. března.

Dávné nordické příběhy

KDY: pátek od 19.00

KDE: Brno, Janáčkovo divadlo

Program s názvem Dávné nordické příběhy odehraje Filharmonie Brno v pátek v Janáčkově divadle. Zazní v něm skladba Hanse Abrahamsena let me tell you (povím vám), která patří k nejzásadnějším hudebním dílům posledního desetiletí. Skladba líčí příběh Ofélie ze Shakespearova Hamleta, ovšem z pohledu samotné hrdinky. Ofélii v Brně ztvární americká sopranistka Nicole Chevalier.

Fleret v Jazz Baru

KDY: pátek 20.00

KDE: Brno, Jazz Bar U Kouřícího králíka

Dvorní kapela Valašského království Fleret zahraje v pátek od osmi hodin večer v Jazz baru U kouřícího králíka v Brně. Fleret patří mezi legendy na naší hudební scéně s osobitým, originálním a neopakovatelným projevem. Kapela během 37 let natočila víc než patnáct alb a může se pochlubit téměř 180 písničkami, z nichž některé doslova zlidověly.

1. krojovaný ples Čebín

KDY: sobota od 20.00

KDE: Čebín, sokolovna

První krojový ples chystá na sobotní večer v Čebíně na Brněnsku tamní chasa a folklorní soubor Šafranica. K dobré náladě, poslechu a tanci zahraje cimbálová muzika Doubravěnka. Pořadatelé slibují také bohaté občerstvení a příležitost společně si zatančit moravskou besedu. Ples začne v osm večer. Vstupné je 130 korun, pro krojované padesát.

Novoroční koncert skupiny Alband

KDY: pátek od 19.00

KDE: Zbýšov, Kino Horník

Hudební skupina Alband potěší milovníky bigbítu ve Zbýšově. Novoroční koncert čtveřice rockerů, kteří za sebou mají například působení v legendární brněnské kapele Kern, se koná v Kině Horník v pátek od sedmi hodin večer.

Kája a Bambuláček

KDY: sobota od 16.00

KDE: Tišnov, Kino Svratka

Na oblíbenou dvojici Kája a Bambuláček se mohou v sobotu těšit děti v Tišnově. Bambulková show tam vypukne ve čtyři hodiny odpoledne. Děti i dospělé čeká představení plné písniček, tanečků a soutěží. Zazní nové písničky z připravovaného CD, ale nebudou chybět ani známé hity, jako jsou Kulička, Kakadu anebo Dalmatin.

Ledová show s Elsou

KDY: neděle od 16.00

KDE: Brno, Společenské centrum Bystrc

Zábavný program nazvaný Ledová show s Elsou chystají na neděli pořadatelé ve Společenském centru Bystrc. V rámci představení se děti vydají společně s Elsou a Annou do Ledového království, kde se setkají i s dalšími postavami z oblíbené muzikálové pohádky. Společně zažijí spoustu zábavy, tancování, legrace a nebude nouze ani o mnohá překvapení. Děti můžou přijít v kostýmech postav z Ledového království.

Benefiční ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Heršpice, kulturní dům

Benefiční ples Centra Ententyky se v sobotu od osmi hodin večer koná v kulturním domě v Heršpicích na Vyškovsku. K tanci a poslechu zahraje skupina Chakali. Pořadatelé slibují občerstvení i bohatou tombolu.

Blanensko

Přátelský večírek

KDY: sobota od 20.00

KDE: Velké Opatovice, orlovna

Přátelským večírkem nazvali svůj společenský večer lidovci a orelská jednota ve Velkých Opatovicích na Blanensku. Začne v sobotu v osm hodin večer v orlovně. K dobré náladě bude hrát kapela Trex. Vstupné je osmdesát korun.

Divadlo v Zámeckém skleníku

KDY: pátek 19.00

KDE: Boskovice, zámecký skleník

Součástí doprovodných akcí k Tříkrálové sbírce bude v Boskovicích divadelní představení Ochotnického divadla Boskovice. To se koná v pátek od sedmi hodin večer v Zámeckém skleníku. Členové souboru divákům předvedou satirickou komedii autora Jiřího Pálky nazvanou Blboviny. Příběh se odehrává na psychiatrii, kde hlediště tvoří čekárnu a jeviště je ordinace psychiatra–psychoanalytika. Vstupné je dobrovolné a započítává se do Tříkrálové sbírky.

Břeclavsko

Krojový ples Velké Pavlovice

KDY: sobota od 19.30

KDE: Velké Pavlovice, sál sokolovny

Tradiční krojový ples chystá na sobotu chasa ve Velkých Pavlovicích. Začne v půl osmé večer v sále velkopavlovické sokolovny. „Náš ples zahájí vystoupení dětského souboru Sadováček a předtančení slovácké besedy,“ zvou milovníky zábavy pořadatelé. K poslechu a tanci bude hrát dechová hudba Lácaranka. Vstupné je 150 korun.

Divadlo v knihovně

KDY: sobota od 16.00

KDE: Břeclav, městská knihovna

Retrokomedii Normální debil nabídne v sobotu odpoledne břeclavská knihovna. „Retrokomedie z pera hodonínského rodáka, spisovatele, režiséra, výtvarníka a herce Roberta Bellana vypráví o životě obyčejných lidí v letech normalizace. Představení Divadla Bedřicha Kaněry začne ve velkém sále knihovny ve čtyři hodiny odpoledne. Vstupné je 150 korun.

Krojový ples Lanžhot

KDY: sobota od 19.00

KDE: Lanžhot, restaurace Podlužan

Plesová sezona na lidovou notu pokračuje v sobotu v Lanžhotě. Tamní chasa pořádá tradiční krojový ples, který začne v sedm hodin večer v sále restaurace Podlužan. K dobré náladě, poslechu a tanci zahraje dechová hudba Zlaťulka. Ples zahájí předtančení moravskou besedou. Pořadatelé slibují také bohatou tombolu.

Tříkrálové košty

KDY: pátek a sobota, vždy od 18.00

KDE: Zaječí, vinařství U Kapličky

Vinařství U Kapličky v Zaječí zve v pátek i v sobotu na tradiční Tříkrálové košty do svých sklepů. Oba košty se konají vždy od šesti hodin večer. Návštěvníky kromě sousta na uvítanou čeká více než čtyřicet vzorků vín, která mohou ochutnávat dle libosti. Připravené budou i pochutiny od lokálních výrobců. Oba večery zpříjemní oblíbená cimbálová muzika Cuveé Band.

Novoroční koncert skupiny Fragile

KDY: sobota od 18.00

KDE: Hustopeče, kinosál

Oblíbená slovenská vokální skupina Fragile vystoupí v sobotu od šesti hodin večer v kinosále v Hustopečích. Výrazné pěvecké osobnosti spolu se známou herečkou a zpěvačkou Soňou Norisovou při novoročním koncertu zazpívají známé slovenské, české a světové hity.

Hodonínsko

Ples Purkyňova gymnázia

KDY: pátek od 20.00

KDE: Strážnice, kulturní dům

Casino Night. Takové je téma letošního plesu strážnického Purkyňova gymnázia. Ples se koná v kulturním domě Strážničan v pátek od osmi hodin večer. O hudební doprovod akce se postarají skupina Ferrum rock, Cimbálová muzika PGS, DJ Yannick a DJ N_Drew. Chybět nebude ani předtančení v podání studentů Purkyňova gymnázia, kteří absolvovali taneční kurzy.

Hasičský ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Svatobořice, sokolovna

Svatobořická sokolovna bude patřit v sobotu hasičům. Ti zde pořádají svůj ples. Na parketu si návštěvníci budou moci zatančit pod taktovkou kapely Dechová hudba Dambořanka. Nebude chybět ani bohatá tombola. Hasičský ples začíná v osm hodin večer.

Myslivecký ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Bzenec, kulturní dům

Ples pořádá v sobotu také Myslivecký spolek Doubrava Bzenec. Uskuteční se od dvaceti hodin v bzeneckém kulturním domě. K tanci a poslechu během akce zahraje hudební skupina Ferrum a vystoupí i cimbálová muzika. Chybět nebude bohatá tombola a myslivecké speciality.

Pohádka pro děti

KDY: sobota od 15.00

KDE: Kyjov, Dům kultury

Sobotní odpoledne bude patřit v Kyjově dětem. Od tří odpoledne se v Domě kultury chystá oblíbená pohádka na motivy Karla Jaromíra Erbena Obušku, z pytle ven. Příběh vypráví o chudém ševci Matějovi, který dostane od kouzelného dědečka nejen zázračný ubrousek, ale i beránka snášejícího zlaťáky. Na cestě domů ho čeká setkání s chamtivými hostinskými, kteří jej okradou. Vrátí se kouzelné předměty Matějovi zpátky, nebo zůstanou v rukou zlých lidí? To vše ukáže divadelní pohádka v režii Dany Pražákové.

Krojový ples Rohatec

KDY: sobota od 20.00

KDE: Rohatec, kulturní dům

Na krojovaný ples zve také obec a Rohatecká chasa. Ples v Rohatci se uskuteční v sobotu v místním Domě kultury. Jeho začátek je stanovený na osmou večer. K tanci a poslechu zahraje Dechová hudba Sobuláci.

Ples gymnázia Hodonín

KDY: pátek od 19.30

KDE: Hodonín, Dům kultury

Svůj tradiční ples chystají na pátek hodonínští gymnazisté spolu s vedením školy a sdružením rodičů a přátel. Ples v Domě kultury začne v pátek v půl osmé večer. „K tanci a poslechu zahrají skupina Another Way a DJ Svatopluk Janík. Těšit se můžete na překrásnou polonézu, bohatou tombolu a též baletní vystoupení žáků základní umělecké školy a hudební vystoupení Filipa Soustružníka,“ zvou pořadatelé.

Mazácký košt

KDY: sobota 11.00

KDE: Dolní Bojanovice, pivovar

Mazácký košt. Takový je název akce, která se koná v sobotu od 11 hodin v areálu Pivovaru Mazák v Dolních Bojanovicích. Návštěvníci se mohou těšit na prohlídku pivovaru a samozřejmě také na ochutnávku piv. Budou si moci vybrat z osmnácti druhů. Chybět nebude ani občerstvení. O hudební doprovod akce se postará Neoveská cimbálová muzika.

Vyškovsko

Karneval pro děti

KDY: sobota od 15.00

KDE: Ivanovice na Hané, kulturní dům

Karneval pro děti se v sobotu uskuteční v Ivanovicích na Hané. Pro malé návštěvníky bude připravený zábavný program, hry a soutěže. Začátek je ve tři hodiny odpoledne v kulturním domě.

Myslivecký ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Bučovice-Vícemilice, společenský sál

Myslivecký spolek Borovec Vícemilice zve v sobotu na tradiční Myslivecký ples. Bál vypukne od osmi hodin večer ve společenském sále v bučovické místní části Vícemilice. K tanci a poslechu bude vyhrávat slovácká dechová hudba Skoroňáci.

Orlíkoviny

KDY: neděle od 14.30 do 17.00

KDE: Vyškov, hala základní školy Nádražní

Na tradiční Orlíkoviny zve v neděli Orlíky a jejich rodiče atletický oddíl Orel Vyškov. Akce se tentokrát koná v duchu desátého výročí založení oddílu. Příchozí čeká zábava, setkání s kamarády a trenéry a také sportovní vyhodnocení roku 2022. Pořadatelé přivítají oděv či doplňky vyjadřující desetiletou existenci Orlíku, nejoriginálnější „desítka“ bude oceněna.

Znojemsko

Myslivecký ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Miroslav, kulturní dům

Atraktivní ples se zajímavou tombolou chystají na sobotu v Miroslavi pořadatelé z tamního mysliveckého spolku Hubertus. Tradiční myslivecký ples začne v osm večer v kulturním domě. „Vyhrávat bude kapela Hurikán a nabízí se mimo jiné zvěřinový guláš. V tombole pak můžete vyhrát zvěřinové ceny,“ lákají pořadatelé.

Hasičský ples

KDY: pátek od 20.00

KDE: Jezeřany-Maršovice, kulturní dům

Tradiční ples pořádají v pátek dobrovolní hasiči v Jezeřanech-Maršo-vicích na Znojemsku. K poslechu, tanci a dobré náladě zahraje dechová hudba Zlaťanka. Pořadatelé slibují i bohatou tombolu.

Rybářský ples

KDY: sobota 19:30

KDE: Hrádek, kulturní dům

Lidé z Petrova cechu a další návštěvníci se sejdou rybářském plese v Hrádku. Začne v půl osmé večer v kulturním domě. K dobré náladě, tanci a poslechu zahraje Freeband. V první části večera zahraje také cimbálová muzika Tája. Vstupné je 150 korun.

Hotařská koleda

KDY: neděle od 14.00

KDE: Znojmo, Popice

Popicemi u Znojma projde v neděli od dvou odpoledne procesí hotařů, strážců vinic, tří králů, muzikantů a venkovských strýců a tet oblečených v náležitých kostýmech. Navštíví vybrané vinaře, zazpívají koledu a přednesou báseň, která je každému vinaři šitá na míru. Koleda začne ve vinařství Celaria, po návštěvě posledního vinaře bude zakončení v Sealsfieldově domě na popické návsi, kde bude připravené občerstvení, víno i muzika.

Ochutnávka mladých vín

KDY: sobota od 14.00

KDE: Hrušovany nad Jevišovkou

Spolek hrušovanských vinařů pořádá u Penzionu Monika v Hrušovanech nad Jevišovkou v sobotu od dvou odpoledne lednovou ochutnávku mladých vín. Vstupné 200 korun zahrnuje neomezenou ochutnávku mladých vín.