Napoleonské hry

KDY: sobota 15. srpna od 9.00

KDE: Slavkov

ZA KOLIK: odpolední program 100 korun

Stánky na jarmarku, zámecké komnaty i vojenské ležení i bojiště stihnou během soboty navštívit lidé, kteří zavítají do Slavkova na tamní Napoleonské hry. Na své si přijdou dospělí i děti.

Už od devíti hodin ráno bude v zámeckém parku otevřený empírový jarmark s více než stovkou stánků. „Chceme návštěvníky především provést rozmanitostí dobové atmosféry a nechat je nahlédnout do života vojáků, šlechty i buržoasie. I proto budou už ráno potkávat na jarmarku lidi v empírovém oblečení, kteří zasednou k pikniku pod stromy a na jednu hodinu po poledni chystají komentovanou módní přehlídku,“ uvedla mluvčí slavkovské radnice Veronika Slámová.

Jak dodala, pořadatelé pamatují i na dětské návštěvníky. „Mezi půl jedenáctou a půl čtvrtou odpoledne chystají místní ochotníci pět komentovaných prohlídek zámku. Jsou určené právě hlavně pro děti. Hravou a přitažlivou formou jim přiblíží, jak vypadaly oslavy narozenin císaře Napoleona, které připadají právě na sobotu,“ dodala mluvčí.

Odpolední a večerní program pak bude od dvou hodin patřit vojenské historii. Už tradičně program zahájí jezdecká sabrage, otevírání lahví vína sečnou zbraní. „Po celý den s námi bude Václav Vydra, který se představí i v roli knížete Lichtenštejna, velitele rakouských vojsk v bitvě u Slavkova. Ještě než nastane večerní bitva ukážeme například, jak se vyvíjel příběh koně a jezdce na bojištích od starého Říma po první světovou válku,“ nahlédl do programu Ivan Vystrčil, šéf spolupořádajícího spolku Acaballado.

Od pěti hodin odpoledne změří síly desítka jezdců v dovednostní soutěži a v sedm večer začnou dunět salvy děl. „Ukážeme děla tří armád, včetně obrovské rakouské houfnice. K salvám na počest narozenin císaře Napoleona se ale připojí i modely děl v měřítku 1:6, tedy zhruba velikosti pistole,“ dodal Vystrčil.

Od devíti večer pak diváky čeká bitevní ukázka. „Nazvali jsme ji Příběh koně a bude to věřím výtečná podívaná se světly a pyrotechnickými efekty. Průvodní slovo namluvil právě Václav Vydra,“ lákal diváky Vystrčil.

Při cestě na slavnost musí návštěvníci počítat se dvěma změnami v dopravě. „Ve směru od Bučovic je uzavřený sjezd do centra města, proto návštěvníkům doporučujeme sjíždět po silnici I/50 do Bučovické ulice nebo u Penny,“ upozornila mluvčí Slámová. A přidala změnu v parkování. „Letos nebude možné parkovat v aleji u zámku, jak byli návštěvníci zvyklí. Odstavné parkoviště ale najdou nedaleko, na škvárové ploše u stadionu, odkud je to k zámku pár set metrů příjemné procházky alejí,“ doporučila Slámová.

Tradice slavkovských srpnových napoleonských slavností sahá až do let první republiky. „Hrály tehdy důležitou roli v rozvíjení významných vztahů mezi první republikou a Francií. Prvního ročníku se účastnil i president Masaryk,“ poukázal Vystrčil. V devadesátých letech začala snaha o obnovu tradice a v nynější podobě se Napoleonské hry ve Slavkově konají osmým rokem.

Komu by snad program ve Slavkově nestačil, napoleonské atmosféry se o víkendu nabaží i na Památníku Mohyla míru v Praci na Brněnsku. Jelikož se tento památník výrazně historicky pojí s Bitvou tří císařů u Slavkova, i zde jsou Napoleonské dny tradiční akci. Od devíti hodin ráno lidé po celé dopoledne uvidí dobový vojenský výcvik a manévry. Mezi jedenáctou a druhou hodinou odpoledne se děti zabaví u čtení napoleonské pohádky. Odpolední program se pak bude odehrávat ve větší tichosti, zájemci o získání historických znalostí si vyslechnou přednášky o napoleonské době a v pět hodin odpoledne završí program pietní vzpomínka v kapli. Program je zdarma.

Tipy z Brna a Brněnska

Setkání na statku

KDY: sobota 15. srpna od 11.00

KDE: Retro muzeum Na statku, Pěstitelská, Brno

ZA KOLIK: vstupné 40 korun



Na mládí zavzpomínají v sobotu lidé v Brně. V tamním Retro muzeu Na statku totiž pořádají tradiční Setkání na statku. Lidé si užijí otevření nové expozice historických kočárků, uvidí retro módní přehlídku a kolonu veteránů, třeba trabantů. Čeká je i pěnová show a jízda retro karosou.

Šlapanické slavnosti

KDY: pátek 14. srpna až neděle 16. srpna

KDE: různá místa ve Šlapanicích (zejména městský park)

ZA KOLIK: zdarma



V rytmu tradic a folkloru si lidé užijí víkend ve Šlapanicích. Na tamních slavnostech je v pátek čeká stavění máje a taneční zábava, v sobotu zábavní odpoledne pro děti a večerní krojovaný průvod a předání práva. V neděli pak akce vyvrcholí koncerty folklorních souborů.

Mezinárodní dudácký festival GajdeFest

KDY: pátek 14. srpna až neděle 16. srpna

KDE: Ořechov (pátek), Omice (sobota), Rosice (neděle)

ZA KOLIK: neuvedeno



Zaposlouchat se do tónů gajd zkušených dudáků mohou lidé o tomto víkendu na několika místech na Brněnsku díky Gajdefestu. Například v sobotu vystoupí dudácké a folklorní soubory při galaprogramu na omickém hřišti.

Paláce průmyslové aristokracie

KDY: sobota 15. srpna od 10.00 a od 14.00

KDE: nástupní místo na náměstí Svobody

ZA KOLIK: 300 korun dospělí, 200 korun děti a důchodci



Jak a kde žili brněnští textilní magnáti a jaká místa jsou spojená s přezdívkou Brna Moravský Manchester si lidé prohlédnou při vyhlídkové jízdě minibusem. Ta nese příznačný název Paláce průmyslové aristokracie.

Další tipy z regionů

Blanensko

Festiválek bez bojů a válek

KDY: sobota 15. srpna od 16.30

KDE: Panský dvůr, Boskovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Šestnáctý Festiválek bez bojů a válek hostí v sobotu odpoledne Panský dvůr v Boskovicích na Blanensku. Od půl páté odpoledne zahrají na tradiční pohodové přehlídce například Zapaska, Čankišou, nebo 4Dogs a také maďarští kozáci Bohemian Betyars. Chybět nebude ani improvizační soutěž Lísky versus Valouny. Vstupné je dobrovolné.

Břeclavsko

Slavnosti rajčat

KDY: sobota 15. srpna od 10.00

KDE: prostor u synagogy, Břeclav

ZA KOLIK: zdarma



Chuťové variace rajčat v kulinářských úpravách ochutnají v sobotu účastníci akce Slavnosti rajčat v Břeclavi. Uskuteční se od deseti hodin dopoledne u synagogy. Lidé ochutnají pokrmy z třicítky stánků, zahraje Břeclavan, Samba Carnival Band, Mario Bihari a Bachtale Apsa a Ritmo Factory Brno předvede bubenickou šou. Připravený je i program pro děti. Vstupné na akci je zdarma.

Hodonínsko

Vojenský den na Pánově

KDY: sobota 15. srpna od 9.00

KDE: Pánov

ZA KOLIK: 150 korun



Příznivce vojenské techniky čeká adrenalin v Hodoníně. V sobotu od devíti hodin ráno je na Vojenském dni na Pánově čekají ukázky současné a historické techniky, výzbroj, kanony, práce záchranářů i možnost se svézt na vybraných strojích nebo se proletět vrtulníkem. Spanilou jízdu vojenské historické techniky si užijí i v okolních obcích. Na cestu se stroje vydají v pět hodin odpoledne. Vstupné je 150 korun.

Výstava chovatelských zvířat

KDY: sobota 15. srpna a neděle 16. srpna

KDE: Palackého ulice, Kyjov

ZA KOLIK: neuvedeno



Králíky, drůbež, holuby i exotické papoušky zhlédnout v sobotu a neděli zájemci v Kyjově na Výstavě zvířat mladých chovatelů. Chybět nebudou ani hadi a sklípkani. V sobotu od dvou a v neděli od osmi hodin ráno uvidí lidé i králičí hop. Výstava se koná v Palackého ulici naproti muzea.

Znojemsko

Putování za vínem se sv. Klementem

KDY: sobota 15. srpna od 10.00

KDE: Tasovice, Hodonice

ZA KOLIK: vstupné 100 korun



Do Tasovic a Hodonic na Znojemsku zamíří v sobotu přátelé dobrých vín. Spolek vinařů sv. Klementa totiž v odloženém termínu připravil už osmé Putování za vínem se sv. Klementem. Tři desítky hodonických a tasovických sklepů budou otevřené od deseti ráno do šesti večer, vstupné je 100 korun. Mezi sklepy budou vyhrávat cimbálové kapely.