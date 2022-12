Jižní Morava – Poslední víkend před Vánoci ožijí svátečními pořady a vystoupeními náměstí na mnoha místech jižní Moravy. Lidé mohou nakoupit poslední dárky, zaposlouchat se do milých melodií a ochutnávat punč, svařák a různé dobroty.

BRNO V centru Brna pokračují o víkendu Brněnské Vánoce na náměstí Svobody, Dominikánském náměstí i Zelném trhu. Pořadatelé opět připravili i bohatý kulturní program. K zřejmě nejpřitažlivějším bude v sobotu od osmi večer patřit koncert Heleny Blehárové na náměstí Svobody. „Svoji profesionální dráhu Blehárová začala jako jazzová zpěvačka v roce 1962 v Orchestru Gustava Broma . Na vystoupení s Brněnskými swingovými legendami zazní swingové i popové evergreeny,“ lákají pořadatelé.

BLANSKO Na blanenském náměstí Republiky bude živo zejména odpoledne. Od tří do pěti si tam pro děti připravila dílničky blanenská farnost svatého Martina. Ve tři také začne na náměstí vánoční koncert kapely Mr. Swing z Brna, který přinese nejen vánoční melodie v neodolatelné a nestárnoucí úpravě pro bigband. V pět odpoledne bude mít farář Josef Čupr sváteční slovo a zapálí čtvrtou adventní svíci.

BŘECLAV Pestrý program nabídnou o víkendu Břeclavské Vánoce. „Už v pátek začíná v sadech 28. října jarmark, který potrvá až do 23. prosince, v pátek od půl čtvrté do šesti bude také oblíbený předvánoční blešák. V sobotu odpoledne vystoupí například Charvatčánek, dětský folklorní soubor Koňárci a Slovácký krúžek Koňaré,“ zvou pořadatelé. V neděli vystoupí například oblíbený soubor The Candies a v šest večer nestárnoucí Duo Kamélie. Nedělní program doplní také od tří odpoledne Zámecké vánoce.

HODONÍN Vánoční jarmark v Hodoníně je v pátek otevřený do jedenácti, o víkenduod devíti dopoledne. Kulturní program začíná vždy ve čtyři odpoledne. V pátek zahrají Gospel Friend a HiJacks. V sobotu například a Martin Harich a nedělní program uzavře v sedm večer Slávek Janoušek.

VYŠKOV Na pohádkové odpoledne s diskotékou ve vánoční atmosféře se mohou v sobotu těšit děti i jejich rodiče ve Vyškově. Dětská vánoční párty na Masarykově náměstí vypukne ve dvě hodiny odpoledne. Veselici navštíví známé postavičky jako sněhulák Oláfek, ježek Soník a Chas z Tlapkové patroly. Na programu bude dětská diskotéka, písničky a tancování, focení s postavičkami, soutěže o ceny i občerstvení. Děti s rodiči a kamarády si tak mohou zkrátit poslední dny před příchodem Ježíška při veselém odpoledni.

ZNOJMO Ve Znojmě na Masarykově náměstí nabídne v pátek od šesti večer zimní kino snímek S tebou mě baví svět. V sobotu zahrají odpoledne LuckySings a Kapela Radosti. V neděli si od deseti děti užijí historické dílničky a odpoledne program Elfové: Impérium zábavy. V půl šesté zazpívá Pěvecké sdružení Vítězslav Novák.

Brno a Brněnsko

Hollywood in Brno

KDY: neděle od 20.00

KDE: Brno, Besední dům

Besední dům v Brně rozezní krátce před Vánocemi světově proslulé vánoční melodie v podání Bohemian Symphony Orchestra Prague. Tento orchestr připravil jedinečný večer plný nejznámějších vánočních a filmových melodií. V programu nebudou chybět tradiční vánoční skladby jako Schubertova Ave Maria nebo Tichá noc.

Medové Vánoce v Lužánkách

KDY: sobota od 10.00

KDE: Brno, Středisko volného času Lužánky, Lidická ulice

Tvořivé dílny, ochutnávky, kvízy, ukázky, výstava pomůcek, soutěž a charitativní obchůdek. Vše o včelích produktech. To budou Medové Vánoce v Lužánkách. Akce se koná v sobotu od deseti hodin do čtyř odpoledne ve Středisku volného času Lužánky na Lidické ulici v Brně. Na programu budou i tvůrčí dílny jako odlévané a motané svíčky, medová kosmetika, zdobení perníčků, dekorace, zapékané sklo nebo hmyzí domečky, ozdoby z Poniklé nebo kovárna.

Živý betlém Sokolnice

KDY: neděle, 14.30

KDE: Sokolnice, náměstíčko u sokolovny

Tradiční živý betlém chystají na poslední adventní neděli členové Tělovýchovné jednoty Sokol v Sokolnicích. Zájemci se od dvou hodin odpoledne sejdou na náměstíčku u sokolovny. V půl třetí začne představení v podání dětí, kamarádů, žen i mužů ze Sokola. K občerstvení bude připraven svařák, domácí štrúdl a také výrobky ze školy a školky. Kdo bude chtít, může si v lucerničce odnést domů betlémské světlo.

Komentovaná prohlídka expozice loutek

KDY: sobota od 14.00

KDE: Brno, Místodržitelský palác

Vypravte se do světa loutek, kde je možné ledacos. Nad hlavami se vznáší draci, Rusalka touží po lásce prince, Mefistofeles svádí Fausta a všechny nakonec přechytračí a rozesměje Kašpárek. Komentovanou adventní prohlídku v expozici Loutkářské umění nabídne v sobotu od dvou do čtyř hodin odpoledne Moravské zemské muzeum v Paláci šlechtičen v Brně. V divadelní dílně si zájemci zkusí ledacos z loutkářského umění.

Zpíváme a tančíme s Míšou

KDY: pátek od 17.00

KDE: Brno, Kulturní středisko Omega

Zejména mezi malými dětmi oblíbená písničkářka Míša Růžičková vystoupí v pátek od pěti hodin odpoledne v Kulturním středisku Omega známém jako Musilka v Brně. „Už jen pár dnů a budeme zpívat koledy u vánočního stromečku. Abychom si čas zkrátili, vezmu vás do pohádkové zimní krajiny a můžeme si vytvořit tu správnou předvánoční atmosféru třeba u písničky Vánoční,“ láká na program Míša Růžičková. Děti v programu zavítají také na královský zámek, postaví sněhuláky, potkají trpaslíky a Sněhurku a chybět nebudou ani oblíbení Popeláři.

Adventní koncert pro hospic

KDY: sobota od 17.00

KDE: Brno, bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Poslechnout si krásnou hudbu a ještě pomoci dobré věci. To umožní adventní koncert na podporu činnosti Hospice sv. Alžběty v Brně. Koncert Misterios de navidad – Tajemství zrození se uskuteční v sobotu od pěti hodin odpoledne v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí v Brně. Na koncertě vystoupí Eliška Tesařová, Plaisirs de Musique a jako host OctOpus Vocalis.

Blanensko

Vánoční koledování

KDY: neděle od 10.00

KDE: začátek v Borotíně

Tradiční putování s vánoční písničkou a zastávkami v obcích na Malé Hané chystají na neděli muzikanti z Dechového orchestru Malá Haná. Začnou v deset dopoledne u sklípku v Borotíně, čtvrt hodiny před jedenáctou se zastaví před úřadem ve Vanovicích, o půl hodiny později zahrají ve Světlé u kapličky a čtvrt hodiny před polednem u školy v Cetkovicích, Odpoledne pokračují v půl třetí v Bělé u úřadu a koledování zakončí ve čtyři odpoledne ve Vísce u kostela.

Jazzová vánoční party

KDY: sobota od 19.30

KDE: Letovice, kulturní dům

Na závěr roku si v Letovicích přijdou na své milovníci jazzu. Na akci s názvem zahraje kapela Sakobi ve složení Radek Zapadlo – saxofon, Vilém Spilka – kontrabas a Martin Kleibl – bicí, dále zpěvák a kytarista Jan Čarek a Petr Beneš s pianem a saxofonem. Večer plný hudby, tance a setkání muzikantů, kteří v této kombinované sestavě dosud nehráli, vypukne v sobotu o půl osmé v letovickém kulturáku. Nebudou chybět ani koledy.

Adventní pohádka

KDY: sobota do 14.00

KDE: Blansko, zámek

Závěrečné divadelní představení pro děti v rámci cyklu Advent čeká na v sobotu na děti a rodiče na blanenském zámku. Vánoční pohádku tam přijede zahrát Divadýlko Mrak z Vysočiny, které baví děti více jak 25 let. Vánoční pohádka je volné zpracování motivů klasického biblického příběhu, který dětem ukazuje proč se lidé obdarovávají a proč se mají mít rádi. Začátek představení je jako tradičně ve dvě hodiny.

Vánoční koncert

KDY: sobota od 17.00

KDE: Boskovice, sokolovna

Vánoční koncert místního symfonického orchestru zazní o víkendu v Boskovicích. Posluchači se mohou těšit na Biblické písně od Antonína Dvořáka, Vodní hudbu od Georga Friedricha Händela, nebo třeba Ave Maria od Astora Piazzolla. Koncert se uskuteční v sobotuv pět hodin v sokolovně.

Břeclavsko

Vánoční jarmark

KDY: neděle od 12.0

KDE: Velké Pavlovice

Tradiční vánoční jarmark před radnicí chystají na neděli pořadatelé ve Velkých Pavlovicích. Jarmark bude otevřený od poledne, o hodinu později začne tradiční program, ve kterém vystoupí děti z mateřské i základní školy, dětský folklorní soubor Floriánek i studenti velkopavlovického gymnázia. Čarovat bude kouzelník Šeklin, večer s vánočními písněmi vystoupí soubor Zbyňka Bílka. Od jedné hodiny do půl čtvrté si děti užijí vánoční dílničky v zasedacím sále radnice. V podkroví radnice bude také přístupná výstava obrazů autorů ze Senice Plenéry 2022 Návraty do Velkých Pavlovic.

Výstava betlémů

KDY: od soboty

KDE: Břeclav, suterén kostela svatého Václava

Výstavu betlémů, prací břeclavských řezbářů Josefa Frölicha a Jana Hutaře, připravila na adventní a vánoční čas břeclavská farnost. Výstavu v suterénu kostela svatého Václava si návštěvníci mohou prohlédnout v sobotu a neděli od tří do pět odpoledne. Ve stejném čase bude otevřená od Božího hodu Vánočního do 30 prosince, na Nový rok a 7. a 8. ledna. Na Štědrý den a Silvestr bude k vidění od dvou čtyř odpoledne.

Krasobruslařská exhibice

KDY: sobota od 15.00

KDE: Břeclav, zimní stadion

Hned po vzniku umělé ledové plochy v Břeclavi vznikl v roce 1972 také oddíl krasobruslení. Jeho členky a členové sbírají úspěchy na závodech a v sobotu odpoledne společně oslaví výročí svého oddílu při exhibici na břeclavském zimním stadionu. Pořadatelé slibují i překvapení. Exhibice k půlstoletí břeclavského krasobruslení začne ve tři odpoledne a potrvá do šesti večer.

Kumpanovi muzikanti

KDY: sobota od 18.00

KDE: Velké Bílovice, kulturní dům

Vánoční koncert předního dechovkového souboru Kumpanovi muzikanti si užijí v sobotu navečer milovníci lidové hudby v kulturním domě ve Velkých Bílovicích. Kapela výtečných muzikantů po vedením Vlado Kumpana zahraje od šesti hodin večer. Vstupné stojí v předprodeji 250 korun, na místě 300.

Předvánoční zastavení

KDY: sobota od 17.00

KDE: Břeclav, Poštorná, Havlíčkova vila

Předvánoční zastavení nabídne v sobotu od pěti odpoledne Havlíčkova vila v Poštorné. „Vánoční přípravy vrcholí a člověk chvílemi zapomíná, o čem Vánoce vlastně jsou. Jsou to svátky klidu, které mají být plné radosti. Zastavte se na chvíli a poslechněte si radostné koledy v podání Lohoveckých dětí s hudebním doprovodem. Užijete si příjemnou a poklidnou atmosféru plnou světýlek, svařáku a skvělého punče v Havlíčkově vile,“ zvou pořadatelé.

Ohňostroj

KDY: pátek od 16.00

KDE: Hustopeče, Dukelské náměstí

Zábavné předsváteční odpoledne si užijí lidé v Hustopečích na Dukelském náměstí. „Ve čtyři hodiny odpoledne začne program pro nejmenší v režii Shaker Production na našem promotrucku na náměstí,“ zvou pořadatelé. V šest hodin vystoupí starostka a zástupci partnera akce a následovat bude slavnostní ohňostroj.

Předvánoční blešák

KDY: pátek od 15.00

KDE: Břeclav, pěší zóna

Nádherné zbytečnosti, které určitě udělají radost nejedněm obdarovaným pod stromečkem, budou v pátek hledat a nabízet návštěvníci a prodejci při dalším z populárních břeclavských blešáků. Ten předvánoční bude v pátek odpoledne součástí programu Břeclavských Vánoc na pěší zóně u gymnázia. Od svařáku k nákupům si návštěvníci mohou odskočit v pátek mezi třetí a šestou hodinou odpoledne.

40. Běh pod Pálavou

KDY: neděle

KDE: start a cíl v Perné

Čtyřicátý ročník Běhu pod Pálavou chystají na neděli pořadatelé v Perné. Po desáté hodině dopoledne odstartují postupně menší běhy pro předškoláky a mladší i starší žáky. Před půl dvanáctou odstartuje hlavní běh dlouhý 9,8 kilometru se startem i cílem před kulturním domem v Perné. Je vypsaný pro běžce a běžkyně od juniorů po starší a pokročilé. Trať povede ze dvou třetin terénem a má převýšení 200 metrů.

Hodonínsko

Vánoční ozvěny

KDY: neděle od 17.00

KDE: Hodonín, dům kultury

Už po čtvrté se v Hodoníně uskuteční koncert nesoucí název Vánoční ozvěny. Během něj vystoupí nejen členové domácího sboru Barbastella, ale i sboru Polyfonia Gymnázia Břeclav, sboru GYMUM Gymnázia P. Křížkovského Brno a muzikantů komorního orchestru Základní umělecké školy Hodonín. Celkem půjde o téměř stočtyřicetičlenné hudební těleso, které společně vystoupí proto, aby podpořilo dobrou věc. V minulosti to byly například dětská oddělení nemocnic nebo organizace Nedoklubko. Letošní výtěžek poputuje dětskému stacionáři Vlaštovka. Koncert začíná v neděli v pět odpoledne v hodonínském Domě kultury.

Kšeft

KDY: neděle 18.30

KDE: Strážnice, kulturní dům

Už v neděli bude mít premiéru další program z řady oblíbeného cyklu Vandrovali hudci. Tým okolo projektu Obrázky ze Strážnice uvede v pořadí už čtvrtý díl s názvem Kšeft. Jiří Kaluža, Jana Slezáková a Petr Sochor přesvědčí diváky, jak se dělá dobrý kšeft. Slavnostní premiéra příběhu plného zvratů a intrik, ve kterém si každý hlídá svůj kšeft a udělá pro něj vše, co je nutné, začne v kulturním domě Strážničan v 18.30. Předpremiéra startuje v 16.00.

Vánoční jarmark

KDY: sobota od 10.00

KDE: Svatobořice–Mistřín

Soubor Mistřín a spolek Mankyz pořádají v sobotu vánoční jarmark. Ten odstartuje v deset hodin u obecního úřadu ve Svatoboři- cích–Mistříně. Na příchozí čekají stánky s dřevěnými vařečkami, zdobenými perníčky, sušenými květinovými vazbami nebo sušeným ovocem. O hudební doprovod se postará cimbálová muzika Friška a vystoupí i místní folklorní soubory. Chybět nebude zvěřinový guláš, domácí klobásky nebo bramboráky a přesňáky.

S čerty nejsou žádné Žerty

KDY: sobota od 16.00

KDE: Velká nad Veličkou

Metropolitní divadlo Praha přiváží do horňácké Velké nad Veličkou dětský muzikál na motivy oblíbené pohádky, S čerty nejsou žádné Žerty. Příběh vypráví o mlynáři Petrovi, kterého macecha Dorota připraví o majetek po rodičích. Mladík se pak vydá hledat štěstí do světa, kde ho čekají nejen různá dobrodružství, ale i setkání s princeznou Adélkou a samozřejmě čerty. Představení se koná v místním Domě kultury v sobotu od čtyř hodin odpoledne.

Bzenecký zámek žije o Vánocích

KDY: sobota od 14.00

KDE: Bzenec, zámek

Příjemné odpoledne krátce před svátky nabídnou v sobotu odpoledne pořadatelé na bzeneckém zámku. Od dvou hodin odpoledne tam na návštěvníky čeká výstava vánočních ozdob a andělů, dílničky pro děti s tematikou tradic, vánoční stezka parkem s úkoly a hádankami, jarmark rukodělných tvůrců a řemeslníků i stánky místních spolků. Vystoupí Marijánek a Násedlováček. Pořadatelé slibují i chutné občerstvení.

Vyškovsko

Karel Gott Revival v Bučovicích

KDY: neděle, 17.00

KDE: Bučovice, kino Brigáda

Hudební formace Karel Gott revival Morava vystoupí v neděli na jubilejním desátém vánočním koncertě v Bučovicích. Na pódiu se jako hosté představí zpěvačka Lucie Třešňáková, Jan a Petr Koudelkovi a pěvecký sbor Základní školy Bučovice 710. Koncert začíná v pět hodin odpoledne v sále kina Brigáda. „Vánoční koncerty jsou vždy určitým návratem domů. V Bučovicích jsme začínali, jsme zde doma, a proto mě moc těší, že po dvou covidových letech se setkáme v atmosféře vánočních svátků,“ uvedl zpěvák Josef Bouda.

Předvánoční setkání

KDY: neděle od 13.00

KDE: Bučovice, Kloboučky

Tradiční Předvánoční setkání pořádá v neděli odpoledne v bučovických Kloboučkách tamní Bratrstvo. Na Záhumenní bude připravené občerstvení z kotle a něco teplého pro zahřátí k sousedskému setkání.

Vánoční trhy

KDY: sobota od 9.00

KDE: Bučovice, náměstí Svobody

Nasát přesně týden před Štědrým dnem vánoční atmosféru mohou návštěvníci vánočních trhů v Bučovicích. Ty se na náměstí Svobody konají v sobotu od devíti hodin ráno do šesti večer. Příchozí se mohou těšit na to, že ve stáncích pořídí různé zboží a možná na poslední chvíli i nějaké ty vánoční dárky. Na náměstí zavoní také jitrnice, tlačenka a další zabijačkové speciality. Nákupy zpestří bohatý kulturní program. V něm se představí děti z mateřských i základních škol, ze Základní umělecké školy Arthura Nikische, děti z domu dětí a mládeže, děti z Vícemilic, ale také členové sboru Přístav a Mužského sboru ze Ždánic.

Živý hanácký betlém

KDY: sobota od 16.00

KDE: Vyškov, ZOO Park

Zvyky, koledy i říkanky spojené s obdobím adventu a Vánoc až do Tří králů předvedou v sobotu členové folklorních souborů Klebetníček a Trnka v ZOO Parku Vyškov. Program nazvaný Živý hanácký betlém začne ve čtyři hodiny odpoledne. Na „dvorečku naší babičky“ bude nachystané občerstvení – teplé nápoje i něco k zakousnutí.

Živý betlém

KDY: neděle

KDE: Rousínov

Po pěti letech se lidé v Rousínově mohou těšit na zpěvohru Živý betlém, který pro ně na nedělní podvečer připravili místní divadelníci. ""D.A.V.Aci v Rousínově finišují přípravy na poslední velkou akci k 800. výročí města. V neděli v pět odpoledne půjde do Betléma na sedmestát herců, které doprovodí živá hudba. Představení bylo v Rousínově poprvé uvedeno v roce 2005, následně pak v letech 2006, 2012 a 2017," uvedli pořadatelé.

Vánoční koncert

KDY: sobota od 19.00

KDE: Slavkov u Brna, Společenské centrum Bonaparte

Vánoční koncert Martina Křížky a jeho přátel si mohou v sobotu užít milovníci hudby ve Slavkově u Brna. Ve Společenském centru Bonaparte se od sedmi hodin večer představí čtveřice zpěváků společně s dětským pěveckým sborem při Základní umělecké škole Františka France za doprovodu živé kapely s podporou smyčcového kvarteta Indigo. „Budete se moct těšit na autorské písně z vánočního CD, které se ve Slavkově křtilo před několika lety, zazní také oblíbené vánoční skladby a nezapomeneme ani na tradiční vánoční písně,“ zvou pořadatelé. Hosty Martina Křížky na jevišti budou Magda Vitková, Viktória Matušovová, Oldřich Smysl a Zdeněk Junák.

Znojemsko

Prohlídky znojemského hradu

KDY: sobota od 10.00

KDE: Znojmo, hrad

Kostýmovanými prohlídkami a zajímavým programem ožije v sobotu znojemský hrad. Prohlídky začínají v celou hodinu od deseti do tří odpoledne vyjma poledne. Zájemci si mají rezervovat místo na telefonu 776 799 559. Vstupné je sto korun. Návštěvníky pobaví svými kousky hradní šašek Čabík. Znojemským hradem také zavoní perníčky a pořadatelé slibují i něco pro zahřátí.

Ladovy Vánoce

KDY: pátek od 18.00

KDE: Vedrovice, muzeum

Tradiční vánoční program připravili na páteční večer pořadatelé v kulturním domě ve Vedrovicích. V pořadu nazvaném Ladovy Vánoce vystoupí dětí z vedrovické školy a školky a folklórního sborečku Vedrováček. Na dvoře muzea budou k ochutnání zabijačkové speciality, v muzeu bude připravena výstava Ať voní cukroví. Program doprovodí burza vánočních receptů a krátké divadelní představení.

Společně za koledou

KDY: neděle od 14.00

KDE: Únanov

Sousedské setkání nazvané Společně za koledou chystají na neděli pořadatelé v Únanově u Znojma. Začne ve dvě odpoledne, kdy na klávesy zahraje Filip Smrčka a zazpívá Eliška Strnadová. „Zahřejete se svařákem nebo čajem a přijít můžete i s talířkem něčeho dobrého k zakousnutí. Během akce také můžete podpořit charitativní projekt Společně k úsměvu sdružující onkologicky (vy)léčené mladé lidi. Nebude chybět ani malý jarmark s místními prodejci,“ zvou organizátoři.