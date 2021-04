V brněnské zoo uvidí návštěvníci téměř vše, nač jsou zvyklí. „Zavřené zatím musí zůstat jen exotárium a tropické království,“ uvedla mluvčí zoo Monika Brindzáková. Jak dodala, za pěkného počasí a o víkendu bude jezdit i zoovláček. Ve výbězích uvidí návštěvníci například dvě malá velblouďata, z matčiných vaků už možná vyskočí i mladí klokani.

V hodonínské zoologické zahradě se návštěvníci také těšit na mláďata. „Největším lákadlem stále zůstávají již odrůstající čtyřčata lva jihoafrického a mládě vlka hřivnatého “ připomněla zooložka Lenka Štursová.

Dokonce i zvířata se podle zkušenosti správců zoologických zahrad na návštěvníky těší. „Týká se to zejména ovcí, koz a letošních mláďat na Babiččině dvorečku, která mají přímý kontakt s návštěvníky. Ale třeba takové opice a poloopice se předvádí, doráží na pletivo a vyžadují si pozornost příchozích,“ popisovala zooložka Dana Hyláková, která se donedávna starala o zvířata ve vyškovském zooparku.

Návštěvníky vyhlíží i v menších zoo, jako je ta papouščí v Bošovicích na Vyškovsku. „Nejhorší byla vleklá nejistota zda, kdy a na jak dlouho budeme moci otevřít. Proto se těšíme a máme radost, že lidé k nám chodí už od pondělí,“ řekla ředitelka papouščí zoo Hana Škrháková Pádková.



Otevřeno má jihlavská zoologická zahrada. Ta se může pochlubit novým chovným samcem levharta perského. Dva a půl roku starý samec si zatím zvyká na nové prostředí. „Samec je ve svém kotci a může volně do výběhu. Je pravda, že jsem ho v prvních hodinách venku neviděl, ale on se rychle adaptuje a lidem se ukáže,“ vysvětlil mluvčí zoo Martin Maláč. Po zhruba patnácti letech se do Jihlavy vrátil i velký papoušek aratinga zlatý. Všichni správci zahrad žádají, aby lidé dodržovali opatření, nosili respirátory, udržovali rozestupy a tam, kde to je možné, kupovali vstupenky předem online .

DALŠÍ TIPY Z JIŽNÍ MORAVY

TRHY



Zelný trh

Kdy: sobota od 8.00 do 14.00, všední dny od 6.00 do 18.00

Kde: Zelný trh, Brno

Za kolik: dle zakoupeného zboží

Komu chyběly tradiční trhy s nabídkou sezonního ovoce, zeleniny nebo třeba sazenic, může opět po pauze zavítat do centra Brna. Tamní tradiční Zelný trh opět žije a patří trhovcům i nakupujícím. Ti se mohou těšit třeba na voňavé bylinky nebo květiny.



Vyškovské trhy

Kdy: každou středu od 8.00 do 17.00

Kde: Masarykovo náměstí, Vyškov

Pravidelné středeční trhy se vrátily do centra Vyškova. Zájemci nakoupí mléčné, pekařské, cukrářské či masné výrobky. Další trhy se konají 28. dubna a následně 12. května. Podrobný rozpis je na webových stránkách města, termíny jsou jasné až do listopadu.

VYCHÁZKY A ZÁBAVA PRO DĚTI



Hledání Velikonoc

Kdy: do 18. dubna, denně od 6.00 do 18.00

Kde: Zámek Slavkov Austerkitz

Za kolik: zdarma

Zpříjemnit si vycházku slavkovským parkem mohou i v dubnu rodiny s dětmi. Správci zámku totiž připravili další venkovní hru. Zájemci se do ní mohou zapojit ve spodní části parku. Společně s králíčkem Filípkem se vypraví hledat Velikonoce. Úspěšní luštitelé si vyzvednou odměnu v zámeckém food trucku, který je otevřený od jedenácti do šesti hodin.



Aprílová putovačka

Kdy: do 28. dubna

Kde: Zbýšov

Za kolik: zdarma

Zábavnou vycházku po Zbýšově nachystalo tamní městské kulturní středisko. Uhodnout je třeba alespoň pět z celkového počtu osmi otázek. Vyluštěnou tajenku společně s fotkou z libovolného stanoviště přivítají organizátoři, výherce vyhlásí 28. dubna.



Den Země s Lipkou

Kdy: od 22. dubna

Kde: Brno

Za kolik: zdarma

Online hru a hned několik stezek v přírodě připravila pro oslavy letošního Dne Země brněnská Lipka. Online hra Hmyzení se uskuteční na brněnské Kraví hoře příští čtvrtek. Od stejného dne si děti i odrostlejší zájemci mohou vyzkoušet hned několik stezek, které je zavedou do říše hmyzu, jež je tématem letošních oslav Dne Země.



Úžasná zvířata

Kdy: od neděle do 16. května

Kde: Boskovice, Pislké udolí

Za kolik: zdarma

Dobrodružnou vycházku připravil boskovický Prostor spolu s Družinkou v boskovickém Pilském údolí. Na modré turistické trase mezi zámkem a Černým mostem najdou zájemci několik stanovišť, kde si mohou ověřit své znalosti o zvířatech a dozvědět se i něco nového.

PŘEDNÁŠKY A BESEDY



Setkání s Janem Čápem

Kdy: úterý 20. dubna od 18.00

Kde: on-line na Facebooku, Knihovna Karla Dvořáčka, Vyškov

Za kolik: zdarma

Zájemci se mohou těšit na on-line besedu s bývalým knihovníkem, novinářem a spisovatelem Janem Čápem. Po rozhlasovém angažmá v londýnské BBC působil v různých českých tištěných médiích. Loni vydal svou první knihu o nejistotě dospívání s názvem Klapy Klap.



Hodonínské panství

Kdy: čtvrtek 22. dubna od 17.00

Kde: on-line, web Městské knihovny, Hodonín

Za kolik: zdarma

Zejména pro milovníky historie je určená on-line přednáška doktora Marka Vařeky. Mluvit bude o historií hodonínského panství. Vzhledem k rozsáhlosti časového období je toto téma přednášky rozděleno do tří částí. Ve čtvrtek si lidé vyslechnou úvodní část.



Pavel Svoboda o Peru

Kdy: úterý 20. dubna od 20.00

Kde: online, Facebook nebo web Café Práh

Za kolik: 150 nebo 200 korun

Do daleké Peru se mohou lidé vydat díky přednášce pořádané brněnským Café Práh. Tentokrát přiblíží daleké Peru fotograf a cestovatel Pavel Svoboda. Posluchači zjistí, jaké bylo cestování ve dvou po zemích jižní Ameriky. Za sedm měsíců poznala dvojice pět zemí a nevynechala ani prameny Amazonky. Vstupenky zájemci koupí prostřednictvím portálu Streamio. Více informací najdou na facebookové události nebo na webu Café Práh.

Kolem světa a Sahara

Kdy: pátek od 20.00

Kde on-line

Za kolik: 99 korun

Nejzajímavější místa severozápadní Afriky představí zájemcům arabistka Lenka Hrabalová. Přednáška je součástí online festivalu Kolem světa a příznivci cestování do dalekých zemí zaplatí za účast od devětadevadesáti korun. Setkání plné písku a žhavého slunce nabídne historky ze života pašeráků, bojovníků i panovníků. Koná se v pátek 16. dubna od osmi hodin večer. Více informací najdou zájemci na webu festivalu.



Osadníci a novověk

Kdy: pondělí 19. dubna od 9.00

Kde: on-line, knihovna Žďár nad Sázavou

On-line přednášku Miloslava Lopaura s názvem Dějiny lidské přítomnosti ve Žďárských vrších I. si mohou lidé poslechnout v pondělí 19. dubna od devíti hodin dopoledne na stránkách žďárské knihovny Matěje Josefa Sychry. První část se bude věnovat nejstaršímu období a tomu, přišli kolonisté. Jak vypadala oblast ve středověku, jak se žilo ve vesnici a jak ve městě. Odkaz k přednášce bude s předstihem zveřejněný na webu a Facebooku knihovny.

Botanické zahrady a arboreta



Botanická zahrada Brno

Kdy: pondělí až pátek od 9.00 do 17.00

Kde: Brno, ulice Veveří

Z provozních důvodů zatím jen ve všedních dnech je otevřená Botanická zahrada u Přírodovědecké fakulty v Brně. I v zahradě platí povinnost nosit respirátor a dodržovat rozestupy. Návštěvníci již mohou obdivovat první jarní květy, do dalšího uvolnění zůstávají zavřené skleníky.



Arboretum Šmelcovna

Kdy: denně od 9.00 do 16.30

Kde: Boskovice

Za kolik: vstup volný

Tisíce okrasných rostlin mohou poznávat návštěvníci pro procházce devítihektarovým areálem arboreta Šmelcovna na východním okraji Boskovic. Najdou v něm například okrasné dřeviny, květnaté louky, lesní porost i historický sad s jabloněni, třešněmi a dalšími ovocnými dřevinami.

Zábava a koncerty



Talk show MdB CLUB

Kdy: sobota od 19.00

Kde: online

Další díl oblíbené talk show MdB CLUB nabídne v sobotu 17. dubna setkání tří hereckých kolegů. Jana Musilová si tentokrát pozve Johanu Gazdíkovou a Dušana Vitázka. Budou mluvit o lásce k divadlu, dospívání, dětech i lásce k přírodě. Show začne v sedm hodin večer a lidé ji mohou sledovat na webu Městského divadla Brno, již odvysílané díly jsou k dispozici na platformě YouTube.



Koncert Čechomoru

Kdy: neděle od 20.00

Kde: online na www.ticketstream.cz/cechomor

Za kolik: od 280 korun

Oblíbená kapela Čechomor a její hosté slaví šedesáté narozeniny svého houslisty Karla Holase. Vzhledem k epidemické situaci musí volit online koncert, ale doufají, že v neděli večer svými nestárnoucími melodiemi roztancují lidi i doma v obývácích.

VÝSTAVY



Šachové příběhy

Kdy: kdykoliv

Kde: online, Muzeum Blanenska

Za kolik: online zdarma, v muzeu běžné vstupné

Zatím online pozvánku na svou novou výstavu Šachové příběhy v podobě záznamu vernisáže a komentované prohlídky nabízí Muzeum Blanenska na svém YouTube kanálu. Výstava představí historii šachu, šach na Blanensku, unikátní sbírku šachových mincí, knihy, medaile a historické předměty ze sbírek blízkých muzeí. K vidění přímo v muzeu bude po dalším uvolnění epidemických omezení.



Rok s Bystrouškou

Kdy: kdykoliv

Kde: online www.mzm.cz

Za kolik: zdarma

Moravské zemské muzeum na svém webu připravuje seriál nahlédnutí do svých sbírek, ve kterém představí souvislosti a historii slavného příběhu Lišky Bystroušky. V úvodním dílu seriálu literární historička Hana Kraflová popisuje, kdo s nápadem na příběh svérázné lišky přišel a s jakými pocity se spisovatel Rudolf Těsnohlídek uloženého úkolu ujímal. „Záměrem seriálu je seznámit čtenáře s autentickými dokumenty ze sbírek našeho muzea a s širokými a často překvapivými souvislostmi spojenými s legendární postavou Lišky Bystroušky,“ lákali muzejníci ke čtení.