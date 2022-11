Festival dobrodružství a filmů, který nabídne také spoustu soutěží a zábavy. Ale i setkání s řadou lidí, kterým je blízká příroda, cestování a překonávání různých limitů. To je festival Rajbas, jehož čtyřiadvacátý ročník začal ve čtvrtek a v Blansku a na území Moravského krasu potrvá až do neděle.

Meteoroložka Alena Zárybnická a moderátorka Lucie Výborná. To jsou dvě známé osobnosti, které se mimo jiné na festivalu představí. „Dosud to bylo tak, že na Rajbas přijeli hosté, kteří nebyli obecně známí a my jsme s nimi návštěvníky seznamovali. Letos dramaturgové vsadili na známá jména, což ale nijak nemění smysl festivalu. Obě zmíněné dámy se kromě svých profesí zabývají cestováním a mají za sebou řadu zajímavých expedic,“ uvedl ředitel festivalu Milan Daněk.

Vzpomenou výročí staré Tišnovky. Při filmu i virtuální prohlídce zaniklé trati

Lucie Výborná vystoupí v blanenském Dělnickém domě v sobotu od čtvrt na šest a spolu s Tomášem Černým bude vyprávět o průběhu cesty do Malého Tibetu spojené se třemi sportovními výzvami. Alena Zárybnická, která má například spoustu zkušeností s jízdou na kole v Alpách a skialpinismem, předstoupí před publikum v sobotu od tři čtvrtě na sedm. Přiblíží nejen sportování na horách, ale také to, jak se předpovídá počasí pro horolezce. V pořadu se představí také skialpinistka Alice Korbová a horolezec Jan Trávníček.

Petr Horký je prvním Čechem, kterému se podařilo navštívit tři póly Země. Na lyžích dosáhl pólu jižního, severního i pólu chladu, který se nachází na Sibiři a jedná se o nejchladnější obydlené místo naší planety. „V sobotu od osmi hodin večer ve velkém sále Dělnického domu popovídá o tom, jak se od sebe liší obě špičky zeměkoule a jak se žije v minus sedmdesáti stupních Celsia,“ pozval na další zajímavou besedu Milan Daněk.

Býčí skála ožila rekonstrukcí halštatského pohřbu. V čele průvodu jela bohyně

V programu Rajbasu nebude chybět tradiční, už třiadvacátý Grena běh, kdy soutěžící běží do vrchu ze Starého Blanska na Hořice s pětilitrovým soudkem na zádech. Startuje v sobotu v devět hodin. „Už tradiční součástí Rajbasu je také noční šifrovací týmová hra Megbolondul, soutěž neprofesionálních filmů Okem dobrodruha nebo NaFest, což je soutěžní přehlídka filmů z netradičních cest na Rajbas,“ doplnil Milan Daněk. Ten dodal, že v posledních letech je součástí festivalu také dětský Rajbas nazvaný Wau!, kdy děti a mládež do dvaceti let mají možnost prezentovat svá různá dobrodružství.

Nedělní program bude filmový. V blanenském kině diváci uvidí nejúspěšnější filmy letošního ročníku Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad Metují. Program tam v neděli od čtyř hodin odpoledne završí blanenská premiéra filmu Civilizace – Dobrá zpráva o konci světa, na kterém režisér Petr Horký spolu s egyptologem Miroslavem Bártou pracoval sedm let a natáčel ve třiceti zemích světa. Celý program festivalu a více informací na webu 2022.festival-rajbas.cz.

Další tipy z jižní Moravy

Brno a Brněnsko

Podzimní zabijačka v Kuřimi

KDY: sobota od 10.00

KDE: Kuřim, areál Zlobnice

Řezník si brousí nože na sobotu, kdy se v přírodním areálu na Zlobici u Kuřimi uskuteční podzimní zabijačka. Oblíbená lidová veselice s voňavými zabijačkovými specialitami začne v deset hodin. Návštěvníci mohou ochutnat domácí zabijačkové dobroty a také si vyrobit něco pěkného v dílničce, která bude k dispozici pro malé i velké zájemce. Od jedné hodiny vystoupí country kapela.

Mint Market Brno

KDY: pátek a sobota

KDE: Brno, Tržnice u Zelného trhu

Tradiční prodejní přehlídka českého designu, autorské módy, šperků, bio kosmetiky, papírenského zboží a delikates Mint Market nabídne v pátek a sobotu své předvánoční vydání v Tržnici Brno u Zelného trhu. „Vybírat budete moci z více než stovky krásných značek z Čech, Slovenska a Ukrajiny. K nákupům zahraje svůj speciální set dvorní DJ MINT Marketu – DJ Marthy,“ lákají pořadatelé. V pátek je otevřeno od jedenácti do šesti, v sobotu od deseti ráno do pěti odpoledne.

Originální i překvapivá. Modelky oblékly díla talentovaných mladých návrhářů

Bastlfest – festival kutilství pro celou rodinu

KDY: sobota a neděle od 10.00

KDE: Brno, VIDA! science centrum

Festival kutilství pro celou rodinu Bastlfest se v sobotu a v neděli uskuteční v brněnském VIDA! science centru. Osmnáct vystavovatelů nabídne tři desítky nejrůznějších aktivit. Zájemci si tak vyzkouší například výrobu hracích kostek, loutek či medailonů. Mohou si také naprogramovat robůtky Micro:bit, vyrobit si re-plyšáka, dřevěný deníček nebo zapojit svůj první elektronický obvod.

Passion – japonští bubeníci YAMATO

KDY: sobota (Brno) od 20.00, neděle (Hodonín) od 20.00

KDE: Brno, Sono centrum, Hodonín, Dům kultury

Proč přijít: Věhlasní japonští bubeníci YAMATO vystoupí v sobotu v Brně a v neděli v Hodoníně. Diváci se mohou těšit na nové koncepční představení nazvané Passion, při kterém jim členové souboru předají z pódia velké množství energie. Program totiž oslavuje vášeň jako hybatele všeho.

Hřiby smrkové pod lípami. Prohlédněte si popsané úlovky výjimečné sezony houbařů

Sto let Mahenovy knihovny

KDY: sobota a neděle

KDE: Brno, Mahenova knihovna

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, tehdy veřejná knihovna byla otevřena 20. listopadu 1922. Sté výročí otevření oslaví o víkendu. Program bude v sobotu od devíti hodin do pěti odpoledne připravený v Ústřední knihovně na Kobližné ulici a jeho součástí budou například divadelní a hudební představení, vernisáže, zábavný workshop či minitrh kvalitních knih i společenských her. V neděli od jedné do pěti hodin nabídnou program pobočky knihovny.

Grand varieté show

KDY: pátek od 19.30

KDE: Brno, kulturní klub První Patro

Umělecký soubor La Petite pod záštitou Grand Varieté Brno láká na nový program. Diváci se mohou v pátek večer těšit na dvouhodinovou show plnou zábavy v kulturním klubu První Patro v Brně. Na jednom jevišti se představí akrobaté, půvabné zpěvačky, tanečnice a tanečníky s velkolepými tanečními čísly, svůdné burlesque umělkyně a špičkové travestie divy. Pro diváky je připraveno i několik překvapení a soutěží.

Blanensko

Pásmo Vojna

KDY: sobota 16.00 a 19.00

KDE: Boskovice, sokolovna

Původní hudebně taneční pásmo Vojna představí v sobotu v boskovické sokolovně folklorní soubor Velen. Vystoupení začnou ve čtyři odpoledne a v sedm večer. Vstupné je 140 korun,

Myslivecký večírek

KDY: sobota

KDE: Rájec-Jestřebí

Myslivecká sdružení Rájec-Ráječko a Lenčov zvou na myslivecký večírek, který se uskuteční v sobotu v rájecké sokolovně. K poslechu a tanci zahraje skupina Trio Kent. „Návštěvníky čeká bohatá tombola a občerstvení ze zvěřinových specialit,“ zvou pořadatelé

Patron Blanska přijede na bílém koni. Přiveze sebou družinu i Báru Basikovou

31. Jedovnický jarmark – advent

KDY: sobota od 7.30 do 16.00

KDE: Jedovnice, sál kulturního domu a u kulturního domu

Na adventní jarmark zvou v sobotu pořadatelé do Jedovnic. Příchozí se mohou těšit na burzu knih, časopisů, různých hudebních nosičů či tiskovin. Dále bude možné koupit knihy, regionální literaturu včetně pohlednic či map, adventní věnce a svíčky, produkty z Moravského krasu nebo výrobky z Domova Olga v Blansku. V kinosále budou vystavené práce žáků Základní umělecké školy Jedovnice.

Břeclavsko

Adventní inspirace

KDY: neděle od 9.30

KDE: Břeclav, synagoga

Na neděli chystá břeclavské muzeum v tamní synagoze již po sedmnácté Adventní inspiraci. „Spolupráce s Oblastní charitou Břeclav dává této akci duchovní smysl nadcházejícího období adventu. Tradičně nabídku obohatí stánky se sortimentem ručně zhotovených svíček, perníků, figurek z kukuřičného šustí, skleněných šperků, svíček, vánočních pohledů, dřevěných hraček a podobně,“ zvou pořadatelé. Pro děti chystají rovněž vánoční dílničku, kde si vyzkouší tvorbu vánočních ozdob. Svá předvánoční vystoupení si připravují také dětské soubory. Setkání začíná v půl desáté dopoledne.

Podzimní otevřené sklepy Věstonice

KDY: sobota

KDE: Horní a Dolní Věstonice

Tradiční podzimní den otevřených sklepů chystají na sobotu vinaři v Dolních a Horních Věstonicích. „Vinaři z Podpálaví otevřou patnáct sklepů z Horních a Dolních Věstonic, aby nabídli k degustaci svá vína. U každého vinaře čeká minimálně pět vzorků vín. U nás návštěvníci poznají malá a střední vinařství zaměřená na tradiční produkci vína z Pálavy,“ zvou pořadatelé. Sklepy budou otevřené od devíti ráno do sedmi večer. Vstupné je 700 korun.

Zbyl jen kostel. Takhle zanikal před čtyřmi desetiletími Mušov

Dívčí vínek

KDY: sobota od 19.00

KDE: Valtice

Oblíbený dětský film Ať žijí duchové bude inspirací pro letošní podobu tradičního Dívčího vínku ve Valticích. Valtická krojovaná společnost a valtická chasa chystají zábavu na sobotu od sedmi hodin večer v restauraci U Kapitána. „V duchu oblíbené muzikálové pohádky se ponese celý večer letošního valtického Dívčího vínku. Návštěvníci se mohou těšit nejen na netradiční předtančení,“ zvou pořadatelé. Lákají také všechny Leontýnky, Vilémy z Brtníků, pilné trpaslíky a další postavy filmové pohádky. „Každý, kdo přijde v tematickém kostýmu, dostane panáka zdarma,“ slibují pořadatelé. Dívčí vínek v tančírně restaurace U Kapitána začne v sedm večer, zahraje skupina Graf. Vstupné je 150 korun.

Poslední leč

KDY: sobota od 20.00

KDE: Břeclav, Charvátská Nová Ves, sokolovna

Mysliveckou zábavu, Poslední leč chystá na sobotní večer myslivecké sdružení Pod Rybníkem v Charvátské Nové Vsi. Setkání myslivců a přátel myslivosti začne v osm hodin večer v sokolovně. Zahraje cimbálka a skupina Apollo. U cimbálu bude ochutnávka vín, zvěřinové občerstvení zajištěno, chybět nebude myslivecká tombola. Vstupné je sto korun.

Procházka pod Děvíčky v podzimní mlze měla jedinečnou atmosféru

Dívčí vínek

KDY: sobota

KDE: Lanžhot, sál Podlužanu

Na tradiční zábavě nazvané Dívčí vínek se sjedou nejen mladí milovníci folkloru v Lanžhotu. Zábava začne v sále restaurace Podlužanv sobotu v sedm hodin večer. K tanci, poslechu a dobré náladě zahraje dechová hudba Miločanka. Večer zahájí předtančení polonézou. Pořadatelé slibují chutné občerstvení a zajímavou tombolu.

Starobřeclavské krojované hodky

KDY: sobota a neděle

KDE: Stará Břeclav

Stárci, chasa a Slovácký krúžek Stará Břeclav zvou o víkendu na Starobřeclavské krojované hodky. V sobotu budou už od rána až do odpoledních hodin vyhrávat po dědině a večer se uskuteční zábava. V neděli v jednu hodinu po poledni vyjde od hospody Na Obecní průvod. Od šesti hodin se v kulturním domě bude konat dětské sólo a od osmi večer pak společný verbuňk s dechovou hudbou Zlaťulka.

Hodonínsko

Blatnické krojované hody

KDY: pátek – neděle

KDE: Blatnice pod Svatým Antonínkem

Krojované hody s právem si od pátku do neděle užijí v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Program začne v pátek ve dvě hodiny odpoledne stavěním máje s dechovou hudbou Blatničané. Od osmi hodin večer bude následovat hodová zábava. V sobotu v jednu hodinu vyjde krojovaná chasa od obecního úřadu, na třetí hodinu je naplánované předání hodového práva. V půl osmé večer vypukne krojovaná hodová zábava s vystoupením chasy. Vyhrávat bude Horňácká cimbálová muzika Marka Potěšila a dechová hudba Stříbrňanka. V neděli se od půl jedenácté koná hodová mše svatá.

Kateřinská zábava

KDY: sobota od 14.00

KDE: Rohatec

Obec Rohatec ve spolupráci s místní chasou pořádá v sobotu Kateřinskou zábavu. Ta se koná v místním kulturním domě od dvaceti hodin. O hudební doprovod se během večera postará Dechová hudba Vracovjáci.

Živelné hody ve Skoronicích. Cifrovalo se celý víkend, kačer nevěřícně přihlížel

Kateřinská zábava

KDY: sobota od 11.00

KDE: Ždánice

Ždánický spolek Ženičky spolu s městem pořádají v sobotu tradiční ždánickou Kateřinskou zábavu. „Na pořadu naší zábavy bude dámská volenka, chybět nebude soutěž o nejlepšího tanečníka a samozřejmě zástěrková zábava a hledání té hlavní zástěrky. Nabídneme i humorné scénky v podání všech složek folkloru ve Ždánicích,“ zvou pořadatelé. K poslechu, dobré zábavě a tanci zahraje kapela Mira Band. Kateřinská zábava začne ve ždánickém kulturním domě v sedm hodin večer, pořadatelé slibují vedle zmíněného programu také chutné občerstvení. Vstupné je sto korun.

Adventní tvoření

KDY: neděle od 14.00 do 17.00

KDE: Lužice, Starý Kvartýr

Muzejní spolek v Lužicích pořádá v neděli od čtrnácti do sedmnácti hodin adventní tvoření. To se uskuteční na Starém kvartýru a je určeno pro všechny, kteří si chtějí vyrobit adventní věnec nebo další vánoční dekorace. Zelený materiál bude na místě zdarma. Zakoupit si návštěvníci mohou dekorace, které si ale mohou přinést i s sebou. Zajištěná bude odborná pomoc.

Hodonínská Noc divadel

KDY: sobota od 18.00

KDE: Hodonín

Tři divadelní spolky a tři představení nejrůznějších žánrů. Tak by šel ve zkratce shrnout program Noci divadel, která se koná v sobotu v hodonínském Domě kultury. Přehlídku pořádá Divadelní spolek Svatopluk společně se základní uměleckou školou. Pořadatelé se během programu představí i na pódiu. Doplní je Záhorácké divadlo Senica s inscenací Svatuškár. Součástí bude i hromadný potlesk, který podle tradice zazní v 19.00 po celé České republice.

Ypsilonka ve Strážnici

KDY: pátek od 18.00

KDE: Strážnice, kulturní dům

V pátek v sedm večer začne v kulturním domě Strážničan ve Strážnici divadelní představení Pánská šatna aneb Mušketýři v Mexiku. Do města pod Bílou věží ji přiveze Divadlo Ypsilon, které se vrací ke svému vynálezu v podobě totální improvizace. Během představení, ve kterém diváci nahlédnou klíčovou dírkou do pánské šatny ypsilonských herců, se představí Jiří Lábus, Martin Dejdar, Petr Vacek, Jan Jiráň, Martin Janouš a Petr Hojer.

Jako za starých časů. Takto tetičky na Moravě šlapou zelí

Vánoční výstava

KDY: neděle

KDE: Bzenec

Kulturní dům ve Bzenci čeká v neděli od jedné hodiny odpoledne vánoční výstava ručních prací a řemesel. Připravené budou ukázky jednotlivých řemesel a ručních prací a dílničky pro děti. Chybět nebudou vystoupení dětí mateřských škol Bzenec, představí se i Násedlováček z Násedlovic, Lipinka Vracov, Dětská cimbálová muzika Strunka z Domanína a žáci Základní umělecké školy L. Ligase ze Bzence a Základní umělecké školy Vracov.

Burza krojů

KDY: sobota od 9.00

KDE: Ratíškovice

Osvětová beseda v Ratíškovicích pořádá v sobotu burzu společenského oblečení spojenou s krojovou burzou. V pátek mohou zájemci o prodej přinášet do prostor velkého sálu Spolkového domu mezi 16.00 a 20.00 bussines oděvy, neformální společenské oděvy, boty a kabelky, a to jak pánské, tak dámské a nadměrné velikosti. Samotná burza se pak koná v sobotu od devíti hodin do čtyř odpoledne.

Vyškovsko

Vzpomínka na bitvu tří císařů

KDY: neděle od 17.30

KDE: Slavkov u Brna, zámek

Vzpomínkové akce k 217. výročí bitvy tří císařů se v neděli uskuteční ve Slavkově u Brna. V půl šesté odpoledne v zámecké kapli začne bohoslužba slova za oběti bitvy. Poté bude v šest hodin v historickém sále následovat koncert známého českého houslového virtuosa Jaroslava Svěceného a cembalistky Jitky Navrátilové. Zazní nádherné skladby italského, francouzského, německého a českého baroka. Koncert pořádá sdružení Mohyla míru a je zdarma.

Výsadba rodinné aleje II

KDY: sobota od 10.00

KDE: Medlovice, louka nad fotbalovým hřištěm

V Medlovicích budou v sobotu vysazovat rodinnou alej. Akce navazuje na podobnou z roku 2011. Tentokrát budou zájemci sázet čtyřicet kusů dubu letního na louce nad fotbalovým hřištěm. Zájemci o výsadbu „svého“ stromu se mají hlásit na telefonu 737 268 511, případně na e-mailu obec@medlovice.cz. Po výsadbě obdrží dekret s GPS souřadnicemi svého stromu. Nářadí na sázení je třeba vzít s sebou.

Vánoční čas

KDY: sobota od 15.00

KDE: Vyškov, Besední dům

Veselé setkání se známými pohádkovými postavičkami už ve vánoční atmosféře chystají na sobotu organizátoři ve Vyškově. „K tradicím českých Vánoc patří nejen nezapomenutelné zvyky, ale hlavně dobrá nálada, zpříjemňující dlouho očekávaný příchod Ježíška a také milé návštěvy. Proto si pro malé i větší diváky připravila příjemné setkání loutkoherecká skupina Loudadlo, spolupracující s Českou televizí na pořadu Studio Kamarád,“ lákají pořadatelé.

V uniformách vojáků. Krev netekla na bojišti, ale na transfuzní stanici

Folklorní odpoledne Svatá Kateřina věši hósle do komina

KDY: neděle od 15.00

KDE: Vyškov, Muzeum Vyškovska

Svatá Kateřina věši hósle do komina. To je název programu, který se v neděli od tří hodin odpoledne koná ve velkém výstavním sále Muzea Vyškovska. Dětský folklorní soubor Klebetníček a Hanácký folklorní soubor Trnka se představí ve vystoupení plném písní, tanců, her, říkadel i vyprávění, které navozuje náladu období konce podzimu a přicházející zimy.

Znojemsko

Gulášovka

KDY: sobota od 19.00

KDE: Miroslav, kulturní dům

Kulturní dům v Miroslavi na Znojemsku bude v sobotu večer vonět rozmanitými guláši. Pořadatelé chystají už čtyřiadvacátý ročník oblíbené Guláškovky. Ty nejlepší a nejchutnější guláše opět svým hlasováním vyberou samotní návštěvníci při diváckém hodnocení. Setkání začne v sedm hodin večer, k dobré chuti a náladě zahraje hostům kapela Stone. Připravený bude i bar s ochutnávkou rumů. Vstupné je 200 korun.

Kateřinské hody

KDY: sobota

KDE: Chvalovice

Tradiční Kateřinské hody chystají na sobotu chvalovičtí dobrovolní hasiči spolu s chasou a obecním úřadem. Dopoledne chasa obejde obec a bude s muzikanty zvát na večerní zábavu. Ta začne v kulturním sále v osm večer. K dobré náladě a k tanci zahraje kapela Klaxon.

Otevření vánočního ateliéru

KDY: pátek od 17.00

KDE: Hrušovany nad Jevišovkou

Podvečer plný vánoční inspirace chystají v pátek pořadatelé v květinové farmě v Nádražní ulici v Hrušovanech nad Jevišovkou. „Nabídneme kvalitní svařáček, pohodovou muziku, příjemnou atmosféru a hlavně večer plný vánočních dekorací, doplňků a ozdob. V šest večer začne ukázka vázání vánoční kytice a pouze tento den mohou návštěvníci také nahlédnout do naší vánoční dílny,“ lákají pořadatelé.

Svatý Martin přivezl víno k požehnání. Masarykovým náměstím cinkaly sklenky

Tančírna

KDY: sobota od 19.00

KDE: Znojmo, GaP

Druhou swingovou tančírnu nabídnou v sobotu od sedmi večer pořadatelé ve znojemské Galerii a Prostoru na náměstí Republiky. „Na workshopu se pod vedením zkušených lektorů naučíte základy swingového tance Lindy Hop, který vznikl ve 20. a 30. letech minulého století a v současnosti je opět velmi populární. Vždy po lekci bude následovat malá tančírna,“ zvou pořadatelé. Vstupné je 100 korun. Lekce pokračují každou druhou sobotu do poloviny prosince.