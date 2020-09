Vyzkoušet gastronomii hned několika kontinentů u rozmanitých food trucků a pojízdných bister mohou o víkendu návštěvníci prvního ročníku V Poho Food festu v Pohořelicích na tamním vojenském hřišti.

Organizátoři se pro první oficiální ročník rozhodli po loňské zkoušce. „Nultý ročník se nám osvědčil, proto jsme se rozhodli jít do toho letos znovu s prvním oficiálním ročníkem. Některé plány jsme sice museli kvůli covidu trochu omezit, ale i tak máme potvrzených třicet foodtrucků a dalších účastníků, kteří budou nabízet jídlo a pití. Chystáme i další doprovodný program,“ uvedl hlavní organizátor Michal Lesnek.

Rozmanitá pojízdná občerstvení a jejich obsluhy se budou návštěvníky opět snažit přesvědčit, že i v pojízdném stánku na ulici dokáží připravit zajímavé pochoutky. „Letos jezdím po festivalech méně, ale v Pohořelicích jsem byl už loni a protože to skutečně byla pohodová akce, tak se tam chystám i letos. Nabízet budeme samozřejmě naše speciality jako je tvarůžkový tataráček, trhané hovězí v medu, hovězí krk s koprovým přelivem,“ uvedl Lukáš Janota, který se do Pohořelic chystá se svým truckem To chcešš.

HRANOLKY Z QUEBECKU

Naproti tomu Anna Babjáková se svým Anne's foodtruck je na cestách každý víkend. „Po festivalech jezdím pravidelně týden co týden, o Pohořelicích jsem slyšela chválu od kolegů, tak tam vyrážím poprvé taky. Mojí specialitou pocházející z Quebecku jsou poultine, což jsou domácí hranolky s omáčkou z hovězího vývaru a sýrem,“ lákala Babjáková.

Pořadatelé slibují i další zajímavé speciality. „Snažíme se, aby naše nabídka byla co nejpestřejší. Přijedou foodtrucky s nabídkou italských, španělských, asijských, mexických i amerických specialit. K ochutnání budou burgery, ale určitě nezůstane jen u nich,“ řekl Lesek.

Pořadatelé připravili i doprovodný program. „Na hudebním podiu vystoupí v sobotu pohořelický Red Sock Orchestra, v neděli bude hrát regionální kapela Hrad92,“ informoval Lesnek.

Protože v areálu hřiště je dirt park pro odvážné jezdce na BMX kolech, mohou si malí návštěvnici vyzkoušet i svoje dovednosti v sedle. „Na místě budou instruktoři i několik kol k zapůjčení,“ doplnil Lesnek.

Děti se zájmem o klidnější zábavu budou mít také několik příležitostí k vyžití. „Na místě budou dva řetízkové kolotoče a skákací hrad. Tvořivé děti mohou navštívit také halloweenský koutek, kde si vydlabou dýně,“ pokračoval Lesnek.

Pořadatelé podle jeho slov budou dbát i na zvýšenou opatrnost v souvislosti se současnou epidemickou situací. „Máme výhodu, že vojenské hřiště je rozhlehlé. Proto stánky a foodtracky rozmístíme s většími odstupy a na všechny návštěvníky budeme apelovat, aby se chovali v souladu s pravidly a byli vzájemně ohleduplní, abychom si mohli víkend na prvním V Poho festu všichni v klidu a bezpečně užít,“ zdůraznil hlavní organizátor pohořelického svátku uliční gastronomie Michal Lesnek.

Tipy z Brna a Brněnska

Eurobikefest

KDY: do neděle 20. září

KDE: Pasohlávky

ZA KOLIK: 950 korun



Festival Eurobikefest mohou navštívit zájemci v Pasohlávkách. V ATC Merkur potrvá až do neděle. Kromě motorek si účastníci užijí kaskadérská vystoupení, freestyle motocross, wakeboard show, vyhlídkové plavby s degustacemi, lety vrtulníkem i oblíbený Zombie run. Na dvou pódiích zahrají Doga, Rybičky 48, AC/DC Tribute, Alkehol či Tanja. Vstupné je 950 korun.

Mezinárodní den pand červených

KDY: sobota 19. září od 9.00

KDE: Zoo Brno

ZA KOLIK: běžné vstupné do zoo



Zvířecí křtiny si užijí lidé v brněnské zoo. Jméno při nich dostane nedávno narozený sameček pandy červené. Slavnostní událost nastane přesně ve dvě hodiny odpoledne. Kromě křtin lidé oslaví i Mezinárodní den pand červených. Užijí si ho třeba na zábavných stanovištích, kde se dozví zajímavosti ze života těchto oblíbených zvířat.

Ovínění na Zelňáku

KDY: pátek 18. září od 15.00, sobota 19. září

KDE: Zelný trh, Brno

ZA KOLIK: vstup zdarma, ochutnávka za kupony



Ochutnávka dvou set osmi vzorků moravských, českých a slovenských vín doplněná o zajímavé gastronomické speciality a kulturní program.Vstup je volný, skleničky k zakoupení za 50 korun.

Polárkový dort

KDY: sobota 19. září a neděle 20. září

KDE: Divadlo Polárka a Björnsonův sad, Brno

ZA KOLIK: představení 90 korun, koncerty a workshopy zdarma



Speciální festivalová vystoupení i divadelní a umělecké workshopy si o víkendu užijí děti na slavnostním zahájení sezony Divadla Polárka. Lidé si za zvýhodněné vstupné užijí třeba všechny premiéry loňského roku.

Běh pro Paměť národa

KDY: sobota 19. září, registrace od 8.00, start v 11.00

KDE: park Anthropos, Brno

ZA KOLIK: běh: online 300 korun, na místě 500 korun; chůze: 100 korun na místě



Podpořit projekt Paměť národa, který zachytává vzpomínky pamětníků, a zároveň udělat něco dobrého pro své zdraví, mohou lidé v sobotu v Brně. V parku Anthropos tam odstartuje další benefiční Běh pro Paměť národa. Běžci si zvolí mezi pěti a desetikilometrovou trasou, kilometrový okruh chůze čeká méně sportovně založené účastníky akce. Účastníky čeká i doprovodný program, který moderuje herec Michal Isteník.

Den mobility

KDY: sobota 19. září od 10.00

KDE: areál dopravního hřiště Riviéra, Brno

ZA KOLIK: zdarma



Prohlédnou si policejní a hasičská auta, setkají se s policisty i hasiči, ve speciálním trenažéru si vyzkouší, jaké to je převrátit se při nehodě s autem. Rodiny s dětmi si užijí sobotní Den mobility v Brně. Kromě zajímavého programu je čeká i řada soutěží. Akce se koná za každého počasí.

Další tipy

Blanensko

Pivní pouť

KDY: sobota 19. září od 13.00

KDE: Černá Hora

ZA KOLIK: 350 korun



Tradiční Pivní pouť chystají na sobotu pořadatelé v Černé Hoře na Blanensku. Areál pivovaru bude otevřený od jedné hodiny odpoledne, ve dvě zahraje oblíbená kapela No Name, po nich vystoupí revival Pink Floyd – Distant Bells, Doktor PP a po sedmé večer hudební program uzavřou Support Lesbiens, vstupné na místě je 350 korun, kapacita akce je tisíc lidí.

Břeclavsko

Festival národních kuchyní

KDY: pátek 18. září od 12.00 do 18.00

KDE: Břeclav

ZA KOLIK: ochutnávky zdarma



Ochutnat jídla z různých koutů světa mohou zájemci v pátek v Břeclavi. Koná se tam první ročník Festivalu národních kuchyní. Uskuteční se od 12.00 do 18.00 před tamním Domem školství na ulici 17. listopadu. Kromě ochutnávek jídel lidé uvidí i národní zvyky a vyslechnou si hudbu národních menšin. Ochutnávky jsou zdarma. Akci pořádá město Břeclav.

Zarážení hory a zábava u burčáku

KDY: sobota 19. září od 16.00

KDE: Velké Pavlovice

ZA KOLIK: 120 korun



Tradiční rituál Zarážení hory v podání ochotníků si užijí příznivci vína v sobotu ve Velkých Pavlovicích. Akce se koná jako zeštíhlená varianta zrušeného Velkopavlovického vinobraní, kvůli Covid-19. V areálu za sokolovnou si od čtyř hodin odpoledne příchozí vychutnají vína i burčák od tamních vinařů, zahraje cimbálová muzika Lašár a Kožuch – Kabát revival. Za základní vstupné zaplatí příchozí 120 korun.

Hodonínsko

Oskorušobraní

KDY: sobota 19. září od 13.00

KDE: Salaš Travičná, Tvarožná Lhota

ZA KOLIK: 40 korun



Oslavu stromu oskoruše s jeho plody v různém zpracování, ale i folklor si užijí návštěvníci Oskorušobraní v Tvarožné Lhotě. Začíná v sobotu od jedné hodiny na Salaši Travičná. Lidé se mohou těšit na košt pálenek z oskoruší, výstavu ovoce, poradnu a prodej stromků oskoruší, soutěže a hry, shánění ovcí i projížďky na koních. Hrát bude Savana a Fčeličky. Za vstupné zaplatí návštěvníci 40 korun.

Vyškovsko

Drakiáda na letišti

KDY: sobota 19. září od 10.00

KDE: letiště Marchanice, Vyškov

ZA KOLIK: zdarma



Užít si sobotu plnou zábavy a na čerstvém vzduchu mohou rodiny s dětmi ve Vyškově na letišti Marchanice. Díky dílničce brněnského Technického muzea si děti vyrobí draka a zapojí se do soutěže. Zájemci si prohlédnou letadla Aeroklubu Vyškov nebo navštíví Letecké Muzeum. Chybět nebudou ani ukázky techniky armády, policie a hasičů. Odvážlivci si mohou vyzkoušet let na kluzácích a motorových letadlech. Začátek je v deset hodin dopoledne, vstupné se neplatí.

Znojemsko

Oslava 800 let Mašůvek

KDY: sobota 19. září od 10.00

KDE: Hluboké Mašůvky

ZA KOLIK: zdarma



Výročí 800 let od první písemné zmínky si v sobotu připomenou lidé v Hlubokých Mašůvkách na Znojemsku. V deset hodin ráno začne slavnostní mše, v jedenáct následuje odhalení zvoničky na náměstí. Hlavní program oslav začne ve dvě hodiny odpoledne, ve čtyři následuje zasazení pamětního stromu, v pět zazpívá v kostele znojemský sbor Carmina Clara a v osm začne zábava se skupinou Bagr a Michalem Šafratou na Mariánském náměstí.