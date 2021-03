Procházky po stopách slavných

KDY: neomezeno

KDE: různá místa po Brně, mapky ke stažení na webu

ZA KOLIK: zdarma

Kde se narodil brněnský matematik, který se přátelil s Einsteinem? Kde nejslavnější brněnský hudební skladatel potkal svoji manželku? Kde pracoval světoznámý konstruktér nového typu vodní turbíny? Odpovědi na všechny tyto otázky se dozvědí lidé, kteří o víkendu vyrazí na procházky po stopách známých osobností. Brňané si je užijí okamžitě, mimobrněnští si mohou naplánovat výlet na dobu po znovuotevření hranic okresů.

Na hudební mapu světa se Brno zapsalo mimo jiné díky tomu, že s městem propojil svůj život skladatel Leoš Janáček. Brněnské turistické informační centrum již proto několik let nabízí stezku městem po Janáčkových stopách. Lidé v ulicích najdou i informační panely. „Jednotlivá místa jsou pro lepší orientaci očíslována a převážnou část lze obejít pěšky, případně se při delším přesunu svézt městskou hromadnou dopravou. Od prvního zastavení na Mendlově náměstí k šestnáctému stanovišti u Mahenova divadla je trasa dlouhá zhruba 5,6 kilometru,“ řekla mluvčí centra Adéla Nováková. Mapu stezky zájemci najdou na webu leosjanacek.eu.

Brněnské Technické muzeum zase nově nabízí stezku po stopách vynálezce nového typu vodní turbíny Viktora Kaplana. „Procházka s jedenácti zastaveními lidi zavede na místa, kde Viktor Kaplan bydlel a pracoval, do ulice, která nese jeho jméno, či k vodní elektrárně z roku 1941, v níž se nachází právě Kaplanova turbína,“ pozvala mluvčí muzea Zuzana Doubravová. Mapka s popisky je ke stažení na webu instituce.



Otec programovacího jazyka, největší logik všech dob po Aristelovi, tak odborníci mluví o matematikovi Kurtovi Gödeli. Prezentovat brněnského rodáka, který se přátelil s Albertem Einsteinem, se snaží brněnská hvězdárna na stránkách kurtgodelbrno.cz. Tam lidé najdou i trasu po vědcových stopách. Zavede je třeba k jeho rodnému domu. Po stopách matematika se lidé vydají i při nové šifrovací hře brněnského VIDA! Science centra. Za podklady k ní a účast zaplatí na e-shopu centra 200 korun.

Milovníci literatury si mohou naplánovat výlet na sever Břeclavska, do vsi Diváky. Na zdejší škole pětatřicet let učil Alois Mrštík. Díky němu i jeho bratru Vilémovi se z Diváků stalo významné literální centrum. Obec a její lidé byli inspirací pro Habrůvku v románu bratrů Mrštíkových Rok na vsi. Oba literáti odpočívají na diváckém hřbitově a v obci je i jejich památník.

Další tipy z kraje

Divadlo

MdB KLUB speciál

KDY: premiéra nového dílu v sobotu 20. března v 19.00

KDE: online, YouTube kanál MdB KLUB

ZA KOLIK: zdarma



Speciální díl talkshow z brněnského městského divadla, MdB KLUB, si lidé užijí v sobotu večer. Hostem moderátora Jonáše Floriána nebude nikdo jiný, než dlouholetý šéf scény a úspěšný režisér Stanislav Moša. Ten popovídá například o tom, podle čeho si vybírá své spolupracovníky. Povídání i tentokrát doplní zpěv písní z muzikálů.

AktrŠéf

KDY: premiéra nového dílu v neděli 21. března od 19.00

KDE: online, YouTube kanál MdB TV

ZA KOLIK: zdarma



Komu už chybí oblíbení herci z brněnského mětského divadla, může smutek zahnat sledováním dalšího dílu reality show AktrŠéf. Herci v roli soutěžících opět předvedou své dovednosti.

Pro děti

Srdce pro zdravotníky

KDY: do pátku 19. března

KDE: Bučovice, náměstí Svobody

ZA KOLIK: zdarma



Vlastnoručně namalovat kamínek a vložit ho do děkovného srdce v Bučovicích mohou všichni zájemci ještě do pátku. Vyjádří tak poděkování nejen lékařům, zdravotnickému personálu, ale i policistům i hasičům v současné nelehké situaci.

Hra v zámeckém parku

KDY: do 25. března

KDE: zámecký park Slavkov u Brna

ZA KOLIK: zdarma



Do zámeckého parku ve Slavkově mohou zamířit všechny děti, kterým je líto, že letos neprovětraly karnevalové kostýmy. Maškarní hra Bílé paní Eleonory vede účastníky po stanovištích v dolní části parku. Park je otevřený denně od šesti ráno do šesti večer. Odměnu si soutěžící vyzvednou v zámeckém food trucku, který otevírá v jedenáct dopoledne.

Luštění s Hroznovou kozou

KDY: do 26. března

KDE: stezka Hroznové kozy, Vrbovec

ZA KOLIK: zdarma



Vrbovecké děti si mohou vyzkoušet procházku s tajenkou po Stezce Hroznové kozy ve Vrbovci na Znojemsku. Návod rodiče najdou ve facebookové události a na stránce Vrbovce. U každé zastávky stezky pak děti musí najít dobře ukrytý obrázek.

Kvíz s Komenským

KDY: do 28. března

KDE: muzeumznojmo.cz

ZA KOLIK: zdarma



Vyzkoušet si své znalosti doby a života Jana Amose Komenského mohou zájemci na webu Jihomoravského muzea ve Znojmě, kde si mohou kvíz stáhnout a odpovědi poslat na e-mail knihovna@muzeumznojmo.cz. Ze správných odpovědí pořadatelé vylosují tři výherce.

O osobnostech

Komenský v obrazech

KDY: bez omezení

KDE: komensky.knihovny.cz

ZA KOLIK: zdarma



Online výstavu inspirovanou osudy a dílem Jana Amose Komenského připravila Moravská zemská knihovna. „Kromě samotné Komenského práce s obrazem – s věcmi spatřenými a posuzovanými, kterou sledujeme v jeho světoznámé učebnici Orbis pictus či ve slavné mapě Moravy, je neméně důležité samotné autorovo zobrazení, které se stalo kánonem pro dobrého učitele. Komenský ve spojení s obrazem tak může být zpodobněn v nejrůznějších rovinách a je na každém z nás, kterou si vybereme,“ uvedli pořadatelé.

Antonín Rejcha znovunalezený

KDY: bez omezení

KDE: rejcha.knihovny.cz

ZA KOLIK: zdarma



Do světa barkoní hudby zavede virtuální návštěvníky online výstava Moravské zemské knihovny. „Tento vrstevník a přítel Beethovena, naturalizovaný Francouz, široce uznávaný profesor skladby a první Čech zvolený za člena Francouzské akademie krásných umění se narodil jako syn pražského pekaře. U příležitosti 250 let od Rejchova narození jsme připravili virtuální výstavu,“ pozvali pořadatelé. Na facebookové stránce knihovny najdou zájemci také záznam přednášky dramaturga Filharmonie Brno Vítězslava Mikeše, který se svými hosty, šéfdirigentem filharmonie Dennisem Russellem Daviesem a operní pěvkyní Martinou Jankovou představuje dřívější koncertní provedení Rejchových děl.

Dobročinnost

Jarní dražba pro základní školu v Ježově

KDY: do neděle 21. března, 20.00

KDE: online, facebook Základní a mateřské školy v Ježově

ZA KOLIK: libovolný příspěvek



Jarní online dražbu chystá škola v Ježově na Hodonínsku. „Těšit se můžete na spoustu krásných větších i menších výrobků, které připravovaly částečně ještě děti 1.a 2. ročníků, pokud chodily do školy, a dále pak děti na distanční výuce. Zapojili se také mnozí rodiče, prarodiče a učitelky základní i mateřské školy,“ uvedla Růžena Vnučková z ježovské školy. Výtěžek z dražby podpoří školu a část půjde na dobrou věc. „Rádi se podělíme alespoň malou částkou s těmi, kteří to potřebují. Po ukončení dražby o tom v anketě rozhodnou sami účastníci,“ dodala Vnučková. Do dražby se lidé z Ježova a okolí mohou zapojit do nedělního večera na facebookové stránce školy.

Zábava

MALÉhRY ke kafi

KDY: bez omezení

KDE: Youtube

ZA KOLIK: zdarma



Nový podcast MALÉhRY ke kafi je připravený na YouTube a dalších platformách. Tématem budou dobré skutky. Hlavní protagonisté budou mluvit s Liborem Hořením, vizionářem a majitelem kavárny DobroKáva, ve které návštěvníci platili za kávu dobrými skutky. A chybět nebude ani pohodová muzika, kterou složil a nahrál Martin Krajíček.

Film Naděje

KDY: pátek 19. března od 20.00

KDE: online

ZA KOLIK: 100 korun



Koupí vstupenky za sto korun na webech zapojených kin mohou diváci na jihu Moravy podpořit zavřené biografy při sledování online promítání projektu Moje kino live. V pátek nabídne dánský snímek Naděje. „Anja a Tomas představují pár, jakých známe mnoho. Oba jsou ve středním věku, v plné síle, pevně spojeni dětmi a rodinou. Žijí spíše vedle sebe než spolu a většinu energie dávají do své práce. Tomasův přístup už dokonce hraničí s workoholismem. Anja jako divadelní režisérka právě zažívá triumf díky premiéře nejnovějšího představení, když jí lékaři oznámí, že má fatální neléčitelný nádor a před sebou pouhé tři měsíce života,“ naznačili kinaři.

Diáky: Češi ve světě právě teď

KDY: sobota 20. března od 20.30

KDE: online

ZA KOLIK: 135 korun



Besedu místo promítání nabídne v sobotu projekt Moje kino live. „Jak to právě teď vypadá na druhém konci světa? O tom nám budou naživo vyprávět cestovatelé a nomádi různých profesí, kteří se vydali do světa v době covidové, nebo v něm naopak ze stejného důvodu zůstali uvězněni,“ naznačili pořadatelé. Zapojí se cestovatelé ze Samoi, Mexika, Egypta a dalších zemí.

Film Pěkně blbě

KDY: neděle 21. března od 20.30

KDE: online

ZA KOLIK: 100 korun



Zábavné zpestření nedělního večera nabídne projekt Moje kino live. „Chytrá romantická komedie z produkce Judda Apatowa vypráví skutečný příběh populárního amerického komika, který ve filmu hraje sám sebe, a stala se na festivalu Sundance diváckým hitem,“ lákali kinaři.

Výstavy

Obrazy ve výlohách

KDY: do neděle 21. března

KDE: Tišnov

ZA KOLIK: zdarma



Ještě do neděle mohou lidé v Tišnově při svých procházkách obdivovat díla malířů ve výlohách obchodů a provozoven. Inspirace a motivy obrazů byly pro výtvarníky společné – Tišnov. Město se tak nyní proměnilo v galerii pod širým nebem.

Výstava za sklem

KDY: do 15. dubna, vždy od 8.00 do 15.00

KDE: Kulturní dům, Kuřim

ZA KOLIK: zdarma



Fotografie Jaroslava Šuberta si mohou prohlédnout kolemjdoucí v kuřimském kulturním domě. Zachycuje kuřimská zastavení a oblíbená místa jako je Srpek, Horka, Podhoří objektivem Jaroslava Šuberta.

Mravenčí a jiné práce

KDY: neomezeno

KDE: web Moravského zemského muzea

ZA KOLIK: zdarma



Podívat se na výstavu Ondřej Sekora: Mravenčí a jiné práce mohou lidé i v době, kdy už skončila. Pořádající Moravské zemské muzeum totiž stále nabízí na webu virtuální video prohlídku expozice. „Vydejte se s námi do výstavy o významném českém spisovateli a ilustrátorovi knih pro děti, který současně zanechal nepřehlédnutelnou stopu v dějinách české žurnalistiky, sportu, divadla, audiovizuálních médiích nebo komiksu,“ pozvali pořadatelé. Muzeum výstavu připravilo k loňskému sto dvacátému výročí narození Ondřeje Sekory a představilo na ní celou šíři jeho díla.