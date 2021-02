Čerpají z jejich návštěvy inspiraci, nebo jsou podle nich skvělým prostorem pro relaxaci a vyčištění hlavy. Deník Rovnost přináší tipy na místa na jihu Moravy, které mají v oblibě známé osobnosti s jihomoravskými kořeny.

Třeba hvězda Městského divadla Brno, herečka Alena Antalová, má v kraji moc ráda Pálavu. „Myslím, že sednout na vlak, na kolo nebo zajet autem na Pálavu a jen tak bezcílně brouzdat od vinice k vinici, od vesničky k vesničce, je nezapomenutelný zážitek,“ řekla.

Zřícenina hradu na Pálavě se líbí i herci Jiřímu Dvořákovi. „Před lety jsem tam točil, je to opravdu krásné místo s nádhernými výhledy,“ zavzpomínal rodilý Brňan. V Brně jsou podle něj krásnými místy na procházku třeba park Lužánky nebo vycházka na Špilberk. „A v létě rozhodně Jakubák, je to místo s geniem loci, má neuvěřitelnou atmosféru,“ zmínil herec, kterého lidé nyní mohou vídat v detektivce Hlava Medúzy.

Znojemský bard Záviš sice za svou nejdůležitější vycházku považuje cestu do hospody, ale o svůj tip na pěkný výlet v okolí Znojma se podělil. „Když zrovna neležím s chřipkou jako teď, pravidelně chodím ze Znojma kolem Dyje. To je i teď v zimě pěkná procházka,“ řekl kníže znojemského pornofolku. Jak dodal, rád si také vyrazí ze Znojma na Hradiště a odtud na oblíbenou vyhlídku Králův stolec.



Zdroj nevysychající inspirace má v procházkách malíř Antonín Vojtek z Břeclavska. „Především se už od podzimu těším na jaro. Ale místem, které mě stále inspiruje k novým obrazům jsou Bruxy v Kančí oboře přímo v Břeclavi, to je můj nekonečný zdroj inspirace,“ uvedl malíř.

Doplnil, že má i řadu dalších oblíbených míst, která jsou pro něj při tvorbě zdrojem nápadů. „Když si člověk z vycházky udělá výlet, je to třeba kaplička na Hradišťku u Velkých Bílovic s moc pěkným rozhledem,“ prozradil výtvarník.

Tipy z Brna a Brněnska

Čerti z Čertovy rokle

KDY: do 28. února

KDE: Čertova rokle, Brno

ZA KOLIK: 40 korun



Na dobrodružnou výpravu za čerty, na jejímž konci čeká malé překvapení, se vydají děti s rodiči v brněnské Čertově rokli. Zábavnou trasu připravili lektoři z brněnského střediska volného času Lužánky. Zájemci o její zdolání se nejdříve musí elektronicky přihlásit na webu luzanky.cz a zaplatit poplatek. Následně dostanou instrukce a mohou vyrazit. Trasa je vhodná pro děti od dvou do dvanácti let.

Uměnovědné muzeum

KDY: neomezeno

KDE: web Moravského zemského muzea

ZA KOLIK: zdarma



Jaké poklady se skrývají v Oddělení dějin divadla, a čím přesně se zabývají odborníci z Oddělení dějin kultury antitotalitního zaměření? Odpovědi na tyto otázky se lidé dozví v novince na webu Moravského zemského muzea. Zajímavosti o jednotlivých odděleních, které patří do sekce Uměnovědné muzeum, se lidé dozví z nového, poutavě zpracovaného videa.

Pokusy z lásky

KDY: bez omezení

KDE: web Vida! Science centra

ZA KOLIK: zdarma



Valentýn už mají lidé sice za sebou, oslavovat lásku ale mohou nadále. Třeba i s pomocí speciálních pokusů se zamilovanou tematikou. Návody, jak si s využitím věcí, které má většina lidí běžně doma, vyrobit třeba domácí zmrzlinu či zábavnou hru pro dva nebo napsat tajný vzkaz pomocí mléka, najdou lidé v sekci Vida na doma – Pokusy z lásky.

Dotknout se vědy

KDY: neomezeno

KDE: park na Kraví hoře, Brno

ZA KOLIK: zdarma



Vyzkoušet si planetární rover, polární dalekohled, či 3D skener a zjistit, k čemu slouží, mohou lidé na vědecké stezce brněnské hvězdárny v parku na Kraví hoře. Sahat je povoleno, či dokonce přímo žádoucí.

Další tipy z regionů

Blanensko

Rivalové

KDY: pátek 19. února od 20.30

KDE: online

ZA KOLIK: 100 korun



Podpořit zatím stále zavřené kino v Blansku nebo v Boskovicích mohou koupí vstupenku diváci projektu Moje kino live. V pátek nabídne film plný vůně benzinu a adrenalinu. Nahlédne do světa Formule 1 a dob, kdy se o titul šampiona utkávali bonviván James Hunt a precizní a ukázněný pilot Nikki Lauda. Promítání online začne v půl deváté večer.

Netopýři online

KDY: bez omezení

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma



Záznam povídání přírodovědce blanenského muzea Vlastislava Kány se zoologem Miroslavem Kovaříkem si mohou zájemci o živou přírodu pustit na YouTube kanálu Muzea Blanenska. Oba vědci se v setkání z cyklu Cestou necestou Moravským Krasem zabývají netopýry.

Břeclavsko

Kolem Velkých Bílovic

KDY: bez omezení

KDE: Velké Bílovice

ZA KOLIK: zdarma



I v zimě stojí za vycházku vinice v okolí Velkých Bílovic. Zájemce povede značená stezka. Vyrazit na ni mohou od historického vřetenového lisu u hlavní silnice na Čejkovice. K procházce potom přímo lákají tři sklepní ulice u sklepní trati Belegrady. Cesta pak pokračuje kolem Machovy study a přes náměstí Svatého Jana ke sklepům v lokalitách Pod Předníma a Purýnky a přes kapličku na Hradišťku až k Habánským sklepům.

Na Svatý kopeček

KDY: bez omezení

KDE: Mikulov

ZA KOLIK: podklady k online zakoupení za 50 korun



Další hledací hru si mohou vyzkoušet děti i pokročilejší luštitelé v Mikulově. Podklady pro výšlap s tajenkou najdou na webu cestickou.cz. Trasa začíná na náměstí před infocentrem a úkoly moudré sovy povedou účastníky až na Svatý kopeček nad městem.

Lednickou stezkou

KDY: bez omezení

KDE: Lednice

ZA KOLIK: zdarma



I dvacet kilometrů mohou zdolat nejvytrvalejší výletníci na Lednické lichtenštejnské stezce, která je provede širokým okolím slavného zámku Lednicko-valtickým areálem. Vyrazit mohou od Janohradu okrajem Lednice kolem Lednického náhonu do Nejdku, k Hraničnímu zámečku do Hlohovce a k oblíbenému zámečku Tří Grácií.

Hodonínsko

Moje kino live

KDY: neděle 21. února od 20.30

KDE: online, nákup vstupenek přes web kina Svět, Hodonín

ZA KOLIK: 100 korun



Podpořit hodonínské kino Svět mohou víkendovým sledováním filmů lidé v regionu. V projektu Moje kino live uvidí v neděli americký snímek s názvem Paterson. Film je příběhem vítězství a porážek všedního dne, ve kterém hrají hlavní roli manželé Paterson a Laura, jejich sny, touhy i vzájemná podpora. V hlavních rolích diváci uvidí Adama Drivera a Golshifteh Farahan.

Vycházka na Radošov

KDY: bez omezení

KDE: Veselí nad Moravou

ZA KOLIK: zdarma



Na vrchu Radošov u Veselí nad Moravou se vypíná rozhledna ve tvaru číše na víno s panoramatickým výhledem do okolí. Lidé uvidí Bílé Karpaty s jejich dominantou – Velkou Javořinou, za jasného počasí Pálavu, pak Dolnomoravský úval, Chřiby i s vesničkami ležícími v jejich podhůří, zahlédnout lze i Strážovský kopec za Kyjovem.

Vyškovsko

Ždánický les

KDY: bez omezení

KDE: Bučovice a okolí

ZA KOLIK: zdarma



Jižně od Bučovic se zvedají svahy Ždánického lesa. Jsou pro něj typické rozlehlé bukové lesy, zříceniny starých hradů, pískovcové skály, větrné mlýny, mystická hradiště a památky z dob Velkomoravské říše. K nejzajímavějším místům patří zaniklá středověká osada Konůvky. Pozůstatky vesnice jsou volně přístupné po žluté turistické značce, která vede z Mouřínova. Z Konůvek pokračuje na hřeben Ždánického lesa.

Keltské hradiště

KDY: bez omezení

KDE: Ježkovice

ZA KOLIK: zdarma



Keltské hradiště Černov je jedním z prvních prokázaných osídlení Keltů v České republice a zároveň jde o jedinou ověřenou lokalitu na Moravě. Hradiště se nachází na kopci nad Rakoveckým údolím v Drahanské vrchovině. Do dnešní doby se zachovaly zřetelné pozůstatky hradeb v podobě valů. K hradišti vede zelená turistická trasa.

Židovská čtvrť

KDY: bez omezení

KDE: Rousínov

ZA KOLIK: zdarma



Vycházka za historií Židů v Rousínově může začít na Sušilově náměstí, kde průchodem projdou zájemci mezi nízké a malé domky. Po ulici Trávníky se pak dostanou k židovskému hřbitovu. Náhrobky si lze prohlédnou přes zeď. Ve Skálově ulici se nachází synagoga i židovská škola.

Znojemsko

Čtení ke kávě

KDY: bez omezení

KDE: web muzeumznojmo.cz

ZA KOLIK: zdarma



Sérii interaktivních kvízů a poučného čtení nabízí jako čtení ke kávě ve své sekci online aktivit Jihomoravské muzeum ve Znojmě na svém webu. Zájemci se dozví více například o archeologii Znojemska, znojemských kostelech i podobě regionálního kroje.

Záhada psí věže

KDY: bez omezení

KDE: Znojmo

ZA KOLIK: zdarma



Telefon s aplikací Skryté příběhy stačí k poučné vycházce okolo znojemských hradeb s příběhem o záhadě Psí věže. Účastníky zavede do doby zakládání královského města Znojma a seznámí je s vývojem městských hradeb. Příběh začíná před infocentrem v Obrokové ulici a provede hráče kolem velké části hradebního okruhu.