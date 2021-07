Nedvědice – Po loňském výpadku ožije hrad Pernštejn na Brněnsku opět Slavnostmi Pernštejnského panství. Od pátku do úterý je pro návštěvníky připravený bohatý program na nádvořích hradu. Letos totiž uplynulo 500 let od úmrtí Viléma II. z Pernštejna, nejvýraznějšího českého magnáta na přelomu 15. a 16. století z rodu pánů z Pernštejna. „Pernštejnská nádvoří opět ožijí ruchem, který připomene slavnou minulost. Rytíři, šermíři, kejklíři, hudebníci, sokolníci, divadelníci či docela hodný kat se pokusí lidi pobavit. Nebude chybět ani historický jarmark, předvádění řemesel a stylové občerstvení,“ zve na akci kastelán Pernštejna Zdeněk Škrabal.Vstupné na akci je o víkendu 150 korun pro dospělé a 120 korun pro děti od šesti do patnácti let. V pondělí a úterý program vyjde na 130 korun pro dospělé a 100 korun pro dětskou skupinu.„Běžné prohlídkové okruhy jsou po dobu slavností podružné, je nutné vždy uhradit vstupné na program. Pokud lidé o program nebudou mít zájem, prosíme, aby přijeli v jiný termín,“ dodal kastelán. Na výlet se chystají návštěvníci i z širokého okolí. "Pernštejn mě před časem nadchl, a to byla jen otevřená nádvoří. Když budou při slavnostech plná historického ruchu, bude to ještě zajímavější," těšil se Petr Slezák z Brněnska.

Slavnosti se však nebudou odehrávat pouze na hradě, ale také v podhradí. A to konkrétně v areálu u rybníka v Nedvědici. Na zájemce čekají především koncerty. „Rockovou sobotu si podmaní například Divá Bára či Metallica revival Beroun, v neděli přijede Laura a její tygři nebo kapela Vltava. Od deseti hodin večer bude na rybníku světelná fontána. V pondělí si přijdou na své milovníci dechovek. Dorazí Zelenohorští muzikanti ze Žďáru nad Sázavou a také divadlo se Světlanou Nálepkovou a hrou Milovat k smrti,“ lákali pořadatelé.

Do programu slavností se zapojí i další obce v okolí. V Doubravníku začne v neděli v deset hodin dopoledne mše se vzpomínkou na pány z Pernštejna a v Zahradě ticha bude od deseti ráno do tří odpoledne připravený program pro děti. V pondělí ve tři odpoledne tam na náměstí zahraje oblíbená kapela The Tap Tap.

Brněnsko

Benefice pro Podluží

Kdy: sobota

Kde: přímý přenos ČT

Benefiční koncert připravuje na sobotní večer Filharmonie Brno a Česká filharmonie. Společně vystoupí v v osm večer v přímém přenosu České televize na podporu obcí poničených na Břeclavsku a Hodonínsku tornádem. Zahrají jeden ze Slovanských tanců Antonína Dvořáka a jeho slavnou Novosvětskou symfonii.

Cyrilometodějské a husovské slavnosti

Kdy: pondělí, 16.30

Kde: Brno-sever, Soběšice

Cyrilometodějské a husovské slavnosti chystají na pondělní odpoledne pořadatelé z městské části Brno-sever spolu s československou církví husitskou, klášterem klarisek a spolkem Helianthus v Soběšicích. V půl páté položí pořadatelé kytice k pomníku Mistra Jana Husa naproti zastávce Klarisky na křižovatce Útěchovské a Ziebrlichovy ulice. Od pěti hodin odpoledne od osmi večer následuje setkání v sokolské zahradě u zastávky Rozárka asi 300 metrů od pomníku.

Ohňostroj Ignis Brunensis

Kdy: sobota, od 22.30

Kde: Brno, Špilberk

Druhý slavnostní ohňostroj převede v sobotu pozdě večer letošní ročník přehlídky Ignis Brunensis. „Od půl jedenácté večer nad Špilberkem zaplane originální ohňostroj společně připravený českými, německými a rakouskými tvůrci. Zážitek umocní muzikálová hudba Ennia Morriconeho,“ lákali pořadatelé k noční podívané.

Exercitus

Kdy: pátek a sobota

Kde: Pasohlávky-Mušov, Brána do Římské říše

V pátek a sobotu pozve brněnský Archeologický ústav Akademie věd v mušovské Bráně do Římské říše do tábora legionářů. V pátek v odpoledních hodinách si legionáři postaví tábor a začnou s výcvikem. V sobotu nabídneme kromě obvyklého programu v expozici návštěvnického centra také hry a kreativní aktivity pro děti. Venku mohou návštěvníci nahlédnout do legionářského tábora a do běžného dne v životě římských legionářů,“uvedla Johana Malíšková z mušovské Brány. Už v půl desáté ráno začnou legionáři s ranním cvičením formací, poté návštěvníkům nabídnou například komentované prohlídky tábora, či přednášku o výstroji a výzbroji s praktickými ukázkami a souboji. V jednu hodinu odpoledne začne utkání ve hře harpastum, což byla římská obdoba rugby, a mezi pátou a půl šestou odpoledne den zakončí večerní nácvik formací.

Cyrilometodějské hody

Kdy: sobota - pondělí

Kde: Ořechov

Svoje Cyrilometodějské hody oslaví o víkendu a v pondělí chasa v Ořechově na Brněnsku. V sobotu odpoledne hody začnou stavěním máje, k první hodové zábavě bude od osmi večer hrát dechová hudba Palouček. V neděli si stárci ve dvě odpoledne průvodem přijdou pro hodové právo a v půl čtvrté začne zábava s ukázkou Ořechovského kola. Hlavní hodová zábava pak začne v osm večer. V pondělí hody uzavře zábava od sedmé večer.

Co se chystá:

Pohádkové nepohádky Josefa Čapka

Kdy: 9. až 11. července

Kde: Brno

Pohádkové představení si užijí děti o druhém červencovém víkendu v brněnském Divadle Radost. Čapkovo „povídání“ je vizuálně nápadité, a to díky různým druhům loutek vytvořených v duchu ilustrací Josefa Čapka. V představení se poznají děti, které se nerady myjí, jsou líné, bojí se zubaře nebo nechtějí snídat. Ale dozvědí se také, jak by to s nimi mohlo dopadnout. Autor však nevychovává se vztyčeným ukazovákem, ale s humorem a laskavým pohlazením. Hrají Miroslav Táborský a Kateřina Táborská. Představení je pro děti od čtyř do osmi let a trvá padesát minut. Vstupenky zájemci koupí na www.divadlo-radost.cz.

DALŠÍ TIPY

Blanensko

Foodfest Boskovice

Kdy: pátek - neděle

Kde: Boskovice, zimní stadion

Za kolik: večerní programy od 150 korun

Spolek boskovických gurmánů bude od pátku do neděle servírovat pestrý hudební program a gastronomickou nabídku při již tradičním boskovickém Food festivalu. Denní program je pro návštěvníky zdarma a nabídne například jedlické a pijácké soutěže, show s motorovými pilami a další zajímavý doprovodný program. Pořadatelé slibují i mnoho příležitostí ochutnávat zajímavá a exotická jídla. Páteční a sobotní večer bude patřit koncertům. Vystoupí například UDG, Ukulele Troublemakers, Lety mimo, Civilní obrana Třetí zuby a další kapely. Vstupné je od 150 korun.

Tango před Výpustkem

Kdy: neděle od 19.00

Kde: jeskyně Výpustek

Za kolik: 490 korun

Vášnivé melodie jižní Ameriky v nezvyklém prostředí strhnou v neděli večer hosty koncertu Ve znamení argentinského tanga před slavnou jeskyní výpustek mezi Admovem a Křtinami u Brna na Blanensku. Na housle zahraje a slovem provede Jaroslav Svěcený, na akordeony zahrají Ladislav Horák a Martin Šulc. Vstupné je 490 korun.

Břeclavsko

Melody Makers v Mikulově

Kdy: sobota od 20.00

Kde: Mikulov, amfiteátr

Za kolik: od 350 korun

Sobotní večer s elegantní nostalgií slibuje program mikulovského amfiteátru, kde od osmi večer vystoupí oblíbený a elegantní Ondřej Havelka a Melody Makers s programem písní a melodií věčně zelených. Vstupné je podle sektorů od 350 do 670 korun.

La Strada

Kdy: od pátku do neděle

Kde: Mikulov

Od pátku do neděle bude Mikulov patřit pátému ročníku festivalu La Strada. Pořadatelé chystají řadu vystoupení pouličních muzikantů, různých artistů a divadelních souborů. Chybět nebudou koncerty, divadlo, performance, nový cirkus, fotografie na plech, hand-poke tetování a další zajímavé po řady na různých místech v centru Mikulova.

Valtice po italsku

Kdy: pátek a sobota, od 11.00

Kde: Valtice, zámek

Už po páté bude první prázdninový víkend na valtickém zámku patřit chutím a vůním slunné Itálie. „Akce Valtice po italsku / Valtice all 'Italiana představí italské tradice nejen v kulinářské oblasti a výrobě vína, ale také ukáže lokální produkty, italskou módu a design,“ lákali pořadatelé. Návštěvníci mohou také na místě poměřit a posoudit italská a domácí vína, protože součástí festivalu je i přehlídku valtických a dalších moravských vinařů. Vstup na festival je volný, platí se konzumace u jednotlivých stánků.

Hodonínsko

Putování po blatnických búdách

Kdy: sobota od 10.00

Kde: Blatnice pod Svatým Antonínkem

Vinaři z Blatnice zvou v sobotu od desíti hodin do sedmé večer na putování po téměř čtyřiceti vinných sklepech po celé Blatnici, při kterém mohou ochutnat na 250 vzorků vín. Vstupné je 1000 korun a zahrnuje mimo jiné poukázky na odběr vína v hodnotě 400 korun.

Jelen ve vinařství

Kdy: neděle, od 18.00

Kde: Bzenec

Zámeckém vinařství v Bzenci pokračuje v neděli navečer druhý ročník letních koncertů ve vinicích a vinohradech. V Bzenci zahraje oblíbená kapela Jelen se svou chytlavou kombinací country, folku, bluegrassu a blues. Vstupné je 490 korun.

Vyškovsko

Zahradní slavnost

Kdy: sobota a neděle

Kde: Slavkov, zámek

Do časů rokokové elegance a galantnosti vrátí o víkendu návštěvníky zahradní slavnosti knížete Kounice na zámku ve Slavkově u Brna. „Připomene atmosféru osmnáctého století a návštěvníci se díky volnému uskupení Le Salon des Modes d autrefois, které se zabývá historickou módou, ocitnou ve společnosti vznešených dam a panstva,“ lákali pořadatelé. V sobotu je nap ořadu dopoledne řemeslný jarmark odpoledne ukázky historického odívání a líčení. Následovat bude historický piknik. Ten bude na programu i v neděli od jedenácti dopoledne, spolu s ukázkami historických her a tanců.

Moped rally

Kdy: sobota

Kde: Rychtářov

Už po dvaadvacáté se v sobotu do Rychtářova sjedou milovníci historických mopedů, aby se utkali na trati Moped Rally. Dopoledne patří prezentaci a tráninkům samotné závody začnou po poledni a potrvají do šesti večer. V přestávce po druhé hodině odpoledne své umění u kulturního domu předvede mistr republiky v kaskadérské jízdě Martin Krátký. Od osmi večer začne letní noc s kapelou Rain.

Znojemsko

Šaldorfské otevřené sklepy

Kdy: pátek - neděle

Kde: Nový Šaldorf

Už podruhé na začátku prázdnin místo obvyklého termínu v květnu otevřou svoje sklepy vinaři v Novém Šaldorfu u Znojma. „Začínáme v pátek ve tři odpoledne a sklepy budou během dne otevřené až do pěti hodin v neděli odpoledne. Nabídneme výtečná vína, chutné občerstvení a příjemnou hudbu,“ lákali pořadatelé. Vstup do areálu šaldorfských sklepů je volný.

Hlavní pouť Hluboké Mašůvky

Kdy: sobota - neděle

Kde: Hluboké Mašůvky

K tradiční hlavní pouti se sejdou v sobotu věřící v Hlubokých Mašůvkách na Znojemsku. Orelská jednota zve zájemce k pěší pouti ze Znojma ve tři odpoledne od kostela svatého Kříže. Hlavní poutní mši bude u pomníku padlých před kostem sloužit v půl sedmé večer sloužit opat Královské kanonie premonstrátů na pražském Strahově Daniel Petr Janáček. Po mši následuje světelný průvod na Kalvárii.

Arakain ve Chvalovicích

Kdy: pátek, 18.00

Kde: Chvalovice, sportovní areál

Ve sportovním areálu ve Chvalovicích zahájí v pátek večer svoje letní Respiratour česká rocková legenda, kapela Arakain. Na podium si jako hosty pozvala ještě kapely Forrest Jump, Booters a Jeremi.