Ořechov – Tradiční setkání milovníků vojenské historie v netradičním termínu nabídne v sobotu odpoledne Ořechov na Brněnsku. Do tamního Armyparku se sjedou kluby vojenské historie, aby předvedly dvě ukázky bojů druhé světové války. Letní termín pořadatelé zvolili proto, že i jim kalendář opakovaně proškrtala pandemická omezení. „Ořechovská bitva byla naposledy loni v únoru, kdy jsme si připomněli bitvu o Narvu, další plánované akce jsme pak museli rušit kvůli omezením. I proto jsme tentokrát připravili dvě bojové ukázky, místo obvyklé jedné,“ řekl hlavní organizátor Anton Mazúr.

Kluby vojenské historie, které ukázky předvádí, vždy hledají některou z bitev, jejichž výročí připadá na dobu konání ořechovského setkání. „Proto jsme letos zvolili boj o kótu 252,2 jednu z epizod bitvy u Kurska,“ dodal Mazúr. Bitva u Kurska byla jedním u klíčových střetů na východní frontě a končila právě v třetím srpnovém týdnu úspěšnou sovětskou protiofenzívou. Druhou ukázkou pak bude připomínka tvrdých bojů v závěru druhé světové války, které se odehrávaly v Ořechově a blízkém okolí. Do Ořechova se se svými kolegy z Klubu vojenské historie Belgie chystá jeho předseda Karel Krška. „Dřív jsme jezdívali za rok na pětadvacet akcí, včetně zahraničních. Letos budeme asi na šesti, celkem vím asi o deseti, všechny jsou naskládané do letních měsíců, většinou po opakovaných odkladech. Už proto se do Ořechova těšíme,“ uvedl Krška.

Areál ořechovského Armyparku bude v sobotu otevřený od deseti hodin dopoledne. O hodinu později začne první ukázka z bitvy u Kurska, druhou pořadatelé chystají na půl třetí. „Celkem se do nicch zapojí ke dvěma stovkám aktérů v dobových uniformách. K vidění budou i dobové vojenské tábory, technika a mnoho dalších zajímavostí, samozřejmě i stánky, včetně občerstvení,“ uvedl Mazúr. Vstupné je 130 korun pro dospělé, 90 pro děti. (mm)

Co se děje v celém kraji

TrutnOFF je letos BrnoON

KDY: do neděle

KDE: Brno, areál Na střelnici

Do areálu Na střelnici v Brně se přestěhoval někdejší slavný festival TrutnOff. Od pátku do neděle tam pod širým nebem zahrají legendární kapely Pražský výběr, Visací zámek, J.A.R, Plastic People, Vltava, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers a řada dalších interpretů. Vstupné je 1300 korun.

Mandlobraní

KDY: sobota

KDE: Hustopeče

Tradiční jarní slavnosti mandlí a vína vzala Hustopečským i letos pandemie, proto vyčkali do léta, kdy už mandle dozrávají, a na sobotu připravili Mandlobraní. Návštěvníci se mohou těšit na mandlový jarmark, otevřené sklepy, kuchařské show, soutěž jedlíků v pojídání mandlových koláčů a další zajímavé části programu. V hudebním programu zahrají například Buty, Ukulele orchestra jako Brno a další. Sklepy budou otevřené i v pátek od šesti večer. Vstupné je 200 korun.

Zarážení hory

KDY: sobota, 15.00

KDE: Strážnice, Hotařské búdy

Na příznivce vína i folkloru čeká v sobotu ve Strážnici tradiční akce Zarážání hory. Také tentokrát se uskuteční v areálu Hotařské búdy a o zábavu se postarají Strážničtí hotaři, Věčně mladý Danaj, Folklorní soubor Petrovjan, Cimbálová muzika Pavla Múčky, Dechová hudba Svárovanka a PS Band. Vstupné je sto korun.

Soutěž parních stříkaček

KDY: sobota, od 10.00

KDE: Bořitov

Dobrovolní hasiči v Bořitově pořádají v sobotu od deseti hodin dopoledne setkání a soutěž parních stříkaček. Současně oslaví 135 od založení svého sboru. Na Náměstí U Václava začne v deset hodin dopoledne výstava techniky, setkání začne půl hodiny po poledni a v jednu začíná samotná soutěž parních stříkaček s ukázkami činnosti mladých hasičů a ukázkami techniky. Během odpoledne bude vyhrávat Bivovanka z Jedovnic. V osm večer následuje zábava s kapelou K-Band.

Švábecnický gulášfest

KDY: sobota, 13.00

KDE: Švábenice

Milovníci gulášů se mohou těšit na premiérový ročník Švábenického gulášfestu. V areálu fotbalového hřiště ve Švábenicích na Vyškovsku zavoní v sobotu hodinu po poledni. Kromě odborné poroty budou moci hlasovat také návštěvníci. Pro děti budou připravené atrakce. Košt gulášů začne ve čtyři odpoledne, v šest budou jasní vítězové. V devět hodin večer akci zakončí letní kino. Vstupné je dobrovolné.

Koncerty

4TET v Kyjově

KDY: sobota od 20.00

KDE: Kyjov

Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár a David Uličník,tedy vokální uskupení 4TET vystoupí v sobotu v letním kině v Kyjově. Koncert startuje v osm hodin večer a vstupné je 490 korun v předprodeji na www.ticketportal.cz a na místě 590.

NáDvoření s AG Flekem

KDY: neděle od 18.00

KDE: Brno, nádvoří Staré radnice

V neděli navečer se na nádvoří brněnské Staré radnice koná benefiční koncert hudební skupiny AG Flek. Výtěžek akce půjde na podporu odborných doplňkových služeb Slezské diakonie Brno pro rodiny s dětmi s postižením a rodiny s dětmi předčasně narozenými v Jihomoravském kraji Program před koncertem začne už od čtyř hodin. Vstupenky jsou v předprodeji TIC Brno.¨

Ženské zpívání

KDY: neděle, 16.00

KDE: Lanžhot, nádvoří muzea

Setkání pěveckých sborů chystají na neděli pořadatelé v Lanžhotě. Od čtyř hodin odpoledne se nádvoří místního muzea představí ženské sbory z Bulhar, Hroznové Lhoty a Prušánek a ženský a mužský pěvecký sbor z Lanžhota se svými sólisty. Všechny na cimbál doprovodí František Šulák. Vstupné je sto korun.

Ve znamení argentinského tanga

KDY: neděle, 19.00

KDE: Mikulov, u jeskyně Turold

Krasové hudební léto pokračuje v neděli v sedm večer u jeskyně Turold v Mikulově. Na pořadu bude . komorní program houslisty Jaroslava Svěceného a akordeonisty Ladislava Horáka Ve znamení argentinského tanga. „Těším se i s kolegou na ohnivý koncert s emotivní hudbou Ástora Piazzolly a jeho pokračovatelů. Celý svět si letos připomíná sto let od narození tohoto hudebního mága,“ uvedl Svěcený.

Noc na Karlštejně ve Slavkově

KDY: pátek a sobota

KDE: Slavkov, zámek

Kvůli rekonstrukci legendárního hradu cestuje muzikál Noc na Karlštejně po jiných hradech a zámcích. V pátek a sobotu se turné zastaví na zámku ve Slavkově. „Jeden z nejznámějších a českých muzikálů je půvabnou komedií o císaři Karlu IV. a jeho hradě Karlštejně, na němž podle údajného zákazu nesměly přebývat ženy,“ připomněli pořadatelé. Představení začínají v osm večer, vstupné je od 590 korun.

Za vínem

Otevřené sklepy Mikulčice

KDY: sobota

KDE: Mikulčice

Mikulčičtí vinaři se stejně jako celá obec a sousedé v Podluží stále ještě vzpamatovávají z následků tornáda a někteří opravují své domy a vinařství. Přesto u Mikulčic ve sklepních uličkách Čertovka, U myslivecké chaty a v Těšických búdách najdou zájemci v sbotu otevřené sklepy a mnoho vzorků k ochutnání. Mezi sklepy mohou potkat putující Neoveskou cimbálovou muziku. Vstupné je v předprodeji sedm set korun, na místě o sto korun více, v ceně jsou mimo jiné kupony na nákup vína za celkem 300 korun.

Toulky vinicemi Šatova

KDY: sobota, od 13,00

KDE: Šatov

Za vínem tentokrát přímo do vinic zvou v sobotu odpoledne milovníky dobrých vín vinaři v Šatově. Okruh s degustačními zastávkami povede tentokrát po pravém břehu potoka Daníže. Degustační stánky budou otevřené do jedné do sedmi odpoledne. Vstupné je sto korun.

Otevřené sklepy Dolní Bojanovice

KDY: sobota, od 10.00

KDE: Dolní Bojanovice

Šestadvacet vinařů přivítá v sobotu milovníky dobrých vín při letošním ročníku otevřených sklepů v Dolních Bojanovicích. Vzorky budou pro návštěvníky připravené ve sklepích i degustačním stanu. Odpoledne koštování mezi sklepy zpříjemní procházející muzikanti. Vstupné je 600 korun a zahrnuje i dva kupony na nákup vín po stokoruně.

Otevřené sklepy Mutěnice

KDY: sobota, od 10.00

KDE: Mutěnice

Čtyři desítky sklepů v lokalitě Búdy otevřou v sobotu vinaři v Mutěnicích. Vstupné na místě je tisíc korun, zahrnuje mimo jiné kupony na odběr vín v hodnotě celkem 500 korun.

Otevřené sklepy Hrádek

KDY: sobota od 10.00 do 18.00

KDE: Hrádek

Svoje sklepy otevřou v sbotu také vinaři v Hrádku na Znojemsku. Na milovníky dobrých vín budou čekat v jednadvaceti sklepech a nabídnou chutné a zajímavé vzorky. Chybět nebude občerstvení a k dobré chuti a náladě zahraje cimbálka.

Slavnosti

Vajn & Šajn

KDY: sobota od 10.00 do 20.00

KDE: Moravská Nová Ves

Ani škody po tornádu nezmařily letní zážitkový pouliční festival vína a jídla ve sklepních uličkách Výmol a Zátiší v Moravské Nové Vsi. Pořadatelé návštěvníkům nabídnou neoveská vína, občerstvení z oblíbených foodtrucků i místní tradiční domácí občerstvení. Vstupné je 699 korun.

Jevišovické pivní slavnosti

KDY: sobota od 16.00

KDE: Jevišovice, zahrada Starého zámku

Pivní slavnosti budou v sobotu odpoledne lákat do zahrady Starého zámku v Jevišovicích na Znojemsku. „K ochutnání bude více druhů vybraných piv, návštěvníci si mohou prohlédnout hasičskou techniku, autoveterány, pro děti je připraven doprovodný program cykloklubu Kučera, skákací hrad,“ zvali pořadatelé. V osm večer začne taneční zábava se skupinou Sabrin band. Vstup je zdarma.

Nížkovické dožínky

KDY: neděle od 16.00

KDE: Nížkovice

Slavnost na ukončení sklizně pořádají v neděli odpoledne v Nížkovicích. Dožínkový průvod vyrazí ve čtyři hodiny odpoledne, začátek je na Hraničkách. Projde částí obce a končí u sokolovny. Následuje posezení u muziky, zahrají Óhřebláci.

Oslava výročí cetkovického sboru hasičů

KDY: sobota, 11.00

KDE: Cetkovice

140 let od založení sboru dobrovolných hasičů slaví v sobotu Cetkovice na Blanensku. Hodinu před polednem začíná mše, po ní hasiči chystají slavnostní schůzi. Od půl třetí předvedou na návsi svou techniku a přinesou k požehnání nový prapor sboru. V půl páté vyrazí slavnostním průvodem na výletiště, kde v šest odpoledne začne zábava.

Festivaly

JazzFest Brno

KDY: od soboty

KDE: Brno

Festival JazzFestBrno startuje 21. srpna, kdy na Alžbětinské scéně Husy na provázku zahraje kapela Four in Blue a v neděli Trio komorního jazzu. Koncerty v oba dny začínají v půl osmé večer. Příznivci jazzové muziky se také mohou příští neděli těšit na oslavu dvaceti let festivalu v Divadle Husa na provázku, kde se představí především domácí jazzová špička. Program letošního ročníku zahrnuje osmnáct festivalových večerů, během nichž vystoupí přes třicet kapel.

Překročme řeku

KDY: sobota, 10.00 – 22.00

KDE: nábřeží Svitavy od Bílovic do Brna

Rozmanitou zábavu nabídne v sobotu po celý den festival Překročme řeku, který se bude odehrávat na březích Svitavy v Brně a okolí. „Pestrý program čeká návštěvníky ve Slunečních lázních v Obřanech, Sportovním nábřeží v Husovicích nebo v areálu Nové Zbrojovky. Hlavní pódium najdete na ulici Porážka za pivovarem Hauskrecht. Atraktivní podívanou slibuje Neckyáda, během které se bude soutěžit o nejkrásnější plavidlo, nejbravurnější jízdu,“ lákali pořadatelé. Na hlavní scéně v ulici Porážka zahraje po půl osmé večer britský zpěvák, kytarista, skladatel a spisovatel Phil Stoenfelt.

Merkurfest

KDY: sobota

KDE: Pasohlávky, kemp Merkur

Předposlední prázdninová sobota bude v pasohláveckém kempu patřit zábavě při Merkurfestu, Ve dvě odpoledne začne program pro děti s ekohrátkami, prohlídkou popelářského auta i diskotékou. Od šesti večer začne hudební program ve kterém vystoupí například Atmo music, Beatles Revival a v jedenáct večer Kapitán Demo. Večerní vstupné je 200 korun, lidé ubytovaní v kempu mají vstup zdarma.

Ozvěny Horňácka

KDY: pátek a sobota

KDE: Velká nad Veličkou

Už po čtyřiadvacáté se ve Velké nad Veličkou uskuteční Ozvěny Horňácka. Festival odstartuje v pátek o půl osmé v areálu Strážná Hůrka koncertem kapely Huménečko. Hlavní hvězdou letošního ročníku je zpěvačka Anna K. se svým Bandem, která vystoupí od půl desáté. V sobotu následuje folklorní program s vystoupením například SLPT Danaj, Ženy z Vacenovic, NS Břeclavan, Ženský sboreček Nivnička, Malučká Nivnička a dalších. Nebude chybět ani tematický Bělokarpatský biojarmark. Vstupné je 400 korun.

Festival ve městě

KDY: sobota a neděle

KDE: Břeclav

Před kulturním domem v Břeclavi bude o víkendu živo a veselo. Pořadatelé nabídnou Festival ve městě se zábavou pro celou rodinu. Program po oba dny trvá do deseti ráno do sedmi večer. Sobotní program rozjedou Maxim Turbulenc, v dalším programu například odpoledne zatančí NCOD a večer zahraje Pozdní sběr. V neděli vystoupí například Žadovjáci, Bokomara a Jiří Zonyga. Po oba dny pořadatelé nabídnou bohatý doprovodný program.

Tři království

KDY: neděle od 15.00

KDE: Miroslav

Rodinné odpoledne chystají na neděli pořadatelé na zámku v Miroslavi. „K příležitosti oslavy svých narozenin, pozvala kněžna Miroslava na náš zámek i panstvo z blízkého okolí. Přijede nás navštívit kněžna z Moravského Krumlova a panstvo ze zámku Slatina. Na děti bude čekat doprovodný program s úkoly, šermíři, jízda s poníky,“ lákali pořadatelé na program v zámeckém parku. Děti mohou přijít ve vhodných kostýmech. Vstupné je čtyřicet korun.

Tradice

Tradiční hody Vranovice

KDY: sobota – pondělí

KDE: Vranovice

Vranovické hody zahájí v v sobotu v osm večer zábava s kapelou Stone. V neděli vyjde ve tři odpoledne krojovaný průvod stárků. V osm začíná večerní zábava s Miločankou. V pondělí v osm hody uzavře zábava s kapelou Fantazie. Vstupné na zábavy je po 120 korunách.

Hody a hodky v Hlohovci

KDY: sobota – pondělí

KDE: Hlohovec

Hlohovecké hody zahájí v sobotu v šest odpoledne stavění máje. V neděli v devět začíná slavnostní mše a ve dvě odpoledne vyjde průvod z Dolního konce ke kulturnímu domu, následuje odpolední a večerní zábava se Šardičankou. V pondělí hodinu před polednem začne zábava u sklepů a ve tři odpoledne vyjde průvod z Dolního konce ke kulturnímu domu, kde začne zábava opět s kapelou Šardičanka. Příští sobotu pak oslaví chasa v Hlohovci závěrečné hodky.

Milovické hody

KDY: pátek – neděle

KDE: Milovice

Stavěním máje ve čtyři odpoledne a diskotékou v osm večer v Atriu začne v pátek oslava krojovaných hodů v Milovicích. V sobotu v devět ráno se věřící sejdou v kostele svatého Osvalda na hodové mši. O půl hodiny později chasa převezme před obecním úřadem hodové právo. Poté vystoupí v Atriu děti ze spolku Milovčánek . V deset chasa vyrazí krojovaným průvodem zvát po vsi na hody. V osm večer pak začne v Atriu zábava, při které v půl deváté opět vystoupí děti z Milovčánku a v devět má nástup krojovaná chasa. Vyhrávat bude Slovácká kapela Romana Horňáčka. Vstupné na hodovou zábavu je 130 korun, krojovaní mají vstup zdarma.

Pro děti

Noční strašidelné prohlídky

KDY: sobota, od 19.00

KDE: Valtice, Svět pohádek

Čarodějnice, čerti a jiné bytosti budou na odvážné návštěvníky čekat v sobotu večer při nočních prohlídkách Světa pohádek ve Valticích. Nutná je rezervace na telefonu 771 180 001. Rodinné vstupné je 300 korun.

Veterán bus Kříž

KDY: sobota, od 10.00

KDE: Telnice

Pro milovníky dopravní nostalgie a historických autobusů je připravená pěkná akce v Telnici. Začátek je v sobotu v deset hodin dopoledne na parkovišti u sokolovny. Ve dvě hodiny vyrazí autobusy na zámek ve Slavkově u Brna, kde se zdrží asi do čtvrté hodiny odpolední. Od šesti je připravený program pro děti a den uzavře večerní zábava.

Výstavy

Epopej v Krumlově

KDY: denně od 9.00 do 17.00

KDE: Moravský Krumlov

Slavná plátna Alfonse Muchy Slovanská epopej jsou po deseti letech zpátky v Moravském Krumlově. Dvacet monumentálních pláten je vystavených v restaurovaném Rytířském sále a navazujících komnatách. Expozice je otevřená denně, vstupenky jsou v předprodeji na webu www. mucha-epopej.cz za 250 korun.

Co se chystá

Veteránfest Slavkov

KDY: 4. září

KDE: Slavkov

Zámecký park ve Slavkově bude 4. září hostit jedno z největších setkání majitelů a obdivovatelů historických automobilů a motocyklů starších třicet let. Při dvacátém ročníku uvidí návštěvníci nejen bohatou přehlídku historických vozů, motorek, traktorů, bicyklů, ale zažijí i dobovou atmosféru. Vstupné je sto šedesát korun a lístky jsou k dostání na webu veteranfest.cz

Festival MikuLOVE

KDY: 27. a 28. srpna

KDE: Mikulov

Příští víkend bude v letním kině v Mikulově patřit festivalu MikuLOVE. „Festival MikuLOVE navazuje na dvacetiletou tradici festivalu nepopulární hudby Eurotrialog, který byl spjat s Romkem Hanzlíkem a jeho snahou dávat prostor nekomerční – nemainstreamové hudbě. Romek Hanzlík bohužel v roce 2019 zemřel, ale v jeho snaze bychom rádi pokračovali,“ uvedli organizátoři. Během dvou festivalových dnů se představí řada předních jmen české hudební scény, například kapely Tata Bojs, Khoiba, Už jsme doma, The Atavists, Dunaj, Tornádo Lue, Ty Syčáci, Jiří Schmitzer, Zuby nehty a mnoho dalších. Permanentka stojí 990 korun.