Slavnosti se po dvou letech vracejí do původního formátu před proticovidovými omezeními, ale nabídnou i několik novinek. Netradičně začaly už ve čtvrtek konferencí na téma vlivu zvířat na krajinu. „Nově nabídneme už v pátek od šesti hodin večer v areálu letního kina také koncerty kapel Třetí zuby a Balage Band, které budou pojaté jako taneční zábava. Letos se v programu rovněž ještě více než v minulých ročnících zaměřujeme na děti,“ uvedl Ivo Legner z pořádajících Kulturních zařízení města Boskovice.

Atom konserve. Nahlédněte do útrob nikdy nezprovozněné jaderné elektrárny

Hlavní část programu se odehraje v sobotu a v neděli. Po oba dny bude park před Zámeckým skleníkem patřit trhu lidových řemesel a Masarykovo náměstí vystoupením hlavně folklórních souborů, dechové hudby Boskověnka a Dětské cimbálové muzice Základní umělecké školy Boskovice.

Zapadlo Slunce a u slavkovského zámku se rozzářily planety i lampiony

Různé husí pochoutky nabídne patnáct restaurací ve městě, ale budou k dostání i v některých stáncích na trhu. V Zámeckém skleníku se v sobotu od jedné hodiny uskuteční soutěž o nejlepší husí menu, do které se přihlásilo sedm restaurací. „Soutěžní vzorky bude hodnotit porota. K ochutnání je nabídneme i návštěvníkům, kteří budou mít zájem,“ řekl dále Ivo Legner. Z asi šesti druhů tematických jídel včetně klasiky v podobě husího stehýnka s knedlíkem a se zelím si ti, kterým vyhládne, mohou vybrat i ve velké venkovní restauraci, která vznikne v parku pod zámkem. Kulinářskou část Husích slavností bude reprezentovat také několik kuchařských show před skleníkem v podání kuchaře Jana Horkého, který vařil i pro prezidenty a slavné osobnosti v prestižních restauracích ve světě. Zájemci mohou jeho vystoupení vidět v sobotu od půl čtvrté a v neděli v půl jedenácté, v jednu hodinu a v půl čtvrté, vždy před skleníkem.

Krása začátku podzimu na zahradě: Práce tkalců pavoučků i s navléknutými korálky

Součástí Husích slavností jsou tradičně koncerty známých kapel v letním kině. Letos se tam představí MIG 21, Kapitán Demo, Docuku, Mňága a Žďorp a Katarína Knechtová.

Scéna na nádvoří zámku bude patřit hlavně dětem. Nejmenší návštěvníky tam potěší pohádková a žonglérská představení Komediantů na káře, tvořivé dílničky v režii Domečku na kolečkách a festivalové hraní Tajuplný park v 3D provedení. „Zejména pro děti budou určená také dvě představení na hlavní scéně v letním kině – v sobotu od jedenácti hodin Bombarďák, v neděli od dvou hodin dětská kapela Čiperkové,“ doplnil Ivo Legner. Za muzeem si rodiny s dětmi užijí tvoření, pohádky i hry s husí tematikou. V podzámeckém parku bude k vidění výstava chovatelů drobného zvířectva.

Další tipy z jižní Moravy

Brno a Brněnsko

1200 let Moravy

KDY: pátek od 18.00

KDE: Brno, Výstaviště

V pátek od šesti hodin večer bude pavilon G2 na brněnském výstavišti patřit oslavám 1 200 let od první písemné zmínky o Moravě a Moravanech v latinsky psané kronice Letopisy království Franků. Slavit se bude velkým koncertem pro symbolických 1 200 posluchačů. Dílo Sinfonietta a Taras Bulba od slavného moravského rodáka a hudebního skladatele Leoše Janáčka zahraje Filharmonie Brno. Vstupenky lze zakoupit na www.filharmonie-brno.cz.

Slavnost ve Střelicích: Farář požehnal nové cisternové automobilové stříkačce

Kraví hora lidem

KDY: pátek a sobota

KDE: Brno, Kraví hora, ulice Rybkova

Kraví hora lidem je druhý ročník festivalu, který propojí hudbu, divadlo, výtvarné umění, sport, kino, workshopy, atrakce pro děti, blešák, swap (výměna oblečení) a brněnskou gastroscénu. Začne v pátek ve tři hodiny odpoledne a bohatý program nabídne i v sobotu. Část výtěžku festivalu půjde na stavbu hřiště pro brněnský Klokánek. Hudebně se představí například skupina Bombarďák, Maok, Lojzas Brojlers, Tom Holič, Dj Kurt Cobalt, Don Juan Disco a mnozí další.

Svatováclavský koncert

KDY: neděle od 16.00

KDE: Židlochovice, kostel Povýšení svatého Kříže

V kostele Povýšení svatého Kříže v Židlochovicích se v neděli odpoledne uskuteční koncert k poctě svatému Václavovi. Zazní při něm skladby české duchovní tvorby, jako například chorál Svatý Václave, Ave Maria či Otče náš, ale také černošské spirituály. Vystoupí mužské vokální kvarteto Q VOX, za varhany usedne Martin Jakubíček.

Adrenalin a rychlá kola. Na Masarykově okruhu burácely vozy Formule 1

Octoberfest na Zelňáku

KDY: do neděle

KDE: Brno, Zelný trh

Není třeba jezdit do Mnichova. Už ve středu začala na Zelném trhu v Brně akce nazvaná Octoberfest na Zelňáku, která potrvá až do neděle. K ochutnání bude nově pivo z Hofbräu München, tradičně pak oktoberfestbiery z Paulaneru, Löwenbrau, Hacker Pschorr a Spatenu. Třešničkou na dortu bude ještě Festbier, helles a pšeničné pivo od Weihenstephaneru.

Den otevřených dveří

KDY: sobota a neděle

KDE: jižní Morava

Během dvanáctého ročníku Dne otevřených ateliérů zpřístupní poslední zářijový víkend svoje ateliéry více než sedmdesátka umělců a galerií z celého Jihomoravského kraje. Do projektu se zapojily například Knihařství Oujeských – knihařská dílna v Boskovicích, Muzeum Blanenska, Muzeum regionu Boskovicka či Muzeum Vyškovska, které například nabídne v prostorách kaple svaté Anny prohlídku vzácných sbírkových erbů. Více na www.d-o-a.cz.

Slavnosti vína Brno

KDY: do soboty

KDE: Brno, náměstí Svobody

Stánky na náměstí Svobody v centru Brna budou ještě v pátek a sobotu lákat celý den k ochutnávání. Při slavnostech vína zde mohou lidé najít dobrá vína, samozřejmě čerstvý burčák, ale také voňavou kávu, pivo a zajímavé dobroty. Stánky budou otevřené po oba dny od jedenácti dopoledne do deseti v noci.

Brňané bodovali v extrémním světovém závodě Redbull Dolomitenmann 2022

Slavnosti moře

KDY: sobota a neděle od 10.00

KDE: Brno, Královo Pole, Slovanské náměstí

Milovníci rybích dobrot mohou o víkendu na Slovanském náměstí v Brně ochutnat řadu grilovaných mořských ryb a specialit. Při dvanáctých Slavnostech moře nebude chybět ani ústřicový bar a pestrá nabídka nápojů. Pro děti bude připravený doprovodný program a pro zájemce soutěže v loupání ústřic, otevírání ústřic nebo filetování pražmy královské. Vstup na akci je zdarma, ceny jednotlivých jídel se budou pohybovat okolo 150 korun.

Soubor Ondráš a Ústřední hudba Armády ČR představují v Nizozemsku českou kulturu

Rychlé šípy

KDY: 28. září od 17.00K

KDE: Brno, CoLabs na Kounicově (stadion TJ Sokol)

Skautská nadace Jaroslava Foglara si připomíná dvacet let svojí existence. Při této příležitosti ve státní svátek 28. září pořádá speciální divadelní představení Rychlé šípy v nastudování Těšínského divadla v Brně. Představení o legendární partě chlapců z pera spisovatele Jaroslava Foglara Mirkovi Dušínovi, Rychlonožkovi, Červenáčkovi, Jindrovi Hojerovi a Jarkovi Metelkovi se uskuteční v prostorách CoLabs na Kounicově ulici od pěti hodin odpoledne.

Blanensko

Tajemný podmořský svět

KDY: sobota a neděle od 10.00 do 16.00

KDE: Lysice, renesanční salonek zámku

Výstava s názvem Tajemný podmořský svět prezentuje vybranou autorskou tvorbu fotografa a biologa Michala Štrose, který procestoval mnoho zemí a navštívil celou řadu špičkových potápěčských lokalit. Viděl a vyfotografoval ty největší mořské tvory – velryby, žraloky, manty, tuleně a měsíčníky, brzy ale objevil fascinující bizarní svět nejmenších mořských živočichů a začal se věnovat makrofotografii. Některé jeho fotografie jsou graficky upravené do podoby surrealistických snímků. Výstava se koná v renesančním salonku lysického zámku a lze ji navštívit už jen během tohoto víkendu v čase od deseti do čtyř hodin. Vstup je volný.

Hobby horse závody u nás. Mládež na Blanensku se bavila ve stylu seveřanů

Oslava baboleckých lip

KDY: sobota

KDE: Babolky

Spolek pro obnovu tradic v Babolkách pořádá již dvacátý druhý ročník akce Oslava baboleckých lip. Letošním tématem masek je středověká společnost na hradě v Babolkách. Akce se uskuteční v sobotu od půl třetí na prostranství u lip. Pro malé i velké hradní pány jsou připraveny soutěže a bohatý doprovodný program. Nebude chybět slosování o ceny, lampionový průvod s překvapením, kouzelník i volná zábava. Návštěvníky čeká i něco na zub.

Dýňobraní

KDY: úterý

KDE: Kotvrdovice

Posezení s přáteli u burčáku a dlabání dýní. Kotvrdovičtí v úterý lákají na tradiční dýňobraní. Akce začíná o půl páté odpoledne v tamní orlovně. Dýně si můžou zájemci koupit přímo na místě, nástroje na dlabání si však mají vzít vlastní. S sebou si příchozí hospodyňky mohou přinést také něco dobrého k jídlu.

Břeclavsko

Svatováclavské slavnosti

KDY: pátek - neděle

KDE: Břecav

Od pátku do neděle nabídnou pestrý program třicáté Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. „Chybět nebude slavnostní mše v kostele svatého Václava, krojový průvod centrem města a jarmark pod zámkem ani hodová zábava pod zámkem s dechovou hudbou,“ lákají pořadatelé. Připravují také přehlídku kapel a dětský folklorní festival s přehlídku souborů. Slavnosti doprovodí rovněž tradiční jarmark lidových řemesel, taneční zábava a další pestrý kulturní program.

Mikulovské balonobraní

KDY: pátek – neděle

KDE: Mikulov

Horkovzdušné balony tiše plující oblohou nad Pálavou patří k časté podívané v okolí Mikulova. Od pátku do neděle zamíří do města a okolí ještě více milovníků balonového létání než jindy, protože se sejdou na druhém ročníku Mikulovského balonobraní. „Obyvatelé i návštěvníci Mikulova budou moci balóny sledovat ráno a v podvečer. Pro zájemce o let balónem jsou připraveny letenky v menších typech balónů,“ zvou pořadatelé. Ranní vzlety pořadatelé plánují od pátku do neděle vždy kolem sedmé ráno, odpoledne v pátek a sobotu kolem páté odpoledne. Místa a časy se mohou měnit podle aktuálního počasí.

Dýně a zábava se strašidly. Děti si ve valtickém podzemí užily Dýňobraní

Šakvické ďůrkobraní

KDY: sobota od 12.00

KDE: Šakvice

Do sklípků, nebo jak v Šakvicích na Břeclavsku říkají, ďůrek, pozvou v sobotu odpoledne milovníci dobrých vín šakvičtí vinaři. „Od poledne do sedmi večer mohou návštěvníci zavítat do sklepů šakvických vinařů, ochutnat víno i burčák a to vše zpěvem zpříjemní mužácký sbor,“ lákají pořadatelé. V osm večer následuje zábava v sokolovně s ochutnávkou vín a burčáku. Vstupné na ďůrkobraní i večerní zábavu je 500 korun

Festival sýrů a vína

KDY: sobota od 10.00

KDE: Mikulov, náměstí

Na nejlepší tuzemská vína z ekologického zemědělství, ale i burčák, sýry, chutney či maso a to vše v bio kvalitě, lákají v sobotu do centra Mikulova pořadatelé festivalu bio vína a sýrů. Stánky ekologických výrobců budou na mikulovském náměstí otevřené od deseti hodin dopoledne do pěti hodin odpoledne.

Stovkou mezi pylony pod Pálavou. Motorové padáky měly šampionát

Václavský burčákový pochod

KDY: sobota

KDE: Moravská Nová Ves

Příjemné podzimní putování mezi sklepními uličkami a vinicemi spojené s ochutnávkou vín a burčáku na sobotu chystají pořadatelé v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku. „V cíli šest kilometrů dlouhé cesty následuje posezení s cimbálovou muzikou a krajové pokrmy. Akce se koná za každého počasí. Začátek v 10.15 hodin u vlakového nádraží, konec v sedm večer,“ zvou pořadatelé.

Sedlecké vinobraní

KDY: sobota

KDE: Sedlec u Mikulova

Příjemné setkání pro milovníky dobrých vín chystají na sobotu vinaři v Sedleci u Mikulova. Areál vinařství u rybníka Nesyt bude otevřený od deseti hodin dopoledne. „Tradiční podzimní akce našeho vinařství bude i letos spojená s lisování hroznů, prodejem burčáku, ochutnávkou vín, gastronomickými pochutinami. K dobré náladě bude hrát cimbálová muzika Hudci a Jiří Zonyga, “ zvou pořadatelé.

Hrnky, hračky, hadříky. Břeclavský blešák poprvé zval na Valtickou

Drnohlecké vinobraní

KDY: sobota

KDE: Drnohelc

Svoje tradiční vinobraní oslaví v sobotu lidé v Drnholci na Břeclavsku. Zdejší spolek Bacchus zve milovníky vinařů už po jedenécté. „Vinobraní s otevřenými sklepy především malovinařů, ale i větších vinařských firem, se stává již tradiční kulturní akcí, kde se představují místní vinaři se svými vynikajícími víny a burčákem,“ lákají drnholečtí vinaři. V deset dopoledne otevřou vinaři přes třicet sklepů, v poledne přijde ke kulturnímu domu hrabě s hraběnkou, v odpoledním programu vystoupí cimbálka a šermíři. V osm večer následuje Hotařova zábava.

Lednicko valtický festival

KDY: od soboty

KDE: Lednice, Valtice

Od 24. září do 10. října nabídne svůj program sedmý ročník Lednicko valtického hudebního festivalu. „Letos představíme hlavně romantickou hudbu a připomeneme minulost moravských Charvátů, potomků Chorvatů, kteří přišli na jih Moravy na pozvání Lichtenštejnů,“ uvedl ředitel festivalu Jiří Partyka. Úvodní koncert je na programu 24. září v sedm večer ve valtické zámecké jízdárně. V provedení Filharmonie Bohuslava Martinů pod taktovkou Roberta Kružíka zazní Brahmsův koncert pro housle, violoncello a orchestr a moll, op. 102 a Symfonie fis moll, op. 41 chorvatské skladatelky Dory Pejačević.

Hodonínsko

Oskerušobraní

KDY: sobota od 13.00

KDE: Tvarožná Lhota

Už poosmnácté se nad Tvarožnou Lhotou uskuteční tradiční akce Oskerušobraní. Ta letošní odstartuje v sobotu v jednu hodinu v areálu Salaše Travičná a na programu bude prohlídka areálu, výběrový košt oskerušovic, tradiční výrobky a ochutnávky, prohlídka oskerušového sadu nebo výstava vzácného ovoce či poradna a prodej stromků. Připravené budou i soutěže a hry pro děti.

Zdeněk Izer ve Veselí

KDY: neděle od 19.00

KDE: Veselí nad Moravou

Veselské kino Morava bude patřitv neděli originálnímu humoru Zdeňka Izera. Zábavný pořad Na plný coole! se uskuteční v neděli od sedmi hodin a chybět nebudou oblíbené scénky, parodie, vtipy a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Show obohatí video projekce, převleky a světelné efekty.

Neodolatelná podívaná. Při jízdě králů ve Skoronicích vynikla krása krojů i koní

Svatováclavské hody

KDY: pátek – neděle

KDE: Petrov

Svatováclavské hody oslaví od pátku do neděle chasa v Petrově na Hodonínsku. V pátek hody zahájí ve čtyři hodiny odpoledne stavění máje v areálu sklepů v Plžích. V sobotu se chasa sejde ve tři hodiny odpoledne u petrovské základní školy a v půl čtvrté přijde na obec požádat o hodové právo. Ve čtyři hodiny odpoledne vyjde krojovaný průvod obcí a v osm večer začne hodová zábava s dechovou hudbou Svárovanka a cimbálovou muzikou Jožky Šťastného.

Výstava hub

KDY: sobota a neděle

KDE: Ratíškovice

Na už jednačtyřicátý ročník výstavy hub zve zájemce o víkendu do Ratíškovic na Hodonínsku tamní mykologický kroužek. Houby všeho druhu budou v hasičské zbrojnici k vidění v sobotu od jedné do šesti hodin, v neděli od devíti do šesti hodin a v pondělí od devíti do dvou hodin. Součástí programu je i výstava fotografií hub Ladislava Špety a houbařská poradna Romana Maňáka.

Zlatá sobota rozzářila Žarošice. Průvod se světelným oltářem mířil ke kostelu

Za krásami podzimu

KDY: sobota od 13.00

KDE: Vřesovice

Turisté z Vřesovic na Hodonínsku pořádají již jednadvacátý ročník turistické akce s názvem Za krásami podzimu. Výšlap se uskuteční v sobotu a prezence bude od osmi do dvanácti hodin ve vřesovickém Komunitním centru. Trasy budou připravené pro pěší i cyklisty.

Vyškovsko

Posezení u burčáku

KDY: sobota od 14.00

KDE: Bošovice

Ochutnat první výsledky letošní práce vinařů mohou v sobotu lidé v Bošovicích na Vyškovsku. U domku bošovických vinařů se sejdou ve dvě hodiny odpoledne, kdy tam začíná posezení u burčáku. Pořadatelé chystají i chutné občerstvení. Setkání potrvá do devíti večer.

Václavské hody

KDY: pátek – neděle

KDE: Hostěrádky–Rešov

Tradiční Václavské hody ovládnou od pátku do neděle Hostěrádky–Rešov na Vyškovsku. Začnou v pátek v pět hodin odpoledne stavěním máje. V sobotu program vypukne v půl jedné zvaním stárků s rozmarýnkem. Od osmi hodin večer se v sále obecního úřadu uskuteční večerní zábava, při které nebude chybět nástup stárků ani půlnoční překvapení. V neděli ve dvě hodiny odpoledne se stárci vydají v průvodu obcí, v půl páté před pohostinstvím zatančí československou besedu a večer bude v sále obecního úřadu opět patřit taneční zábavě.

Zapadlo Slunce a u slavkovského zámku se rozzářily planety i lampiony

Čokoládový festival

KDY: pátek – neděle

KDE: Slavkov u Brna, zámek

Čokoláda! Všude kam se podíváte! Pralinky, tyčinky, tabulky, čokoládová srdíčka a fontány, makronky a spousta jiných cukrovinek. Jedinečná událost pro všechny milovníky čokolády a cukrovinek. To bude třídenní Čokoládový festival, který se od pátku do neděle koná na zámku ve Slavkově u Brna.

Ukázka podzimních prací v muzeu

KDY: 28. září, od 9.00 do 17.00

KDE: Hoštice–Heroltice, Muzeum zemědělských strojů

Ve státní svátek 28. září pořádá Muzeum zemědělských strojů Hoštice–Heroltice na Vyškovsku prohlídku muzea spojenou s ukázkami historické orby. Příchozí uvidí například vyorávku a sběr brambor, sklizeň řepy a kukuřice, ukázku tradičního způsobu výmlatu obilovin mlátičkou, historickou orbu koňmi a traktory či výstavu drobného zvířectva, kterou nachystají vyškovští chovatelé. Pro děti bude připravený skákací hrad, šlapací traktory nebo se budou moct projet traktorem.

Odrážedlo nebo kolo a jedeme! Děti poměřily síly na Slavkovském šlapíkovi

Kouzelnická show

KDY: sobota od 15.00

KDE: Slavkov u Brna, Společenské centrum Bonaparte

V sobotu od tří hodin odpoledne se ve Společenském centru Bonaparte ve Slavkově u Brna uskuteční Kouzelnická show – Kouzlo emoce, která je určena pro děti i dospělé. V první části programu kouzelník Michal návštěvníky vtáhne do napínavého příběhu, který bude plný magie, tajemna a vtipu, v druhé části je pak seznámí se zvířátky, které vytvaruje z nafukovacích balónků. Kouzelník pracuje s publikem přes emoce a prožitek.Vstupné 200 korun je nutné zaplatit předem.

Svatováclavské hody

KDY: pátek-neděle

KDE: Nemotice

Početná krojovaná chasa dětí, mladých i dospělých. Průvod vesnicí, tance, zpěvy, zaplétání máje, košt vína, večerní zábava. To vše slibují tradiční Svatováclavské hody v Nemoticích. Program začne v pátek ve čtyři hodiny odpoledne stavěním máje u sokolovny. V sobotu ve dvě hodiny odpoledne vyjde průvod krojovaných obcí. Následovat bude hodové posezení u sokolovny, vystoupení krojované chasy i dětí a večer zábava se slavnostním nástupem stárků, dámskou volenkou i bohatou tombolou. V neděli od deseti hodin se v kostele svatého Václava koná hodová mše svatá a odpoledne pohodové kácení máje.

Znojemsko

Festival dračích lodí

KDY: sobota

KDE: Znojmo, Dyje u Louckého kláštera

Za neoficiální mistrovství světa označují pořadatelé znojemský Festival dračích lodí, který chystají na sobotu. Program začne v deset hodin dopoledne v přírodním areálu vodních sportů pod Sedlešovickým mostem. Od jedenácti odstartují kvalifikační plavby a poté rozjížďky na trati 150 metrů. Finálové jízdy začnou v půl třetí odpoledne. V šest hodin odstartují gladiátorské sprinty posádek měst a obcí na osvětlených desítkových lodích. V osm pak oblohu nad řekou a Louckým klášterem osvětlí slavnostní ohňostroj.

Sedmnáct párů chasy a tisíc hostů. Vedrovice slavily hody

Michalské krojované hody

KDY: sobota

KDE: Dyjákovice

Svoje krojované hody oslaví v sobotu již po sedmnácté chasa v Dyjákovicích na Znojemsku. Už ráno v půl deváté si přijde ke starostovi pro hodové právo a pak do kostela pro požehnání. V půl desáté vyjde chasa s kapelou Moráváci na obchůzku po vsi. Ve čtyři odpoledne následuje posezení s cimbálkou Dur u kulturního domu. V osm začne hodová zábava, hrát bude dechovka Moráváci a kapela Cauliflower Band. V devět večer přijde na řadu předtančení krojované chasy. O půlnoci chasa vrátí hodové právo. Vstupné na zábavu je 150 korun. V neděli hody uzavře mše svatá v kostele svatého Michaela a po ní posezení s chasou.

Čtrnáctý Festival dračích lodí začne na Dyji v Louce právě za týden

Kaprobraní na Bítově

KDY: sobota a neděle

KDE: Bítov

Návštěvnickou sezónu na hradě Bítově už po třinácté uzavře hradní Kaprobraní v sobotu a neděli 24. a 25. září. „V neděli si mohou děti v doprovodu rodičů vylovit vlastního kapra z hradního rybníka a pak zase pustit. Dva největší úlovky odměníme cenami. Při absolvování prohlídky hradního paláce pak návštěvníci po oba dny uvidí přípravu a třeba i ochutnají vybrané pochoutky prostého i šlechtického stavu v historické hradní kuchyni,“ zvou pořadatelé. V hradní zahradě odehraje skupina historického šermu Buhurt scénku Bludný kořen spojenou s ochutnávkou staročeských placek a ukázkou zbraní.

Návrat v dešti. Páteční průvod znojemského vinobrani si aktéři budou pamatovat

Světla nad bunkry

v Úžlabině

KDY: sobota od 10.00

KDE: Dyje, bunkr Úžlabina

Výročí československé mobilizace v roce 1938 si v sobotu připomenou milovníci vojenské historie na mnoha objektech meziválečného pohraničního opevnění. Než se nad nimi symbolicky rozsvítí od osmi večer vzpomínková světla, chystají pořadatelé zajímavý program. Například bunkr Úžlabina u Dyje na Znojemsku nabídne od deseti ráno do šesti večer jízdy bojovým vozidlem pěchoty, prohlídky bunkru, výstavku zbraní i příležitost rozhlédnout se ze strážní věže, známé „špačkárny“.