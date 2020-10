Hlasitým řinčením skla tupláků a kríglů rozvlní hladinu bronzového moku pivaři v budově tržnice na Zelném trhu v Brně. Včera odpoledne tam odstartoval tradiční Oktoberfest, potrvá až do sobotní noci.

Organizátoři z brněnského Craftbeer bottle shop & bar naplnili zásoby asi deseti tisíci litry piva. „Pořádně to rozjedeme v rámci oslav svatby Ludvíka Bavorského a Terezy Sasko-Hildeburgské. Tak, jak velí tradice v bavorském Mnichově i my jsme zavedli tento zvyk v Brně. Na návštěvníky čeká pivo z pěti originálních pivovarů. Těšit se mohou na březňáky od Paulaner, Hacker-Pschorr, Spaten, Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan a Lowenbrau,“ pozval za organizátory jednatel společnosti Daniel Budík.

Příchozí si tak vychutnají autentická piva, která se točí na německém Oktoberfestu. „Speciály navařili pivovarníci v březnu a přes léto zrály ve sklepech. Tradičně je pak naráží v září na slavnostech. Protože ale letos tam byly zrušené, ochutnají je příznivci piva v Brně,“ podotkl Budík.

Piva jsou podle něj méně chmelená a obsahují 5,5 až 6 procent alkoholu. „Lákadlem mohou být také originální oktoberfestová piva z nejstaršího pivovaru na světě Weihenstepfhaner. Pivo tam vaří už od roku 1040, kdy benediktínští mniši získali od města Freisingu povolení pěnivý mok vařit i prodávat,“ zmínil Budík.

Příchozí si piva vychutnají z klasických kríglů, ti zdatnější z tupláků. Chybět nebudou ani bavorské klobásy či preclíky. Jen program je kvůli hygienickým opatřením chudší. „Vzhledem k situaci bude hrát reprodukovaná hudba, nebudou pivní soutěže. Také kvůli chladnému počasí jsme akci přesunuli do budovy tržnice kde postavíme pártyboxy. Piva mohou lidé ochutnávat u nás na baru i v celém druhém patře,“ ujistil Budík.

Omezení nevadí Janu Bučkovi z Brna. „Vždycky tam chodím hlavně za kamarády a na pivo,“ těší se.

Další tipy z Brna a Brněnska

Dinosauří dílny

KDY: sobota 26. září, neděle 27. září a pondělí 28. září, vždy od 12.00, 14.00 a 16.00

KDE: Vida Science Centrum, Brno

ZA KOLIK: 50 korun



Zábavné vědecké dílny, ze kterých si nakonec děti odnesou dinosaura na památku i vědomosti o práci paleontologů, je čekají ve Vidě.

Paláce průmyslové aristokracie

KDY: sobota 26. září, v 10.00 a 14.00

KDE: výjezd z náměstí Svobody, Brno

ZA KOLIK: 300 korun



Místa, kde bydleli brněnští továrníci, textilní magnáti, na přelomu 19. a 20. století, si lidé prohlédnou při další ze série vyhlídkových jízd po Brně. Jízda trvá tři hodiny, provádí Martin Koplík. Na vybraných zastávkách lze i v jejím průběhu vystoupit.

Janáčkův Osud

KDY: pondělí 28. září, od 19.00

KDE: Janáčkovo divadlo, Brno

ZA KOLIK: od 158 korun



Letošní ročník hudebního festivalu Janáček Brno odstartuje v pondělí premiéra nové inscenace opery Leoše Janáčka Osud. Režie se ujme Robert Carsen.

Další tipy

Blanensko

Husí slavnosti

KDY: sobota 26. září a neděle 27. září od 9.00

KDE: Boskovice

ZA KOLIK: vstupné pouze na koncerty, v sobotu 400 korun, v neděli 300 korun



Ve skromnější podobě připravili v Boskovicích na Blanensku tradiční Husí slavnosti. V sobotu a v neděli mohou návštěvníci zavítat na trh s řemeslnými stánky a prohlédnout si chovatelskou výstavu drobného zvířectva. U skleníku děti po oba dny před polednem pobaví Komedianti na káře. V letním kině vystoupí v sobotu Aneta Langerová v neděli Jakub Smolík, vždy ve dvě hodiny odpoledne. Vstupné na koncert je v sobotu 400 v neděli 300 korun.

Břeclavsko

Běh Mandloňovou stezkou

KDY: sobota 26. září od 9.00

KDE: Dukelské náměstí, Hustopeče

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Posílit tělo a přitom podpořit domácí hospic Girasole mohou celé rodiny v sobotu v Hustopečích. Běh Mandloňovou stezkou tam startuje v devět hodin ráno na Dukelském náměstí. Účastníci se setkají i s běžeckou legendou Milošem Škorpilem. Čeká je také mandlovice, levandulová limonáda i víno. Finanční příspěvek účastníků je dobrovolný.

Hodonínsko

Letecké odpoledne s drakiádou

KDY: neděle 27. září od 14.00

KDE: Slovanské hradiště, Mikulčice

ZA KOLIK: 60 korun dospělí, 40 korun děti, děti do 6 let zdarma



Letecké odpoledne s drakiádou čeká v neděli na malé i velké návštěvníky Slovanského hradiště v Mikulčicích. Od dvou hodin odpoledne si užijí výtvarné dračí dílny, soutěž o draka krasavce i ukázky nízkých přeletů letadel nad hradištěm. Děti do šesti let mohou přijít zdarma, starší zaplatí čtyřicet korun a dospělí šedesát korun. Létat mohou i koupení draci.

Vyškovsko

Rybářské závody

KDY: sobota 26. září od 9.00

KDE: rybník ve Vítovicích, Rousínov

ZA KOLIK: startovné pro dospělé 100 korun, děti zdarma



Pro všechny příznivce rybaření připravili organizátoři Rybářské závody ve Vítovicích. Pro účast není nutný rybářský lístek. Hodnotit se bude délka ryb. děti začnou chytat v devět ráno, dospělí hodinu po poledni.

Znojemsko

Otevřené opevnění

KDY: sobota 26. září od 9.00

KDE: pevnosti na Znojemsku, například pěchotní srub Zatáčka u Chvalovic, řopík u Vrbovce, objekt Výpustek u Dyje

ZA KOLIK: neuvedeno



Sérii setkání chystají na sobotu přátelé vojenské historie u pevnůstek meziválečného opevnění na Znojemsku. Otevřený bude po celý den například pěchotní srub Zatáčka u Chvalovic, řopík u Vrbovce a objekt Výpustek u obce Dyje. Tam pořadatelé plánují po půl třetí průlet vrtulníku. Večer pořadatelé bunkry nasvítí na památku těch, kdo byli v roce 1938 připraveni je bránit.