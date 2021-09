Znojmo, Šatov – Severozápadní dráha, železnice mezi Vídní, Znojmem a Jihlavou slaví 150 let. Oslavy se konají v sobotu na nádražích ve Znojmě, Šatově a Moravských Budějovicích. Kromě jízd historických vlaků se lidé mohou těšit na výstavy dobové techniky, modelářský workshop či degustaci místních vín.

Na znojemském nádraží začíná program hodinu před polednem a potrvá až do pěti do večera. „Přímo ve stanici bude výstava k historii Severozápadní dráhy, prohlídka železničních strojů, mechanizace údržby a techniky hasičů Správy železnic. K prohlédnutí budou i lokomotivy ČD Cargo, které zajišťují provoz nákladních vlaků u Znojma a další,“ uvedl Jakub Maršalík, místopředseda pořádajícího Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě. Během dne bude možné si ve Znojmě prohlédnout celou soupravu rychlíku Dyje a ve 12.15 a 15.25 pak budou na programu dvě fotojízdy rychlíkové soupravy na viadukt přes řeku Dyji s jedinečným výhledem na historické Znojmo. „Tyto jízdy budou pro návštěvníky zdarma. Jako perlička bude možnost vyzkoušet si jízdu v historické drezíně Warszava z roku 1971,“ dodal Maršalík. Ná nástupišti budou stánky s občerstvením, znojemským pivem i vínem.

Na doprovodném programu v Šatově, který začíná v 10.10 se bude prezentovat společnost Igra Model. „Společnost pro tuto příležitost vytvořila speciální maketu nádražní budovy Šatova, která tu už zůstane. Pro zájemce bude připravený workshop, kdy si především děti budou moci vyrobit modely vláčku a odnést si je domů,“ uvedla starostka Šatova Lenka Stupková. V Moravských Budějovicích si od deseti hodin dopoledne až do půl sedmé večer si bude možné prohlédnout železniční vozidla spolků Máňa doprava a SVD-JZM. Kromě toho zde bude vystavena modelová železnice a zájemci se budou moci svézt na lokomotivě v obvodu stanice. (jko)

Co se děje v celém kraji

Šedesátka Technického muzea

KDY: sobota

KDE: Brno

Historické autobusy a trolejbusy v ulicích i volné prohlídky expozic nabídne v sobotu Technické muzeum v Brně při oslavě šedesáti let od svého vzniku jako samostatné instituce. V celodenním programu za muzeem uvidí návštěvníci historická auta, módní přehlídku a večer si užijí koncert Žlutého psa.

Jihomoravské dožínky

KDY: neděle, od 9.00

KDE: Kyjov

Dožínkový jarmark řemesel a regionálních produktů, mše svatá nebo průvod. To je jen krátký výčet z programu, který nabídnou Jihomoravské dožínky v neděli v Kyjově. Program odstartuje v devět hodin na Masarykově náměstí a nabídne i vystoupení folklorních souborů z Kyjova nebo cimbálové muziky. V letním kině se představí Vojenský umělecký soubor Ondráš a kapela Wohnout.

Letecký den v BřeclaviKDY: sobota, od 10.00KDE: Břeclav, letištěSetkání s Martinem Šonkou, ukázku jeho akrobacie i další zajímavý program chystají na sobotu pořadatelé na letišti v Břeclavi. Letecký den začne v deset hodin odpoledne, k vidění bude například tábor britského letectva RAF s nelétající replikou legendární stíhačky Spitfire. V odpoledních letových ukázkách se představí například historický dvojplošník, lehký vrtulník a proletí i Gripeny českého letectva.

Neckyáda

KDY: neděle, 13.00

KDE: Znojmo, u Dyje pod přehradou

Už podesáté vyplují na Dyji ve Znojmě pod přehradou roztodivná plavidla při Neckyádě pořádané skupinou přátel Dyjské vsi. Registrace plavidel začíná hodinu po poledni a samotná Neckyáda o hodinu později. Přehlídku nápaditých výtvorů s neméně nápaditě oděnými posádkami bude moderovat Milan Jonáš. Pořadatelé všem divákům i účastníkům vzkazují, že nejsou z cukru a proto Neckyáda bude za každého počasí.

FoodFest HruškyKDY: sobota, od 11.00KDE: Hrušky u Slavkova, obecní hospodaGastronomické zážitky si v sobotu užijí návštěvníci Food festivalu u rybníka za Humny v Hruškách u Slavkova na Vyškovsku. Příchozí se mohou těšit na show nejlepších kuchařů a food truckerů. Pořadatelé slibují speciality světové i tradiční kuchyně od amerických corndogů přes lahodnou pizzu po svůdně sladké makronky.

Pochod Halasovým Kunštátskem

KDY: sobota, od 7.00

KDE: start v Nýrově

Kunštátskem,krajem básníka Františka Halase se vydají účastníci tradičního turistického setkání, které má i letos start v sobotu ráno v Nýrově na Blanensku. Pořadatelé nabídnou účastníkům trasy v délce délce 7, 15, 25 nebo na 42 kilometrů. „Mezi nejoblíbenější patří patnáctikilometrová trasa, která je vhodná i pro děti od šesti let a trasa 25 km, na které jsou úseky s dalekými výhledy,“ zvali pořadatelé.



Koncerty

Koncert, aby se nezapomnělo

KDY: pátek, od 17.00

KDE: Blansko, Poduklí

Při benefičním Koncertu, aby se nezapomnělo na blanenském Poduklí vystoupí Vladimír Chmelo, Vilém Cupák, Helena Fialová, Blue Cimbal, Ukulele Orchestra jako Brno a Protestující písničkáři blanenští. Peníze vybrané na koncertu do pokladniček pořadatelé pošlou na na oficiální sbírkový účet Diecézní charity Brno, který je určený na pomoc lidem postiženým tornádem.



Kyjovský bigbít 1961–2021

KDY sobota od 15.00

KDE: Kyjov, klub Nětčice

Proč přijít: U příležitosti výročí šedesáti let kyjovského bigbítu zahrají v sobotu v klubu Nětčice kapely, které se sejdou jen pro tuto příležitost. Vystoupí například Lexington 125, Hadi, Starci, Lůzrs Band, Blind driver nebo Koe.

Vínohraní ve Viniu

KDY: pátek, sobota

KDE: Velké Pavlovice

Poslední srpnová sobota bude ve Velkých Pavlovicích patřit už osmému Vinohraní ve Viniu, které pořadatelé chystají po roční přestávce vynucené pandemií.V pátek v sedm večer program zahájí populární komedie Františka Ringo Čecha Dívčí válka. V sobotu bude areál vinařství bude otevřený od tří hodin odpoledne, hlavní hudební hosté vystoupí ve večerním programu. Od půl osmé večer hraje česká rocková legenda Turbo, v devět vystoupí slovenský Desmod a od jedenácti se diváci mohou těšit na Davida Kollera. Páteční vstupné na divadlo je 399 korun, sobotní na festival 550 korun.

Vojtěcha Dyka a B-Side Band

KDY: sobota, 19.00

KDE: Kunštát, Panská zahrada

Sobotní večer v Panské zahradě v Kunštátu bude patřit další zastávce letní tour Vojtěcha Dyka a B-Side Bandu. Svěží výlet do říše věčně mladého swingu začne v sedm večer, vstupné je 590 korun.

Za vínem

Otevřené sklepy a Zarážení hory

KDY: pátek a sobota

KDE: Němčičky

Vinaři v Němčičkách na Břeclavsku zarazí v pátek večer horu a v sobotu zvou milovníky dobrých vín do otevřených sklepů. Páteční program začne v šest večer před kulturním domem a pokračuje od osmi besedou u cimbálu. V sobotu budou sklepy otevřené od deseti do sedmi večer. Vstupné je v pátek 100 korun, v sobotu 700 korun.

Otevřené sklepy ČejkoviceKDY: sobota, od 10,00KDE: ČejkoviceČejkovické sdružení vinařů Čtvrtečníci chystá na sobotu další ročník putování po čejkovických sklepech. Hlavní program začne v deset hodin na nádvoří Hotelu Zámek. Sklepy budou otevřené do sedmi hodin večer. Vstupné je 1200 korun a zahrnuje kupony na nákup vín za celkem 600 korun, vína je možné nakoupit ještě v neděli.



Letní noc ve vinici

KDY: pátek, od 17.00

KDE: Vrbovec

Zarážení hory a poté ochutnávku vín pod hvězdami i s grilovanými pochoutkami za doprovodu cimbálové muziky chystají na pátek vinaři ve Vrbovci u Znojma. Průvod do vinic vyjde v pět odpoledne od poklony sv. Urbana mezi obcí a sklepní ulicí. Hotaři zarazí horu v šest večer ve vinici za ořechovou alejí.

Slípka Tour Velké BíloviceKDY: sobota, od 12.00KDE: Velké BíloviceTradiční a oblíbené putování ze sklípku do sklípku letos ve Velkých Bílovicích nahradí nové letní putování za velkobílovickými víny a vinaři, které pořadatelé nazvali Slípka Tour. Vstupné je 1500 korun a zahrnuje poukazy za 900 korun na nákup vín. Vstupenky je nutné koupit online a aktivovat u vybraného vinaře. Nákup vín je možný ještě v neděli dopoledne.

Zarážení hory

KDY: sobota

KDE: Kobylí, Suchořádská zmola

Bohatý hudební program připravili na sobotu vinaři v Kobylí při tradičním zarážení hory v Suchořádské zmole. Než přijdou hotaři zarazit horu a zavřít tak vinice podobu vinobraní, vystoupí od čtyř hodin odpoledne Quanti Minoris, X-Tet z Rychnova nad Kněžnou, – Dudáci Tryhuci a Vítězslav Veselý. „Zarážení hory se scénkou v podání kobylských ochotníků, Mužáků z Kobylí a Sboru Jarmily Borovičkové začne v sedm hodin večer a od osmi bude hrát cimbálová muzika z Kobylí,“ zvali pořadatelé. Vstupné na slavnost včetně vstupu do otevřených sklepů a volné degustace stojí 400 korun, samotné vstupné do areálu je 100 korun.

Festivaly

JazzFest Brno

KDY: neděle, 16.30

KDE: Brno, Husa na provázku

Dvacet let svého trvání oslaví v neděli brněnský JazzFest v brněnském divadle Husa na provázku. Jazzoví muzikanti vystoupí ve sklepní scéně i na alžbětinské venkovní scéně a také v hlavním sále divadla. Tam se představí stálice domácí scény Jaromír Honzák, Emil Viklický, Pavel Hrubý, Yvonne Sanchez i naděje českého jazzu Cotatcha Orchestra s Lenkou Dusilovou.

Festival MikuLOVE

KDY: pátek a sobota

KDE: Mikulov

Festival MikuLOVE nabídnou o víkendu pořadatelé v Mikulově. Během dvou festivalových dnů se představí řada předních jmen české hudební scény, například kapely Tata Bojs, Khoiba, Už jsme doma, The Atavists, Dunaj, Tornádo Lue, Ty Syčáci, Jiří Schmitzer, Zuby nehty a mnoho dalších. Permanentka stojí 990 korun.

Technika



Den otevřených dveří letiště Kotvrdovice

KDY: sobota, od 10.00

KDE: Kotvrdovice, letiště

Slet ultralehkých letadel je naplánován na sobotu od deseti hodin v Kotvrdovicích. Setkání pilotů a příznivců ultralehkého létání spojený se dnem otevřených dveří na místním letišti nabídneme divákům možnost si zblízka prohlédnou letadla, pohovořit s piloty a více poznat atmosféru letiště.



Sraz velorexů Blansko

KDY: sobota, od 09.00

KDE: Blansko

Všichni milovníci velorexu se mohou těšit už toto pondělí na 30. ročník Setkání a výstavy vozítek Velorex – Blansko. Akce odstartuje v devět hodin, kdy se na náměstí Republiky začnou stroje sjíždět a poté bude zahájen sraz. Společná vyjížďka slavných hadroletů začne ve 13 hodin.

Pálavský Oldtimer

KDY: sobota

KDE: Valtice, Mikulov, Lednice

Tři příležitosti prohlédnout si elegantní vozy účastníků čtvrtého Pálavského Oldtimeru budou mít lidé v sobotu. Od desáté dopoledne budou veterány k vidění na náměstí ve Valticích, pak přejedou do Mikulova, kde budou k vidění od poledne do půl třetí a zúčastní se i jízdy elegance o pohár starosty. Po půl třetí historická auta přejedou do Lednice k zámku, kde ke návštěvníci mohou obdivovat do půl šesté odpoledne.

Setkání veteránů

KDY: neděle, od 10.00

KDE: Břeclav, Pod Zámkem

Neděli plnou nadčasové elegance historických automobilů a motocyklů slibuje setkání veteránů, včetně historické hasičské techniky v areálu Pod Zámkem v Břeclavi. Setkání pořádané městskou galerií a muzeem spolu s břeclavskými dobrovolnými hasiči začne v deset hodin dopoledne a potrvá do dvou odpoledne. K dobré náladě bude hrát kapela Šarže 45.

Zábava a poznání

Vlkošské dny vojenských tradic

KDY: sobota a neděle

KDE: Vlkoš u Kyjova

Třinácté Vlkošské dny vojenských tradic uctí o víkendu památku místního rodáka, armádního generála, ministra národní obrany exilové vlády v Londýně Sergěje Jana Ingra. Sobota bude věnovaná vojenským ukázkám a rekonstrukci bitvy. V neděli následuje mše a pieta na hřbitově.



Turistický pochod znojemským Podyjím

KDY: sobota, od 8.00

KDE: Znojmo, prostranství u rotundy

Po roční přestávce pořádají znojemští turisté tradiční pochod znojemským Podyjí. Registrace účastníků začínají v osm ráno v areálu znojemského hradu.

Loučení s prázdninami

KDY: sobota a neděle

KDE: Brno, koupaliště Riviéra

Loučení s prázdninami bude patřit poslední srpnový víkend na koupališti Rivéra v Brně. Celodenní program začíná v sobotu v půl jedenácté dopoledne, v neděli o hodinu později a končí oba dny po šesté večer. Po oba dny vystoupí například mažoretky a akvabely, v sobotu se děti mohou těšit po třetí odpoledne na Michala Nesvadbu, v neděli ve dvě potěší i rodiče vystoupení Heidi Janků.

Babí léto v archeoparku

KDY: sobota, 10:00 - 17:00

KDE: Pavlov, archeopark

Dovednostem, kterými vynikali lovci mamutů se mohou v sobotu přiučit návštěvníci archeoparku v Pavlově na dalším z wokrshopů Babího léta v archeoparku. Tentokrát ho pořadatelé nazvali Pravěké nitky, šňůry a provázky a bude se věnovat archaickým metodám výroby textilu z kopřivového a lipového lýka. "Díky týmu z Centra tradičních technologií příborské pobočky Muzea Novojičínska se dozví, jak se v pravěku pracovalo s kopřivovým nebo lipovým lýkem. Kromě praktických ukázek lektorů pod vedením Václava Michaličky uvidí také mnoho vystavených hotových výrobků, které mohou prozkoumat," lákali pořadatelé.



Mistrák babet a pionýrů

KDY: sobota od 10.00

KDE: Vícemilice – Písky

Pro příznivce malých motocyklů je na sobotu připravený mistrák babet a pionýrů ve Vícemilicích. Svou kategorii mají i čtyřkolky a kola pro děti a mládež. Registrace jezdců je od deseti hodin dopoledne. Hlavní závod vypukne v jednu po poledni.



Zarážení hory Jaroslavice

KDY: sobota od 14.00

KDE: Jaroslavice

Jaroslavičtí vinaři se Spolkem přátel Hroznové kozy v sobotu poprvé zarazí horu v jaroslavických vinicích. Průvod vyjde ve dvě od poledne od jaroslavického zámku do vinařství Markel a cestou dvakrát vztyčí hotařská znamení.

Ostrovské dožínky

KDY: sobota, od 15.00

KDE: Ostrov u Macochy

Dožínkovou slavnost připravili na sobotu pořadatelé v Ostrově u Macochy. Odpolední program v areálu kulturního domu bude patřit dětem. Nejprve si mohou vyzkoušet od tří odpoledne zábavné hry, ve čtyři své umění předvede kouzelník Magic-R. Od pěti bude všem návštěvníkům k dobré náladě hrát a zpívat Václav Kovářík s brněnskými Gajdoši. V sedm večer pak pořadatelé zahájí taneční zábavu se skupinou T-Band. (mm)

Tradice

97. Slovácké hodyv Brně-Jundrově

Kdy: sobota – neděle

Kde: Brno-Jundrov

Svoje tradiční slovácké hody oslaví v sobotu a neděli krojovaná chasa v brněnském Jundrově. Průvody vychází v oba dny hodinu po poledni a ve tři mají krojované páry nástup u sokolovny. O hodinu později tam předvedou jundrovské tanečky. V osm začínají večerní zábavy.

Bartolomějské hody Hodějice

KDY: pátek - neděle

KDE: Hodějice

Ode pátku do neděle slaví chasa v Hodějicích svoje krojované Bartolomějské hody. V pátek ve čtyři odpoledne chasa vyjde zvát po vsi na hody. V sobotu hodinu po poledni chasa zve zdatné pomocníky na ruční stavění máje. V osm večer začíná hodová zábava s Vocal Bandem. V neděli vyjde průvod ve dvě odpoledne od sokolovny s kapelou Vracovjáci. Ta zahraje i při večerní zábavě od osmi hodin v sokolovně.



Tvaroženské hody

Kdy: sobota

Kde: Tvarožná

Hody v Tvarožné zahájí v sobotu v půl jedné odpoledne průvod stárků od kulturního domu Kosmák, odkud si chasa půjde pro požehnání do kostela sv. Mikuláše. V pět odpoledne mají stárci nástup a děti ze základní školy zatančí Moravskou besedu. V osm hodin večer začne hodová taneční zábava, k dobré náladě, poslechu i tanci zahraje Šardičanka. Vstupné na zábavu je sto korun.

Co se chystá

Veteránfest Slavkov

Kdy: 4. září

Kde: Slavkov

Zámecký park ve Slavkově bude 4. září hostit jedno z největších setkání majitelů a obdivovatelů historických automobilů a motocyklů starších třicet let. Při dvacátém ročníku uvidí návštěvníci nejen bohatou přehlídku historických vozů, motorek, traktorů, bicyklů, ale zažijí i dobovou atmosféru. Vstupné je sto šedesát korun a lístky jsou k dostání na webu veteranfest.cz



Slavnosti chleba

Kdy: 4. září

Kde: Slup

Okolí barokního vodního mlýna ve Slupi ožije příští sobotu tradičními Slavnostmi chleba. Po celý den bude možné navštívit expozice historie mlynářství a historických mlýnských technologií v samotném mlýně. Na pódiu před mlýnem se během dne představí folklorní soubory z jižní Moravy. Pořadatelé chystají i jarmark s historickými řemesly i stánky s občerstvením, burčákem a čerstvým pečivem. Příležitost bude i k ochutnávce vín místních vinařů. Před kulturním domem pořadatelé chystají přehlídku historických traktorů, které se během dne vydají i na spanilou jízdu obcí. Za mlýnem bude, jako každý rok, vojenská pekárna péct a prodávat čerstvý chleba.