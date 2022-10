Slavnostní výlov stopadesátihektarového Vrkoče začne v pátek a bude letos třídenní. Jeden z největších výlovů v republice, kam v případě příznivého počasí zamíří několik desítek tisíc lidí, se pro veřejnost koná už přes dvacet let. „Dva roky jsme kvůli covidu měli pauzu, ale letos se návštěvníci mohou těšit na podobný program, jak jsou zvyklí. Připraveno bude dostatek stánků s rybími specialitami a všechny druhy lovených ryb bude možné koupit vždy v době od půl osmé ráno do čtyř odpoledne,“ uvedl ředitel Rybníkářství Pohořelice Roman Osička. Ve stáncích prodejci nabídnou i další zboží a nebudou chybět ani různé atrakce včetně kolotočů pro děti.

Výlov bude komentovaný, takže zájemci nejen uvidí, ale také se přesně dozvědí, co se děje při zátahu sítí a pak na kádišti. „Vystavíme rovněž živé ryby v prosklených akváriích včetně obrovských trofejních kousků,“ doplnil ředitel podniku.

Roman Osička předpokládá, že z Vrkoče vyloví přes dvě tun z ryb, z nichž převážnou většinou tvoří vyhlášený Pohořelický kapr. V menším množství ale budou k dostání i amuři, tolstolobici, sumci, štiky nebo candáti. Na hrázi lidé pořídí nejen živé, ale i zpracované ryby. A to třeba i ve formě rybí polévky nebo guláše. Kvůli zdražení energií, pohonných hmot a krmiv přijde letos koupě kapra na víc peněz než v minulých letech. Za kilogram výběrového kapra nad dva a půl kilogramu zákazníci u Vrkoče zaplatí sto dvacet korun, kilogram menších kaprů první třídy bude stát sto deset korun.

Na tradiční výlov se v pátek a v sobotu mohou zájemci vydat i k Olšovci v Jedovnicích. Také tam mohou po oba dny zhruba od půl osmé ráno sledovat práci rybářů přímo z bašty. Na hrázi pak můžou posedět a koupit si nejen kapry v ceně devětadevadesáti korun za kilogram, ale také amury, tolstolobiky, plotice, štiky či candáty. K dostání budou rovněž různé rybí speciality. „Letos se po covidové pauze bude opět konat i jarmark a chystáme i atrakce pro děti, jako svezení na ponících nebo kolotoči,“ uvedl za organizátory Aleš Pokorný. Rybáři doporučují, aby návštěvníci přijeli pokud možno v jinou dobu než v pátek mezi desátou a dvanáctou hodinou dopolední, kdy očekávají dopravní špičku.

Kdo se chce o víkendu vydat na výlov, ale má raději komornější akce, může v sobotu od sedmi hodin dorazit k rybníku Na Ohrazdě v Býkovicích na Blanensku. Čeká je tam nejen atraktivní podívaná, ale také čerstvé ryby i rybí speciality.

Další tipy

Brno a Brněnsko

Brno Open Dance Festival

KDY: sobota a neděle

KDE: Brno, sportovní hala Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity

Jubilejní dvacátý ročník Brno Open Dance Festivalu přivede do brněnské sportovní haly Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v sobotu a v neděli kompletní světovou taneční špičku ve standardních i latinskoamerických tancích. Soutěží světového okruhu se zúčastní přes 800 tanečních párů z více jak 40 zemí. Sobotním galavečerem diváky provedou Jan Onder s Kamilou Tománkovou. V programu vystoupí hvězdy oblíbené TV show StarDance. Více na www.brnoopen.eu.

Koncert Smrtislav

KDY: čtvrtek od 20.00

KDE: Brno, Kavárna Trojka

Smrtislav, dříve kapela, nyní už jen zpěvák a kytarista Tuzex, vystoupí ve čtvrtek od sedmi hodin večer v brněnské Kavárně Trojka. V Brně začíná své podzimní turné po českých městech, která má rád. Hostem na všech zastávkách bude Jakub Šmucr, dřívější frontman dnes už nehrajících metalových Shogun Tokugawa.

Koncert virtuózů Trio Incendio

KDY: pátek od 17.00

KDE: Rosice, zámek

Trio Incendio, které tvoří Karolína Františová, Filip Zaykov a Vilém Petras, zvítězilo v řadě soutěží a vystoupilo v předních koncertních síních v České republice i v zahraničí. V pátek od pěti hodin odpoledne se představí v Hudebním sále zámku v Rosicích. Součástí koncertu bude i předání Cen města Rosice. Koncert začíná v pět hodin odpoledne, ve čtyři hodiny se koná vzpomínková oslava u pomníku T. G. Masaryka před zámkem.

Sokolský běh republiky v Brně

KDY: pátek od 9.30

KDE: Brno, park Lužánky, areál „Stadec“ T. J. Sokol Brno I na Kounicově ulici

Brno v pátek 28. října oslaví výročí vzniku republiky pohybem. Přidá se k Sokolskému běhu republiky. Trasa hlavního závodu povede po vnějším okruhu cest v parku Lužánky. Poběží se tři kola po 1,6 kilometru, celková délka závodu je asi 4,8 kilometru. Dětské závody se běží na tartanovém oválu o délce asi 260 metrů v areálu „Stadec“ T.J. Sokol Brno I na Kounicově ulici Děti do deseti let poběží jedno kolo, děti do čtrnácti let tři kola.

Halloween v Zoo Brno

KDY: sobota od 9.00 do 20.00

KDE: Brno, zoologická zahrada

Pestrý halloweenský program se v sobotu koná v Zoo Brno. Od devíti hodin se příchozí mohou těšit na dlabání dýní, různé soutěže a atrakce. Dýně budou zdarma, nářadí na vydlabání je třeba si přinést vlastní. Se svými výtvory se pak zájemci mohou zapojit do soutěže o nejhezčí dýni. Na programu bude dále například strašidelná vzdělávací stezka, taneční představení na koni s ohněm, kouzelník, služby věštkyně, famfrpál u surikat a spousta další zábavy.

Dýňohraní s drakiádou na bunkru

KDY: sobota od 10.00

KDE: Mokrá-Horákov, Veřejný zábavní areál Bunkr

Den plný létajících draků, spoustu dýní, zábavu i bohaté občerstvení slibují na sobotu pořadatelé Dýňohraní s drakiádou v areálu bývalé raketové základny v Horákově. Od deseti hodin se návštěvníci akce mohou těšit například na halloweenskou stezku s poznáváním strašidel z pohádek, dlabání dýní se soutěží o tu nejkrásnější (dýně bude možné koupit na místě, nástroje na dlabání a vyřezávání je třeba si vzít vlastní), drakiádu, strašidelné komentované prohlídky bunkrem, výtvarné dílničky či jízdu na čtyřkolkách i koních. K občerstvení budou mimo jiné připravené dýňové speciality.

Blanensko

Film a přednáška o českých letcích RAF

KDY: čtvrtek od 16.30

KDE: Boskovice, kino

Pochod za světýlkem

KDY: pátek od 16.30

KDE: Boskovice

Státní svátek vzniku samostatného Československa oslaví v Boskovicích také již tradičním lampionovým průvodem Pochod za světýlkem. Sraz účastníků je v půl páté odpoledne u školičky TJ Rytmus u boskovických lázní. Na tradiční Pochod za světýlkem vyrazí účastníci v pět hodin. Jako každý rok i letos vybrali pořadatelé pro lampionový průvod téma. Tentokrát zvou zejména všechny superhrdiny, ať už přiletí nebo přijdou Spiderman, Superman, Batman nebo kterákoliv z dalších postav moderních kreslených pohádek pro malé i odrostlejší milovníky dobrodružství. Startovné je sedmdesát korun.

Větrný mlýn, jeskyně, rybník a klid. Malebný Ostrov u Macochy v podzimním hávu

Halloweenský pochod s lampiony

KDY: sobota od 16.00

KDE: Petrovice, dětské hřiště pod kapličkou

Dvanáctý ročník Halloweenského pochodu s lampiony pořádají v sobotu odpoledne dobrovolní hasiči v Petrovicích na Blanensku. Na malá i velká strašidla čekají soutěže, tvořivé dílny, tancování a lampionový pochod. Nachystané budou i podzimní dobroty.

Vzpomínka ke 104. výročí vzniku republiky

KDY: pátek od 10.00

KDE: Blansko, náměstí Svobody

Vzpomínkový akt ke sto čtvrtému výročí Dne vzniku samostatného československého státu se chystá na páteční den v Blansku. Na programu na náměstí Svobody je v deset hodin položení věnce k památníků obětí první světové války zástupci města a organizací. K tomu od půl desáté zahraje Dechová hudba Blansko.

Kosí bratři

KDY: neděle od 15.00

KDE: Boskovice, Zámecký skleník

Taškařice, vylomeniny a dobrodružství kosích bratrů, která děti znají z televizních obrazovek se tentokrát promění v rozverné a veselé divadelní představení s názvem Kosí bratři. Návštěvníci uvidí, jak bratři zkoušeli kopat metro nebo jak zkoušeli jezdit na kole a dozví se také, jak se krotí lev. Divadelní pohádku představí v neděli Divadlo Scéna v boskovickém Zámeckém skleníku od tří hodin.

Břeclavsko

Svatohubertská mše

KDY: sobota od 18.00

KDE: Velké Pavlovice, kostel Panny Marie

Blížící se svátek patrona myslivců, svatého Huberta, uctí v sobotu myslivci ve Velkých Pavlovicích. Bohoslužba začne v šest hodin navečer v kostele Nanebevzetí Panny Marie. „Letošní mše bude troubená i zpívaná. Těšit se můžete na trubače Okresního mysliveckého svazu Přerov a zpěváky souboru Vox Vini. Po mši společně s trubači a zpěváky uctíme památku zesnulých přátel a myslivců na místním hřbitově,“ zvou pořadatelé.

Prvorepubliková muzika

KDY: pátek od 18.00

KDE: Lanžhot, sál Podlužanu

Výročí vzniku první republiky oslaví v pátek v Lanžhotu návštěvníci Prvorepublikové muziky v sále restaurace Podlužan. Od šesti hodin večer tam zahraje Lanžhotská osma s hosty, lanžhotská dětská cimbálová muzika, cimbálová muzika lanžhotských muzikantů a Lanžhotští legrúti. Pořadatelé uvítají dobové oblečení hostů.

Připomínka výročí republiky

KDY: pátek od 17.30

KDE: Břeclav

Tradiční setkání k výročí vzniku československé republiky chystají na státní svátek v pátek pořadatelé z břeclavského muzea v centru města. Setkání začne v půl šesté večer u památníku Svornosti na Smetanově nábřeží tichou vzpomínkou a položením květin. Poté vyjde lampionový průvod od památníku Svornosti k soše presidenta Masaryka u Žluté školy, kde bude v šest hodin večer následovat slavnostní projev, položení květin a kulturní program.

Sedlecká zabijačka

KDY: sobota od 10.00

KDE: Sedlec u Mikulova

Sobota bude v Sedleci u Mikulova patřit v areálu Sedleckých vín u rybníka Nesyt Sedlecké zabijačce. „Můžete se těšit na čerstvý ovar přímo z kotle, polévku černou i bílou, jitrnice, jelita, tlačenku, škvarky, zabijačkový guláš, klobásy přímo z udírny a s sebou si navíc můžete odnést i domácí uzené a čerstvé sádlo. Na zapití nabídneme čtyřicet druhů vín, pivo a pro zahřátí Sedleckou hroznovici, svařák, kávu a čaj. Pro mlsné jazýčky nabídneme i sladkou tečku,“ lákají pořadatelé. K vidění bude také výstava kresleného humoru. Otevřeno je od deseti hodin dopoledne, vstup je zdarma.

Halloween v podzemí

KDY: pátek a sobota

KDE: Valtice, podzemí

Chodby v podzemí si přímo říkají o oslavu strašidelného dušičkového svátku. I proto zvou pořadatelé v pátek a v sobotu do Valtického podzemí. „Návštěvníci si užijí strašidelný večer s dýněmi a tajemné zážitky v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Než ho projdete, budete se bát skoro kilometr. Ochutnáte speciality Valtického podzemí, vína z lednického vinařství ANNOVINO, zahraje cimbálová muzika,“ lákají na strašidelný víkend pořadatelé.

Strašidelné dušičkové prohlídky

KDY: sobota

KDE: Valtice, Svět pohádek

Dušičkové prohlídky nabídne v sobotu valtický Svět pohádek. „Naše Strašidelné dušičkové prohlídky ze záhrobí představí pohádkové postavy, upíry a různá strašidla v trochu jiném světle. Nabídneme je od tří odpoledne do sedmi večer,“ zvou pořadatelé. Rodinné vstupné je 450 Kč, snížené 130 Kč, dospělí 180 Kč. Je nutná rezervace na telefonu 771 180 001.

Hodonínsko

Den lemurů a Dýňové odpoledne

KDY: sobota a neděle

KDE: Hodonín, zoologická zahrada

O nadcházejícím víkendu se v hodonínské zoologické zahradě uskuteční hned dvě akce. V sobotu to bude Den lemurů a návštěvníci se mohou těšit na soutěžní kvíz a ve tři čtvrtě na tři pak na komentované krmení. V neděli se od půl druhé koná Dýňové odpoledne. Pro děti i dospělé bude připraveno dlabání dýní a soutěž o nejhezčí dýni. Chybět nebudou ani dýňové speciality, hry a soutěže s podzimní tematikou či historické ležení šermířů.

Lampionový průvod

KDY: čtvrtek od 18.30

KDE: Kyjov

Sto čtyři roky od vzniku československé republiky si ve čtvrtek připomenou lidé v Kyjově při setkání, které pořádá kyjovská radnice. Sejdou se na tradičním lampionovém průvodu. Sraz bude v půl sedmé večer před Klvaňovým gymnáziem, poté začne vzpomínkové shromáždění. Po jeho skončení vyjde lampionový průvod městem na Masarykovo náměstí, doprovodí ho živá hudba. Pořadatelé účastníky vzpomínky žádají, aby si přinesli svoje lampiony a také dobrou náladu. Před kyjovskou radnicí si děti od půl sedmé užijí promítání pěkných pohádek, pořadatelé slibují i občerstvení.

Můj život s muzikou

KDY: neděle od 17.00

KDE: Veselí nad Moravou

Nedělní večer bude patřit ve Veselí nad Moravou dechovce. Od pěti hodin se tam koná slavnostní koncert s dechovou hudbou Boršičanka nazvaný Můj život s muzikou. Boršičanka zde oslaví životní jubileum svého zakladatele, kapelníka a skladatele Antonína Koníčka. Jako speciální host se představí Jan Slabák. Boršičanku tvoří šestnáct členů, muzikantů a zpěváků a je známá nejen na jihu Moravy, ale i v Rakousku, Německu, Švýcarsku nebo Holandsku.

Vatra republiky

KDY: čtvrtek od 17.30

KDE: Velká nad Veličkou

V předvečer státního svátku pořádá Velká nad Veličkou společně s hasiči akci nazvanou Vatra republiky. Akce se uskuteční ke sto čtvrtému výročí založení Československa. O půl šesté dojde na zasazení lípy svobody před sportovní halou, na kterou naváže lampionový průvod. Ten povede na Strážnou hůrku, kde bude zapálena právě Vatra republiky.

Vyškovsko

Día de los Muertos

KDY: sobota od 15.00

KDE: Luleč, Panelka

Čtvrtý ročník pestrobarevné mexické oslavy Día de los Muertos neboli Dne mrtvých se koná v sobotu od tří hodin odpoledne na Panelce v Lulči na Vyškovsku. Příchozí čeká živá mexická hudba, mexické jídlo a pití, svíčky, barevné lebky nebo typické oranžové květiny, které zdobí oltáře mrtvých. Chybět nebude ani malování na obličej.

Oslava republiky

KDY: pátek od 10.00

KDE: Slavkov u Brna, historická radnice a památník obětem válek

Město Slavkov u Brna si připomene 104. výročí vzniku samostatného Československa odhalením busty Tomáše Garrigue Masaryka ve vstupní hale slavkovské historické radnice. Páteční slavnosti se zúčastní i donátor Miloš Táborský. Bronzová busta TGM je z dílny slavného kubistického sochaře Otty Gutfreunda. Akce bude pokračovat u památníku obětem válek položením věnců.

Daniel Hůlka – muzikálové písně

KDY: pátek od 16.00

KDE: Slavkov u Brna, Historický sál zámku

Dracula, Monte Cristo, Don Giovanni, Kat Mydlář a další. Písně z těchto, ale i z dalších muzikálů zazní v pátek v Historickém sále zámku ve Slavkově u Brna. Zpívat bude hvězda řady muzikálů Daniel Hůlka a Radek Jareš.

Vzpomínkový koncert

KDY: čtvrtek od 19.00

KDE: Vyškov, Besední dům

Ve Vyškově bude znít swing a různé populární melodie. Slavnostní vzpomínkový koncert Vyškovského Bigbandu se ve čtvrtek od sedmi hodin večer uskuteční v sále vyškovského Besedního domu. Účinkující i publikum při něm vzpomenou na nedávno zesnulé dlouholeté ikony vyškovské kultury a Vyškovského Bigbandu Tomáše Dorazila a Jaroslava Nováka.

Krojované hody v Dobročkovicích

KDY: sobota a neděle

KDE: Dobročkovice

Stárci a dobrovolní hasiči z Dobročkovic na Vyškovsku zvou na krojované hody. Ty začnou v sobotu ve dvě hodiny odpoledne průvodem stárků obcí. Následovat bude čtení artikulí a od osmi hodin večer hodová zábava s pěrovou volenkou a tombola. Vyhrávat bude dechová hudba Žadovjáci. V neděli se koná slavnostní mše svatá a od pěti hodin odpoledne posezení při skleničce s cimbálovou muzikou.

Chovatelské a bleší trhy

KDY: neděle od 7.00 do 10.00

KDE: Vyškov, chovatelský areál

Chovatelské trhy exotického ptactva, holubů, králíků a drůbeže se budou konat v neděli od sedmi do deseti hodin v chovatelském areálu u vlakového nádraží ve Vyškově. Zájemci zde mohou dále koupit chovatelské potřeby, různé druhy krmiv, přenosky pro exoty, zahradnické výpěstky, včelařské produkty a jiné. Zajištěn bude také výkup exotického ptactva a králičích kožek. Pořadatelé zároveň připravili i Bleší trhy. Občerstvení bude zajištěno.

Znojemsko

Vinobraní ve Vrbovci

KDY: sobota od 12.00

KDE: Vrbovec, vinice U kapličky, sklepní ulice, otevřené sklepy

Průvod vrboveckých radních v dobovém oblečení, lisování posledního hroznu, ukládání kozla na zimu do sklepa k šenkýřce, burčák, mošt, mladé víno, zpěv či cimbál. Na to všechno a další program se mohou těšit návštěvníci slavnostního vinobraní ve Vrbovci na Znojemsku. To se koná v sobotu od 12 hodin ve vinici U kapličky, ve sklepní ulici a v otevřených sklepech. Program završí večerní zábava s tradičními zvyky a stylovou výzdobou v místním hostinci.

Svatohubertská mše

KDY: sobota od 13.30

KDE: Hnanice

Svátek svého patrona svatého Huberta oslaví poslední říjnovou sobotu příslušníci mysliveckého cechu také mší v kostele svatého Wolfganga v Hnanicích. „Svatohubertskou mši doprovodí myslivečtí trubači a uskuteční se k poctě našeho patrona svatého Huberta, české myslivosti a přírody a sloužená bude za živé i zesnulé myslivce a lesníky,“ zvou pořadatelé. Účastníci bohoslužby se sejdou v sobotu v půl druhé odpoledne před hnanickým kostelem svatého Wolfganga. Po mši následuje posezení v nedalekém kulturním domě při živé hudbě. Chybět nebude chutné myslivecké občerstvení.

Dýňová stezka

KDY: pátek od 17.30

KDE: Dyjákovice

Sváteční páteční podvečer bude v Dyjákovicích na Znojemsku patřit strašidelné zábavě pro děti. Pořadatelé pro ně připravili Dýňovou stezku, která začne v půl šesté večer u zdravotního střediska. Návštěvníci se mohou těšit na soutěžní stanoviště a tvořivé dílničky i lampionový průvod. Pořadatelé slibují také lampionový průvod, občerstvení a opékání špekáčků.

Ukončení sezóny na zámku v Miroslavi

KDY: neděle od 18.30

KDE: Miroslav, zámek

Zámek v Miroslavi se poslední říjnovou neděli uloží k zimnímu spánku. Slavnostní ukončení turistické sezóny nabídne od tří odpoledne na prvním zámeckém nádvoří divadelní představení Zikmunda a Kateřiny Valeckých v podání manželů Klímových a od půl čtvrté poslední letošní prohlídku zámku s Bílou paní. Rezervace předem nutná na tel. 735 173 152 nebo e-mailu miroslavskyzamek@mesto-miroslav.cz.

Živé houby v muzeu

KDY: čtvrtek

KDE: Znojmo, Minoritský klášter

Jubilejní desátý ročník oblíbené výstavy živých hub v Minoritském klášteře v ulici Přemyslovců ve Znojmě nabídne opět vhled pod pokličku regionálního houbaření. „Výstava bude i letos doplněna o sérii doprovodných panelů Houbařský rok na Znojemsku, vycházející ze stejnojmenné knihy vydané Jihomoravským muzeem ve Znojmě. Ta bude k zakoupení v pokladně Minoritského kláštera,“ zvou pořadatelé. Oblíbená výstavba bude otevřená ještě ve čtvrtek.