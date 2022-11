Tři dny plné sportu, tance, zábavy a soutěží. To je festival Life!, který od pátku do neděle ovládne pět hal na brněnském výstavišti. Návštěvníci se mohou těšit například na prezentaci asi třiceti druhů sportů, taneční i sportovní klání, známé sportovce, herce, moderátory i youtubery a také finále Mistrovství České republiky v počítačových hrách.

Festival začne v pátek ráno programem pro školní výpravy. Děti si popovídají i zasportují se známými borci. Například s Jiřím Procházkou, který se letos stal prvním českým UFC šampionem v polotěžké váze, s olympionikem Alešem Valentou, střelcem Jirkou Liptákem, tiktokerkou Annie Camel, mistrem České republiky v badmintonu Adamem Mendrekem, bývalým fotbalistou Petrem Švancarou nebo parkuristou Honzou Hankem a mnoha dalšími. „Přihlášeno je rekordních asi dva tisíce dětí. To nás moc těší, protože jedním z témat festivalu je to, že vedeme děti ke sportu,“ uvedla mluvčí festivalu Dita Brančíková.

Ve Family Hall v pavilonu G bude po celé tři dny zájemcům k dispozici asi čtyřicet sportovních stanovišť, kde si každý může vyzkoušet různé sportovní disciplíny za přítomnosti profesionálů. „Nebude zde chybět ani show se známými youtubery a tiktokery, rozhovory s olympioniky a přednášky o zdravém životním stylu či fyzioterapii. K vidění budou krasojízdy, žonglérská show nebo vzdušná akrobacie na šálách, zájemci si vyzkouší elektrické longboardy nebo freestyle koloběžky,“ vyjmenovala Dita Brančíková.

Festival přinese i různá sportovní klání. Atraktivní bude například Mistrovství České republiky ve šplhu na laně pro všechny kategorie, kdy se šplhá ze sedu bez pomoci nohou. Svůj um zde předvede i nejlepší francouzský šplhač Arnaud Bourdier. „Čeká vás také velké finále celoročního a celorepublikového závodu měření času rychlosti jízdy v pumptracku, oblíbené workoutové soutěže nebo Mistrovství České republiky v parkouru,“ pozvala dále mluvčí festivalu.

Deset let je jednou z tváří festivalu Life! moderátor a herec Ondřej Sokol. Ten společně s dalšími hvězdami klipu poutajícího na festival, ve kterém přiletí přímo na brněnské výstaviště v letadle Antonov, neboli Andulce, v sobotu v jedenáct hodin zahájí taneční rekord. „Předpokládáme, že se do společného tancování v jednom čase na jednom místě na jednu choreografii zapojí několik stovek lidí,“ odhadla Dita Brančíková. Tancovat se však bude ještě mnohem víc. Součástí Dance Life! budou profesionálně vedené workshopy předních českých i zahraničních tanečníků. Nebude chybět populární Gala tanečních konzervatoří nebo Danza Life Cup – soutěže v standardních a latinskoamerických tancích. Připravená je také řada vystoupení od stepu, street dance až po art dance.

Překvapením pro všechny milovníky počítačových her bude v neděli koncert známých hvězd Rytmuse a Majka Spirita. „Ten bude součástí HalfTime Show, finále Mistrovství České republiky v počítačových hrách,“ dodala mluvčí festivalu, který se koná už od roku 2003 a v současné podobě od roku 2016.

Další tipy z jižní Moravy

Brno a Brněnsko

Lucie v Opeře

Kdy: sobota od 18.00

Kde: Brno, Winning Group Arena

Podzimní turné Lucie v Opeře bude mít v sobotu závěrečnou zastávku v Brně ve Winning Group Areně. „Odložené halové turné přinese divákům nový program s exkluzivní hudební aranží v doprovodu symfonického orchestru, pěveckého sboru a s organicky efektní dynamickou scénou,“ lákají pořadatelé. Vstupenky z dřívějších termínů zakoupené u oficiálních prodejců jsou stále platné.

Královský košt Brno

Kdy: pátek od 18.00

Kde: Brno, Hotel Continental

Série Královských koštů pokračuje v pátek v brněnském hotelu Continental. Prestižní ochutnávku představují vína přihlášená do soutěže Král vín České republiky. „Na návštěvníky čeká velká pultová degustace nejlepších vín letošní soutěže Král vín České republiky. Všechna představovaná vína získala medaile v jedné z největších soutěží v České republice. Bez nadsázky lze říci, že na Královském koštu ochutnáte aktuálně nejlepší vína Česka,“ lákají pořadatelé. Košt začíná v hotelu Continental v šest večer a potrvá do půl jedenácté. Vstupné je od 500 korun.

Kapucínská hrobka komentované prohlídky

KDY: pátek do18.00

KDE: Brno, Kapucínské náměstí

V pátek se ve známém pohřebišti kapucínů uprostřed Brna, v Kapucínské hrobce, konají tradiční večerní komentované dušičkové prohlídky. Připraveny jsou celkem tři termíny, a to v 18, 19 a 19.30 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na ojedinělou atmosféru hrobky umocněnou svitem svíček a na poutavé příběhy zde uložených osobností i historické zajímavosti. Rezervovat vstupenky lze na webu hrobky nebo telefonním čísle 511 140 053.

13. výstava archivních vín

KDY: sobota od 14.00

KDE: Vranovice

Ještě než se všichni milovníci dobrých vín začnou věnovat ochutnávání prvních vzorků letošních mladých vín při svatomartinských setkáních příští týden, zvou vinaři z Vranovic na Brněnsku na tradiční výstavu vín archivních. Přehlídku vín v nejlepších letech nabídnou v sobotu od dvou hodin odpoledne v sále Domu pro seniory na Náměstíčku. K poslechu a zpěvu zahraje cimbálová muzika.

Festival Prototyp 2022

KDY: pátek – neděle

KDE: Brno, Vodojemy Žlutý kopec

Letošní umělecká expozice osmého ročníku festivalu Prototyp bude vystavena v brněnských Vodojemech na Žlutém kopci. Videomappingové, světelné a zvukové instalace tuzemských i zahraničních umělců dotvoří atmosféru této „podzemní katedrály“ a návštěvníci se mohou těšit na audiovizuální show, kinetické instalace a 3D tištěné sochy. Vstupenky je možné koupit pouze předem na konkrétní čas.

Blanensko

Svatohubertské slavnosti

KDY: sobota od 12.00

KDE: Boskovice, hrad

Tradiční Svatohubertské slavnosti připravují na sobotu, tentokrát na boskovickém hradě, rodina Mensdorff-Pouilly společně se správou hradu. Již dvanáctý ročník oblíbené akce nabídne bohatý program, který v pravé poledne zahájí svatohubertská mše. Následovat budou vystoupení šermířského spolku Rotenburg, Trubačů Zábřeh a výstava loveckých trofejí. Děti se mohou vydovádět na laserové střelnici nebo se poučit při lesní pedagogice. Vyhrávat bude Holóbkova mozeka a nebude chybět ani bohaté občerstvení v hradní koroptvárně.

Pojďte s námi za pohádkou

KDY: sobota od 14.00

KDE: Blansko, herna stolního tenisu

První listopadová sobota bude v Blansku opět patřit oblíbenému pohádkovému pochodu. „Naše putování za pohádkovými postavami je pochod krásnou podzimní krajinou. Okruh je dlouhý zhruba dva až tři kilometry a účastníci na něm potkají deset stanovišť, na kterých se setkají se zajímavými pohádkovými postavami,“ zvou pořadatelé. .Hlavní úkol celého pochodu je projít všechna stanoviště a získat všechny razítka. Na konci děti čeká odměna v podobě magnetky, kterou si samy vyberou. Sraz účastníků je od dvou hodin u herny stolního tenisu na Podlesí. Startovné je padesát korun pro děti, sedmdesát pro dospělé.

Strašidelná stezka odvahy

KDY: sobota od 18.00

KDE: Boskovice, Mladkov

Putování pro odvážné děti připravili na sobotní večer pořadatelé v boskovickém Mladkově. Sraz účastníků je v sobotu v šest hodin večer. Děti si s sebou mají vzít hlavně dobrou náladu a odvahu na strašidelné putování. A k užitku přijde i párek na závěrečné opékání.

Strašidel se nebojíme

KDY: pátek od 16.30

KDE: Rájec-Jestřebí, zámecký park

Centrum Motýlek láká na akci s názvem Strašidel se nebojíme aneb Podzimní pochod zámeckým parkem. Pochod se uskuteční v pátek v zámeckém parku v Rájci nad Svitavou. Trasa je značená, ale k odhalení značek budou návštěvníci potřebovat světýlko, čelovku či baterku. Na cestě budou děti sbírat razítka od strašidel, plnit úkoly a na konci se všichni úspěšní a nebojácní mohou těšit na odměnu. V cíli bude připravený oheň, teplý čaj a bude možné opéct si špekáčky. Start je v půl páté u dolního vstupu do parku.

Koprovka aneb Na útěku

KDY: pátek od 19.00

KDE: Blansko, Dělnický dům

Blanenské divadlo v pátek večer zve diváky do blanenského Dělnického domu na konverzační komedii Koprovka aneb Na útěku. „V této konverzační komedii se můžete těšit na Irenu Vrtělovou, Kateřinu Vrtělovou, Josefa Koláře, Eduarda Hofmanna, Libuši Münsterovou, Lucii Odehnalovou a Evu Vašíčkovou. O světla a zvuk se stará Jan Jeřábek. Režijního nastudování a hudby se laskavě ujal Fabián Pár,“ zvou pořadatelé na poslední představení své inscenace. Vstupné je 150 korun.

Spací vady

KDY: sobota od 19.00

KDE: Boskovice, Prostor

Představení Spací vady zahraje v sobotu od sedmi večer v boskovickém Prostoru divadlo Kolárka z Blanska. „Hlavními postavami, s nimiž si po smrti nikdo a nic neví rady, a proto uvízly v mezipatře, jsou Sylvia Plathová, Virginia Woolfová a Ivana Trumpová. A nebo taky ne. V životě psaly, teď z listů svých knih vaří a čekají, až nějaký hlas zavolá jejich jméno, až někomu živému budou skutečně chybět… Záleží jen na nich, zda se rozbují peklo, ráj nebo cokoliv horšího,“ zvou pořadatelé.

Hradišťan ve Výpustku

KDY: pátek od 18.00

KDE: Křtiny, jeskyně Výpustek

K třicátému výročí svého působení v regionu pořádá v pátek Charita Blansko benefiční koncert. V jeskyni Výpustek u Křtin vystoupí legendární kapela Hradišťan & Jiří Pavlica. Místa k sezení pro všechny budou zajištěna. Účastí na koncertu posluchači podpoří činnost blanenské Charity a řadu potřebných služeb pro druhé lidi. Cena vstupenek v předprodeji je 500 korun, na místě 550.

Břeclavsko

Putování za mladým vínem v Bořeticích

KDY: sobota od 11.00 do 18.00

KDE: Bořetice

Na podzimní vycházku do recesistické vinařské Republiky Kraví hora zvou v sobotu vinaři v Bořeticích na Břeclavsku. Nabídnou putování za mladým vínem po svých sklípcích v malebné krajině Modrých hor. Otevřeno bude od jedenácti dopoledne do šesti večer. Vstupné na místě je tisíc korun a zahrnuje mimo jiné kupony na nákup vína v hodnotě 400 korun.

Svatohubertská mše

KDY: neděle 14.00

KDE: Boří les, kaple sv. Huberta

Patrona myslivců svatého Huberta v neděli uctí v kapli svatého Huberta v Bořím lese u Valtic. Třináctou Svatohubertskou mši tradičně doprovodí Slovácký krúžek Charvatčané a Jagdhornbläsergruppe z Bernhardsthal. Příchozí uvidí také například ukázku práce psů loveckých plemen, vábení zvěře či ukázku dravců. Doprovodný program začne ve dvě hodiny odpoledne, samotná mše pak ve tři hodiny.

Otevřené sklepy Strachotín

KDY: sobota od 11.00 do 19.00

KDE: Strachotín

Vinaři ve Strachotíně na Břeclavsku se rozhodli své sklepy poprvé otevřít i na podzim. Milovníky dobrých vín přivítají v sobotu mezi jedenáctou dopoledne a sedmou večer ve strachotínské sklepní ulici. Ve vybraných sklepech bude připravené i chutné občerstvení.

Lampionový průvod aneb Uspávání broučků

KDY: sobota od 16.30

KDE: Klobouky u Brna, plac pod májí

K tradičnímu lampionovému pochodu s uspáváním broučků se sejdou v sobotu děti v Kloboukách u Brna. Sraz bude v půl páté navečer na place pod májí. Děti si mají přinést broučky vyrobené z přírodních materiálů, hrnečky na čaj a ideálně i lampiony. Na začátek setkání děti zazpívají Mravenčí ukolébavku a uloží broučky ke spánku. V pět hodin začne lampionový průvod.

Šmardovo sousedské divadlo KDY: pátek – neděle KDE: Hustopeče, kino Nesoutěžní přehlídku amatérských divadelních souborů hostí od pátku do neděle hustopečské kino. Šmardovo sousedské divadlo nabídne v pátek detektivní komedii Slavíci z Madridu v podání ochotníků ze Staroviček, v sobotu konverzační komedii Milá Matko kroměřížských ochotníků a v neděli představení Divadla Prkno z Veverské Bítýšky nazvané Z pohádky do pohádky. První dvě představení začnou vždy v půl osmé večer, pohádka v neděli ve tři odpoledne. Vstupné je po 130 korunách, důchodci a studenti zaplatí osmdesát korun. Na nedělní pohádku je vstupné rovněž osmdesát korun.

Hodonínsko

Kyjovgraf

KDY: pátek – neděle

KDE: Kyjov, kino Panorama

Od pátku do neděle se v kině Panorama Kyjov už počtvrté bude konat Filmový festival Kyjograf. Nabídne výběr zajímavých tuzemských filmů, besed s tvůrci, koncert v kinosále, DJs, vlastní kinokavárnu a vína lokálních vinařů. Diváci mají v rámci víkendu možnost zhlédnout osm celovečerních snímků. Festival zahájí exkluzivní předpremiéra komediální road-movie Grand Prix Jana Prušinovského v hlavních rolích s Kryštofem Hádkem a Štěpánem Kozubem. Více na www.kyjograf.cz.

Lampionový průovd

KDY: sobota

KDE: Čejkovice

Hned dvě akce se uskuteční v pátek v Čejkovicích. Od tří hodin dojde u klubovny místního Brontosaura k představení projektu Hurá na prázdniny. Připravené budou aktivity na stanovištích, chybět nebude výsadba ovocných dřevin a zajištěné bude i občerstvení. Za hezkého počasí dojde i na opékání. O půl páté pak vyrazí od základní školy lampionový průvod, který bude pokračovat k obecnímu úřadu.

Škwor v Hodoníně

KDY: pátek

KDE: Hodonín

Proč přijít: Po Prostějovu a Brně přijíždí kapela Škwor na své Unplugged tour do Hodonína. Na koncert, který se v rámci turné koná, mohou fanoušci hitů jako Sraž nás na kolena, Mý slzy neuvidíš nebo Síla starejch vín vyrazit v pátek do hodonínského Domu kultury. Unplugged tour začíná v sedm hodin.

Vyškovsko

Uspávání broučků

KDY: pátek od 16.30 do 19.00

KDE: Vyškov, zámecká zahrada

Na uspávání broučků zve v pátek Mateřské centrum Radost ve Vyškově. Děti si mají s sebou vzít lampiony a případně doma vyrobené broučky. Kdo mít broučka nebude, může si nějakého vybrat na stanovišti u muzea. U muzea bude také začínat trasa s osmi stanovišti s úkoly, která bude končit v zámecké zahradě, kde si děti broučky před zimou uspí v lodžii. Akce se koná od půl páté odpoledne do sedmi hodin.

XI. Slavkovská výstava drobného zvířectva

KDY: pátek a sobota

KDE: Slavkov u Brna, chovatelská hala

Už po jedenácté se v chovatelské hale ve Slavkově u Brna v pátek a v sobotu uskuteční Slavkovská výstava drobného zvířectva. Výstavy se zúčastní chovatelské kluby králíků český luštič, český červený, český strakáč, kastorexi a barevní rexi. Součástí výstavy bude bodovaná expozice okrasného ptactva. Pořadatelé slibují i občerstvení a soutěž o ceny. V pátek bude výstava otevřená od osmi hodin do šesti večer, v sobotu od osmi hodin do jedné odpolední.

Recitál Martina Doležela

KDY: neděle od 17.00

KDE: Rousínov, sál Záložny

Klasickou i filmovou hudbu, písně z různých muzikálů, působivé šansony i popové skladby uslyší v neděli posluchači, kteří přijdou na koncert do velkého sálu Záložny v Rousínově. Příjemný nedělní podvečer si zájemci užijí při recitálu Martina Doležela, který z Rousínova pochází. Na klavír ho doprovodí Ondřej Špaček. Koncert začíná v pět hodin odpoledne.

90. narozeniny Marie Pachtové

KDY: sobota od 15.00

KDE: Vyškov, Hanácký statek, Zoo Park

Slavnostní odpoledne s odhalením „Lavičky tetičky Pachtové“ se v sobotu koná v areálu Hanáckého statku v Zoo Parku Vyškov. Vystoupí Dětský folklórní soubor Klebetníček, Hanácký folklórní soubor Trnka, Hanácký mužský sbor Rovina a Pěvecký sbor Antonína Tučapského. Akce se koná při příležitosti devadesátých narozenin známé folkloristky, zakladatelky Dětského folklorního souboru Klebetníček a držitelky titulu Největší Hanačka roku 2020 Marie Pachtové.

Znojemsko

Martinské hody

KDY: pátek – neděle

KDE: Hodonice, Tasovice

Tradiční Martinské hody oslaví od pátku do neděle chasa v Hodonicích a Tasovicích. V pátek od tří hodin odpoledne začne slavnostní stavění máje, ke kterému zahraje kapela Tasovjanka. V sobotu od půl deváté vyjde chasa v krojovaném průvodu na obchůzku oběma obcemi, v osm večer následuje hodová zábava s Mistříňankou a Duem Silver. V neděli hodinu před polednem hody uzavře slavnostní mše, na které zahrají Vacenovští muzikanti.

Svatohubertská mše

KDY: sobota od

KDE: Vranov nad Dyjí, Hraběnčina louka

Už po desáté se sejdou myslivci, lesáci a věřící z Vranova nad Dyjí a okolí na Svatohubertské mši, kterou si připomenou svátek svého patrona, svatého Huberta. Mše se koná na tradičním místě, na Hraběnčině louce v blízkosti kaple Panny Marie Ochranitelky, Mara Schütz ve Vranově nad Dyjí nedaleko parkoviště pod zámkem. Bohoslužba začne v sobotu hodinu před polednem.

Hnanické koštování mladých vín

KDY: sobota od 11.00 do 18.00

KDE: Hnanice, náměstí a sklepní ulička

I vinaři v Hnanicích na Znojemsku se už chtějí pochlubit letošními víny. Proto nebudou čekat na svátek svatého Martina příští týden a milovníky dobrých vín zvou na skleničku mladého vína už v sobotu. Setkání začne na náměstí u kostela svatého Wolfganga hodinu před polednem, kde hodinu po poledni dojde na požehnání letošních mladých vín hnanických vinařů. Do šesti večer pak pokračují malé otevřené sklepy ve sklepní ulici.

Vepřové hody a ochutnávka vín

KDY: sobota od 12.00

KDE: Jiřice u Miroslavi

Už potřetí budou v sobotu v Jiřicích u Miroslavi vonět u hospody Hasička rozmanité zabijačkové dobroty. „Můžete se těšit na tradiční zabijačkové speciality – tlačenku, jitrnice, jelita, škvarky a černou polévku, vepřový guláš nebo řízky. Na zapití vám poslouží několik výborných vzorků vín a chybět nebude ani točené pivo a limo i něco na zahřátí,“ lákají pořadatelé

Strašidelná stezka odvahy

KDY: sobota

KDE: Jevišovice

Pořadatelé z městské knihovny, radnice a divadelního spolku Dosoj chystají na sobotní večer pro děti v Jevišovicích na Znojemsku, nejmenším městě na jihu Moravy, strašidelnou stezku odvahy. „Začátek Strašidelné stezky je u brány do zámeckého parku ve směru od kostela. Doporučujeme obuv a oblečení vhodné pro pohyb venku podle aktuálního počasí,“ zvou pořadatelé. Vstup je zdarma.