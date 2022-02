Po dvou letech vynucených přestávek kvůli pandemii si milovníci krásných květin mohou opět naplánovat výlet do zámku v Rájci nad Svitavou a tamních skleníků, které uchovávají největší sbírku kamélií v České republice. „Skleníky jsou nyní až do šestého března otevřené vždy od středy do soboty mezi devátou dopoledne a třetí odpoledne K zakoupení budou pro příchozí připraveny nejen rostliny kamélií, ale i další jarní květiny. V zahradnictví lidem také rádi poradí s jejich pěstováním,“ pozvala rájecká kastelánka Zdeňka Kalová. Jak připomněla, sbírku kamélií založili na zámku už v 19. století Salmové, tehdejší vlastníci. „Z původních pětaosmdesáti keřů se sbírka postupně rozrostla na čtyři stovky druhů, z nichž mnohé vypěstovali místní zámečtí zahradníci a nelze je vidět, či zakoupit jinde v Česku,“ doplnila kastelánka. Na přelom února a března na zámku chystají také tradiční výstavu kamélií.

Sezona začíná také na zámku v Lednici. A otevřený bude právě i zámecký skleník. „V únoru a v březnu mohou lidé navštívit první prohlídkový okruh, tedy reprezentační sály a také zámecký skleník. Od dubna pak všechny další okruhy, které máme přímo na zámku čtyři,“ uvedla kastelánka Ivana Holásková.

Bez chleba a rohlíků. Zbylo jen prázdno. Vydejte se s námi do opuštěné pekárny

Denně od devíti ráno do pěti odpoledne je otevřená také brněnská Botanická zahrada v areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Kotlářské ulici. Do samotné zahrady je vstup volný, do skleníků je vstupné sto korun. Na schodech děkanátu si během února mohu návštěvníci prohlédnout panelovou výstavu ke sto letům od založení zahrady.

Brno a Brněnsko

Olympijský festival

KDY: od pátku do 20. února

KDE: Brno, Nová Zbrojovka

ZA KOLIK: 50 korun

V pátek v poledne začne program na brněnském Olympijském festivalu, lidé se mohou těšit na krasobruslařskou exhibici Tomáše Vernera. Již v jedenáct hodin dopoledne vyrazí hejtman Jihomoravského kraje, brněnská primátorka společně se sportovci z centra Brna k bráně festivalu. Zájemsi si mohou vstupenky zarezervovat na webu festivalu, kde také najdou podrobný program. Lidé si užijí například den s hokejem, lezcem Adamem Ondrou nebo biatloniky. 10. února se vrátí z Pekingu první sportovci a pořadatelé chystají také Den se StarDance, a to 12. února. Program v areálu potrvá do 20. února.

Výstava psů

KDY: pátek a sobota

KDE: Brno, Výstaviště

O víkendu se koná v areálu brněnského výstaviště Mezinárodní výstava psů DUO CACIB s mezinárodní účastí všech plemen. Organizátorem této výstavy je Českomoravská kynologická unie Praha. Celodenní vstupné je sto korun, zlevněné vstupné 50 korun.

Tričko s originální hláškou a samolepka s vlastním logem. Dílna budoucnosti jede

Karneval na ledě

KDY: sobota od 15.30

KDE: Rosice, zimní stadion

Rosické Středisko volného času chystá na sobotu pro děti zábavné odpoledne na tamním zimním stadionu. Bruslení v maskách soutěže a další zábava začne v půl čtvrté, vstupné je šedesát korun.

Zabijačka na základně

KDY: sobota od 10.00

KDE: Mokrá-Horákov

V sobotu budou v kiosku na bývalé raketové základně Mokrá-Horákov pro příchozí připravené zabijačkové speciality. Milovníci masitých specialit se kromě polévky mohou těšit na jitrnice, jelita, škvarky, tlačenku, ovar, klobásky a zabijačkový guláš. Jako příjemný cíl pro vycházku si tak kiosek mohou zájemci vybrat v sobotu mezi desátou dopoledne a šestou hodinou odpoledne. Součástí budou i odpolední komentované prohlídky základny nebo jízda na ponících.

Výstava o nádraží

KDY: do soboty

KDE: Brno, Galerie Vaňkovka

Ještě do soboty mají návštěvníci brněnské nákupní Galerie Vaňkovka možnost zhlédnout výstavu věnovanou novému brněnskému nádraží. Její součástí je 3D model vítězného návrhu i zajímavosti o jeho výrobě. Model vznikl na základě územní studie nové čtvrti Trnitá. V minulosti byl využívaný porotou v mezinárodní soutěži o nové brněnské nádraží, kdy do něj byly vkládány jednotlivé soutěžní návrhy. Stavba nádraží by měla začít roku 2028 a první vlaky na něm zastaví podle předpokladů roku 2034.

VIDEO. Četníci, Labyrint a Rajhrad. Lupiče z vlaku hledali v dávném klášteře

Zdenek Merta u klavíru

KDY: sobota od 19.00

KDE: Brno, Městské divadlo

Zdenek Merta jako vtipný vypravěč a bavič si pozve zajímavé hosty do Městského divadla v Brně. Vstupné přijde na 260 korun.

Přímý přenos z Metropolitní opery

KDY: pondělí 6. února od 18.45

KDE: Brno, Divadlo Reduta

Borise Godunova si vychutnají návštěvníci brněnského Divadla Reduta. Vstupné je 390 korun. V ceně vstupenky je lektorský úvod vždy půl hodiny před přenosem. Vstupenky jsou v prodeji on-line, v Zákaznickém centru NdB nebo vždy hodinu před začátkem přenosu v divadle Reduta.

Muzeum BMW v Brně

KDY: pondělí až pátek od 8.00 do 18.00

KDE: Brno, Slatina

Muzeum historických vozů BMW, které je podle jeho tvůrců druhé největší svého druhu v Evropě, najdou fanoušci automobilů v brněnské Slatině. Muzeum je volné přístupné.

Kytice

KDY: pátek a sobota od 19.00

KDE: Šlapanice

Šlapanické ochotnické divadlo si připravilo pro své příznivce nastudování Kytice. Diváci s emohou těšit na gejzír Suchého humoru a Havlíkových melodií v baladách Vodník, Zlatý kolovrat, Polednice a Bludička. Kdo nestihne představení o tomto víkendu, může se těšit ještě na dva následující víkendy. Vstupenky za 150 až 200 korun koupí zájemci prostřednictvím portálu goout.net.

Olympijský festival v Brně. Podívejte se na přípravy v areálu Nové Zbrojovky

Lenka Dusilová

KDY: 16. února od 19.00

KDE: Brno

Do oblíbeného brněnského klubu na Flédě míří úspěšná a oceňovaná zpěvačka Lenka Dusilová. „Do Brna přijíždí na opožděný křest svého úspěšného alba Řeka, za které získala tři ceny Anděl za album roku, skladbu roku, a jako sólová interpretka roku. Na koncertě ji doprovodí kapela Květy.

Karneval v Ivančicích

KDY: neděle od 15.00

KDE: Ivančice, Středisko volného času, sál

ZA KOLIK: 20 a 80 korun



Pro rodiny s malými dětmi připravuje Středisko volného času Ivančice maškarní karneval s Mickeyho klubíkem a zábavné pohádkové odpoledne, kterým bude provázet tučňáček Milda. Děti si budou nejen hrát, ale také sportovat a tvořit.

Hvězdárna a planetárium Brno

KDY: pátek až neděle

KDE: Brno

Děti, které měly na vysvědčení jedničku z matematiky nebo fyziky, se mohou těšit na speciální zážitek v brněnské hvězdárně. „Děti přinesou na Hvězdárnu a planetárium Brno ukázat své pololetní vysvědčení ze základní nebo střední školy. Pokud na něm bude jednička z matematiky nebo fyziky, dostanou na pokladně volnou vstupenku na pořad v digitáriu,“ pozvali pořadatelé. Lístek uplatní buď ihned, nebo kdykoli v letošním roce. Akce platí od dnešního dne do neděle pro prvních tisíc příchozích

Blanensko

Opatovské šmajd

KDY: sobota od 6.00

KDE: Velké Opatovice

Další ročník má před sebou turistický pochod Opatovské šmajd. Pro účastníky pořadatelé připravili okruhy krajinou Malé Hané. Start je v sobotu ze sokolovny ve Velkých Opatovicích na Blanensku od šesti do jedenácti hodin a z letovického nádraží od půl sedmé do devíti hodin. Trasy z Velkých Opatovic jsou v délce 2 až 50 kilometrů a z Letovic od 15 do 44 kilometrů. Do cíle, kterým je sokolovna v Opatovicích, se musejí účastníci dostat do šesti hodin.

Tygr i zvědavá panda vítali návštěvníky. Víkendová procházka po Zoo Brno

Kolem Macochy

KDY: kdykoliv

KDE: Blansko

Některými z nejzajímavějších míst Moravského krasu provede návštěvníky naučná stezka okolím propasti Macocha. Stezka začíná na parkovišti u Skalního mlýna a pokračuje po silnici přes Dům přírody Moravského krasu ke Kateřinské jeskyni, odkud stoupá na horní okraj Suchého žlebu a pokračuje k propasti Macocha. Vede dále na vyhlídku Koňský spád a do údolí Pustého žlebu. Podél Punkvy pak vede po silnici zpět ke Skalnímu mlýnu.

Břeclavsko

Noční otevřené sklepy

KDY: sobota, 17.00 - 21.30

KDE: Drnholec

Už po osmé se vydají milovníci dobrých vín na noční putování po sklepích v Drnholci na ochutnávku mladých vín. Sraz účastníků je v pět odpoledne u hasičské zbrojnice. Vstup je zdarma, na ochutnávku si účastníci kupují degustační lístky.

Dětská burza

KDY: sobota od 9.00 do 16.00

KDE: Hlohovec, kulturní dům

Vybavit už nyní děti pro jarní a letní skotačení mohou rodiče už v sobotu na burze jarního a letního dětského zboží v Hlohovci. V kulturním domě v Hlohovci budou moci z nabízeného zboží vybírat v sobotu od devíti hodin dopoledne do čtyř odpoledne. Putování doprovází Bacchus, ponocný a jiné postavy z vinařského prostředí.

Kolem Velkých Bílovic

KDY: kdykoliv

KDE: Velké Bílovice

I v zimě stojí za vycházku vinice v okolí Velkých Bílovic. Zájemce povede značená stezka. Vyrazit na ni mohou od historického vřetenového lisu u hlavní silnice na Čejkovice. K procházce potom přímo lákají tři sklepní ulice u sklepní trati Belegrady. Cesta pak pokračuje kolem Machovy study a přes náměstí Svatého Jana ke sklepům v lokalitách Pod Předníma a Purýnky a přes kapličku na Hradišťku až k Habánským sklepům.

Mistr Karel Gott navždy. Máme pro vás záběry z Gottlandu, kam už se nepodíváte

Krvavá Henrieta aneb Jedno jaro v Paříži

KDY: 12. února od 19.30

KDE: Boleradice

Boleradické divadlo nabízí divákům představení hereckých kolegů. Představení Krvavá Henrieta aneb Jedno jaro v Paříží sehrají 12. února herci Divadla Stodola Jiříkovice. Lístky za 150 korun jsou v prodeji a zbývá jich už jen pár.

Hodonínsko

Listování ve Veselí

KDY: neděle od 20.00

KDE: Veselí nad Moravou

Lukáš Hejlík se se svým projektem Listování vrací do Veselí nad Moravou. Tentokrát se mohou těšit příznivci osobitého žánru na dílo Jamese Gould-Bourna, Když panda tančí. Dílo vypráví příběh hlavního hrdiny, který ztratil milovanou ženu, a jeho synovi, který se ve vypelichaném kostýmu pandy přihlásí do soutěže talentů. Na Listování mohou zájemci vyrazit v neděli do veselského Kafé v kině. Začátek je v osm hodin večer.

Zimní triatlon

KDY: sobota od 13.00

KDE: Lužice

ZA KOLIK: startovné 200 korun



Oddíl sportovního plavání Hodonín pořádá v sobotu závod s názvem Lužický Drsňák - Opravdový zimní triatlon, ve kterém nejde o čas, ale o to jej zdárně dokončit. Na účastníky čeká 100 metrů plavání bez možnosti použití neoprénů, 6 kilometrů jízdy na kole a 3 kilometry běhu. Organizátoři mysleli i na dětské závodníky do patnácti let, na které čeká 25 metrů plavání, 3 kilometry na kole a 1 kilometr běhu. Akce se uskuteční v Lužicích u rybníka Lužák. Prezentace účastníků začíná v jednu hodinu a samotný závod ve dvě hodiny. Startovné činí 200 korun. Lidé mohou přijít závodníky podpořit od dvou hodin.

Hodonínské studánky

KDY: kdykoliv

KDE: Hodonín a okolí

Proč přijít: Dvanáctikilometrový okruh za studánkami láká k zimním procházkám v okolí Hodonína. Začátek je v lokalitě Zbrod a odtud vede ve stopách pramenů do dubových lesů v okolí Hodonína. Trasa vede nejprve po červené a pak modré značce. Na cestě potkají lidé boží muka svatého Jana a zrekonstruovaný altán. Nejzajímavějším místem je patrně přírodní zdroj pitné vody Kohútek. Trasa je nenáročná a příjemná v každém ročním období.

O chlup lepší svět. Kryšpín získal pro kočičí útulky půl milionu. Za jediný rok

Kino ve Velké

KDY: neděle od 16.00

KDE: Velká nad Veličkou

Velický Dům kultury se v neděli změní v kinosál. Od čtyř hodin je zde připravený Filmový klub pro děti. Podle výběru nejmenších diváků se bude hrát jeden ze tří snímků, a to Balerína, Paddington 2 nebo Hledá se Yetti. Od sedmi se pak mohou na promítání těšit i dospělí. Na ty čeká některý ze snímků Duna, Gravitace nebo Interstellar.

Koncert Hradišťanu

KDY: pátek od 18.00

KDE: Vnorovy

Jan Skácel byl moravský básník, prozaik ale i autor poezie pro děti, který se narodil 7. února 1922 ve Vnorovech. A právě zde, v jeho rodné obci bude k tomuto významnému výročí připravený koncert. Ten se uskuteční v pátek v kostele svaté Alžběty Durynské ve Vnorovech. Na posluchače čeká vystoupení cimbálové muziky Hradišťan v čele s Jiřím Pavlicou. Večerem provede Vladimír Doskočil.

Tělo s příběhem: Jsem Inka a jdu s kůží na trh. I s ekzémem může být život top

Svatobořáci v Kyjově

KDY: úterý 8. února od 19.00

KDE: Kyjov

Příznivcům dechové hudby se představí kapela Svatobořáci v úterý 8. února v divadelním sále kyjovského domu kultury. Koncert, který začíná v sedm hodin večer, je součástí Seriálu dechových hudeb 2022. Téměř dvanáct let už hraje Dechová hudba Svatobořáci. Kapela, v jejímž čele stojí Přemek Doležal, už za dobu svého působení vyhrála několik cen. Úspěch slavila například na Mezinárodních festivalech Dychovky v Preši nebo Vejvodova Zbraslav.

Vlasta Redl

KDY: 22. března

KDE: Hodonín

Svátek pro všechny milovníky folku připravili na březen pořadatelé v Hodoníně. Jeden z našich nejvýraznějších folkových zpěváků, textař, skladatel a multiinstrumentalista Vlasta Redl přijedete i se svou kapelou do Hodonína. V Redlových písních se propojují prvky tradičního moravského folkloru s prvky folku, rocku nebo jazzu a vytvářejí tak osobitý autorský rukopis. Dorazí se svým novým koncertním programem. Vstupenky za 350 korun jsou již nyní v předprodeji a lidé je pořídí prostřednictvím webu dkhodonin.eu.

VIDEO: Druhé největší v Evropě. Výlet do minulosti ukáže eleganci bavoráků

Vyškovsko

Vycházka židovskou čtvrtí

KDY: kdykoliv

KDE: Rousínov

Vycházka za historií Židů v Rousínově může začít na Sušilově náměstí, kde průchodem projdou zájemci mezi nízké a malé domky. Po ulici Trávníky se pak dostanou k židovskému hřbitovu. Náhrobky si lze prohlédnou přes zeď. Ve Skálově ulici se nachází synagoga i židovská škola.

Slavkovský Scuk

KDY: bez omezení

KDE: on-line

Podpořit lokální farmáře a výrobce a zároveň si pochutnat na kvalitních potravinách mohou lidé na Scuk.cz. Pro zboží si pak zajdou do výdejny ve Slavkově u Brna, Tyršova 1124.

Vepřové hody

KDY: sobota od 9.00

KDE: Slavkov u Brna

Vůni jitrnic a jelítek slibují v sobotu pořadatelé ve Slavkově. Vedle ochutnávky zabijačkových specialit bude návštěvníky lákat i řemeslný trh. Výtěžek z prodeje černé polévky poputuje na charitativní účely. Akci pořádá město Slavkov u Brna, Zámek Slavkov – Austerlitz, Technické služby a Zámecká restaurace.

Tip na výlet. Klid a ticho. Hledání pramenů říčky Šatavy i toulání kolem Bratčic

Leona Machálková

KDY: 21. dubna

KDE: Rousínov

Odložený koncert Leony Machálkové v Rousínově se uskuteční 21. dubna. Zpěvačka dorazí s projektem Muzikál-moje láska. Nabídne výběr ze světových i českých muzikálů. Na programu budou Dracula, West Side Story, Jesus Christ SuperStar, Monte Cristo nebo Bídníci. Jako host vystoupí Radim Schwab.

Znojemsko

Herna nejen pro dříve narozené

KDY: od února, každé dva týdny v úterý od 9.30 do 11.00

KDE: Znojmo, Městská knihovna

Od příštího úterý každé dva týdny nabídne znojemská Městská knihovna hernu nejen pro dříve narozené. Příležitost k setkání a zahrání některých her bude v konferenčním sále hlavní budovy knihovny v Zámečnické ulici vždy od půl desáté do jedenácti hodin do poledne. Nový program potrvá až do konce května.

Daunova stezka

KDY: kdykoliv

KDE: Bítov

Z Chvalatic k branám bítovského hradu zavede výletníky naučná stezka Jindřicha Dauna. Provede zájemce místy, které si ke svým loveckým kratochvílím oblíbili majitelé bítovského panství. Stezka vede z chvalatické návsi nejprve mezi poli a pak starými lesy až ke hradu Bítov. Informuje o zdejší přírodě, vyhlídkových místech nebo o původních stavbách.

RETRO. Co bylo a už není. Jako Anděl na horách. Pamatujete vlek v Boskovštejně?

Jana Koubková

KDY: 8. února od 19.00

KDE: Znojmo

Přední česká jazzová zpěvačka Jana Koubková vystoupí na koncertu ve znojemském Městském divadle, který je součástí letošního JazzFestu. Přední osobnost českého jazzu na klavír doprovodí na klavír Ondřej Kabrna a vystoupí také znojemský BigBand. Koncert začne v sedm večer, vstupné je 300 korun.

Hotel Modrá hvězda

KDY: pátek od 18.00

KDE: Znojmo, divadlo

Jevištní zpracování slavného filmu Hotel Modrá hvězda s Natašou Gollovou uvidí v repríze diváci ve znojemském divadle. Na jevišti se představí herci Divadelního studia Martiny Výhodové. Další termín má představení 22. dubna. Podrobný program najdou zájemci na webu a facebooku studia. Lístky lze zamlouvat na e-mailové adrese predprodej@dsmv.cz.