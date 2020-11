Třebaže jsou nyní hrady a zámky pod dvojitým zámkem ukončené hlavní sezony a především státních epidemických omezení, nahlédnutí alespoň klíčovou dírkou umožňují jejich weby a různé online prezentace. Hned několik možností, jak si připomenout eleganci komnat i přívětivé prostředí zahrad a parku, dává zámek v Lednici, jedna z vůbec nejnavštěvovanějších památek v zemi.

„Prostřednictvím webu pamatky3d.cz si lidé mohou náš zámek prohlédnout zvenčí, nahlédnou do knihovny a rodinného sálu a podívají se virtuálně i do našeho známého minaretu,“ připomněla lednická kastelánka Ivana Holásková.

V aplikaci SmartGuide pro chytré telefony přibyl nedávno také průvodce lednickým parkem a zahradami s mnoha informacemi o minulosti a komentovanou procházkovou trasou parkem. „Park zůstává otevřený a zejména o víkendech je oblíbeným místem pro vycházky. V souvislosti s chystanou velkou obnovou parku plánujeme také připravit jeho novou prezentaci, ale ta bude ještě vyžadovat nějaký čas,“ dodala kastelánka.

Online se se svými návštěvníky snaží zůstat i správci zámku ve Slavkově u Brna. „Na webu máme samozřejmě různé fotogalerie, nyní se ale snažíme naše příznivce oslovit zejména na sociálních sítích. Volíme proto odlehčenější formy různých šotů, výzev ke sdílení dýňových receptů a podobně,“ uvedla ředitelka zámku spravovaného městem Eva Oubělická.



Jak dodala, stále se snaží také nabídnout vyžití lidem při individuálních vycházkách. „Zámecký park je rozlehlý, lidé se tam mohou procházet za dodržení všech hygienických pravidel. A protože je Slavkov mladé město s mnoha rodinami s dětmi, vymysleli jsme několik jednoduchých procházkových her. Podrobnosti k nim lidé najdou buď na našem webu, Facebooku nebo na panelech přímo v parku. Nedostupná je teď jen oblíbená hra se sbíráním kamínků, protože jsme museli zavřít naše infocentrum,“ dodala Oubělická.

Svou největší architektonickou pýchu, známý Sál předků hrabat Althannů, dílo Johanna Bernarda Fischera z Erlachu, má na památkářském webu také zámek ve Vranově nad Dyjí. „Na stránkách zámku najdou návštěvníci také bohatou galerii obou našich hlavních prohlídkových okruhů. Celoročně pak stojí za doporučení zdravá procházka na čerstvém vzduchu. Výborně značené vycházkové okruhy v okolí zámku a městyse si lze projít i při dodržení všech nynějších nařízení,“ poukázal vranovský kastelán Radek Ryšavý.

Virtuální prohlídky na památkářském webu návštěvníky zavedou také do Císařského, Ptačího a Zaječího sálu zámku v Bučovicích a ukáží i tamní působivé arkádové nádvoří.

Dvě nádvoří, salonky a jídelnu ukazuje hrad Veveří, bohatou virtuální prohlídku interiérů a zahrady nabízí web také pro slavnou brněnskou Vilu Stiassni.

Nejzajímavější interiéry ukazuje také zámek v Rájci-Jestřebí, ze kterého lidé na dálku nahlédnou do klenotnice, jídelny i apartmánů. Nechybí ani slavná sbírka vycpaných psů na hradě Bítově s nedávno otevřená pivovarská expozice.

DALŠÍ TIPY

Net Art Week

KDY: do neděle 8. listopadu

KDE: brnoartweek.cz



Festival Brno Art Week přináší zájemcům zábavu i poučení po celý týden virtuálně. Ukazuje, jak prezentovat, tvořit i zprostředkovávat umění v době, kdy jsou galerie, muzea i umělecké školy zavřené. V pátek v 17. 15 nabídnou pořadatelé mimo jiné dokument o brněnském graffiti, v sobotu ve 21.15 přijde na řadu „listování“ Zbyňka Fišera a Ivany Kupkové, navíc každé ráno je připravená art-rozcvička. Kompletní program je k nalezení na brnoartweek.cz, videa zveřejňují pořadatelé na ttps://bit.ly/YT_BAW.

Rozhoupané Kyjovsko

KDY: bez omezení

KDE:kyjovske-slovacko.com/cs/rozhoupana-kyjovska-krajina a facebook.com/search/top?q=dům dětí a mládeže kyjov



Vypravit se na vycházku do okolí Kyjova na Hodonínsku mohou všichni, kteří rádi putují krajinou a plní různé úkoly nebo hádanky. Kyjovské Slovácko v pohybu po okolí Kyjova vybudovalo čtrnáct houpaček. Pracovníci místního domu dětí a mládeže připravili zábavné úkoly a hádanky v okolí houpaček Májenka, Lesanka, Johanka, Malenka a Zezulka. Hodit se bude tužka a papír, výsledky shromažďuje dům dětí fyzicky ve své schránce nebo virtuálně na Facebooku.

Projížďka po Zoo Brno

KDY: pátek od 12.00

KDE: facebook.com/zoobrno



Ani v době vládních omezení diváci o prohlídku Zoo Brno nepřijdou. Pořadatelé myslí na své příznivce a takřka na každý den připravují program. V pátek se dokonce zájemci projedou po Zoo. Na elektrovozík připevní pracovníci zahrady kamery, celý areál si tak lidé společně prohlédnou. Na sobotu je připravené další obývákové komentované krmení. O jaké zvíře se bude jednat, zůstává tentokrát překvapením. Na nedělní osmou hodinu večerní se mohou zase těšit příznivci četby na dobrou noc. Všechny přímé přenosy najdou lidé na Facebooku nebo Instragramu, čtení pak na YouTube i webu Zoo.

Talk show Městského divadla Brno

KDY: sobota od 19.00

KDE: kanál YouTube



V pilotním díle se divákům představí Jana Musilová, Barbora Goldmannová a Jonáš Florián. Spolu s Petrem Gazdíkem představí nový projekt Městského divadla Brno, zazpívají a popovídají si o všem, co by mohlo diváky zajímat. První díl nové talk show se koná v polovině listopadu. Moderátor Jonáš Florián v něm přivítá své dva herecké kolegy Kristýnu Daňhelovou a Michala Isteníka. Mluvit budou mimo jiné o tom, jaké to je být součástí českého showbyznysu, zda je zářná kariéra a sláva tím, po čem každý herec opravdu touží, a o mnoha dalších tématech. Talk show MdB Klub bude dostupná ke zhlédnutí na YouTube kanále Městského divadla Brno s názvem MdB TV! Informace diváci najdou na sociálních sítích MdB či na www.mdb.cz.

Podzimní stezka

KDY: od soboty 7. listopadu do 14. listopadu

KDE: Hoštice-Heroltice



Zábavu pro celou rodinu připravil kulturní výbor Hoštice-Heroltice na Vyškovsku. Namísto tradičního uspávání broučků a lampionového průvodu se mohou zájemci zapojit do Podzimní stezky. Naplánovaná je od soboty a projít si ji mohou děti po celý následující týden. Začátek je u Kiosku na hřišti a na účastníky čekají zábavné úkoly, které připravil skřítek Medovníček. Kdo uhodne všechny hádanky, na konci stezky najde poklad.