Jižní Morava - Podpořit dvacet moravských a českých zoo po ztrátách, které jejich rozpočty utrpěly kvůli měsícům vynuceného uzavření, se rozhodli muzikanti a kapely No Name, Rybičky 48, Dan Bárta, MIG21 a další. „Když jsme se z médií o složité situaci zoologických zahrad dozvěděli, chtěli jsme hned nějak pomoci. Nejprve jsme se obrátili s nabídkou na ředitele liberecké zoo Davida Nejedla a po konzultaci jsme se rozhodli benefici uspořádat pro všech dvacet členů Unie českých a slovenských zahrad. Vznikl tak vůbec první projekt svého druhu,“ uvedl Tomáš Vimmer, šéf týmu, který benefici chystá. Online přenášený koncert z areálu liberecké zoo začne v neděli v pět hodin odpoledne. Vstupenky od sta korun jsou v předprodeji na Tickestreamu.



Už téměř měsíc se do jednotlivých zoo vrací návštěvníci. „Zejména o víkendech chodí dopoledne i odpoledne až kolem dvou tisíc návštěvníků. Ve všední dny do patnácti stovek. Je vidět, že se lidé do zoo těšili, i když někteří zůstávají opatrnější. Máme rozlehlý areál, proto se v něm takové počty lidí snadno rozprostřou,“ informovala mluvčí brněnské zoo Monika Brindzáková. Jakmile to opatření dovolí, chtějí se pracovníci zahrady vrátit nejdříve alespoň ke komentovaným krmením a dalším akcím.

Pohled na návštěvníky procházející mezi výběhy a voliérami těší i pracovníky hodonínské zoo. „Lidé se vrací, když je pěkně, chodí například maminky s kočárky i ve všední dny, “ přiblížila Marie Blahová z hodonínské zoo. Až to omezení dovolí, chystají se návštěvníkům nabídnout mnohem víc. „Těšíme se, až budeme moci otevřít například oblíbené akvárium. Protože chceme, aby se lidé při návštěvě naší zoo také něco dověděli, jak to jen půjde začneme zase s komentovanými krmeními,“ nastínila další plány Blahová.

Další tipy z jihu Moravy

Trhy

Farmářský trh

Kdy: neděle od 8.00 do 12.00

Kde: Rosice, zámek

Farmářské produkty, sazenice nebo květiny koupí lidé v neděli na obnovených trzích na zámku v Rosicích. Lidé nákupem podpoří malovýrobce a místní pěstitele.

Tišnovské trhy

Kdy: sobota od 8.00 do 11.00

Kde: Tišnov, náměstí Míru

Sobotní dopoledne patří od začátku května na tišnovském náměstí Míru opět farmářským trhům. Zájemci mohou u stánků nakoupit například zeleninovou sazbu, byliny a letničky, sezonní a sušené ovoce, pečivo, sýry a cukrářské výrobky i další chutné a zajímavé produkty do kuchyně či na zahradu. Na trzích stále platí nutná epidemická opatření včetně povinnosti udržovat odstupy a užívat dezinfekci.

Hry a zábava venku

Jarní stopovačka

Kdy: do 16. května

Kde: Rosice

Už jste někdy stavěli naučnou stezku pro mravence? Věděli jste, že včely spolu komunikují i tancem? Které zvíře se umí pohybovat rychlostí pět metrů za hodinu? Už vám někdy masírovala záda bouřka? Odpovědi nejen na tyto otázky najdou děti v jarní stopovací hře, kterou pořadatelé z iniciativy Rosice hravě připravili v rosické Oboře. Přístupná bude do neděle 16. května.

Férová snídaně

Kdy: sobota dopoledne

Kde: města na jihu Moravy

Lidé se mohli registrovat do tradičního květnového projektu nazvaného Férová snídaně. Pikniková akce se koná na podporu fair trade. Zapojují se skupinky přátel a rodiny v Brně, Znojmě, Břeclavi, Hodoníně i dalších městech.

Najdeš cíl

Kdy: do 28. května

Kde: Boskovice

Za kolik: zdarma

Pátrat v ulicích Boskovic po jejich historických názvech mohou děti v nové hře, kterou pro ně na květen připravilo zdejší středisko volného času. V každé z ulic najdou účastníci nápovědu označenou logem střediska. Ta jim pomůže záhadu jmen ulic rozluštit. Návod děti najdou na webu střediska.

Den Země – šifrovací hra

Kdy: do 23. května

Kde: Hustopeče, Křížový kopec

Za kolik: zdarma

Pátrat po skřítcích a šifře, kterou po sobě zanechal,i mohou během května děti na Křížovém kopci v Hustopečích v šifrovací hře, kterou tam pro ně připravilo Středisko volného času Pavučina. Veškeré podrobnosti a šifrovací klíč najdou na webu střediska.

Hrady, zámky, zahrady

Hrad Bítov

Kdy: o víkendech

Kde: Bítov

Kastelán bítovského hradu Jan Binder otevírá brány v sobotu 8. května. Lidé se mohou projít po nádvoří a v hradní zahradě, kde děti potěší hradní zvířata. Otevřená bude také parkánová zahrada se vstupem přes padací most, kterou správci hradu návštěvníkům zpřístupňují pouze výjimečně. Zde si budou moci příchozí na panelech přečíst něco málo o majitelích hradu. Restaurace na nádvoří bude zatím ještě uzavřená.

Zámecká zahrada

Kdy: denně, všední dny od 9.00 do 15.30, o víkendech od 9.00 do 17.00

Kde: Rosice

K procházce zámeckou zahradou zvou všechny zájemce v Rosicích. Připomenout si krásu i vznešenost francouzských zahrad v kombinaci s anglickými parky mohou lidé denně. V sobotu 8. května se navíc mohou děti vydat na cestu pohádkovým lesem, start je mezi desátou a pátou odpoledne na nádvoří zámku.

Hrad Veveří

Kdy: o víkendech

Kde: Brno

Alespoň po nádvořích rozlehlého hradu Veveří nad brněnskou přehradou se od 8. května mohou opět projít návštěvníci. Epidemická omezení zatím nedovolují prohlídky interiérů. Kvůli pokračujícím opravám může být omezený vstup do některých částí areálu, zejména nádvoří u hrádku.

Plavby

Brněnská přehrada

Kdy: do 16. května o víkendech a svátcích, pak v hlavní sezoně do 19. září denně

Kde: Brno

Lodí po Brněnské přehradě mohou zájemci vyrazit z Bystrce dle jízdního řádu mezi půl devátou ráno a sedmou večer. Cílem je Veverská Bítýška. Z Bítýšky se poslední loď vrací ve čtvrt na devět večer.

Dalešická přehrada

Kdy: sobota a neděle od 13.00

Kde: Kramolín, přístaviště

Okolí přehrady u Dalešic je malebné. Turisté zde objeví i zříceniny dvou středověkých hrádků, Kozlova a Holoubka. Z přístaviště Kramolín mohou výletníci vyplout lodí Horácko . O víkendu vyplouvá pravidelná linka Lodní dopravy na Dalešické přehradě Kramolín – Koněšín a zpět. Z přístaviště Kramolín vyplouvá do Koněšína v jednu hodinu po poledni se zastávkou v Třesově. Zpět z lodní zastávky Koněšín se vrací do Kramolína ve 14.15 hodin se zastávkou opět v Třesově. Rezervace míst není možná. Více informací najdou zájemci na webu www.dalesickaprehrada.cz.

Živá historie

Příběh netradičních osvoboditelů

Kdy: do soboty

Kde: na trase Hrušky – Slavkov – Brno a online

Roli koní při osvobozování jižní Moravy na konci druhé světová války připomene nezvyklá vzpomínková akce milovníků koní a vojenské historie ze spolku Acabalado. Z Hrušek do Slavkova a do Brna povede devadesátikilometrová jízda Rudé armády s dobovými vozidly a jezdci na koních. V pátek kolona vyrazí kolem desáté z Velkých Hostěrádek do Hrušek a do Slavkova, kam má dorazit kolem třetí odpoledne. Z tábora v zámeckém parku vyrazí v sobotu účastníci akce ze Slavkova na brněnský ústřední hřbitov, kde připomínku uzavře krátká pieta. Kdo nepotká unikátní historickou kolonu na trase jejích přesunů, najde na Facebooku pořádajícího spolku příběhy dokumentující složitou dobu konce války a její dramatické události.

Zábava

Talk show MdB CLUB

Kdy: sobota od 19.00

Kde: online na www.mdb.cz.

Zpříjemnit si večer díky dalšímu dílu talk show MdB CLUB mohou diváci 1. května od sedmi hodin večer. Svým příznivcům se představí Jana Musilová s hosty Eliškou Skálovou a Stanislavem Slovákem. Nový díl mohou diváci sledovat na webu www.mdb.cz.

FOD: Syrová síla

Kdy: sobota od 20.30

Kde: online

Za kolik: 100 korun

Náležitě bizarní podívanou servíruje zájemcům v sobotu projekt Moje kino live, který podporuje zapojená jihomoravská kina, na jejichž webech si lidé mohou koupit vstupenku na online promítání. V sobotu si diváci v pohodlí domova užijí osmdesátkový horror, ve kterém se američtí turisté potýkají s uprchlými nacisty i nemrtvými samuraji.

Výstavy

Humorem na Covid

Kdy: bez omezení, do června

Kde: náměstí T. G. Masaryka, Moravský Krumlov

Pobavit se v nelehké době a zároveň zavítat na výstavu, které měly nyní dlouhou vynucenou pauzu, mohou lidé z Moravského Krumlova a okolí. Vtipy kreslířů časopisu Tapír mohou lidé obdivovat na náměstí v centru Krumlova až do června.

Šlechtický rod pánů z Boskovic

Kdy: bez omezení

Kde: online, později Muzeum Boskovicka

Sérií jednadvaceti videí se mohou zájemci o historii regionu připravit na chvíli, kdy bude možné opět vyrazit do boskovického muzea, kde na ně bude čekat do konce srpna prodloužená výstava o historii šlechtického rodu pánů z Boskovic. A právě o událostech a místech spojených s tímto rodem vypráví videa na YouTube kanálu Muzea regionu Boskovicka.

Obrazy Antonína Vojtka

Kdy: bez omezení

Kde: YouTube kanál Galerie 99

Za kolik: zdarma

Než bude možné opět zavítat do galerií, vyrazila břeclavská Galerie 99 s několika desítkami obrazů Antonína Vojtka do ulic a zákoutí Břeclavi a připravila originální alternativní galerii, kterou nabízí zájemcům k prohlédnutí na svém YouTube kanálu.