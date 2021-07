Znojemsko – Dunění děl, salvy z mušket i cinkot sklenek vína bude v sobotu znít v Dobšicích u Znojma. Na den přesně po 212 letech si příznivci vojenské historie od dvou odpoledne připomenou těžké závěrečné boje tažení napoleonských válek roku 1809. Ahned poté odmašírují koštovat víno do otevřených sklepůCelý vzpomínkový program začne už v pátek. „V pět hodin odpoledne vyjede naše jízda do ulic Znojma a projede historickým centrem města k hradu. V půl desáté večer pak při tradiční pietní chvilce uctíme památku padlých v bitvě na louckém vojenském hřbitově,“ uvedl hlavní organizátor Ivan Vystrčil z pořádajícího spolku Acaballado. Ukázku bojů u Dobšic, přímo v místech, kde se rakouské a napoleonské armády v roce 1809 tvrdě potýkaly, chystají pořadatelé na sobotní druhou hodinu odpoledne. A doufají, že velení tentokrát nepřevezme generál Liják. „Pevně věřím, že loňský rok, kdy jsme bojovou ukázku museli pro celodenní vytrvalý déšť zrušit, zůstane za ta léta, co připomínku pořádáme, jedinou výjimkou. Chceme divákům ukázat, co jsme loni předvést nemohli. Bitevní ukázka bude opět končit atraktivním střetem v brodu řeky Dyje, kam se děj postupně přesune,“ uvedl Vystrčil.

Do pole se i letos chystá na dvě stě milovníků vojenské historie, asi dvacet koní a několik děl. „Opět očekáváme naše přátele z Polska, kteří se bitvy účastní pravidelně. Bitevní ukázka bude letos zajímavá i pro ty, kdo jsou v Dobšicích už pravidelnými hosty. Bojiště bude letos jinak pootočené, abychom střety ukázali zase z jiného úhlu a nový je i doprovodný komentáře. Dosud jsme vyprávěli příběh českého vojáka Jana Nepomuka Prokeše, letos dáme slovo jeho budoucímu švagrovi Jeanu Pierrovi Bardierovi a na boje u Znojma se tak podíváme francouzským pohledem,“ poukázal šéf organizátorů historického programu Vystrčil.Dobšická bitva už má pravidelné návštěvníky. „Když člověk vidí, co dokáže udělat těch asi dvě stě aktérů, alespoň trochu si představí, jaká řež a na jak velkém území to byla, když se do sebe pod Znojmem pustily celé armády. A příjemná je pak i ta procházka mezi sklípky, samozřejmě,“ hodnotil svoje zážitky Jaroslav Kučera ze Znojemska. I letos totiž v sobotu zvou dobšičtí vinaři na Dobývání dobšických sklípků. „Své sklepy letos otevře čtyřiadvacet našich vinařů. Přátele dobrých vín v nich uvítáme od jedné hodiny odpoledne do deváté hodiny večer. Chybět nebude hudba a dobré občerstvení. A letos přijdou do sklepů hned po bitvě i vojáci obou bojujících armád. Na pochod z bojiště je sklepům se dají kolem půl čtvrté odpoledne,“ uvedli pořadatelé. Připomínka napoleonské bitvy u Znojma z roku 1809 skončí v neděli, kdy bude u Suchohrdel připravená závěrečná bojová ukázka. Vstup na obě ukázky je volný.

Tipy z Brna a Brněnska

Tři sestry na Špilberku

KDY: sobota od 18.30

KDE: Brno, hrad Špilberk

ZA KOLIK: od 490 korun



Letní koncertní šňůra populárních rockových veteránů Tři sestry se v sobotu zastaví v Brně. Na turné Sex drógy a rokenról muzikanti plánují oslavit šestatřicet let trvání kapely. „Na pódiu budeme celé léto slavit návrat k bigbítu, pivu, klobásám a družné radost,“ lákali rockeři. Koncert začne v půl sedmé večer, areál na brněnském Špilberku bude otevřený od čtyř hodin odpoledne. Vstupné je od 490 korun. Již příští víkend zaplní letní scénu na hradě Shakespearovské slavnosti.

Krkonošské pohádky

KDY: neděle od 15.00

KDE: Brno, hrad Špilberk

ZA KOLIK: 229 korun



Příležitost udělat si nedělní procházku na Špilberk mají v neděli odpoledne rodiny s dětmi. V areálu letního kina mohou totiž sledovat Krkonošské pohádky. První díly známého večerníčku byly natočené již v roce 1974, diváky pohádkový příběh stále baví. Na základě původního scénáře autorky večerníčků Boženy Šimkové vzniklo stejnojmenné divadelní představení. V pětici příběhů tak mají malí i velcí diváci možnost naživo vychutnat intriky vychytralého pána Trautenberka, kterým vždy na poslední chvíli zabrání pán hor Krakonoš.

Meruňkový jarmark

KDY: sobota od 10.00

KDE: Židlochovice

Ochutnat čerstvě utržené meruňky z kopce nad Židlochovicemi, kterému se říká Výhon, mohou zájemci na Meruňkovém jarmarku v Židlochovicích. Příchozí ochutnají nejen židlochovické meruňky, ale bude i meruňkovice, meruňkové knedlíky, meruňkové víno, meruňkový sekt a jako bonus uvidí kuchařská show. Letošní soutěže o nejlepší meruňkovici a pojídání meruněk a knedlíků se konat nebudou. Jarmark začne v sobotu dopoledne.

Prohlídka kapucínské hrobky

KDY: sobota od 14.00

KDE: Brno, Kapucínské náměstí



Do známé hrobky brněnského kláštera kapucínů i do jeho pozoruhodné barokní knihovny mohou v sobotu nahlédnout návštěvníci při komentovaných prohlídkách. Začínají ve dvě hodiny odpoledne. Sraz je v pokladně hrobky u Kapucínského náměstí, vstup na prohlídku je pro zájemce zdarma.

Minerály Brno

KDY: sobota a neděle

KDE: Brno, Výstaviště

ZA KOLIK: 100 korun



Prodejní výstava Minerály Brno je jednou z největších mineralogických akcí v České republice. Koná se dvakrát ročně za účasti více než dvě stě padesáti vystavovatelů a tisícovek návštěvníků. Více než čtvrtina vystavovatelů přijíždí ze zahraničí. Vstupenky zájemci koupí elektronicky prostřednictvím webu etickets.bvv.cz. Pavilon B zaplní prodejci, kteří budou nabízet kompletní sortiment – sběratelské kameny, šperky, dekorační předměty a bytové doplňky. Souběžně výstaviště láká na ojedinělou výstavu nazvanou Body Worlds, která zaplnila pavilon C. Základní vstupné na tuto výstavu o víkendu je 350 korun. V neděli se lidé na Výstavišti mohou těšit na Red Bull Pit Stop Challenge Live, která se koná od pravého poledne a končí v osm večer.

Pro fanoušky motosportu

KDY: neděle od 12.00

KDE: Brno, Výstaviště

Pro všechny fanoušky královské disciplíny motorsportu přináší Red Bull Pit Stop Challenge Live šanci být F1 blíž, než si kdy mohli pomyslet. Díky ní si totiž budete moci „sáhnout holýma rukama“ na monopost F1 a vyzkoušet, jaké to je vyměnit skutečná kola na reálném šasí formule. Ze tří pokusů se počítá ten nejrychlejší a ten určí, na kterém místě se umístíte v konečné tabulce. Kompletní pravidla a podmínky soutěže jsou k nalezení na stránce redbull.cz/pitstop. O co se hraje? Nejlepší tým obdrží lístky na zájezd na Velkou cenu Formule 1 pro všechny členy týmu. Registrace jsou již v tuto chvíli uzavřené.

Festival Uprostřed

KDY: pátek až neděle

KDE: Brno, centrum města

ZA KOLIK: zdarma



Festival Uprostřed pokračuje v centru Brna i v těchto dnech. V pátek od sedmi hodin večer zazní na nádvoří staré radnice hudba na přání. V neděli se na zábavu pod širým nebem mohou těšit nejmenší děti. Ve tři a v pět hodin uvidí na Moravském náměstí pohádku O zrzavé vlčici. V pondělí roztančí náměstí Svobody balet s představením Nocturne. Diváky čeká miniatura současného tance inspirovaná hudbou Frédérica Chopina v kolektivní choreografii tanečníků Národního divadla Brno. Vstup na všechny akce je zdarma. Festival trvá do konce prázdnin.

Památník Franty Kocourka

KDY: pátek od 17.00

KDE: Brno-Řečkovice, park

ZA KOLIK: zdarma

Na siláka a recesisty Franty Kocourka, představitele brněnské bohémy šedesátých až devadesátých let minulého století, mohou zavzpomínat lidé již v pátek. Na Palackého náměstí v Brně – Řečkovicích odhalí svému rodákovi památník. Akce začíná v pět hodin odpoledne v parku u kostela. Kocourek byl znalec brněnského hantecu. Proslavil se řadou happeningů, ze kterých vychází ve svých vystoupeních například herec a bavič Miroslav Donutil.

Radost a Nepohádky

KDY: pátek, sobota a neděle, vždy od 16.00

KDE: Brno



Pohádkové představení si užijí děti o druhém červencovém víkendu v brněnském Divadle Radost. Čapkovo „povídání“ je vizuálně nápadité, a to díky různým druhům loutek vytvořených v duchu ilustrací Josefa Čapka. Hrají Miroslav a Kateřina Táborští. Představení je vhodné pro děti od čtyř do osmi let. Začíná ve čtyři hodiny odpoledne v pátek, sobotu i v neděli. Vstupenky zájemci koupí na www.divadlo-radost.cz.

DALŠÍ TIPY

Blanensko

Festival pro židovskou čtvrť

KDY: čtvrtek až neděle

KDE: Boskovice

ZA KOLIK: permanentka 900 korun, vstup na jednotlivé akce 50 až 300 korun



Až do neděle budou Boskovice patřit dalšímu ročníku mnohožánrového festivalu pro židovskou čtvrť. Tomu letošnímu dali pořadatelé motto Čas se konečně vrátit. Na hudebních scénách vystoupí například Monika Načeva a Zdivočelí koně. Uskupení Midi lidi na festivalu představí svá dvě nová alba, přijede také klasika alternativní scény Zuby nehty, zahrají i Tara Fuki či Létající rabín.

Břeclavsko

Ochutnej fest v Mikulově

KDY: sobota a neděle

KDE: Mikulov



Farmářský trh s lokálními výrobky, vinnou uličku i zajímavé podniky z okolí slibuje návštěvníkům na sobotu a neděli nový festival jídla a vína Ochutnej fest v Mikulově. Do města se sjedou zástupci moderního streetfoodu, ale představí se i klasická místní kuchyně a pod Pálavou nemůže chybět nabídka chutných vín.

Hody v Popicích

KDY: pátek až pondělí

KDE: Popice

Letní hody oslaví od pátku do pondělí stárci, stárky a krojovaná chasa v Popicích na Břeclavsku. Vše zahájí v pátek v pět odpoledne stavění máje a v devět večer hodová diskotéka. V sobotu ve dvě odpoledne vyrazí stárci zvát na hody a v osm večer začíná hodová zábava s Lácarankou. V neděli v půl druhé odpoledne začíná mše, o dvě hodiny později následuje odpolední zábava se zavádkou. Večerní hodová zábava začíná v osm hodin, hraje dechovka Zlaťulka. Vstup na večerní zábavy je po stokoruně, krojovaní mají vstup zdarma.

Hodonínsko

Dostaveníčko s folklorem

KDY: neděle od 18.00

KDE: Strážnice

ZA KOLIK: zdarma



Dostaveníčkem s folklorem na strážnickém náměstí Svobody odstartuje v neděli letošní Strážnické kulturní léto s bohatým programem. Tentokrát vystoupí cimbálová muzika Jožky Šťastného, zazpívají zpěváčci Strážnicka a zatančí Soubor lidových písní a tanců Žerotín. Začátek prvního letního setkání je v šest hodin odpoledne a vstup je volný.

Svátek bláznů

KDY: sobota od 15.00

KDE: Veselí nad Moravou

Hudbou, divadlem a jedinečnou atmosférou letního festivalu Svátek bláznů ožije v sobotu zámecký park ve Veselí nad Moravou. Festival každoročně přináší výběr toho nejzajímavějšího z alternativní produkce mladých či již zavedených umělců z oblasti hudby a divadla. V sobotu od tří hodin odpoledne se návštěvníci mohou těšit na Midi lidi s novým albem, exhibici slam poetry, písničkářku Alen s kapelou nebo pozoruhodný projekt Stínohry od Waxwing Theatre. Inspirativní víkend s divadelními a hudebními produkcemi pro děti i dospělé uzavře v neděli Divadelní den. Vstupné je dobrovolné.

Vyškovsko

Vystoupení Stříbrňanky

KDY: neděle od 14.00

KDE: Křižanovice u Bučovic

ZA KOLIK: 150 korun



Odpoledne pro příznivce nejen lidových melodií v podání oblíbené dechové hudby připravili na neděli pořadatelé v Křižanovicích. V areálu místního fotbalového klubu se ve dvě hodiny odpoledne milovníci dechovky sejdou už po deváté. Hrát jim bude dechová hudba Stříbrňanka ze Stříbrnic v kraji po Buchlovem. Letos vstoupila do svého druhého půlstoletí.

Znojemsko

Začátek festivalu s Pavlem Šporclem

KDY: pátek od 18.00

KDE: Znojmo

ZA KOLIK: 490 korun



Galakoncertem Pavla Šporcla začne v pátek sedmnáctý ročníku Hudebního festivalu Znojmo. Houslový virtuóz koncertem současně oslaví patnáct let své spolupráce s festivalem jako jeho patron. Koncert začne v šest hodin odpoledne na nádvoří Jihomoravského muzea ulici Přemyslovců, v případě deště v kostele svatého Mikuláše. Festival pokračuje do 28. července desítkami koncertů a vystoupení.